Zuzalunyň kripto göçmenleri mesgen tutmak barada pikir edýärler we bu olaryň iň uly ýalňyşlygy bolup biler

2025-nji ýylda Zuzalu 3-nji ýylyna, ähtimal üçünji gezek okuwa girýär. Ekosistema gaty çalt ösdi, 2023-nji ýylda açylan birnäçe şäherden 2024-nji ýylda 30-a ýetdi - birnäçe aýyň içinde 1400% ýokarlandy. Bu, Zuzalunyň merkezden daşlaşdyrylmagynyň gönüden-göni netijesi we 2025-nji ýylda bu ösüşi dowam etdirmäge taýýarlanýar.





Emma bu ýyl Zuzalu ekosistemasy käbir möhüm üýtgeşmelere taýyn. Bu makalanyň maksady, öňe sürülýän ädimleriň käbirine geçmek, şeýle hem, taryhyň dowamynda toplanan maglumatlar we şowsuz we üstünlik gazanan şuňa meňzeş hereketler bilen kabul edýän kararlarymyzy öwretmek.





Şeýlelik bilen, 2025-nji ýyl Zuzalu jemgyýetiniň ýer we gozgalmaýan emläk satyn alýan ýyly bolarmy ýa-da beýle hereket geljekde ýerli hökümetleriň bizi ýapmagy üçin achilles dabany döredermi? Durnukly pop-pop şäher işewürlik modelleriniň peýda boljak ýyly bolarmy ýa-da pop-pop şäherler kaşaň çarwa durmuşyna kripto-ýerli öwrülişik hödürlemegini dowam etdirermi? 2024-nji ýylda başlanan tehnologiýa hakykatdanam bu hereketi täze serhetlere we täze jemgyýetlere ýaýratmak we giňeltmek üçin aýaklary bolarmy ýa-da bize wagt we goşmaça çeşmeler gerekmi?





Bularyň hemmesi jogap bermäge mynasyp soraglar. Bularyň käbirini almak üçin Zuzalunyň başda ýeke-täk sebäbine - Witalik- e göz aýlamaly.

2024-nji ýyldaky Zuzalu jemagatynyň soňky jaňynda Witalik ekosistemanyň ýakyn 12 aýda çözmeli esasy soraglary baradaky pikirlerini aýtdy. Bu pikirler, Chiang Maýdaky Arhipelagadaky sözlerini gaýtalady.





2025-nji ýylda Zuzalu v3 ünsi ýygnamak we has hemişelik ýerleri gözlemek bilen meşgullanar.





Hemişelik ýerlerde - ekosistemada işleýänleriň hemmesi üçin bu geň galdyryjy zat däl. Eýýäm 2024-nji ýylda Zuzalunyň işiniň esasy merkezi hökmünde birnäçe möhüm ýurisdiksiýa ýüze çykdy. Noýabr aýynda bir wagtyň özünde 15 sany pop-pop şäherini kabul eden Chiang Maý munuň aýdyň mysalydyr. ZuBerlin we Zeler City-ni kabul eden Berlin başga. “Crecimiento” -nyň 4 ýyllyk çemeleşen Buenos Aýres, ýakyn ýyllarda web3 zehinlerini, başlangyçlaryny, maýadarlaryny we pop-pop şäher guramaçylaryny özüne çekmegi dowam etdirjek ýene bir merkezdir. Tor jemgyýetiniň döremegini goldamak üçin ýurisdiksiýa gurluşynyň özboluşly ýerleşýän Şweýsariýa, ekosistemanyň giňelmek isleýän başga bir merkezidir. Tehnologiýa we häzirki zaman tehnologiýa jemgyýetleriniň mekany bolan San-Fransisko, Zuzalu ekosistemasynyň hemişelik wekilçiligini döretmäge taýyn ýaly görünýän başga bir ýer. Netijede, Japanaponiýa hem hemişelik merkezler üçin güýçli bäsdeş ýaly bolup görünýär.





Jemgyýetimiziň öýüni tapmak baradaky umumy islegde, bu hemişelik ýerleri döretmek islegi hereketiň başyndan bäri bar. Emma bu isleg, hereketiň hemişelik jaý tapmak ugrunyň ýeke-täk sebäbi däl - hakyky dünýä täsiri köp guramaçylar üçin deň ähmiýete eýe. Meseleleri çözmek Zuzalunyň içinde duşan adamlarymyň esasy aýratynlygydyr we ekosistemanyň pop-poplary olara gaýta-gaýta haýyr-sahawat ruhuny berdiler. Çernogoriýada, Buenos Aýresde we Çiang Maýda ýerli meseleleri çözmek we çözmek üçin birnäçe çäreler ýüze çykdy. Iň soňky mysal, köp sanly pop-pop we Chiang Maý-a gatnaşyjylaryň soňky suw joşmasyny ýazan işleri bolup biler. Arassalanmaga işjeň kömek etmek ekosistemanyň yzyna gaýtarylmagynyň ýönekeý usulydy, emma suwy arassalamak boýunça müňlerçe dollar ýygnamaga kömek eden lotereýa ulgamy LottoPGF arkaly web3 goldaýan çözgüt ýüze çykdy.





Guramaçylaryň köpüsi, hemişelik ýerler diňe bir hereketiň täsirini artdyryp bilmez, eýsem ekosistemanyň haýyr-sahawat tagallalaryny döretmäge we ýerli ilatyň gatnaşmagyny we wekilçiligini üpjün edip biler diýip hasaplaýarlar. Zuzalunyň içinde duşan bu tor jemgyýetlerini goldaýanlaryň hemmesi üçin ýerli jemgyýete gaýtaryp bermek, adamlara kömek etmek bilen ekosistemamyzyň kabul edilmegine peýdaly boljak uzak möhletli pikirleriniň ep-esli bölegidir. Hemmelere peýdaly win-win çözgüdi.





Şeýle-de bolsa, bu duýgular hemişe gaýtalanmaýar we ähli ýurisdiksiýalar Tor jemgyýetleri üçin dostlukly däl (ýa-da hemişe bolar).

Bu meni Witaliýa alyp barýar - 2024-nji ýylda açylan şäher tendensiýasynyň aýdyň mysallaryndan biri. Biotehniki, uzak ömür we kripto birleşmegine gönükdirilen Witaliýa, häzirki zaman ylmynyň köp tarapyny bozmagy maksat edinýän web merkezleşdirilen merkeziň merkezine öwrüldi (DeSci). “Vitalia” esasan Biotech we Pharma-nyň DeSci bölümine ünsi jemledi. “Witalia” döwründe birnäçe DeSci taslamasy ýüze çykdy, köp merkezleşdirilmedik synag geçirildi we iň esasysy, gen terapiýasynyň ilkinji tapgyry garaşylýan çykdajylaryň bir böleginde - ABŞ-da ýa-da Europeewropada şol synaglary geçirmek üçin ýüzlerçe million dollar bilen deňeşdirilende takmynan 1m ABŞ dollary geçirildi.





