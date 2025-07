10 mga bagay na gawin pagkatapos ng iyong unang pagganap—So It's Not Your Last

Ipinanganak ko na ang mga startups ay umalis kapag walang trabaho. bad product, out of cash, incompetent team.





Pagkatapos ay nagsimula ako ng isang company.





Isang araw natagpuan namin ang traction. Ang ilang press hits. DMs na kumpletong ng "na kailangan kong sabihin," Sigma-face investors doing the lean-forward "I like what you're building" bagay.Iyon ay isang bagay na kailangan nating maging panic mode.





Ito ay kapag ang mga bagay ay umalis sa sideways.Hindi ko i-waste ang oras sa play-by-play, ngunit kami ay halos umalis sa start-up purgatory - nakikipag-ugnayan lamang ang sapat na upang maging malalaman.

But with traction came the deadliest start-up drug: ang ilusyon ng maging safe. Magsimula, walang bagay ay umalis ng momentum mas mabilis kaysa sa pag-iisip na ikaw ay may ilang.

Alam mo, ang panic ay ang pinakamahusay na bagay na kami ay magkakaroon. Ito ay gumagawa sa amin na obsessive, neurotic, isang maliit na malapit sa isang mahusay na paraan. Kami ay naghahanap ng lahat dahil ang pag-uugali ay hindi nag-iisa ng lugar para sa dignity.

But with traction came the deadliest startup drug: ang ilusyon ng maging safe.Walang bagay ay gumagawa ng momentum mas mabilis kaysa sa pag-iisip na ikaw ay may ilang.





Here are 10 things you still need to do after you get traction—or don’t. The internet loves a thoughtful postmortem.





1. Fire the Voice That Says “We’re Past That Now”





Ikaw alam ang isa—malapit pagkatapos ng iyong unang media headline, ang iyong unang inbound investor DM, ang iyong team ay nagsisimula upang sabihin ang mga bagay tulad ng “must we really still be cold emailing?” o “must we start to act like a real company. That’s not strategy.

Ikaw ay may traction sa pamamagitan ng paggawa ng desperate, unworthy, slightly unscalable mga bagay. At ngayon ikaw ay naniniwala na ikaw ay nakuha ang iyong paraan mula sa mga ito?

Ang scrappy na bagay lamang ay umalis kapag itinuturing niya ang kanyang katotohanan. Hindi kapag ikaw ay na-financed. Hindi kapag isang tao ang tinatawag sa iyo ng isang genius sa X.





2. Stop Performing Founder Theatre





Ang Traction ay maaaring lumikha ng isang buong krisis ng identity. Ikaw ay lumikha ng limang iba't ibang mga tagapagtatag depende sa kung sino ang naghahanap. Investor mode. LinkedIn mode. Podcast mode. Team All-Hands mode.

Ikaw ay naging isang karikatura. Ang isang pagsasanay ng branding. At ikaw ay nagpasya ng paggawa ng mababang, kinakailangan na mga panukala - dahil ang mga ito ay hindi matutunan na malakas sa iyong imaginary audience.

Ang mga start-up ay maaaring lumapit sa isang bumubuo na tagapangasiwa, ngunit sila ay umalis kapag ang tagapangasiwa ay bumubuo sa mga bahagi - at walang isa sa mga ito ay dumating upang gawin ang trabaho.





3. Shred The Story You Sold To Investors





Ang pitch deck ay isang prophetia. at tulad ng lahat ng mga prophetia, ito ay karamihan ng bullshit.





Ito ay itinatag upang maging mahirap. Sweeping vision. Global scale. Category creation. You painted the future in billion-dollar brushstrokes — dahil ito ay kung ano ang kailangan upang ilipat. At kapag ang traction hits, ito ay madaling makakuha ng naka-trapped sa iyong sarili. You keep trying to make the story come true, preparing ang palabas para sa Act III, kahit na Act I never finished. Ang team ay bumuo kung ano ang naisip ng deck, hindi kung ano ang kailangan ng merkado.





I-treat na deck tulad ng fan fiction. Fun upang re-read, sa ilang mga oras flattering, ngunit napaka-interested upang mag-decide kung ano upang gawin ang susunod. At kung hindi mo maaaring ilagay ito? Hit delete.





4. Book a Weekly Ego Exorcism





Isang beses sa isang linggo, mag-sita, i-lock ang door, at magkakaroon. I-inhal ang competitor ay gumagana. I-reminish tungkol sa pag-aralan ng balina na hindi sinabi sa iyo kung bakit. I-stalk ang startup na just raised what you couldn't.





