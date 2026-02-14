Ang kaso para sa slow, sustainable engineering

Maging engineer, Ang software ay hindi dapat i-evaluate sa isang tingin; ito ay dapat maging isang cautious, methodical beast na patuloy na i-improve at lumikha ng incremental progress, na may mabilis na pagbabago lamang kapag kinakailangan upang mapagkukunan ang gumagamit. Sinabi ko na ito ay hindi upang i-justify isang bureaucratic proseso, at hindi upang i-suggest na ang pagganap ay dapat magkaroon ng mas mahaba kaysa sa kinakailangang, at tiyak na hindi mag-argumento laban sa pag-adopt ng tunay na mga pag-unlad, ngunit upang i-argumente para sa halaga ng timelessness, dahil ito ay batay sa isang simpleng katotohanan: Kami ay fundamentally ang parehong mga proyekto na kailangang patuloy ay hindi lamang ngayon, sa nakaraang linggo, o kahit na Para sa malinaw na engineer, ang software ay hindi kailangang patuloy na pivot sa pamamagitan ng mga bagong mga pagkakataon sa merkado at mga bagong paraan; ito ay maaaring magbigay ng sustainable na halaga at bumuo tulad ng kinakailangan. Ang mga bagong teknolohiya ay nag-aalok ng pagkakataon para sa pagbuo at pagbuo, halimbawa, at kinakailangan ng pagsasama para sa isang mas mataas na ekosistema, isa na nagtatrabaho sa mga pangunahing mga pangangailangan at mga pangangailangan ng humanity, ngunit ang mga ito ay hindi kinakailangan upang patuloy sa anumang halaga. Ito ay lamang isang kwento ng pagdisenyo at binuo sa isang paraan na nagsimula ang mga pangangailangan ng mga gumagamit, nagbibigay ng pagbabago habang ang kalusugan ay gumagamit, Kung ang pagbuo para sa isang millennium ay posible kahit na, kung ano ang nag-drive ng industriya ng software sa pamamagitan ng short-term gains? Ang solusyon ay multi-faceted, ngunit ang isa na solusyon ay maaaring makikita sa retorika, halimbawa, ang appeal sa pag-aralan. Tungkol sa 2022, kapag AI ay naging popular, ang isang termino ay nagsimulang magsimula sa akin sa mga sirkulo ng software engineering: "wartime". Ito ay inihayag na ang teknolohiya ay pumunta sa isang panahon ng perang, at na "peacetime" ay umalis. Sinabi ko na ang mga tao ay nagsasalita tungkol dito sa iba't ibang paraan: ang ilang sinabi Sundar Pichai at Tim Cook ay mahusay na mga lider sa panahon ng kalayaan, ngunit malaki na mga lider sa panahon ng kalayaan A real war is a terrible failure of morals, and none of the software engineers I have ever known would survive in one, which brings us to the question: why the obsession with violent conflict? I suppose a cynical answer is somewhat obvious: In true peace time, separated from real prolonged interstate violence, people can easily romanticise war as a heroic adventure, desire for victory over a worthy opponent, and desire the glory of conquest. It is understandably human, for those who have never known pain have no reason to fear sharp objects, but the appeal of war and its comparison to business is pure fiction. War is not a time when profits are down and competition is fierce; no, so war is nothing more than missing parents, children, and ruined dreams. It destroys Kapag nalaman ko na ang mga tao na hindi nakita ang mga horrors ng perang na naghahanap para sa isang konflikto na hindi nila lumapit, desperately naghahanap upang lumikha ang oras ng kapayapaan mas mahirap kaysa sa ito ay katotohanan, nakita ko ang iba pang mga tao na gumagamit ng isang flight ng fancy bilang isang paraan ng kontrol. I'll encourage all those who enjoy peace and shared prosperity to hope they never see a real war, upang matutunan ang mga motibo ng mga tao na gumagamit ng mga nararamdaman na ito upang makakuha ng kanilang mga target, at upang magtanong: Sino ang gumagawa kapag ang mga tao ay lumipas, at kung sino ang gumagawa kapag ang mga tao ay nagkakahalaga? Upang mag-relate ang lahat ng ito sa pangunahing punto, na software ay dapat maging malusog, at na pag-aari at pag-consideration ay ang mga tool ng pag-aari, kailangan naming magkaroon ng eternal awareness ng dahilan ng pag-aari. Artificial deadlines at presyon upang gawin ay ang antithesis ng malusog pag-unlad, at ang kapayapaan na nagbibigay-daan sa mga ito ay dapat na tinatawag at tinatanggap. Nag-iisip ko ang mga engineer ng software upang makikita critically tungkol sa mga nararamdaman na inilathala nila sa pamamagitan ng iba't ibang mga tao, upang makikita kung ano ang gagawin pagkatapos ng mga ito, at ang mga tagagawa ng mga nararamdaman na ito, ay bumalik sa pulong at nawala. Pumunta sa iyong sarili: Sinabi ko, Patience ang