“Vitalia” -dan we bölekleýin “Vitalia” sebäpli DeSci senagaty 2024-nji ýylyň 4-nji çärýeginde partlady. Bu “DeSci” tomus möwsüminde köp sanly taslama millionlarça dollar toplady, bar bolan guramalar bilen hyzmatdaşlygy tapdy, ekosistemanyň gurallaryny we infrastrukturasyny döretdi we Witaliýada öwrenilen arzuwlary hakykatda öňküsinden has hakyky edip başlady. Dünýäniň iň akylly adamlaryny bir ýere jemläp, “Vitalia” täze baglanyşyklara, täze hyzmatdaşlyga we täze dostluga mümkinçilik berdi. Möhümi, “Vitalia” esasan Karib deňziniň Roatan adasynda işleýän Specialörite ykdysady zona (SEZ) “Prospera” tarapyndan özboluşly mümkinçilik aldy.





Köp adam SEZ-ler hakda pikir edenlerinde, Hytaý ýa-da BAE hakda pikir edýärler, ýöne Prospera öň görlüp-eşidilmedik zat. “Prospera”, beýleki birnäçe guramalar bilen bir hatarda, binýadynda, maliýeleşdirilmeginde we amallarynda düýbünden şahsydyr we köplenç “Hartiýa şäherleri” atly SEZ-leriň aýratyn bölegi hökmünde häsiýetlendirilýär. Jenaýat kanunlary ýaly birnäçe çäklendirmelerden başga-da, bu hususy şäherlere ýer eýeçiligi, kazyýet ulgamyny dolandyrmak, düzgünleri gurmak we aýyrmak, salgyt ýygnamak we girdeji gözleýän döwletler hökmünde işlemek hukugy berilýär. “Prospera” -da bu, daşary ýurtlardan düzgünleri gurup we dünýäniň dürli künjeklerinden iň oňat kanunlary ýerine ýetirip biljekdigiňizi aňladýar. Şweýsariýadaky ýaly Maliýe kompaniýasyny dolandyrmak isleýärsiňizmi? Proseprada edip bilersiňiz. Pharma üçin öz täze kanunlaryňyzy döretmek isleýärsiňizmi? Prospera-da edip bilersiňiz. Doly tertipsiz galmak isleýärsiňizmi? Şahsy jogapkärçilik bilen baglanyşyklydygyňyzy bilýänçäňiz, Prospera-da edip bilersiňiz.





Millionlarça pul toplan “Prospera”, Dolandyryş we ykdysady syýasatda dünýäniň iň innowasion synaglaryndan biridir. Günbataryň SEZ-lerine giren ýaly; Hytaýyň we BAE-iň ösmeginiň hereketlendiriji güýji milliarddan gowrak adamy aşa garyplykdan halas etdi. Prospera, SEZ-i üýtgeşik goşmaça gorag bilen üpjün edýän ABŞ-Gonduran söwda şertnamalaryna hem girýär.





Şeýle-de bolsa, 2024-nji ýylyň ahyrynda we Siomara Kastronyň Demokratik Sosialistik hökümetiniň basyşy bilen Gondurasyň Courtokary Kazyýeti, Prospera ýaly ähli ZEDE-leriň konstitusiýa garşy we bikanundygyny aýtdy. Bu, Gonduranyň öňki hökümetleriniň bu ZEDE-leri berýän goldawyna ters gelýär. Häzirki wagtda Prospera henizem işleýär we işjeňdir, dowam etdirilýän kazyýet işi Gondurasda Zonanyň doly kanunylygyny gaýtadan dikeltmegi maksat edinýär. Zona üçin 2025-nji ýylda Gondurasda geçiriljek umumy saýlaw esasy maksadalaýyk bolar.





Şeýlelik bilen, adam başyna düşýän jemi içerki önüm barada aýdylanda 133-nji we Ykdysady erkinlikde 89-njy orunda durýan Gonduras, 2025-nji ýylda garyplyk çäginden aşakda ýaşaýan ilatynyň ýarysyna golaýyny eýeleýär. Şol bir wagtyň özünde, her 100 müň ýaşaýjyny öldürmek meselesinde dünýäde 5-nji orunda durýan ýurtda ABŞ-nyň syýahatçylaryny täzeden gözden geçirmäge çagyrýar. Prospera we Witaliýanyň bolup geçen ýeri bolan Roatan adasy üçin içilýän kran suwy, çäge burunlary ýok, olary dişlemek sizi birnäçe aýlap gaharlandyryp biler, dengiz gyzzyrmasyny çepe we saga ýaýradyp biler we geň galdyryjy zat, 7 ýaşaýjynyň 1-sinde AIW ýokaşýar.





Gysgaça aýdylanda, ýurtda “Prospera” we “Witaliýa” ýaly öňdebaryjy we täzelikçi zat ýok - emma hökümet zonany ýapmak we Gondouranlara we dünýä üçin peýdaly boljak köp ýyllyk ösüş we maýa goýumlaryny açmak üçin elinde baryny etmek kararyna geldi.





Bu geljekde hemişelik, fiziki baýlyklary gurmagy maksat edinýän ähli zuzaliýalylara duýduryşdyr. Hemişelik töwekgelçilikler bilen ýüze çykýar we ýer we emläk satyn alsak, degişli hökümetler ekosistemany açsak, bu töwekgelçilikler millionlarça bolup biler - bu ýolbaşçylygyň üýtgemegi ýaly ýönekeý. Torumyz bu ýerlerde näçe gymmatly bolsa, dünýäniň ähli hökümetleri üçin gurýan bal gazanymyz şonça-da ulydyr. Geliň, özümizi çagalaşdyralyň, eger tor jemgyýetleri dünýäde täsirli hadysa bolup össe, dünýäniň esasy hökümetleri biziň bäsleşigimize öwrüler.





Şeýle töwekgelçilikleri ömrümiziň başynda almaga taýynmy? Zuzalunyň hemişelik wekilçiliklerini gurmak üçin dünýäde millionlarça maýa goýmalymy? Dogrusy, çuňňur derňew we gözleg bolmasa, hiç haçan bilmeris, geliň öwreneliň.

Zuzalu ýaly hereketler ýaş, täze we täze dörän web3 eýýamyna özboluşly ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne beýle däl.





Bilelikdäki umumy şahsyýeti we häsiýeti bolan adamlaryň fiziki infrastrukturasy bilen parallel jemgyýetleri döretmek üçin ilkinji gezek duşuşmagy däl. Bu tagallalar müňýyllyklaryň dowamynda dowam edip gelýär we dürli derejelerde üstünlik we şowsuzlyk emele gelýär. Olara seretmek, esasanam üstünliklerine ýa-da şowsuzlygyna sebäp bolan zat, Zuzalunyň geljegi üçin diýseň möhümdir.





Şeýle bolansoň, geçmişdäki we häzirki döwürdäki bu bilgeşleýin jemgyýetlerde şahsy gözleglerimiň gysgaça mazmunyny, dürli maksatlaryny, gurallaryny we üstünlik derejelerini görkezýärin. Bu, özygtyýarly bilgeşleýin jemgyýetleriň we geçmişiň hereketleriniň doly seljermesi däl, diňe Zuzalu üçin möhüm hasaplaýan birnäçe mysal.