Walang telepono, walang sakit.





Traction inflates mga tagapagtatag. Ipinapakita mo ang kasiyahan para sa foresight at nag-iisip na ang ilang TechCrunch na tinatawag ay nangangahulugan na ikaw ay untouchable.





Ito ay ang iyong deflation chamber. Kumuha ang pag-iisip ng pag-iisip. Ang pag-iisip ng pag-iisip ng pag-iisip. Ang pag-iisip ng pag-iisip ng isang tao sa labas ay ginawa ito mas mabilis, mas madaling, mas mahusay. At pagkatapos ay bumalik sa trabaho, tulad ng isang tao na hindi ginawa ito kahit na.





Dahil hindi mo.





5. Approve The Missions, Deny The Means





Sa mga mas mababang posisyon ay may mga species ng Eurobond fauna, at ang mga altitude ng bundok ay dumarami sa pagtaas ng altitude.

“Ang isang freelancer.”

“Ako lamang ang ilang taon.”

“Hindi lamang isang modest budget ... ng $ 80K.”





Ito ay kung paano ang mga startup ay naging mga agensya - na may mas maganda na mga chairs.





Just say: sure. Half that time. $500. Impress me. Build ang prototype. Hack ang landing page sa AI, Canva, at spit.





Kung ang isang ideya ay gumagana lamang sa isang team ng six, isang five figure runway at isang paid sabbatical, ito ay malaki na hindi gumagana sa lahat.





6. Make Hiring A Soul Crushing Ordeal





Ang Traction ay gumagawa ng isang bagay na dangerous: ito ay gumagawa sa iyo ng feeling na may hakbang. upang makatulong. sa headcount. upang maging ang adult-up na kumpanya na may onboarding lunch at Slack emojis para sa "#people-culture".





Kaya kapag ang isang bagay ay mahigpit, ang refleks ay: "."Kapag malinaw na ang problema ay hindi ang iyong proseso o mga prioridad. Ito ay lamang na hindi mo kailangang magkaroon ng sapat na mga katawan. Malamang na ang karamihan ng mga hirages ay mga responsibilidad sa mga profile ng LinkedIn. Narito ang iyong antidote.





Step 1: Pitch ito tulad ng isang pre-seed round

Kailangan mo ng isang bagong hiring? I-sale ito tulad ng ito ay ang iyong startup. Ano ang problema ng pag-iisip? Bakit ngayon? Ano ang ROI? Maaari mong magkaroon ng mga milestones, metric, master plans.

Gayunpaman, kung ang ChatGPT ay nagsulat ang iyong opisina ng trabaho, ibig sabihin kung ano ang ChatGPT ay maaaring gawin ang trabaho.





Step 2: Ipasok ang Pain

Kung ang taong ito flops, ikaw flop.

Ang iyong OKRs ay lumabas. Ang iyong bonus ay pumunta sa MIA. Ang iyong titulo ay mag-freeze sa panahon. Walang higit sa pag-crucify ang mga ghosts na hindi sumali. Kailangan mo ang headcount? I-set ang skin sa laro. Kung hindi mo, ikaw lamang ay gumagana sa corporate Sims na may tunay na pera.





Step 3: Silent Treatment

I-tap ang mga ito. I-tap ang mga ito. I-tap ang mga ito. I-tap ang mga ito. I-tap ang mga ito. I-tap ang mga ito. I-tap ang mga ito. I-tap ang mga ito. I-tap ang mga ito. I-tap ang mga ito.





7. Assemble A Humiliation Panel





Ang pagbabago ay nagbabago sa iyong mga lugar. Ang mga investors ay maging polite. Ang mga customer ay maging tolerante. Ang mga media ay makakuha ng impressyon. Subot, ang lahat ng mga bagay ay tinatawag ... pag-iisip. At internally ang iyong team ay nagsisimula na naniniwala ang propaganda ng araw ng demo.





Kaya i-install ang isang counterforce. Three people who don’t owe your startup anything—except the truth. Ideally the ones who have outbuilt you, outlasted you, or still think your company is a PDF with overhead. Ang kanilang trabaho? Ipakita ang isang beses sa isang buwan at umalis. One glorious hour of strategic humiliation, with your entire team present.

Ang iyong roadmap? idiot.

