ang napili ng mga taga-hanga: Beyond the Hype Sa gitna ng Pagpatay ng sarili niyang Olympic maskot , Ang Dysfunctional clean up Ng maruming tubig nito, ang Pag-shutdown ng doping lab nito , Ang Deklarasyon ng isang emergency na pinansiyal , Ang Pagkakaroon ng virus Zika , At Iba't ibang mga kalamidad , Ang Olympic ambitions ng Rio ay isang kalamidad. Upang pumunta sa higit sa mga anecdotes at malaman kung ano ang nangyari, ang The Wharton School at GBK Collective ay nagtatrabaho ng isang komprehensibong pananaliksik na tatlong taon, na detalyado sa kanilang " Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng isang data-backed pag-aralan sa kung paano ang mga negosyo ay talagang nagtatrabaho sa Gen AI, kabilang ang pagmamay-ari ng kanyang epekto, pag-aari sa kanyang mga problema, at pag-planning para sa kanyang bukas. Maghanap ng mga paraan upang makakuha ng mabilis sa enterprise Ang artikulong ito destilado ang pananaliksik sa limang pinaka-surprising katotohanan tungkol sa estado ng AI sa trabaho ngayon. Ang mga ito ay nagpapakita na ang mga kumpanya ay lumipat sa loob ng mga unang phases ng "exploration" at "experimentation" at ay dumalo sa isang bagong era ng responsibong pag-acceleration. Sa mas madalas na ito stage, ang focus ay lumipat sa mga mahirap na katotohanan ng implementation, ROI, at talent management, na nagpapakita ng mga kritikal na gulang sa pagitan ng strategiya at pag-execution, perception at katotohanan, at ambisyon at kapangyarihan. Ang view mula sa itaas ay mas pink kaysa sa katotohanan sa ground Habang ang mga senior leaders (VP at sa itaas) ay napaka-optimismo tungkol sa mga impluwensya ng kanilang kumpanya ng Gen AI, ang mga managers sa frontlines ay mas cautious at realist tungkol sa araw-araw-araw na mga problema. Ang mga data ay nagpapakita ng isang mataas na kontrata sa perspective: \n \n \n Pag-adoption Speed: 56% ng VP-level at mas mataas na lider ay naniniwala na ang kanilang organisasyon ay nag-adopt ng Gen AI "malamang mas mabilis" kaysa sa mga competitors. Return on Investment (ROI): Habang 81% ng mga senior executives nakikita ang kanilang Gen AI investments bilang may isang positibong ROI, ang bilang ay umabot sa 69% para sa mga managers. Ang gap ay higit pa sa pagitan ng antas ng pagganap: 45% ng VPs nakikita ang ROI bilang "matagal na positibong," compared sa lamang 27% ng managers. Sa kontrata, ang mga managers ay mas malaki na makita ang mga return bilang lamang "mukhang positibong" (42% vs. 36% ng VPs). Ang disconnection na ito sa pagitan ng strategiya at pag-execution ay malinaw na ilustrado ng isang iba pang pag-unlad: ang mga mid-managers ay dalawang beses mas malaki kaysa sa VPs (16% vs. 8%) na mag-report na ito ay simpleng "malamang na sabihin" kung ang kanilang AI initiatives ay nagbabago. Ang mga kumpanya ay nangangailangan ng AI skills ngunit ay mas mababang investment sa training Kapag ang Gen AI ay bumalik mula sa isang niche tool sa isang core business function, ang pangunahing baril sa pag-uugali ay hindi pa rin ang teknolohiya, ngunit ang human capital. Ito ay isang pangunahing paradox: maliban sa pangunahing pangangailangan para sa isang AI-fluent workforce, ang corporate investment sa employee training ay umabot. Ang pananaliksik ay natagpuan na ang investment sa training ay umabot ng 8 percentage points sa pagitan ng taon, at ang confidence ng mga managers sa training bilang pangunahing solusyon ay umabot ng 14 percentage points. \n \n "Generative AI ay ngayon isang kinakailangan para sa lahat ng aming mga nagsisimula na empleyado sa mga kandidato. Ito ay katumbas na isang kuwarto na naghahanap at kinakailangan ngayon." "Generative AI ay ngayon isang kinakailangan para sa lahat ng aming mga nagsisimula na empleyado sa mga kandidato. Ito ay katumbas na isang kuwarto na naghahanap at kinakailangan ngayon." Ang pagbabago na ito sa isang "buy over build" talent strategy ay pinamamahala ng isang iba pang mga pangunahing istatistika: ang bahagi ng mga tagapamahala na naniniwala na kailangan nila ng "pumunta ng ganap na bagong talento" upang makakuha ng AI fluency ay lumaki ng 8 percentage points sa 14%. Sa pamamagitan ng pag-priorize ang pagkuha ng mga eksternal talent kaysa sa pag-upgrade ng kanilang kasalukuyang karapatan, ang