NFT Pari Paris 2025 Syn: Geň galdyryjy waka, ýöne uçuş kadalary? Biziň etmeli işimiz bar

NFT Pari Paris 2025 jemgyýeti we täzelikleri durmuşa geçirdi, ýöne uçuşdaky göreşler Web3-iň köpçülikleýin ogullyga alynmagy üçin entek köp ýoluň bardygyny görkezýär.





Bu ýyl ilkinji gezek 13-nji fewraldan 14-nji fewral aralygynda La Grande Halle de la Villette (Pari Parisde) NFT Pari Paris 2025 [1] -e gatnaşmakdan lezzet aldym. 20 000 gatnaşyjynyň garaşylmagyna, 150 stendiň, 400 gürleýjiniň çykyşynyň we 200-den gowrak çäräniň geçirilmegine garaşylýan bu çäre ägirt uly boljakdygyna söz berdi - men hemmesiniň ortasynda.





Öň birnäçe kripto konferensiýasyna gatnaşyp, NFT Pari Parise hiç haçan baryp görmedim, umytlarym ýokarydy. NFT oýny bilen aýratyn gatnaşygym ýok bolsa-da (men DeFi ýigidinden has köp), wakany we dürli NFT jemgyýetlerini öwrenmek isledim. Bu hakykatdanam gyzyklydy, sebäbi NFT-leriň arkasyndaky jemgyýetçilik tarapy hakyky durmuşda tanalýar we adamlary birleşdirýär. Mysal üçin, “Pudgy Penguins” [2] diňe “Pudgy Penguin NFT” eýeleriniň girip, gowy zatlary alyp bilýän Iglo görnüşini döretdi. Gowy pikir. Emma NFT Pari Paris diňe NFT-ler hakda däldi (ady şeýle diýilse-de), şeýle hem Real World Assets (RWAs), Bitcoin Ordinals we AI barada gepleşikler geçirildi. Tokenizasiýa we RWA-lardaky paneller meni has özüne çekdi, sebäbi bu mowzugy halaýaryn we bu ugurda işleýärin, “Stellar Foundation”, “VanEck”, “Société Générale” we başgalar. Stendler haýran galdyryjydy (we gowy zatlary we hudaýly adamlary gowy görýärin), ýöne hemişe bolşy ýaly, web3 dostlar, gurluşykçylar we pikirdeş adamlar bilen baglanyşyk boldy. Bu gepleşikler, ekosistemanyň täsirini duýýan we häzirki kynçylyklar we ugurlar barada has köp zat öwrenýän ýeriňizdir.

Oňyn açar ýoly: Ösüş we täzelik

Web3-de ösüş janly we gowy, esasanam tokenizasiýa töwereginde. Bu düşünjäniň barha köpelýändigini görmek tolgundyryjy. Şol mowzukda ençeme ýyllap dowam eden näbellilikden soň, gyzyklanmanyň artýandygyny görüp bilersiňiz; ilkinji nobatda iri maliýe guramalarynyň islegi bilen ýanýar. Bu, elbetde, meniň pikirimçe galmak üçin bir tendensiýa. Meniň üçin iň esasy pursat, BitcoinOS- da ZK-Proofs-iň Bitcoin-de durmuşa geçirilmegi barada öwrenmekdi. Munuň mümkindigini-de bilmeýärdim, bu meni gaty haýran galdyrdy. Oturylyşygynda ýeňiş gazanyp, “tötänleýin” bolan gurluşykçylar ajaýyp owadan boldular we meni mowzuk bilen jikme-jik tanyşdyrdylar (we maňa futbolka hödürlediler, ýene-de sag boluň). Bu konferensiýalar hem şeýledir: Täze taslamalary öwrenmek we olaryň ösüşini yzarlamak. Anotherene bir bellemeli zat, Rektiň marketing zehini [4]! Olaryň markalary, bellikleri almak üçin skanirläp boljak tagamly suw bankalaryny, kripto marketinginiň ussatlygy we taslamaňyza adamlary gyzyklandyrmagyň nähili ýönekeý bolup biljekdigini görkezmek bilen, wakany suw basdy. Geljekdäkilardan tapawutlylykda, münmegiň garaşsyz pursaty.

Gämide münmek meselesi: sypdyrylan pursat

Indi has oňyn alyp barmak üçin: Täze adamlary web3-e münmek üçin entek gaty köp ýol bar. Şahsy tejribäni siziň bilen paýlaşaýyn. Gyz dostum we iki dostum bilen NFT Pari Parisdäki bir çärä gatnaşdym, olaryň hiç biriniň web3 bilen baglanyşygy ýok. NFT temaly vernissage NFT we web3 üçin iň oňat giriş bolar diýip pikir etdim, web3 degmek bilen hakyky durmuş tejribesiniň arasynda ajaýyp deňagramlylyk bar. Esasanam NFT-leriň çäginde çeperçilik galereýasy ajaýyp bolmaly. Bu waka, QR kody düzmek arkaly mugt NFT-leri wada berdi - bu ilkinji tejribe (ýa-da pikir etdim).