Ang iyong mga numero? inflated.

Ikaw ba ay may apologize?





Ito ay hindi cruelty. Ito ay kalibration. Dahil kung ang lamang na feedback ang iyong team ay isang applause, ang susunod na produkto ay isang eulogy.





8. Give Every Idea a Shot at the Throne





Ang mga MVP ay nakakaapekto tulad ng mga masterpiece. Suddenly sila ay kailangan ng proteksiyon. proseso. politika. Three layers of approval just to suggest something new. That's how startups go from pirate ship to cruise ship.





So break the chain of command. Isang beses sa isang buwan, ang lahat - engineer, intern, ops - ay maaaring pitch ang founder (you) direkta. New line ng produkto, rogue growth hack, batshit brand stunt.





Ngunit walang half-assed pitches. Lahat ng pitching na kailangan upang i-treat ito tulad ng Shark Tank. Kung ito ay mahusay, sila'y humantong ito. Kung ito ay mahusay, maaari mong i-drop kung ano ang iyong ginagawa at sumali sa. At kung ito ay gumagawa? I-wasted tungkol sa 7 minuto.





Higit pa sa hindi, ang iyong MVP ay single-staffolding. at ang susunod na mahusay na ideya ay malapit sa likod ng isang job title.









Ang traction ay nagbibigay sa iyo ng isang bagong sakit: Maghintay hanggang sa ikaw ay "hindi."





Maaari mong i-launch sa isang weekend. Ngayon ay mayroon ka ng twelve Notion tabs na nag-debate ng mga timbang ng font at alignment ng roadmap. Kaya, bago ka makuha ang plano, piliin ang isang petsa—investor update, feature launch, bagong city expansion, kung ano ang tinatawag na mahalaga. I-set ito sa calendar. I-publish ito. Mukhang. I-writ ito sa blood on the whiteboard.





Ngayon ay mayroon ka ng isang tunay na plano: Huwag humingi ng iyong sarili. Tingnan kung ang mga prioridad ay mas mataas, ang feature creep ay umalis, at ang mga tao ay nagsisimula ng pag-debate at magsimula ng paghahatid. Dahil walang taong nais na maging ang dahilan ng iyong update ay bumabago sa isang apology tour.





Ang traction ay nagbibigay sa iyo ng ilusyon na mayroon ka ng higit pa ng oras, ngunit sa katotohanan ang lahat ng iyong mayroon ay ang higit pa ng mga tao upang i-drop, at isang mas mataas na stage upang gawin ito sa.





10. Start Every Month With A Funeral





Sa oras na ito, ang halaga ng pag-ibig ay maliit, at ang mga dahon ng dahon ay unti-unting nabuksan.





Pagkatapos ay natagpuan ang mga tao. Isang bit ng cash ay dumating. At sa pag-iisip, ang lahat ng pag-uugali ay may isang imaginary disadvantage: Ano ang ibig sabihin ng mga investors? Ano ang ibig sabihin ng mga unang mga gumagamit? Ano ang ibig sabihin ng isang bagay na hindi gumagana?





Ang pag-upgrade ng traction ay ang iyong pananampalataya. Ikaw ay pumunta mula sa "Ano kung hindi natin makakuha ng ito?" sa "Ano kung humihingi tayo ng kung ano ang mayroon natin?" Ito ay kung paano ang pagbuo ay bumabago sa babysitting, preserving substitute pushing, at ang momentum ay bumabago sa maintenance.





So force movement. Every month, kill something. Something slightly stale, vaguely useful, and probably has a sentimental halo. “It kinda works,” “It’s not hurting anyone,” “It took us months to build.” Amazing.





Maghanap ng isang funeral. Mag-atubiling ang team. I-remember sa kanila na walang permanente - kahit na hindi ang pagganap. lalo na hindi ang pagganap.





Final Thoughts: The Beginning Of The End Often Looks Like Progress





Ang traction ay parehong bahagi ng fuel at anesthetic. Ang mga kompliments, ang capital, ang kaligtasan - ito ang lahat ay uminom sa iyo mula sa katotohanan na ikaw ay pa rin isang error mula sa irrelevance. Magtatrabaho ito tulad ng isang regalo na hindi mo nakuha - at magtatrabaho tulad ng hell upang magbigay sa iyo na meron upang i-take ito.





Ang iba't-ibang katotohanan sa stage na ito ay ang productive paranoia. Now go scare yourself. Then scare the market.