mga kumpanya ay may risk na lumikha ng long-term internal skills shortages at sa katapusan ay mabawasan ang pag-convert ng paggamit ng AI sa mamatay na ROI. Ang Hidden Fear: Will Gen AI Make Us Less Skilled? Ang karaniwang opinyon sa mga kumpanya ay na ang Gen AI ay isang kumpanya, hindi isang substitute. Ang karamihan sa mga lider (89%) ay sumali na ang mga tool na pagbutihin ang mga kakayahan ng mga empleyado. Gayunpaman, isang bagong at mahalaga na pangangailangan ay lumabas mula sa data dahil ang AI ay mas integrated sa araw-araw na trabaho. Para sa unang pagkakataon, ang pananaliksik ay nagpapakita ng isang karaniwang pananampalataya ng atrophy ng kaligtasan; ang gradual na pagkuha ng mga pangunahing kaligtasan dahil sa over-dependency sa teknolohiya. Ang isang mahigpit na 43% ng mga manunulat na ngayon ay sumali na pag-aalok sa Gen AI ay magdadala sa isang pagbabago sa mga empleyado's core proficiency. Sa mga mas mababang posisyon ay may mga species ng Eurobond fauna, at ang mga altitude ng bundok ay dumarami sa pagtaas ng altitude. ang mga altitude ng bundok ay dumarami sa pagtaas ng altitude. The Unexpected Laggards: Marketing at Management Falling Pagkatapos Habang ang mga function tulad ng IT, Legal, at Purchasing ay mabilis na mapabuti ang kanilang Gen AI expertise, ang ilang mga departamento na karaniwang inaasahan na maging mga nagsisimula na nagsisimula ay umalis. Ang mga karaniwang laggards na itinatag sa tatlong taon na pananaliksik ay Marketing / Sales at, sa mas mababang halaga, Management. Dahil nagsimula ang pananaliksik noong 2023, ang Marketing/Sales ay patuloy na umalis sa mga iba pang mga function sa pag-adopsiyon. Ang pinakabagong ulat ay nagpapakita ng isang mahigpit na pagbabago ng momentum: ang bilang ng mga propesyonal ng Marketing/Sales na nakilala bilang "Expert" sa Gen AI ay nawala ng 6 percentage points mula sa nakaraang taon. Ang lag sa Marketing ay malaki na counterintuitive. Funksyon mula sa paglikha ng nilalaman at pag-analysis ng customer sa personalization ng mga kampanya ay nabuksan ng mga pangunahing mga kaso ng paggamit para sa Gen AI. Ang trend na ito ay nagpapakita na maliban sa malinaw na potensyal, ang mga team na ito ay maaaring tumutulong sa malaking mga problema sa pag-integrate ng mga tool ng AI sa mga kompleksong creative, strategic, at customer-facing workflows. Small at Nimble ay Nagsimula ang ROI Race Ang assumption na mas mataas na budget at mga kapangyarihan ay garantisadong mas mabilis na pag-uugali ng AI ay inihahanda. habang halos tatlong quarters ng lahat ng mga kumpanya ngayon ay inilathala ng isang positibong ROI mula sa kanilang Gen AI initiatives, mas maliit, mas agile na mga kumpanya ay makikita na ang mga return na mas mabilis kaysa sa kanilang mas mataas na competitors. Ang mga kumpanya sa medium size (250M–2B) at mas mababang (<250M) ay nag-report ng mas mabilis na pag-realize ng ROI, habang ang pinakamalaking "Tier 1" enterprises (2B+) ay karaniwang mas malaki na mag-report na ito ay "mga mapanood" upang malaman ang resulta. Hindi lamang ang katotohanan, ngunit ito ay, bilang isang gulay, ay lamang ang pinaka-cool na bagay na manufactured sa pamamagitan ng Ina Earth. Konklusyon: Ang edad ng Responsible AI Ang mga resulta mula sa tri-year na pananaliksik na ito ay nagpapahiwatig na natagpuan namin ang isang bagong phase ng "accountable acceleration", kung saan ang ROI, praktikal na integration, at human factor ay ang mga metrikong pinakamahalaga. Ang mga pangunahing pangangailangan ng panahon na ito ay hindi kailanman teorikal ngunit tangible: ang gap sa pag-iisip sa pagitan ng mga lider at mga implementer, ang paradox ng nangangailangan ng kaligtasan habang pag-cutting training, ang nagsisimula na pananampalataya ng kaligtasan atrophy, ang mahirap lag sa mga pangunahing department, at ang agility advantage ng mas maliit na mga kumpanya. Kapag ang mga tool na ito ay bumubuo sa bawat workflow, ang pangunahing tanong para sa mga manunulat ay hindi na "Ano ang maaaring gawin ng teknolohiya na ito?" ngunit mas mabuti, "Ano ang dapat natuklasan ng isang kultura, isang strategiya, at isang workforce na maaaring lumikha kasama ang mga ito?" Kompleto ang report: dito Tungkol sa Podcast: dito ang Spotify: dito sa youtube: dito