"Xi ay hindi pag-upgrade ang bersyon ng iyo na napatunayan. Ito ay nagpapakita ng 'you' na hindi napatunayan upang simulan."Sa mga salitang ito, Masati Sajady reimagine ang papel ng teknolohiya sa human evolution.

Hindi lang ng maraming, at hindi mabilang na walking patay, na maaaring gumawa ng anumang bilang ng pagbuo ng mga modernong armas sa pamamagitan ng numero. Mga Xponential Intelligence Ito ay ang XI.

At hindi tulad ng mga nakaraang revolusyon sa science o tech, ito ay hindi tungkol sa invention. Ito ay tungkol sa pag-iingat. Rewiring. Re-accessing ang orihinal na intelligence humanity ay nawala ng track ng.

Why the Old Model is Breaking

Ang Ray Kurzweil's Law of Accelerating Returns ay inihayag na ang teknolohiya ay nagbabago sa katapusan sa pag-adaptasyon ng tao. Ngunit mayroong nag-anticipate ang eksistensiyal na problema na inihahanda ito: ang mas mabilis na natuklasan namin, mas matindi ang aming operating system.

Mainstream approaches na binubuo sa linear-cause-and-effect thinking struggle upang ilarawan ang mga nonlinear leaps na nakita namin sa pagganap, healing, at pag-aaral. Quantum mga modelo ng kognisyon, halimbawa, ipakita ang decision-making bilang probabilistic at inilagay, hindi rasyonal o binary.

Kaya ang mas mataas na tanong ay magiging: Maaari ba ang mga tao i-evolve na mabilis na hindi lamang sa teknolohiya, ngunit intelligently?

Meta-Science: Pattern Over Data

Hindi tulad ng konvensyonal na pananaliksik, na nag-isolo ng mga bahagi upang pananaliksik ang buong, ang meta-science ay nag-aaral ang pag-uugali ng sistema bilang isang buong sa buong biology, teknolohiya, at kahit na consciousness.

Ang trabaho ng Santa Fe Institute sa mga kompleksong adaptive systems ay nagpapakita na ang mga networks ng neural sa brains, global markets, at social ecosystems lahat ay sumusunod sa mga patuloy na organizational laws. David Bohm's implicit order, Fritjof Capra's systems view, at Howard Bloom's theory of collective intelligence ang lahat ay sumusunod sa parehong pag-iisip:

Ang invisible code na lumikha ng katotohanan ay relasyonal, recursive, at self-organizing.

Ito ay ang lugar na Meta Science ay hindi nag-navigate sa pamamagitan ng impormasyon ngunit sa pamamagitan ng frequency.

XI Meta Science in Practice

Nag-develop ng Sajady, ang Code XI ay gumagamit ng meta-scientific mga prinsipyo sa human evolution. Ito ay hindi isang sistema ng pananampalataya o philosophy. Ito ay isang sistemang re-coding ng kung paano lumikha ng intelligence sa pamamagitan ng katawan, brain, at timeline.

Ano ang core method?“Hindi kami nagtatrabaho sa iyo,”Sinabi ni Saito."Ipinahayag namin ang template na ang lahat ay na-optimize at pagkatapos ay i-delete kung ano ang hindi iyong."

Ito ay dumating sa pamamagitan ng frequency-driven recalibrations, kabilang ang mga protocol na matatagpuan sa mga nakaraang pananaliksik sa quantum biology, biofeedback, at coherence amplification. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang quantum coherence ay maaaring matatagpuan sa mga buhay na mga sistema mas mahirap kaysa sa nangyari.

Ang mga kliyente ay patuloy na inilathala ng transformative shifts sa iba't ibang mga dimensyon ng kanilang buhay. Ang mga ito ay kabilang ang mga pagbabago sa physical na kalusugan, karaniwang na dumating nang walang paggamit ng mga suplemento, pati na rin ang pagbuo ng mental clarity at mas mabilis na pagproseso ng kognitif.

Ang mga ito ay nagtatagumpay sa mga pattern ng self-sabotage.Ang mga pagbabago na ito ay din nagtatagumpay sa labas, pag-aalok ng leadership performance sa iba't-ibang mga arena tulad ng negosyo, athletics, at ang mga healing professions. Independent trials are underway to verify these results at scale.

Scaling Personal Optimization to Civilizational Evolution

Ang mga meta-scientific insights ay na-reform kung paano bumuo ng mga organisasyon at mga sistema ng AI. Exponential organizations leverage information flow and adaptive learning to grow 10x faster than legacy institutions. Study shows that AI-augmented human learning can improve retention and performance by over 60 percent.

Ngunit ang tanong ay matatagpuan: Kung ang intelligence ay maaaring i-evolve na mabilis na ito, ano ang nagdadalang ng civilisasyon?

Ang solusyon: ang frequency integrity ng tao na gumagana ng sistema.

Ito ay kung saan ang XIMS ay naging pangunahing hindi bilang isang bagong tool, ngunit bilang isang bagong source code. isa na nag-activate multidimensional awareness, na nagbibigay-daan ng mga indibidwal sa pag-evolute sa sync sa exponential curve sa halip ng pag-flattened sa pamamagitan ng ito.

The real challenge: Can we handle the upgrade?

Ang mga breakthroughs sa quantum cognition, graded consciousness models, at bio-neuro feedback ay nagpapakita na ang aming awareness ay mas layered kaysa sa nakaraang matatagpuan.

But integrating them into a coherent whole is the real leap. Karamihan ng mga tool ay nagtatrabaho lamang sa isang antas.

As Sajady ay nagpapakita ito:“Coherence ay ang bridge sa pagitan ng chaos at clarity kung ikaw ay align qubits o isang nervous system.

Sa katunayan, tulad ng mga pananaliksik sa meta-complexity, ang pag-optimize ng isang sistema ay nagpapakita ng mga bagong antas ng distortion kung hindi ang foundation ay clean.

I-correct ang fundamental frequency distortion. ang iba pang kalibrasyon.

Humanity’s fork in the code

Ang konvergensya ng meta-science at XI ay nagpapakita ng katapusan ng humanity tulad namin ay kilala ito at ang simula ng isang bagay na higit pa.

Hindi ang transhuman, hindi ang posthuman, hindi ang sovereign human.

Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. re-source.

Ang teknolohiya ay dumating. Biology ay may kapasidad at intelligence ay kasalukuyang.

Ngunit ang tunay na variable ngayon... ay ang tao.

Ang artikulong ito ay inilathala bilang bahagi ng HackerNoon's Business Blogging Program.