Aslynda, gözleglerimde Zuzalu ýaly maksatlary gözleýän ýüzlerçe hereketi tapdym. Aragatnaşyk goşsaňyz, bu mysallar müňlerçe, on müňlerçe bolmasa-da, olaryň köpüsi ajaýyp şowsuzlyga uçrady. Şeýle-de bolsa, geçmişdäki şowsuzlyklaryň arasynda ýaýran okuwlar bar we meniň derňewim aşakdaky dikligine bu jemgyýetleri dargadar:





Analiz maglumatlary nokatlary:

Ady, senesi we ýeri - Öz-özüňi düşündirmek.

- Öz-özüňi düşündirmek. Iplesörelgeler - Bu jemgyýetleri we hereketleri näme baglanyşdyrdy?

- Bu jemgyýetleri we hereketleri näme baglanyşdyrdy? Walýuta / özygtyýarlylyk - Bu hereketleriň haýsydyr biri hereketini goldamak üçin bellikleri ulandymy?

- Bu hereketleriň haýsydyr biri hereketini goldamak üçin bellikleri ulandymy? Üstünlik - üstünlikli hereket boldumy? Bu gaty kyn, sebäbi hatda şowsuz hereketler hem dünýä we jemgyýete uzak wagtlap täsir edip biler.

- üstünlikli hereket boldumy? Bu gaty kyn, sebäbi hatda şowsuz hereketler hem dünýä we jemgyýete uzak wagtlap täsir edip biler. Oňynlar - Bu hereketleriň iň oňyn netijeleri näme?

- Bu hereketleriň iň oňyn netijeleri näme? Ativesaramazlar - Bu hereketleriň iň negatiw täsirli netijeleri näme?





Bu bölümde birnäçe dini we syýasy hereketler öwreniler, sebäbi geň galdyryjy zat däl, bu hereketleriň köpüsi şol döwürde alternatiw bilelikdäki we jemgyýetçilik tejribelerini gözlemek üçin ýeterlik derejede hasap edilipdi.





Bu synyň ideologiki ýa-da dini meselelerde bu hereketleriň hiç birini goldamaýandygyna düşünmek möhümdir, diňe geçmişde bolup geçen zatlary öwrenmekdir. Zuzalu dini hereket däl we syýasy hereket däl. Bu jemgyýetçilik hereketidir, aşakdaky derňewlerim we gözleglerim Zuzaluny taryhyň, ideologiýalarynyň we ynançlarynyň aşakdaky mysallarynyň haýsydyr biri bilen baglanyşdyrmagy maksat edinmeýär, ýa-da Zuzalunyň tebigat boýunça bar bolan edaralara, ştatlara we halklara garşy çykýandygyna ynanmaýaryn.





Bu gözlegleriň hemmesi, öz islegim boýunça we geçmişi bilelikde ýaşamagyň anyk seljermesi bilen hereketi üpjün etmek üçin anyk maksat bilen amala aşyrylýar.

Iplesörelgelerde bilelikde ýaşamak üçin taryhy hereketler

Utopiýa sosialistik hereketleri (1800-nji ýyllar)

Furyer Phalanxes (1830s - 1850s) - ABŞ / Fransiýa

Iplesörelgeler: "phalanstères" -de umumy ýaşaýyş ýa-da umumy durmuş we iş üçin niýetlenen uly binalar.

"phalanstères" -de umumy ýaşaýyş ýa-da umumy durmuş we iş üçin niýetlenen uly binalar. Walýuta / özygtyýarlylyk: üýtgeşik walýuta ýok; özygtyýarlylyk ýok.

üýtgeşik walýuta ýok; özygtyýarlylyk ýok. Üstünlik: internal Içerki düşünişmezlikler we maliýe meseleleri sebäpli şowsuz.

internal Içerki düşünişmezlikler we maliýe meseleleri sebäpli şowsuz. Oňyn taraplar: Hyzmatdaşlyk hereketlerinde täsirli.

Hyzmatdaşlyk hereketlerinde täsirli. Ativesaramazlar: Idealizm ykdysady hakykatlar bilen ylalaşyp bilmedi.





Oneida jemgyýeti (1848–1881) - Nýu-Yorkork, ABŞ

Iplesörelgeler: Kämillik, umumy emläk, özara tankyt, çylşyrymly nika.

Kämillik, umumy emläk, özara tankyt, çylşyrymly nika. Walýuta / özygtyýarlylyk: üýtgeşik walýuta ýok; özygtyýarlylyk ýok.

üýtgeşik walýuta ýok; özygtyýarlylyk ýok. Üstünlik: 30 30 ýyldan gowrak diri galdy; kümüş gaplar kompaniýasyna geçdi.

30 30 ýyldan gowrak diri galdy; kümüş gaplar kompaniýasyna geçdi. Oňyn taraplar: Ykdysady üstünlik, innowasiýa dolandyryş.

Ykdysady üstünlik, innowasiýa dolandyryş. Ativesaramazlar: ugewgenika meňzeş syýasatlary goşmak bilen jedelli amallar.





Täze sazlaşyk (1825–1829) - Indiana, ABŞ

Iplesörelgeler: Robert Oweniň deňlige we umumy zähmete esaslanýan dünýewi utopiýa baradaky düşünjesi.

Robert Oweniň deňlige we umumy zähmete esaslanýan dünýewi utopiýa baradaky düşünjesi. Izolýasiýa: Kapitalistik jemgyýetden uzakda görelde jemgyýetini döretmegi maksat edinýär.

Kapitalistik jemgyýetden uzakda görelde jemgyýetini döretmegi maksat edinýär. Üstünlik: internal Içerki düşünişmezlikler we ykdysady ukyplylygyň ýoklugy sebäpli şowsuz boldy.

internal Içerki düşünişmezlikler we ykdysady ukyplylygyň ýoklugy sebäpli şowsuz boldy. Miras: Geljekki utopik synaglar we hyzmatdaş hereketler.





Bruk fermasy (1841–1847) - Massaçusets, ABŞ

Iplesörelgeler: Aýry-aýry erkinlik, intellektualizm we jemgyýetçilik zähmetiniň transkendentalistik ideallary.

Aýry-aýry erkinlik, intellektualizm we jemgyýetçilik zähmetiniň transkendentalistik ideallary. Izolýasiýa: Özbaşdak ferma we intellektual yza çekiş.

Özbaşdak ferma we intellektual yza çekiş. Üstünlik: ✘ Maliýe kynçylyklary we amaly netijesizlikler onuň soňuna çykdy.

✘ Maliýe kynçylyklary we amaly netijesizlikler onuň soňuna çykdy. Miras: Amerikan edebiýatyna we pelsepesine görnükli goşant goşanlar.





Dini hereketler

Mormon şäherçeleri (1830-njy ýyllar - häzirki) - Demirgazyk-Günbatar Ştatlar, ABŞ

Iplesörelgeler: Dini ynanç, jemgyýetiň goldawy we özüne garaşlylyk.

Dini ynanç, jemgyýetiň goldawy we özüne garaşlylyk. Walýuta / özygtyýarlylyk: ahuta ştatynda wagtlaýyn walýuta bardy; özygtyýarlylyk ýok (ABŞ-nyň hökümetine tabyn).

ahuta ştatynda wagtlaýyn walýuta bardy; özygtyýarlylyk ýok (ABŞ-nyň hökümetine tabyn). Üstünlik: ✔ Örän üstünlikli; esasy dini we medeni hereket hökmünde häzirki wagtda hem dowam edýär.

