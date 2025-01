Transak, Phantom integrasiýasyndan soň Solana amallarynda 400% köpeldi

“Transak” -yň 2024-nji ýylyň dekabrynda işe girizilen “Phantom” gapjygy bilen integrasiýasy, Solana ulgamynda geleşik mukdarynyň köpelmegine sebäp boldy. Maglumatlar, integrasiýadan ýedi hepdäniň içinde Transak arkaly Solana (SOL) amallarynyň 400% ýokarlanandygyny görkezýär.





Integrasiýa ulanyjylara birnäçe töleg usullaryna we geografiki ýerleşişine baglylykda dürli amal çäklerine girmäge mümkinçilik berýär. Angliýada we EUB-de ulanyjylar 75,000 dollara çenli amallary gaýtadan işläp bilerler, beýleki sebitlerdäki ulanyjylaryň bolsa sebit çäkleri bar. Platforma, bank geçirimlerini we kredit kartoçkalaryny goşmak bilen 20-den gowrak töleg mümkinçiligini goldaýar.









“Phantom” -yň bazary

Goragsyz gapjyk hökmünde işleýän Phantom, 100+ ýurtda ulanyjylara hyzmat edýär. Gapjyk birnäçe blokirleme torlaryny goldaýar:

Solana

Ethereum

Köpburçlyk

Bitcoin





Transak integrasiýasyndan soň, Phantom-da Transak-dan SOL satyn almalary, Transak-nyň Solana geleşiginiň umumy mukdarynyň 75% -ini emele getirýär.





Integrasiýa, başlangyç giriş üçin ady we e-poçta ýaly esasy ulanyjy maglumatlaryny talap edýän köp derejeli KYC amalyny amala aşyrýar. Bu amal, ulanyjynyň münmegini ýeňilleşdirmek bilen bir hatarda laýyklyk standartlaryny saklamagy maksat edinýär.





Transak häzirki wagtda hyzmat edýär:

8 million ulanyjy

160 ýurt

350+ platforma



Kompaniýa, Delawerde ýerleşýän Maýami (ştab-kwartirasy), Bengaluru, London, Milan, Dubaý we Gonkongda ofislerini alyp barýar.

Bazar öndürijiligi

Integrasiýa, 2024-nji ýylyň noýabr aýyna çenli “Apple App Store” -da iň köp göçürilen programmalaryň hataryna girýän “Phantom” gapjygy üçin ösüş döwründe bolup geçýär. Hyzmatdaşlyk ýerli töleg usullaryny ulanyp, ulanyjylara dürli sanly aktiwleri, şol sanda bellikler we NFT-leri satyn almaga mümkinçilik berýär.





“Blockworks Research” -iň bazar maglumatlary, “Phantom” -yň üsti bilen işlenip düzülen SOL amallarynyň integrasiýa başlaly bäri köpelendigini görkezýär. Gözleg, Transak-yň platformadaky beýleki töleg üpjün edijileri bilen deňeşdirilende bazar paýyny alandygyny görkezýär.

Senagat täsiri

Bu integrasiýanyň durmuşa geçirilmegi, dürli sebit talaplaryna we töleg aýratynlyklaryna laýyk gelýän töleg infrastrukturasyny döretmek üçin platformalaryň işleýän sanly aktiw pudagynda has giň tendensiýalary görkezýär. Kompaniýalar bar bolan maliýe çarçuwalarynda sanly aktiw amallaryny ýeňilleşdirmegi maksat edinýändigi sebäpli, bu ösüşleriň merkezi we kadalaşdyryjy ülňülerine ünsi jemleýär.





Bu ösüşler, sanly aktiwleri kabul etmegiň ösmeginiň fonunda bolup geçýär, goragsyz gapjyklar we töleg infrastrukturasy üpjün edijiler bazaryň elýeterliliginde has möhüm rol oýnaýarlar. Integrasiýanyň täsiri, ulanyjylaryň dürli blokchein torlaryndaky sanly aktiwler bilen özara täsirleşmegine we sanly aktiw infrastrukturasynda zynjyrly işlemegiň dowam edýän ösüşine täsir edip, amallaryň göwrüminden has ýokarydyr.





Hekaýany halamagy we paýlaşmagy ýatdan çykarmaň!

Ygtyýarly göterimleriň aýan edilmegi: Bu awtor, biziň üsti bilen neşir edýän garaşsyz goşantdyr işewür blog blogy . “HackerNoon” hasabaty hil taýdan gözden geçirdi, ýöne bu ýerdäki talaplar awtora degişlidir. # DYOR