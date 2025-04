Zynjyry döwmek: Programma üpjünçiligi zynjyrynyň goragyny nädip kesgitleýär

Surat karzy: Scazyjynyň howpsuzlygy





Programma üpjünçiligi üpjünçilik zynjyrynyň hüjümleri sanly infrastrukturanyň düýbüni nyşana alýan has çylşyrymly we zyýanly. Soňky ýyllarda ýüze çykan ýokary derejeli düzgün bozmalar, programma üpjünçiligini ösdürmegiň dowamlylygy (SDLC) boýunça bar bolan gowşaklyklary görkezdi. Bu hüjümler, kod bütewiligindäki boşluklardan peýdalanýar, üçünji taraplara baglylyk we howpsuz däl turbageçirijiler guramalary agyr maliýe we abraýly zyýanlara sezewar edýär.





Muňa jogap edip, Scazyjy howpsuzlygy programma üpjünçiligi üpjünçilik zynjyrlaryny ösüşden ýaýbaňlandyrmakdan goramak üçin döredilen giňişleýin platforma açdy. Adaty çözgütlerden tapawutlylykda, platforma ulanyjylara göze görnüp duran gymmaty bermäge - amaly netijeliligi saklamak bilen töwekgelçilikleri dolandyrmak ukybyny güýçlendirmäge gönükdirilendir.

Çylşyrymly howpsuzlyk meselelerini takyklyk bilen çözmek

“Scribe Security” platformasy programma üpjünçiligi öndürijileriniň ýüzbe-ýüz bolýan köptaraply töwekgelçiliklerini çözýär. Awtomatiki kod gol çekmek, subutnamany barlamak we merkezleşdirilen programma üpjünçiligi billi (SBOM) dolandyryşy ýaly esasy aýratynlyklary guramalara kod bazasyny goramaga we gyzyklanýan taraplar bilen ynam döretmäge mümkinçilik berýär.





"Scribe Security" -iň baş direktory Rubi Arbel: "Biziň maksadymyz, ösüş siklini haýallatman, howpsuzlygy üpjün etmek üçin toparlara ygtyýar bermek" -diýdi. "Bu platforma, howpsuzlyk we ösüş toparlarynyň arasyndaky boşlugy aradan aýyrmaga kömek edýär, bazara wagtyna täsir etmezden, howpsuz önümleri eltip bermek üçin bilelikde işleşip biler".





Platforma, howpsuzlyk liderleriniň, önüm howpsuzlygy dolandyryjylarynyň we DevSecOps praktikleriniň zerurlyklaryna ünsi jemläp, üpjünçilik zynjyrynyň gowşak ýerlerine we hakyky wagtda berjaý edilişine gözegçilik etmek we tassyklamak üçin ahyrky görnüşi üpjün edýär. Bu, kompaniýalaryň programma üpjünçiliginiň artefaktlary üçin üpjünçilik zynjyry derejeleri (SLSA) we Howpsuz programma üpjünçiligini ösdürmegiň çarçuwasy (SSDF) ýaly kadalara we müşderileriň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edýär. Bu, esasanam, Prezident Baýdeniň 2025-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda görkezen möhüm kiberhowpsuzlyk ýerine ýetiriji buýrugy sebäpli has möhümdir. Federal agentlikler bilen işleýän satyjylar indi berk talaplary ýerine ýetirmeli, şol sanda:





Howpsuz programma üpjünçiligini ösdürmegiň maşyn okalýan tassyklamalary.

Aç-açanlyk üçin giňişleýin SBOM-lar.

Wagtynda gowşak goralanlygy ýüze çykarmak we ýamany dolandyrmak.





Bu täze düzgünler diňe bir berjaý etmek bilen çäklenmän, möhüm infrastrukturany goramak we programma üpjünçiligi üpjünçilik zynjyrynyň howpsuzlygyny we ynamyny döretmek barada.

Müşderiniň gymmaty: Töwekgelçiligi azaltmak we ynam döretmek

“Scribe Security” platformasynyň iň möhüm gymmaty, aç-açanlygy ýokarlandyrmak bilen töwekgelçilikleri azaltmak ukybydyr. Programma üpjünçiliginiň böleklerine we üçünji taraplara baglylyk, çylşyrymly üpjünçilik zynjyrlaryny dolandyrýan guramalar üçin möhüm artykmaçlykdyr. SBOM-lary awtomatiki usulda döretmek we ösüş prosesiniň irki döwürlerinde gowşak ýerleri ýüze çykarmak, programma üpjünçiligi önümçilige ýetmänkä platforma hüjüm ähtimallygyny azaltmaga mümkinçilik berýär.