✔ Örän üstünlikli; esasy dini we medeni hereket hökmünde häzirki wagtda hem dowam edýär. Oňyn taraplar: Güýçli sosial jebislik, ykdysady üstünlik.

Güýçli sosial jebislik, ykdysady üstünlik. Ativesaramazlar: ABŞ hökümeti bilen irki çaknyşyklar.





Amana koloniýalary (1855–1932) - Aýowa, ABŞ

Iplesörelgeler: Pietist, jemgyýetçilik durmuşy umumy işe we dini ybadatlara esaslanýar.

Pietist, jemgyýetçilik durmuşy umumy işe we dini ybadatlara esaslanýar. Izolýasiýa: has giň Amerikan jemgyýetinden düýbünden aýry ýaşady.

has giň Amerikan jemgyýetinden düýbünden aýry ýaşady. Üstünlik: co Hyzmatdaşlyk işewürlik modeline uýgunlaşdyryldy (Amana Corporation).

co Hyzmatdaşlyk işewürlik modeline uýgunlaşdyryldy (Amana Corporation). Şowsuzlyk faktorlary: Uly Depressiýa döwründe terk edilen jemgyýetçilik durmuşy.





Anarhist we syýasy hereketler

Pari Paris komuny (1871) - Pari Paris, Fransiýa

Iplesörelgeler: Işçileriň öz-özüňi dolandyrmagy, kapitalizme garşy.

Işçileriň öz-özüňi dolandyrmagy, kapitalizme garşy. Walýuta / özygtyýarlylyk: Pari Parise wagtlaýyn gözegçilik; aýratyn walýuta ýok.

Pari Parise wagtlaýyn gözegçilik; aýratyn walýuta ýok. Üstünlik: only Diňe iki aý dowam etdi.

only Diňe iki aý dowam etdi. Oňynlar: Geljekki sosialistik we anarhiki hereketlerden ylham aldy.

Geljekki sosialistik we anarhiki hereketlerden ylham aldy. Ativesaramazlar: Fransuz hökümeti tarapyndan zorlukly basyş.





Kibbutzim (1909 - häzirki) - Ysraýyl

Iplesörelgeler: Jemgyýetçilik ekerançylygy, sionist sosializm we köpçülikleýin eýeçilik.

Jemgyýetçilik ekerançylygy, sionist sosializm we köpçülikleýin eýeçilik. Walýuta / özygtyýarlylyk: üýtgeşik walýuta ýok; Ysraýylyň bir bölegi.

üýtgeşik walýuta ýok; Ysraýylyň bir bölegi. Üstünlik: ally Ilkibaşda üstünlikli; häzirki zaman ykdysadyýetine uýgunlaşmak üçin ösdi.

ally Ilkibaşda üstünlikli; häzirki zaman ykdysadyýetine uýgunlaşmak üçin ösdi. Oňyn taraplar: Ysraýylyň döwlet gurluşygyna we oba hojalygyna möhüm goşantlar.

Ysraýylyň döwlet gurluşygyna we oba hojalygyna möhüm goşantlar. Ativesaramazlar: Hususylaşdyrma tendensiýalary bilen kollektiwizmiň pese gaçmagy.

Ikinji Jahan Urşundan soňky jemgyýetler we hereketler

Medeniýetara garşy hereketler (1960-70-nji ýyllar)

Diggers (1960-njy ýyllar) - San-Fransisko, ABŞ

Iplesörelgeler: Erkin ykdysadyýet, düýpli paýlaşmak we jemgyýetiň özbaşdaklygy.

Erkin ykdysadyýet, düýpli paýlaşmak we jemgyýetiň özbaşdaklygy. Walýuta / özygtyýarlylyk: Ykdysadyýet sowgat; özygtyýarlylyk ýok.

Ykdysadyýet sowgat; özygtyýarlylyk ýok. Üstünlik: ulalmagyň we daşarky basyşyň ýoklugy sebäpli gysga ömür.

ulalmagyň we daşarky basyşyň ýoklugy sebäpli gysga ömür. Oňyn taraplar: Freeganizmiň we sarp edijilere garşy ideologiýalaryň täsiri.

Freeganizmiň we sarp edijilere garşy ideologiýalaryň täsiri. Ativesaramazlyklar: Durnuklylyk üçin daşarky ulgamlara baglylyk.

Durnuklylyk üçin daşarky ulgamlara baglylyk. Näme üçin şowsuz boldular: Haýyr-sahawatlara aşa bil baglamak; uzak möhletli amallar üçin minimal meýilnamalaşdyrmak.





Ekiz Oaks jemgyýeti (1967 - häzirki) - Wirjiniýa, ABŞ

Iplesörelgeler: Girdejileri paýlaşmak, deňhukukly dolandyryş we daşky gurşawa minimal täsir.

Girdejileri paýlaşmak, deňhukukly dolandyryş we daşky gurşawa minimal täsir. Walýuta / özygtyýarlylyk: Içerki zähmet karz ulgamy, ýöne daşarky walýuta ýa-da özygtyýarlylyk ýok.

Içerki zähmet karz ulgamy, ýöne daşarky walýuta ýa-da özygtyýarlylyk ýok. Üstünlik: 90 90+ agza bilen henizem işjeň.

90 90+ agza bilen henizem işjeň. Oňyn taraplar: Hammak we tofu önümçiliginden yzygiderli girdeji.

Hammak we tofu önümçiliginden yzygiderli girdeji. Ativesaramazlar: Giriş talaplary sebäpli çäklendirilen ulalmak.





Fermer (1971 - häzirki) - Tennessi, ABŞ

Iplesörelgeler: Zorluk, wegetariançylyk we jemgyýetçilik durmuşy.

Zorluk, wegetariançylyk we jemgyýetçilik durmuşy. Walýuta / özygtyýarlylyk: üýtgeşik walýuta ýok; özygtyýarlylyk ýok.

üýtgeşik walýuta ýok; özygtyýarlylyk ýok. Üstünlik: a Has kiçi, ýöne gülläp ösýän ilaty goldaýar.

a Has kiçi, ýöne gülläp ösýän ilaty goldaýar. Oňyn taraplar: Daşky gurşawyň durnuklylygy we gaýtadan dikeldilýän energiýa boýunça irki lider.

Daşky gurşawyň durnuklylygy we gaýtadan dikeldilýän energiýa boýunça irki lider. Ativesaramazlar: 1980-nji ýyllarda ykdysady dartgynlyk sebäpli azalýar.

1980-nji ýyllarda ykdysady dartgynlyk sebäpli azalýar. Näme üçin çydam etdi: Esasy ideallary saklamak bilen bazar güýçlerine uýgunlaşdy.





Täze döwür, ruhy jemgyýetler we bilgeşleýin sosialistik jemgyýetler

Aurowil (1968 - häzirki) - Tamil Nadu, Hindistan

Iplesörelgeler: Adam agzybirligi, ruhy ösüş üçin uniwersal şäherçe.

Adam agzybirligi, ruhy ösüş üçin uniwersal şäherçe. Walýuta / özygtyýarlylyk: "Aurokard" bilen içerki ykdysadyýet; hindi hökümedinde bölekleýin özbaşdaklyk.

