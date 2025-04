“WeFi” “Token Mining” -e gönüden-göni goşant goşýan “Telegram” oýny “Wenix” -i işe girizdi

** ÇARLESTOWN, Sankt Kitts we Newis, 2025-nji ýylyň 29-njy ýanwary / Chainwire / - ** Dünýädäki ilkinji Deobank (Merkezleşdirilmedik Onçain Banky) WeFi işe başlady Weniks , Telegram üçin ýerli döredilen kiçi oýun. “Wenix”, bäsdeşlige ukyply oýunlary WeFi ekosistemasyna birikdirilen girdeji mehanizmi bilen, güýmenjäni merkezleşdirilmedik maliýe bilen birleşdirýär.





"Wenix" merkezleşdirilmedik maliýe bilen esasy diňleýjileriň arasyndaky boşlugy aradan aýyrmagy maksat edinýän täzelik we elýeterliligiň özboluşly garyndysy "-diýdi WeFi-iň baş önüm öndürijisi Roman Rossow. Şeýle-de, ol sözüniň üstüni ýetirdi: “Telegramyň giň geriminden peýdalanmak bilen, Weniks ilkinji gezek DeFi gözleýändiklerine ýa-da tejribeli gatnaşyjylara garamazdan, blokchein tehnologiýasynyň giň tomaşaçylara gyzykly, içgin we peýdaly bolup biljekdigini görkezýär.”





Weniks oýunçylara söweşlere gatnaşmak, jedeller goýmak we ýeňişler arkaly goşmaça IP gazanmak üçin stabilkoinleri ulanyp, ITO ballaryny (IP) satyn alýan mehanizm girizýär. Bu nokatlary WeFi ekosistemasynda merkezi düwünler bolup hyzmat edýän ITO bölümlerine öwrüp bolýar. ITO bölümleri ulanyjylara platformanyň ýerli peýdaly nyşany bolan WFI-ni gazmaga mümkinçilik berýär. Bu amal, Weniksiň üstünligini WFI-iň bazar bahasyna täsir edip, ekosistemanyň umumy öndürijiligi bilen baglanyşdyrýar.





WeFi-iň maksady, blokirleme tehnologiýasyny ulanyjylara amatly platformalar bilen birleşdirýän çözgütleri döretmek arkaly merkezleşdirilmedik maliýeleşdirmegi elýeterli, ygtybarly we öz içine alýan etmek. Bu indiki nesil sanly bank çözgüdi, maliýe hyzmatlary üçin blockchain we AI tehnologiýalaryny birleşdirer.





Has giň “WeFi” ekosistemasy, esasy peýdaly belgi hökmünde WFI bilen dürli blokirleme bilen işleýän maliýe hyzmatlaryny birleşdirýär. The ITO platformasy ekosistemada işjeň gatnaşýan irki ogullyga alýanlara ünsi jemläp, aç-açan we jemgyýetçilik tarapyndan ýygnalýan pul ýygnamagy goldaýar. IP gazanýan oýunçylar Weniks platformanyň ösüşine we işlemegine gönüden-göni goşant goşuň.





Wenix, has giň WeFi ekosistemasyna oýunçy hereketlerini goşmak bilen, Telegram esasly däp bolan oýunlary ösdürýär. Her bir täsir - Weniksde IP gazanmak ýa-da ekosistemanyň beýleki taraplaryna goşant goşmak - WFI-iň üpjünçiligine we bazaryna täsir edýär. Bu çemeleşme, oýun oýnamagy platformanyň maliýe gurluşy bilen baglanyşdyrýar, ulanyjylaryň gatnaşmagy gönüden-göni baha goşýan bitewi ulgam döredýär.

“Wenix” hakda has giňişleýin maglumat üçin ulanyjylar kiçi oýna goşulyp bilerler Telegramma ýa-da wezipä goşulmak Telegram bildiriş kanaly ,. Weniks jemgyýetçilik kanaly we Weniks şäherine baryp görüň web sahypasy .

WeFi dünýädäki ilkinji Deobank - Merkezleşdirilmedik Onchain Bank. Çalt, ygtybarly we täsirli saklamak bilen DeFi tejribesini ýönekeýleşdirmek üçin “Blockchain Technology” -i ulanýar. Wirtual kartoçkalar, karzlar we aktiwleri geçirmek ýaly adaty maliýe hyzmatlarynyň üstünde, WeFi gözegçiliksiz hasaplary we AI Agentleri tarapyndan dolandyrylýan stabilkoin girdejilerini teklip edýär.

Has giňişleýin maglumaty şu ýerden tapyp bilersiňiz: Sahypa | X.