Bu işjeň çemeleşme, müşderileriň we düzgünleşdirijileriň artýan basyşy astynda kärhanalar bilen rezonanslaşýar. Platformanyň tampere garşy dolandyryşlary we üznüksiz bütewiligi barlamak programma üpjünçiligini öndürijiler we müşderiler üçin ynam derejesini üpjün edýär.





Arbel şeýle düşündirýär: "Müşderilerimiziň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryna, esasanam bank we maliýe hyzmatlary, awiasiýa we goranmak ýaly pudaklarda düşünýäris" . " Biziň çözgütimiz, töwekgelçilikleri azaldýar we ygtybarly tejribäniň subutnamasy bilen gyzyklanýan taraplar bilen gatnaşyklary güýçlendirýär."

Howpsuzlygy ösüş tizligi bilen deňleşdirmek

Platformanyň esasy güýji, gijikdirilmezden ýa-da päsgelçilik döretmezden bar bolan ösüş turbageçirijilerine integrasiýa. Ösüş toparlary köplenç howpsuzlyk çärelerini päsgelçilik hökmünde kabul edýärler, ýöne Scribe Security amaly we täsirli çözgütleri gönüden-göni iş prosesine ornaşdyrmak arkaly bu aladany aradan aýyrýar.





Ösüş prosesine garawullary ornaşdyrmak we ýerine ýetiriş meselelerini awtomatlaşdyrmak, howpsuzlygyň SDLC-iň aýrylmaz bölegine öwrülmegini üpjün edýär. Bu integrasiýa, köplenç inçe uzalýan howpsuzlyk toparlaryny goldaýar, olara az serişde bilen has köp işlemäge mümkinçilik berýär, amaly netijeliligi ýokarlandyrýar we bazara wagt gysgaldýar.





“Müşderilerimiz diňe gurallara mätäç däldigini aýdýarlar; işleýşine laýyk gelýän çözgütler gerek " -diýdi. " Şonuň üçin platformamyzy bar bolan proseslerini doldurmak we hatda gowulaşdyrmak üçin taýýarladyk."

Senagat pursaty: Ösýän müşderi bazasy we strategiki ädimler

“Scribe Security” -iň müşderi bahasyny gowşurmagy ünsi uly üstünliklere itergi berdi. Kompaniýa, Fortune 500 firmasy we ABŞ-nyň Içeri howpsuzlyk ministrligi (Silikon jülgesiniň innowasiýa maksatnamasynyň çäginde) ýaly dürli müşderilere hyzmat edýär. Kiberhowpsuzlyk we Infrastruktura Howpsuzlyk Guramasynyň (CISA) Silikon jülgesiniň innowasiýa maksatnamasyna (SVIP) gatnaşmagy, kiberhowpsuzlyk standartlaryny öňe sürmekdäki goşantlaryny görkezýär.





Platformanyň ulanylyş ýagdaýlary we müşderi bazasy tehnologiýa we maliýe hyzmatlaryndan başlap goranyşa çenli birnäçe pudagy öz içine alýar. Kod barlagyny yzarlamak, üznüksiz tassyklamalar, SBOM döretmek we dolandyrmak, halkara ülňülerine laýyklyk we programma üpjünçiligi bilen üpjün etmek zynjyrynyň howpsuzlygy ýaly kynçylyklary çözýänligi sebäpli, Scribe Security çalt howpsuzlyk talaplaryny çözýän guramalar üçin ygtybarly hyzmatdaş bolýar.

Üznüksiz kepillik

Üpjünçilik zynjyrynyň hüjümleri öňe barýarka, guramalar ösüşiň bütin dowamynda üznüksiz kepillik berýän çözgütleri has ileri tutarlar. “Scribe Security” platformasy diňe bir gurallary däl, eýsem uzak möhletli howpsuzlyk durnuklylygy üçin çarçuwany üpjün edip, bu üýtgemäni görkezýär. Üznüksiz attestasiýany üpjün etmek we i howpsuzlyk tagallalaryny toparlaryň arasynda birleşdirip, ýerine ýetirilmegini üpjün etmek ukyby, ýüze çykýan howplardan öňe geçmek we SSCS çarçuwalarynyň we federal mandatlaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek isleýän kärhanalar üçin gymmatly çeşme hökmünde görkezýär.





“Scribe Security” -iň ösen platformasy guramalara üpjünçilik zynjyrynyň howpsuzlygyna bolan çemeleşmesini üýtgetmäge kömek edýär - bu işi has aýdyň, täsirli, ygtybarly we ygtybarly edýär. Kompaniýanyň hakyky dünýä zerurlyklaryna ünsi häzirki wagtda kiberhowpsuzlykdaky iň möhüm kynçylyklary çözýär. Kompaniýalar, howpsuzlygy bahalandyrmak we ROI hasaplamamyzy tamamlamak bilen howpsuzlyk we amaly girdejilerdäki bolup biljek gowulaşmalara baha bermäge hoş geldiňiz.