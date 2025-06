BingX Unveils ChainSpot: Ang isang CeDeFi Innovation para sa Simpler at Safer On-Chain Trading

Panama City, Mayo 8, 2025 -ang bingo, isang nangungunang global na exchange ng cryptocurrency, ay naniniwala upang i-unveilMga ChainSpot, a pioneering CeDeFi (Centralized-Decentralized Finance) feature that empowers users to access decentralized tokens directly from their BingX accounts — without the need for external wallets or complex on-chain processes.





Bilang bahagi ng kanyang 7th anniversary celebration, BingX ay naging isa sa mga unang pangunahing exchanges upang i-release ng isang hybrid na produkto na ito, sinyal ng isang bold jump forward sa kanyang produkto evolution.





Sa lupa ng "One Tap, All Chains", ang ChainSpot ay nag-introduce ng isang malusog na paraan upang i-explore at i-trade ang on-chain assets habang napatunayan na protektahan ng BingX's centralized ininfrastructure





Bilang isang CeDeFi innovation, ito ay binubuo ng mga pinakamahusay sa parehong mga centralized at decentralized mundo - na nag-aalok ng ang kaligtasan at reliability ng isang centralized exchange na may openness at innovation ng DeFi protocols.

Mga pahinang tumuturo sa ChainSpot

Disenyo upang gawin ang on-chain trading mas simpleng at mas safe, ang ChainSpot ay nag-aalok ng isang hanay ng mga tampok na mapabuti ang user experience:





Enhanced Security: Users enjoy trusted safeguards like two-factor authentication and cold wallet storage while interacting with decentralized markets.

Broader Asset Access: Seamlessly explore trending DeFi tokens and new on-chain projects — no bridges, no external wallet setup required.

Smarter Discovery: AI-driven filters surface high-quality DeFi projects quickly, reducing research time and noise.

Cross-Chain Compatibility: Built for a multi-chain future, ChainSpot supports cross-chain asset trading efficiently — all within one centralized interface.





sa pamamagitan ng LinSinabi ng Chief Product Officer ng BingX: “Sa nakaraang 7 taon, ang BingX ay bumuo sa pamamagitan ng pag-iisa sa aming mga gumagamit.





Ang ChainSpot ay isang direkta na resulta ng pag-asa sa kanilang desisyon para sa mas flexible, decentralized mga pagkakataon - nang walang pagkuha ng seguridad at kaligtasan ng aming platform. Ang aming target sa ChainSpot ay upang i-restore kung ano ang pag-access sa DeFi ay nakikita, upang maging simple, intuitive, at protektado.





Ito ay hindi lamang isang iba pang mga tampok - ito ay bahagi ng isang mas malalaking visyon upang lumikha ng isang pang-ekonomiya na bukas na kung saan ang pag-innovation ay matugunan ng kapangyarihan, at kung saan ang seguridad ay sumusunod sa kaligtasan. "



Ang ChainSpot ay isang strategic milestone sa evolution ng BingX bilang isang CeDeFi enabler. Bilang ang platform ay patuloy na bumuo ng kanyang ecosystem, higit pa ng mga inovasyon na mga tampok at mga pag-uugali ng produkto ay inaasahan sa mga nakaraang buwan. Kung ikaw ay isang matinding trader o lamang na nagsisimula sa crypto, ang ChainSpot ay bumuo ng door para sa buong potensyal ng DeFi - nang walang ang friction.

Tungkol sa BingX

Itinatag noong 2018, ang BingX ay isang nangungunang crypto exchange, na nagtatrabaho sa higit sa 20 milyong gumagamit sa buong mundo. Ang BingX ay nag-aalok ng diversified na mga produkto at serbisyo, kabilang ang spot, derivatives, copy trading, at asset management - lahat ay dinisenyo para sa mga evolutionary mga pangangailangan ng mga gumagamit, mula sa mga nagsisimula sa mga propesyonal.





Ang BingX ay nakatuon sa pagbibigay ng isang trustworthy platform na nagbibigay ng mga gumagamit ng mga inovasyon na mga tool at mga tampok upang ilipat ang kanilang trading skill.





Noong 2024, ang BingX ay proudly naging ang opisyal na crypto exchange partner ng Chelsea Football Club, na sinimulan ng isang mahirap na debut sa mundo ng sports.





Para sa mga media, please contact: [email protected]

Para sa karagdagang impormasyon please visit: https://bingx.com/

Ang story na ito ay inilathala bilang isang press release ng BTCwire sa ilalim ng HackerNoon's Business Blogging Program.

