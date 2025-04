Figment ABŞ-nyň kripto syýasatyny öňe sürmek we ogullyga almak üçin Blokçain birleşigine goşulýar

Şu gün, 15B dollardan gowrak emläkleri bolan garaşsyz garaşsyz infrastruktura üpjün edijisi bolan Figment, goşulýandygyny mälim etdi Blokain birleşigi , ABŞ-da cryptocurrency pudagy üçin öňdebaryjy söwda birleşigi.





Preurduň esasy biresalary, wençura kapital firmalary, infrastruktura we hyzmat üpjün edijiler bilen birleşmek, Figmentiň institusional kripto kabul edilmegini ýeňilleşdirýän düzgünleşdirmegi döretmekde öňdebaryjy roluny nygtaýar.





Protokol goýmaga institusional gyzyklanmanyň artmagy bilen, Figmentiň Blockchain Assosiasiýasyna agzalygy, esasanam ekosistemany kesgitlemek üçin anyk görkezmeleri kesgitlemek üçin syýasatçylar we düzgünleşdiriji guramalar bilen işleşmek borjuny güýçlendirýär.





Bu hyzmatdaşlyk, esasanam alyş-çalyş önümlerinde protokol paýlanyşyna degişlilikde pudagyň kadalaşdyryjy aýdyňlygy gözleýänligi sebäpli aýgytly döwürde ýüze çykýar.





"Blokçain birleşiginiň agzasy hökmünde Figmenti garşylamaga şatdyrys. ABŞ sanly aktiwler üçin täze döwre gadam basanda, paýlaşykda kadalaşdyryjy aýdyňlygy kesgitlemek möhüm ähmiýete eýe bolar." Figcha "toparynyň DC-däki bu syýasat gepleşiklerine tejribe bermegine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys" -diýdi.





Assosiasiýa arkaly, Figment esasy bilim we wagyz-nesihat işlerine ünsi jemlär:





ETP-lerde teswirnama

Dolandyryş kadalaryny ösdürmek

Protokol goýmak we önüm öndürmek arasyndaky tapawut boýunça bilim

Kazyýetara syýasaty deňleşdirmek





“Blockchain” birleşiginiň agzasy hökmünde “Figment” sanly aktiw infrastrukturasynyň geljegini emele getirmekde ynamdar ses hökmünde öz ornuny güýçlendirýär. Bu agzalyk, jogapkär pudak standartlarynyň ösmegine goşant goşmak bilen kompaniýanyň 700+ institusional müşderilerine hyzmat etmek ukybyny ýokarlandyrýar.





Figment, Amerikan syýasatçylaryna Proof-of-Stake (PoS) torlaryny üpjün etmekde we merkezden daşlaşdyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolmagy öwretmegi dowam etdirýär. A 633 milliard dollarlyk bazar kapitaly , PoS torlary, energiýa talap edýän “Proof-of-Work” gazyp almak üçin has durnukly alternatiwany hödürlemek bilen bellärliklidir.





The 2024-nji ýylyň maý aýynda ETF-lerde Ethereumy tassyklamak Proof-of-Stake torlary üçin ýene-de bir möhüm sepgit bellendi.





“Figment” toparynyň hemmesi, ýurduň kripto syýasatynyň geljegi üçin iň möhüm pursatda “Blockchain” birleşiginiň gün tertibine öz tejribesini ýetirmäge güýç berýär.





“Figment” ETP-lere umytly goşmaçany gezmekden başga-da, adaty banklara we dellallara düzgünleşdirilen maliýe guramalarynyň çäginde ýerleşmek mümkinçiligini öwrenmäge kömek edýär. SAB 122 .





"Protokol goýmak, toruň bitewiligini we merkezden daşlaşdyrylmagyny üpjün edýän blokchein howpsuzlygynyň diregi bolup durýar" -diýdi. "Figment, bu habary ýaýratmak we gülläp ösýän, howpsuz we merkezleşdirilmedik geljegi goramak üçin pudak ýolbaşçylary bilen birleşmek üçin" Blockchain "birleşigine goşulmakdan diýseň begenýär."