"Aurokard" bilen içerki ykdysadyýet; hindi hökümedinde bölekleýin özbaşdaklyk. Üstünlik: 3000 3000+ ýaşaýjy ulaldy we halkara derejesinde ykrar edildi.

3000 3000+ ýaşaýjy ulaldy we halkara derejesinde ykrar edildi. Oňyn taraplar: Bilimde innowasiýa we durnukly ösüş.

Bilimde innowasiýa we durnukly ösüş. Ativesaramazlar: politicserli syýasat we maliýeleşdirmek bilen göreş.





Arkosanti (1970 - häzirki) - Arizona, ABŞ

Iplesörelgeler: Daşky gurşawa iň az täsiri bolan durnukly şäher durmuşy.

Daşky gurşawa iň az täsiri bolan durnukly şäher durmuşy. Walýuta / özygtyýarlylyk: üýtgeşik walýuta ýok; özygtyýarlylyk ýok.

üýtgeşik walýuta ýok; özygtyýarlylyk ýok. Üstünlik: "" Arkologiýa "(binagärlik + ekologiýa) görkeziş meýdançasy hökmünde dowam edýär.

"" Arkologiýa "(binagärlik + ekologiýa) görkeziş meýdançasy hökmünde dowam edýär. Oňyn taraplar: Durnukly şäher meýilnamasynyň irki modeli.

Durnukly şäher meýilnamasynyň irki modeli. Ativesaramazlar: çäkli ulalmak; işleýän şäherden has köp düşünje bolup galýar.





“Mondragón” kooperatiw korporasiýasy (1956 - häzirki) - Ispaniýa

Iplesörelgeler: Sosializm we ykdysady demokratiýa esaslanýan işçi kooperatiwleri.

Sosializm we ykdysady demokratiýa esaslanýan işçi kooperatiwleri. Walýuta / özygtyýarlylyk: üýtgeşik walýuta ýok; Ispaniýanyň bir bölegi.

üýtgeşik walýuta ýok; Ispaniýanyň bir bölegi. Üstünlik: 80 80,000+ işleýän işleýän kooperatiw ulgamy.

80 80,000+ işleýän işleýän kooperatiw ulgamy. Oňyn taraplar: Uly göwrümli ykdysady üstünlik; global hyzmatdaşlyk hereketlerine ylham berdi.

Uly göwrümli ykdysady üstünlik; global hyzmatdaşlyk hereketlerine ylham berdi. Ativesaramazlar: Hyzmatdaşlyk ýörelgelerini global bäsdeşlik bilen deňleşdirmek.





Tehniki we ideologiki hereketler

Silikon jülgesiniň tehnologiýa aragatnaşyklary (1990-njy ýyllar - häzirki) - ABŞ

Iplesörelgeler: Hyzmatdaşlygy, innowasiýany we umumy çeşmeleri ösdürmek üçin bilelikde ýaşamak.

Hyzmatdaşlygy, innowasiýany we umumy çeşmeleri ösdürmek üçin bilelikde ýaşamak. Walýuta / özygtyýarlylyk: üýtgeşik walýuta ýok; özygtyýarlylyk ýok.

üýtgeşik walýuta ýok; özygtyýarlylyk ýok. Üstünlik: al Global derejede ulaldyldy we meşhurlandy.

al Global derejede ulaldyldy we meşhurlandy. Oňyn taraplar: innowasiýany we arabaglanyşygy ösdürýär.

innowasiýany we arabaglanyşygy ösdürýär. Ativesaramazlar: Aýratynlyk we mylaýymlyk üçin köplenç tankyt edilýär.





Mikronasiýa we tejribe dolandyryşy

Kristianiýa (1971 - häzirki) - Kopengagen, Daniýa

Iplesörelgeler: Öz-özüňi dolandyrmagy we garşy medeniýeti nygtaýan anarhik kommun.

Öz-özüňi dolandyrmagy we garşy medeniýeti nygtaýan anarhik kommun. Walýuta / özygtyýarlylyk: barterli barter ykdysadyýeti; Daniýanyň häkimiýetleri tarapyndan çäklendirilen ykrar edildi.

barterli barter ykdysadyýeti; Daniýanyň häkimiýetleri tarapyndan çäklendirilen ykrar edildi. Üstünlik: a Syýahatçylyk we medeni merkez hökmünde ösýär.

a Syýahatçylyk we medeni merkez hökmünde ösýär. Oňyn taraplar: Awtonom zolaklar üçin model.

Awtonom zolaklar üçin model. Ativesaramazlar: Neşe söwdasy we kanuny jedeller.





Utopiýanyň, wada berlen toprak baradaky arzuwy, şu wagta çenli gözlän ähli bilelikdäki hereketler üçin hereketlendiriji güýç boldy.





Bu hereketleriň köpüsiniň, hem synag binýady, hem-de jemgyýetleriň nähili işlemelidigi we işlemelidigi barada dürli pikirler Fransiýada we ABŞ-da başlandygy geň däldir. Emma bu hereketler 1800-nji ýyllardan has öň başlandy; Esasan, neşirýat Galkynyş, özgertmeler we ahyrsoňy aň-bilim döwründe ýüze çykan pikirleriň köpelmegine sebäp boldy; azajyk degen zadym.





Aboveokardaky hereketleriň köpüsi, Bruk fermasynyň “Furyeristleri”, “Täze sazlaşygyň Owenitleri” we “Pari Paris komuny” ýaly esasan Utopiýanyň sosialistik ideallaryny synamaga esaslandy. Esasan olaryň hemmesi ýerleşdirildi. Beýlekiler, Amana koloniýalary we Oneida jemgyýeti ýaly, dini tebigaty, pietizm we ösmegi mümkin bolmadyk çylşyrymly jemgyýetçilik guramalary sebäpli özüne çekiji bolup bilmediler. Muňa derek korporatiw guramalara geçdiler.





Şeýle-de bolsa, 1871-nji ýyldaky Pari Paris komuny, koliwasiýa däl-de, has gyzykly mysaldyr. Aslynda 1870-71-nji ýyllardaky Franko-Prussiýa söweşinde priziýalylaryň şäher öwrülişigi bolan bu herekete ýerli işçi synpyndan çykan we şäher milisiýasyndan çykan dürli anarko-kommunist liderleri ýolbaşçylyk etdi. Iki aý dowam etdi we barlygyny iki aýry basgançaga bölmek mümkin; Federal gatyşmazdan ozal gülläp ösýän tapgyr, ikinjisi bolsa komunyň çökmegi, göz öňüne getirip bolmajak weýrançylyk we zorluk derejesini döretdi.





