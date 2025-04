“Avarik” laboratoriýasy “Blockchain integrasiýasy” bilen strategiki ykjam RPG Gyzyl şertnamany baglaşdy

“Avarik Labs”, ýokary derejeli söweşi, çuňňur taktiki oýunlary we blokirleme bilen işleýän innowasiýany birleşdirýän innowasion ykjam strategiýa RPG bolan Gyzyl ähtiň resmi taýdan işe başlandygyny habar berdi.





“Awarik Saga verseleminiň” garaňky we çuňňur dünýäsinde döredilen Gyzyl äht, oýunçylary her söweşiň, her bir söweşiň we her ýeňşiň hakyky gymmaty bolan oýunda mirasyny ýasamaga çagyrýar.

Jähennemiň düşmegi: Strategiýanyň we ussatlygyň kynçylygy

“Hell Descent”, gatnaşyjylaryň öňdebaryjy tagtalarda üstünlik gazanmaga çalyşýan bäsdeşlik bäsleşiginde gezip ýören talap ediji synagy hödürleýär. Oýunçylar, $ AVRK bonus baýraklaryny gazanyp, garşydaşlaryndan öňe geçmegi maksat edinip, strategiki oýun oýnaýarlar. Diri galmakdan başga, bu syýahat ussatlygy, uýgunlaşmagy we tutanýerliligi synap görýär.

Güýçleri toplamak we güýçlendirmek

Söweş meýdany strategiýany netijeli ulanýanlary sylaglamak üçin uly kynçylyk döredýär. Elit Veils NFT-leri işe almak üçin NFT Agent we $ AVRK belgilerini ulanmak - gahrymanlara täze keşpleri, dinamiki ussatlyk effektlerini, statistikany ýokarlandyrmagy we topar üçin özboluşly ýakynlygy berýän aýratyn deriler. Bu, toparyň synergiýasyny özleşdirmek, oýunçylaryň taktikasyny takyklamak we her bir meselä strategiki artykmaçlyk bilen çemeleşmek üçin mümkinçilikdir.

Waýfusy özüne çekiji arzuw topary gurmak

Gyzyl ähtde jadylaýjy waifusyň dürli sanawy bar. Ahyrky topar döretmek üçin bu güýçli ýaranlar bilen ýygnamak, tälim bermek we strategiýa. Her bir karar, oýunçylaryň hataryna çykyp, bäsdeşlik üstünligine we has ýokary liderlik derejelerine ýol açýar.





Google Play dükanynda indi bar

Gyzyl şertnama, Google Play Dükanyndan göçürip alyp bolar, iň soňky ykjam strategiýa RPG dünýädäki oýunçylara getirer. Oýunçylar söweş meýdanyna girip, oýundaky baýlyklaryna, çuňňur strategiki oýunlara we çuňňur hekaýalara doly gözegçilik edip bilerler.





Oýunçylar göçürip alyp bilerler şu ýerde

Jübi oýunlarynyň geljegi

Oýunçynyň eýeçiligindäki sanly baýlyklar, strategiki çuňluk we çuňňur hekaýalar bilen Gyzyl şertnama ykjam oýunlary täzeden kesgitlemegi maksat edinýär. Oýunçylar Gyzyl şertnama goşulyp, indiki gen oýunlary döwründe öz talaplaryny paýlaşyp bilerler.

“Avarik Labs Limited” hakda

“Avarik” laboratoriýasy “Blockchain” bilen işleýän güýmenjäniň çäklerini öňe sürmäge bagyşlanan “Mobile” oýun studiýasydyr. Çuňňur hekaýalary, innowasiýa oýunlaryny we oýunçy tarapyndan dolandyrylýan ykdysadyýetleri birleşdirmek maksady bilen studiýa merkezleşdirilmedik oýunlaryň geljegini kesgitlemegi maksat edinýär.





“Awarik Saga” jemgyýeti:

Sahypa: www.avariksaga.com

Twitter: @avariksaga

Instagram: @avariksaga

Düşnüksizlik: https://discord.gg/hgnknxG

Bu hekaýa “Chackerwire” tarapyndan “HackerNoon” -yň “Business Blog” programmasy boýunça ýaýradyldy. Programma barada has giňişleýin öwreniň şu ýerde