Konsensiýanyň maliýeleşdirilmegi Gonkong: Uly pikirler, has uly mümkinçilikler

Geçen hepde Kabeller topary 2025-nji ýylda ylalaşyk üçin Gonkonga gondy we energiýa hakykata laýyk däldi. Esasy waka, DeFi-de döredilen taslamalaryň, institusional kripto oýunçylarynyň we giňişligi öňe itekleýän gurluşykçylaryň ajaýyp garyndysy boldy. Panellerden başlap, şahsy çekişmelere çenli iň uly ýol aç-açan boldy: kripto kämillik ýaşyna ýetýär we hakyky maliýe infrastrukturasyna bolan höwes hiç wagt güýçli bolmandyr.

Hepde MetaEraHK çäresinde başlandy, bu otagda Web3 esaslandyryjylary, telekeçileri we maýadarlary bilen dolduryldy, hemmesi DeFi-iň indiki zatlaryna çuňňur göz aýlady. Söhbetdeşlikler, “TradFi” kapitalyny köprülemekden başlap, bazarlara çenli, “RWA” -laryň ewolýusiýasyna we suwuklyk derejesine çenli.





Energiýa, bilelikde guralan gapdalymyzdaky çärä geçirildi, şol ýerde Kabeller pikir alyşmak, aragatnaşyk gurmak we DeFi-iň iň uly boşluklary barada çuňňur pikir alyşmak üçin ýokary kripto liderlerini bir ýere jemledi. Senagat üýtgeýär we maýa tygşytly, girdeji getirýän modellere isleg çalt ösýär.

Midweek, esaslandyryjy Matt Miller Kabelleriň çözýän esasy meselelerini aýyrmak üçin sahna çykdy RWA goldaýan LST-ler we Perp DEX . Köpçülik meşgullandy - adamlar girdeji getirýän aktiwleri yzygiderli getirip, söwda we likwid bazarlarynda peýdaly bolmak üçin hakyky potensialy görüp başlaýarlar.

Matt nädip gurmalydygynyň esaslaryny bozdy durnukly maliýe infrastrukturasy edaralaryň we her gün söwdagärleriň hakykatdanam ulanyp biljekdigi.





Metiň aýdyşy ýaly: "Biziň wezipämiz, adaty gelejekleri we FX RWA bazarlaryny kripto LST we perpslere getirmek, köne mekdebiň TradFi ulgamynda galan bir günlük 7T dollarlyk bazary açmak."





Kabel, özeninde hakyky dünýä maliýe infrastrukturasy onlaýn bazarlar bilen üznüksiz birleşýän DeFi-iň indiki ewolýusiýasynyň esasyny düzýär.





Hasyl berýän RWA-lary açmak we ösen söwda infrastrukturasy bilen jübütlemek arkaly, Kabeller has tygşytly, dünýä derejesinde elýeterli maliýe ulgamyny döredýär. Maksat diňe “TradFi” gurluşlaryny köpeltmek däl, olary gowulandyrmak, bazarlary hemmeler üçin has açyk, aç-açan we suwuk etmek.





Gepleşiklerden başga-da, toparymyz DNK öýünde işledi, irki döwürdäki hyzmatdaşlar, esaslandyryjylar we maýadarlar bilen ajaýyp söhbetdeşlikler (we birnäçe içgiler) bilen baglanyşdy.





“Consensus” -da aragatnaşyk indiki derejededi - resmi sessiýalarda ýa-da gyssagly duşuşyklarda bolsun, dogry adamlar bardy, DeFi-iň indiki bölüminiň töweregindäki tolgunmany inkär edip bolmaýar.

Elbetde, “Consensus” -yň özi çykyş etdi. Çäräniň meýdançasy energiýa bilen joşýardy - nirä öwrülen bolsaňyz, gepleşikler ýokary signal bolup, DeFi-iň geljegini işjeň döredýän esaslandyryjylaryň, söwdagärleriň we maýadarlaryň düşünjeleri bilen dolduryldy.





Diňe spekulýatiw söhbetdeşlik ýa-da gaýtadan işlenen kyssalar däldi; infrastruktura meselelerini çözmäge, kapitalyň netijeliligini ýokarlandyrmaga we içerki maliýeleşdirmegi hakykatdanam ulaldyp boljak giňişligiň ösýändigi aýdyňdy.





Täze hyzmatdaşlyk, has çuňňur söhbetdeşlikler we Gonkongdan bir tonna tizlik bilen, biz öňkülerden has köp işden çykdyk. Spekulýasiýadan yzygiderli maliýeleşdirişe geçiş bolup geçýär we Kabel bu işe ýolbaşçylyk edýär. Üns beriň, uly bildirişler ýakyn wagtda.





Indiki duralga: ETH Denwer! Topar şu hepde ýer ýüzünde, şonuň üçin bar bolsaňyz, Kabeller toparyna üns beriň - uly zatlar gelýär.