Birnäçe hepde bäri Pari Paris komunasy Europeewropada şu güne çenli iň giň jemgyýetçilik üýtgeşmelerini döretdi. Komuna ähli Pari Parislilere öz pikirlerini aýtmaga we sosial maksatnamalary teklip etmäge mümkinçilik berýän 8 aýry demokratik we jemgyýetçilik guramasyny döretdi. Bu merkezleşdirilmedik dolandyryş gurluşlary, ilatyň tutuşlygyna kireýine berýän ýeňillikleri, çaga zähmetiniň ýatyrylmagyny, ähliumumy saýlaw hukugyny üpjün etmegiň we aýallaryň ýolbaşçy wezipelerine girmegini, durmuşa çykmadyk aýallara we gullukda öldürilen garawullaryň çagalaryna pensiýa gaznasynyň berilmegini, täjirçilik karz borçnamalarynyň yza süýşürilmegini we başga-da köp karary teklip etdi. Pari Paris, 1871-nji ýylda birnäçe aýlap dünýäde iň ösen jemgyýet boldy.





Bu öňegidişlikler, Fransiýanyň federal hökümeti birleşip, şol döwürde Pari Parisi we Fransiýanyň ýarysyny gabap ýören Prussiýa goşunyna boýun egip, şähere çozup, Komuny bir gezek taşlap bilenden soň, gaty duruzyldy. Bu Federal hüjüm radikal Neo-obakobinite Komunanyň ýolbaşçylygyny ele almak, Pari Parisiň arhiepiskopy ýaly Komunanyň döredilmeginde tussag edilen birnäçe tussagyň ölüm jezasyny bermek we fransuz şa maşgalasynyň rezidensiýasy bolan Tuileries köşgi ýaly birnäçe möhüm binany ýakmak mümkinçiligini berdi. Bu döwürde gaty möhüm binalaryň köpüsi ýykyldy. Pari Paris komunyny tamamlan “Ganly hepde” 10-20 müň komandiriň ölümine, 43 müňden gowrak adamyň tussag edilmegine we köpüsiniň sürgün edilmegine sebäp boldy.





Aboveokarda göz öňünde tutulan mysallaryň köpüsi, aýratyn ýörelgeleri, ideallary we şahsyýetleri saklaýan bir topar adamlar tarapyndan döredilen uzak we öz-özüni çäklendirýän jemgyýetler bolsa-da, Pari Paris komunasy şäherde ýaşaýan 2 milliondan gowrak adama täsir etdi. Täze jemgyýetçilik guramalarynyň iň täsirli we düýpli mysalydy. Pari Parisdäki iki aý dünýäde görmedik iň ösen merkezleşdirilmedik hökümet gurluşlaryndan birini döretdi, emma şonda-da düýpgöter şowsuz boldy. Örän radikal bolsa-da, onuň barlygy, hakyky herekete eýe bolup, hakyky täsir edensoň, bäsdeş milli aktýorlar tarapyndan biziň ýaly hereketiň nähili garaljakdygy barada hakyky düşünje berýär.





Möhüm zat, döwür üýtgedi. Zuzalu, torda ilkinji bolup durýar. Sanly berkligi, öňki hereketleriň hiç biri üçin taryhda hiç wagt bolmadyk zat. Aboveokardakylaryň tersine, häzirki wagtda täze serhet zynjyrly we dogry ýerine ýetirilse çüýremez. Zuzalu we şuňa meňzeş hereketler, ilki bilen adamlary bir ýere jemlemeli, täze edaralary synagdan geçirmeli we soň hemişelik ýer satyn almaly. Aboveokarda gören netijelerimden, hereket hemişelik esaslara geçmezden has öň täze edaralary kesgitlemeli we synagdan geçirmeli. Idealistik we amatsyz ynanç ulgamlary ýalbarýar, has erbetem bolsa kultlara öwrüler. Biz has gowy etmeli.





Şuny göz öňünde tutup, möhüm özygtyýarlylyga alyp barýan taryhyň beýleki mysallaryny gözden geçirmegiň hem manysy bar. Aboveokardaky gözleglerimiň köpüsi 1800-nji ýyllara we Ikinji Jahan Urşundan soňky döwre gönükdirilen bolsa-da, başga-da köp özygtyýarly hereketler taryhymyzda ýüze çykypdyr. Öňki hereketleriň köpüsi, häzirki jemgyýetçilik we bilelikde ýaşamak tagallalaryndan has uly üstünliklerdi, sebäbi şol döwürde jemgyýet eýýäm güýçli umumy ideýalary bolan kiçi jemgyýetleriň töwereginde jemlenipdi. Olaryň uzak dowam etmegi, bu hereketleriň ýaşaýan sebitleriniň özüne mahsus bolan izolýasiýa ýa-da geosyýasy esas bilen kesgitlenýär.





Aralyklar öňküsinden has gysga bolan internet döwründe, täze jemgyýetleriň özlerini goramak üçin gurmaly gämi geçmişiň käbir meňzeş hereketlerinden tapawutly bolmaly, ýöne aşakdakylary gözden geçireliň we mümkin boldugyça has köp öwreneliň.

Taryhy kwazi-öz-özüňi dolandyrmak hereketleriniň we sebitleriniň sanawy:

Dubrownik respublikasy (Ragusa) (1358–1808) - Adriatik kenary

Iplesörelgeler: Deňiz söwdasy, bitaraplyk we diplomatiýa.

Deňiz söwdasy, bitaraplyk we diplomatiýa. Izolýasiýa: Osmanly we Wenesiýa hökümdarlygy astynda özbaşdaklygy bolan şäher-döwlet hökmünde işleýär.

Osmanly we Wenesiýa hökümdarlygy astynda özbaşdaklygy bolan şäher-döwlet hökmünde işleýär. Üstünlik: trade Söwda merkezi hökmünde ösdi; diplomatiýa arkaly garaşsyzlygy saklady.

trade Söwda merkezi hökmünde ösdi; diplomatiýa arkaly garaşsyzlygy saklady. Şowsuzlyk faktorlary: Napoleonyň basyp alynmagy özygtyýarlylygyny bes etdi.

Napoleonyň basyp alynmagy özygtyýarlylygyny bes etdi. Miras: Ykdysady we diplomatik strategiýalar arkaly kiçi döwletleriň çydamlylygynyň nusgasy.





Şweýsariýa konfederasiýasy (1291 - Häzirki) - Merkezi Europeewropa

Iplesörelgeler: merkezleşdirilmedik dolandyryş, bitaraplyk we kantonlaryň arasynda hyzmatdaşlyk.

merkezleşdirilmedik dolandyryş, bitaraplyk we kantonlaryň arasynda hyzmatdaşlyk. Izolýasiýa: Uly imperiýalar bilen gurşalan mahaly garaşsyzlygy saklady.

Uly imperiýalar bilen gurşalan mahaly garaşsyzlygy saklady. Üstünlik: modern Döwrebap, durnukly halka öwrüldi.

modern Döwrebap, durnukly halka öwrüldi. Miras: Federal dolandyryş we bitaraplyk üçin şablon.





Maron jemgyýetleri (1600s - 1800s) - Amerika we Karib deňzi

Iplesörelgeler: Awtonomiýa we gulçulyga garşylyk.

Awtonomiýa we gulçulyga garşylyk. Izolýasiýa: Tokaýlarda we daglarda uzakdaky oturymly ýerler.

Tokaýlarda we daglarda uzakdaky oturymly ýerler. Üstünlik: ✔ Köpler asyrlar boýy çydady, köpüsi kolonial güýçler bilen şertnama baglaşdy.

✔ Köpler asyrlar boýy çydady, köpüsi kolonial güýçler bilen şertnama baglaşdy. Şowsuzlyk faktorlary: Harby basyşa gowşak.