Aslynda näme boldy, men olara diňe gapjygyňyz bilen QR koduny skanirlemelidigiňizi, soň bolsa NFT-ni çap etmelidigiňizi düşündirenimden soň, gapjygyňyzda hemişelik galar:





QR koduny köp zynjyrly gapjygym bilen gözden geçirdim, diňe neşir etmek üçin ulanylýan Etherlink [5] blokirlemesini goldamaýandygyny bilmek üçin. “Coinbase Wallet” -e geçdim, soň olar maňa maslahat berdiler (bagtyna eýýäm guruldy) we täzeden gözden geçirdim. Bu gezek gapjyk dApp-a birikdirildi, ýöne çap etjek bolanymda ýalňyşlyk ýüze çykdy: "Size ak sanawda bolmaly". Şonuň üçin meni ak sanawda saklamak üçin sungat galereýasynda işleýän birini gözlemeli boldum. Şol wagta çenli dostlarym tejribäniň ýarysynda gyzyklanmany ýitirdi. Mugt NFT, bahasy gaty gymmat bolmadyk bir zat üçin bu proses gaty kyn boldy.



Dogrymy aýtsam? Men olary günäkärlemeýärin. Eger eýýäm web3-ä girmedik bolsam, bu ýakymsyz proses meni hem öçürerdi. Bu tejribe meniň pikirimi güýçlendirdi: bortda bökdençsiz bolmaly . Web3 programmalary, hatda kripto bilen tanyş bolmadyk biri hem sürtülmesiz täsir edip biler ýaly, ulanyjy tejribesini ileri tutmalydyr. Bu meseläni çözýänçäk, "kadalara" münmek web3-iň iň uly kynçylyklarynyň biri bolup galar. Bu birneme logiki netije, sebäbi häzirki internetden bir proses gönümel bolmasa, ulanyjynyň saklanmagynyň gaty azalýandygyny bilýäris. Biz amatlylyga we ýönekeýlige öwrenişdik we ajaýyp web3 tejribesi hem muny üpjün etmeli.

Jemleýji pikirler: tendensiýalary we kynçylyklary görkezýän ajaýyp waka

Has düşnükli bolar ýaly, bu lapykeç tejribe umuman NFT Pari Parisi kesgitlänok - kosmosdaky dostlarym bilen täzeden baglanyşmak üçin ajaýyp wagtym boldy we NFT Pari Paris gyzyklydy. Beýleki kripto konferensiýalary bilen deňeşdireniňde, bu has resmi däldi we has gyzykly, oňat öwüşginlere we jemgyýetçilik gurluşyna öwrüldi - Tokenizasiýa sammiti ýaly pudaga gönükdirilen konferensiýalarda makullanan üýtgeşme. Her niçigem bolsa, konferensiýa meni Pari Parisiň “Blockchain 2025” hepdeligi bilen hasam tolgundyrdy, şonuň üçinem bilet almagy umyt edýärin (barmaklar ýigitler, çuňňur gözden geçiriler).





NFT Pari Paris, web3-i hemmeler üçin hakykatdanam elýeterli etmek üçin näderejede gelendigimizi we entek näçeräk gitmelidigimizi gowy ýatlatdy. Häzirki zaman dünýäsinde adamlar yzygiderli ulanyjy tejribelerine garaşýarlar. Web3-de duş gelýän sürtülme (ogullyga alynmak) esasy päsgelçilik bolup durýar we NFT Pari Paris ýaly wakalar web3-iň aňsat we peýdaly bolup biljekdigini görkezmekde öňdebaryjy bolmaly. Köpçülikleýin kabul edilmegini isleýän bolsak, täze ulanyjylar üçin kemsiz ilkinji täsirleri hödürleýän dApps we infrastruktura gerek. Otherwiseogsam, köp adamyň kripto bilen ýeke-täk gatnaşygy merkezleşdirilen alyş-çalyşlar bilen çäklener - web3-iň hakykatdanam nämäni aňladýandygyny görkezmek. NFT Pari Paris näme üçin bu giňişligi gowy görýändigimi, ýöne näme üçin henizem etmeli işimiziň bardygyny we belki has köp üns bermelidigimizi ýatlatdy.





NFT Pari Parisde ýa-da başga bir kripto konferensiýasynda bolduňyzmy? Başdan geçirenleriňizi paýlaşyň! Şu ýyl Pari Parisdäki “Blockchain” hepdeliginde siziň haýsyňyzy görmekçi?





Bu mowzuklar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, maňa eýerip bilersiňiz! DeFi, kripto we şuňa meňzeş zatlar hakda makalalar ýazýaryn. Meniň bilen gürleşmek ýa-da X / Twitter ýa-da Blueskiý bilen habarlaşyp boljak bir makalada hyzmatdaşlyk etmek isleseňiz, meniň ulanyjy adym hem @ Maxo1st.





Şatlyk, xx

Salgylar:

[1] https://www.nftparis.xyz/

[2] https://www.pudgypenguins.com/

[3] https://www.bitcoinos.build/

[4] https://www.rektguy.com/

[5] https://www.etherlink.com/