Harby basyşa gowşak. Miras: Surinam we Jamaamaýka ýaly ýerlerde medeni miras bilen garşylygyň we öz ykbalyňy kesgitlemegiň güýçli nyşanlary





Zagoriniň Koinony (1431–1868) - Epirus, Gresiýa

Iplesörelgeler: Osmanly hökümdarlygy döwründe öz-özüňi dolandyrmak, özara goramak we salgyt özbaşdaklygy.

Osmanly hökümdarlygy döwründe öz-özüňi dolandyrmak, özara goramak we salgyt özbaşdaklygy. Izolýasiýa: Sebit söwdasyndan we dolandyryşdan daşgary çäkli gatnaşygy bolan obalaryň konfederasiýasy hökmünde işleýär.

Sebit söwdasyndan we dolandyryşdan daşgary çäkli gatnaşygy bolan obalaryň konfederasiýasy hökmünde işleýär. Üstünlik: mountain Osman imperiýasy bilen daglyk ýerleri we diplomatiýany ulanmak arkaly asyrlarboýy özbaşdaklygy saklapdyr.

mountain Osman imperiýasy bilen daglyk ýerleri we diplomatiýany ulanmak arkaly asyrlarboýy özbaşdaklygy saklapdyr. Şowsuzlyk faktorlary: XIX asyrda, milletçi gozgalaňdan soň Osman reformalary we merkezleşdiriş syýasaty sebäpli azaldy.

XIX asyrda, milletçi gozgalaňdan soň Osman reformalary we merkezleşdiriş syýasaty sebäpli azaldy. Miras: diýen ýaly ýok.





Iezitleriň azalmagy (1609–1767) - Günorta Amerika

Iplesörelgeler: Jemgyýet durmuşyny we ýerli ilaty goramagy öňe sürýän hristian missioner şäherçeleri.

Jemgyýet durmuşyny we ýerli ilaty goramagy öňe sürýän hristian missioner şäherçeleri. Izolýasiýa: Kolonial ekspluatasiýadan üzňe.

Kolonial ekspluatasiýadan üzňe. Üstünlik: cultural Medeni we ykdysady taýdan gülläp ösdi. Iezitler Ispaniýa we Portugaliýa ýurtlaryndan kowlanda üstünlikli, ýöne dargadyldy.

cultural Medeni we ykdysady taýdan gülläp ösdi. Iezitler Ispaniýa we Portugaliýa ýurtlaryndan kowlanda üstünlikli, ýöne dargadyldy. Şowsuzlyk faktorlary: uitezit kowulandan soň dargadyldy.

uitezit kowulandan soň dargadyldy. Miras: Medeniýetara hyzmatdaşlygyň täsin nusgasy. Medeni assimilýasiýa üçin jedelli bolsa-da, ýerli halklary ekspluatasiýadan goramaga synanyşýan Europeanewropaly kolonizatorlaryň seýrek bir mysaly hökmünde göründi.





Zomiýa (1000s - Häzirki) - Günorta-Gündogar Aziýa daglyk ýerleri

Iplesörelgeler: Daşarky dolandyryşa garşy durýan raýatlygy bolmadyk jemgyýetler.

Daşarky dolandyryşa garşy durýan raýatlygy bolmadyk jemgyýetler. Izolýasiýa: daglyk ýer daşarky gözegçiligi saklaýar.

daglyk ýer daşarky gözegçiligi saklaýar. Üstünlik: pressions Basyşlara garamazdan asyrlar boýy dowam etdi.

pressions Basyşlara garamazdan asyrlar boýy dowam etdi. Kynçylyklar: Döwlet hüjümini artdyrmak.

Döwlet hüjümini artdyrmak. Miras: Anarhik antropologiýada we garşylykda öwreniň.





Aboveokardaky mysallaryň hemmesinde, bu synda iň gadymy we iň gizlin jemgyýet bolan Zomia bar, bu hereketler dowam edende uly gülläp ösüş we ykdysady bäsdeşlik artykmaçlygy ýüze çykdy. Şweýsariýa Zuzalu hereketi bilen örän sazlaşykly we uzak möhletli maýa goýumlarynyň köp many berýän aýdyň mysalydyr. Mundan başga-da, Zagoriniň we Dubrownikiň mysallary, birmeňzeş maýa goýum partiýalary tarapyndan dolandyrylýan uzak möhletli baýlygy we medeni täsiri döredendigini görkezýär. Netijede, Maron jemgyýetleriniň we uitezitleriň azaldyjylarynyň döreden sosial täsiri ýüzlerçe müň adama gulçulykdan gutulmak we ekspluatasiýadan goramak üçin peýdaly boldy.





Geljekdäki Tor Jemgyýetleri, özbaşdak kesgitlenen özbaşdak hereketleriň ýokardaky mysallarynyň hemmesi ýaly uzak dowamly we giňden ýaýran täsir döretmeli, şol bir wagtyň özünde zynjyrly dolandyryş gurluşlary üçin döredilen täze we ygtybarly institutlary synagdan geçirmeli we durmuşa geçirmeli. Theseöne bu hereketleriň çäkli ýurisdiksiýalardan başlap, möhüm şäherlere, medeniýetlere we ştatlara nähili ösendigine düşünmek Zuzalunyň uzak möhletleýin üstünligi üçin möhüm ähmiýete eýe.





Şonuň üçin bu synyň soňky bölümi hökmünde bu ýurisdiksiýalaryň näçesiniň ýüze çykandygyny, diri galandygyny we gülläp ösendigini, şeýle hem, zuzaliýalylar hökmünde geljekde bizi islemeýän hemişelik ýerlere millionlarça dollar maýa goýmazdan ozal düşünmeli zatlarymyzy düşündirerin. Bu synagy aşakdaky görkezme bilen tamamlamak bilen, indiki ädimlerini öwreneninde ekosistemany goldamagy umyt edýärin.

Häzirki zaman bilelikdäki we torlaýyn döwlet hereketleri üçin sapaklar:

Üstünlikli öz-özüňi kesgitlän jemgyýetleriň hemmesi aşakdaky strategiýalaryň utgaşmasyna eýerdi:

Güýçli ykdysady we medeni jebisligi ösdüriň.

Kanuny ykrar etmek we daşarky güýçler bilen bileleşikler barada gepleşik geçiriň.

Merkezleşdirilmedik dolandyryş we howpsuzlyk üçin häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanyň.

Päsgelçiligiň gowşaklygyny azaldýan ýerleri saýlaň.

Daş-töweregindäki döwletler ýa-da güýçler bilen gatnaşyklary dolandyrmak üçin diplomatiýa gatnaşyň.

Taryhy öz-özüni kesgitleýän jemgyýetlerden näme öwrenip bilerler?

Aboveokardaky gözden geçirilişden soň, Tor Jemgyýetleriniň hemişelik merkezlere girmezden ozal esaslaryny berkitmelidigi düşnüklidir. Mundan başga-da, güýçli ykdysady we medeni jebisligi we gymmaty ösdürmek, diňe bir döwletler bilen uzak möhletleýin söhbetdeşlikde peýdalanyp biljek bir topar söwda “çiplerini” döredýär - olaryň käbiri ekosistemanyň gymmatyny ele alyp biler. Bu hereketler niýet bilen edilmelidir. Has açyk çemeleşmäge mümkinçilik bermek, bu hemişelik oturymly ýerleriň hemmesini daşarky täsirlere we umuman hereketi ýykyp biljek basyşlara açyk goýýar. Bu berkligi we jebisligi döretmegiň bu ekosistemalaryň gyzyklanýan taraplary we daşarky gepleşik tarapy üçin deň derejede möhümdigini bellemek möhümdir. Bu hereketleriň “duşmany” bu Tor Jemgyýetleriniň arkasyndaky adamlaryň gatyşmagyndan soň hiç zat ýok bolmajakdygyna ynanýan bolsa, özleri bu hereketlere garşy göreşmegiň ýerine bilelikde işleşmek barada gepleşik geçirerler.





Mundan başga-da, tor döwletleri öz gymmatlyklaryny, däp-dessurlaryny we kyssalaryny çuňňur ornaşdyrmak bilen, agzalarynyň köpçülikleýin maksatlarynda tutanýerli bolmagyny üpjün edýär, mejbur etmek ýa-da ideologiki çökgünlige ýol bermeýär. Ygtybarly içerki ykdysadyýeti döretmek, ilkinji nobatda, bu gatnaşyjylaryň bu Torlaryň daşyndan gazanyp biljek ykdysady gymmatyndan has ýokary blokcheyn esasly maliýe ulgamlarynyň üsti bilen, garaşsyzlygyny we täze agzalara özüne çekijiligini güýçlendirmek üçin ajaýyp usuldyr. Zuzalunyň ýerlerini uly şäherlerden on esse gowulaşdyryň, hemmämiz ýeňýäris.





Şol bir wagtyň özünde, özbaşdaklygy goramak üçin strategiki diplomatiýa we tehnologiki täzelikler ulanylmaly. Tor jemgyýetleri, aýratyn derejede däl-de, umuman alanyňda, kanuny ykrar edilmegi we bileleşikleri gözlemeli. Sanly ilkinji jemgyýetleriň halkara derejesinde ykrar edilmegi we olaryň özygtyýarly hukuklary geljek asyrda iň jedelli syýasy mowzuga öwrüler. Hemmämize täsir edýän jedel. Agressiýanyň öňüni almak we täsirli daşarky gatnaşyjylar bilen hyzmatdaşlygy goramak üçin gepleşikleri ulanmak ýerli, milli we halkara derejesinde amala aşyrylmalydyr. Hemişelik binalaryň satyn alynýan ýerleriniň uzak, goragly ýerlerde, dostlukly milli aktýorlaryň kän bir üns bermezligini üpjün etmek, uzak möhletli berkligi üpjün etmek üçin başga bir taktika bolup biler. Gadymy dini merkezleriň aňyrsynda Oýun teoriýasy baradaky bu makala , esasy sebit güýçleriniň elýeterli bolmadyk ýerlerinde, Delphi Oracle-a aýratyn üns berýän TroýanDAO-dan söýgüli dostum Jeýms tarapyndan paýlaşylan bu makalada möhümdir.





Şol bir wagtyň özünde, howpsuzlygy we uýgunlaşmagy güýçlendirmek üçin merkezleşdirilmedik we awtomatlaşdyrylan dolandyryş modellerini, akylly şertnamalary we şifrlenen aragatnaşyk torlaryny taslamak, synagdan geçirmek we durmuşa geçirmek ulanylmaly. Bu eýýäm Zuzalu.city we Zuzalu Tech günlerinde bolup geçýär, ýöne bu taslamalara bilgeşleýin goşulmaly. Netijede, düşewüntlilik we ykdysady ukyplylyk diňe bu tehnologiki infrastrukturanyň uzak möhletleýin täsirini ýokarlandyryp biler. Mundan başga-da, dünýäni üýtgetmegiň iň aňsat usuly, munuň üçin pul gazanmakdyr.





Bu strategiýalaryň utgaşmasyny ulanmak bilen, Tor Jemgyýetleri, öz ykbalyny öňe sürüp, daşarky basyşlara garşy durup bilerler. Bu tapyndylar bilen hem hereketimiziň iň möhüm peýdasy wagt we tejribe. Zuzalunyň soňky iki ýylda özboluşly strategiýasy, köp zuzaliýalylara nämäniň işleýändigini we nämäniň ýokdugyny öwrenmäge, öwrenmäge we öwrenmäge mümkinçilik berýär. Şeýle bolansoň, wagt görkezer. Şeýlelik bilen, göçüp-gonup ýören şäher hereketimize hemişelik fiziki infrastrukturany kabul etmek üçin hereket giň gerim almazdan ozal seresap bolmak isleýärin.

Taryhy öwrenýänler we ýerli syýasata düşünýänler üçin Prosperada bolup geçýän zatlar garaşylmadyk zat däl-de, duýduryş bolmaly. Zuzaliýalylar hemişelik ýer satyn almak isleseler, ýokarda görkezilen strategiýalary ulanmak uzak möhletli üstünliklerini, şeýle hem tutuş hereketiň berkligini ýokarlandyryp biler.





Uly näbellilik we üýtgeşiklik döwrüne gadam basýarys. Dünýäniň ýolbaşçylary köpümizden düýpgöter tapawutlanýar - ýörelgelerimiz hemişe diýen ýaly olar bilen paýlaşylmaýar. Hemişelik umydy bilen öz gözümize tozan atalyň. Dostlukly ýerli syýasy goldawçylar Zuzaluda ýerleşýän adam kapitalyny özüne çekmäge synanyşsa-da, hereket uzak wagtlap täsir we güýje eýe bolanda, bu mümkinçilikler inhibitorlara öwrülip biler. Göçmenligimiziň daşarky tutga garşy iň ýiti goragymyzdygyny we taşlamaga howlukmaly däldigimizi ýatdan çykarmaly däldiris.





Geçmişden alnan strategiýalar, mysallar we öwrenmek indiki hasaplanan ädimlerimizi kesgitlemekde peýdaly bolup biler we iň bolmanda hakyky innowasiýa we tor jemgyýetlerini hemişelik durmuşa geçirmäge synanyşýan islendik hereket tarapyndan göz öňünde tutulmalydyr.

Bu makala, ýakyn ýyllarda neşir etjek üç baglanyşykly resminamanyň ilkinjisidir. Bu makala, ekosistemalaryň hemişelik häsiýetler barada kabul etmeli käbir möhüm kararlary barada taryhy perspektiwany hödürleýär, ýöne makalalarymy okamak isleýänlere synap görmek we tanyşdyrmak isleýän başga-da käbir zatlarym bar. Geljek hepdelerde täzeden dikeldiş, goşmaça walýuta we Woyager adasyna degişli indiki makala garaşyň. 2025-nji ýylda köp gyzykly zatlar gelýär!





Soňky makalalarymy yzyna aljak bolsaňyz, Zuzalu baradaky öňki makalalarymy şu ýerden , şu ýerden tapyp bilersiňiz. Teswirleriňiz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, aşakda ýazyň ýa-da göni Telegram @xenofon bilen habarlaşyň.