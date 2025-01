“Lightchain Protocol AI” merkezleşdirilmedik AI-de tolkun döredýär, “Presale” 24 sagadyň içinde 300 000 dollardan geçýär

“Lightchain Protocol AI” -iň töweregindäki gykylyk täze belentliklere çykdy, sebäbi LCAI nyşany deslapky garaşyşlary puja çykardy we ilkinji 24 sagadyň dowamynda 300 000 dollardan gowrak pul toplady. Bu ädim, merkezleşdirilmedik intellektde öňdebaryjy hökmünde platforma berkitýär we indiki blockchain innowasiýa tolkunyna gatnaşmak isleýän maýadarlaryň ünsüni özüne çekýär.





“Lightchain Protocol AI” blockchain tehnologiýasyny emeli intellekt (AI) bilen birleşdirensoň, onuň ilkinji çözgütleri saglygy goraýyş, maliýe we logistika ýaly pudaklary özgertmäge taýýarlanýar. Bilen LCAI deslapky Taslamanyň çalt depginde ösmegi, cryptocurrency jemgyýetinde sözbaşy döredýär.





“Lightchain Protocol AI” näme üçin maýa goýujylaryň ünsüni özüne çekýär

“Blockchain” taslamalarynyň köpüsinden tapawutlylykda, “Lightchain Protocol AI” amaly goşundylary we hakyky dünýä peýdalylygyny hödürleýär. Platforma, ulalmak, maglumatlaryň gizlinligi we dolandyryş ýaly blokcheyn we AI ulgamlarynda möhüm kynçylyklary çözmek üçin guruldy. Hakyky dünýädäki meseleleri çözmäge gönükdirilen bu aýratyn we institusional maýadarlary özüne çekdi.





LCAI-iň üstünligini sürmegiň esasy aýratynlyklary : Akyl subutnamasy (PoI) : AI hasaplamalaryny ýerine ýetirmek, energiýa netijeliligini we göwrümliligini üpjün etmek üçin düwünleri sylaglaýan ylalaşyk mehanizmi. Emeli intellekt wirtual maşyn (AIVM) : AI meselelerini real wagtda ýerine ýetirmek üçin döredilen ygtybarly, ulaldylan hasaplama gatlagy. Dolandyryşa gatnaşmak : Token eýeleri merkezleşdirilmedik we jemgyýet tarapyndan dolandyrylýan çemeleşmäni üpjün edip, esasy platforma kararlaryna täsir edýär. Ekosistemany höweslendirmek : Döredijiler we goşant goşanlar uzak möhletli gatnaşygy we täzeligi ösdürip, LCAI belgilerini gazanýarlar.





Bu aýratynlyklar, “Lightchain Protocol AI” -ni üýtgeýän potensiala eýe bolan platforma hökmünde tapawutlandyrýar, deslapky rekord goýmaga itergi berýär.





Deslapky pursat: Ynamyň beýany

LCAI deslapky üstünlik, maýadarlaryň platformanyň gözýetimine we potensialyna bolan ynamyny görkezýär. ETH we ERC-20 USDT goşantlaryny kabul etmek bilen, Lightchain Protocol AI dünýädäki maýadarlaryň gatnaşmagyny aňsatlaşdyrdy. Irki ogullyga alýanlar, isleg artmazdan ozal amatly nyrhlarda bellikleri almak mümkinçiliginden peýdalanýarlar.





Soňky deslapky tapgyrlaryň çalt satylmagyna garaşylýarka, “Lightchain Protocol AI” 2024-nji ýylyň iň gözlenýän taslamalarynyň birine öwrülýär.

Merkezleşdirilmedik intellektiň geljegi

“Lightchain Protocol AI” diňe bir “cryptocurrency” däl-de, eýsem pudaklaryň göwrümliligine, gizlinligine we AI integrasiýasyna bolan garaýşyny üýtgetmek üçin döredilen platforma. Saglygy goraýyşda ygtybarly AI modellerini işletmekden başlap, real wagt maglumatlary bilen logistikany optimizirlemäge çenli platformanyň mümkin bolan goşundylary giň we täsirli.





Ogullyga almak ulaldygyça, LCAI belgilerine bolan islegiň ýokarlanmagyna garaşylýar we bu blokcheyn we AI pudaklaryna aýratyn maýa goýum bolar.

Şu gün herekete goşulyň

LCAI-iň deslapky üstünligi, Lightchain Protocol AI-iň innowasiýa we täsir wadasyny ýerine ýetirmek ukybynyň subutnamasydyr. Blokaini AI bilen birleşdirmek bilen, platforma spekulýatiw söwdadan has giň mümkinçilikleri döredýär.





Merkezleşdirilmedik tehnologiýada täze standartlary kesgitleýän taslamanyň bir bölegi bolmak mümkinçiligiňizi elden gidirmäň. LCAI bellikleriňizi goramak we blockchain we AI integrasiýasynyň geljegini kesgitleýän herekete goşulmak üçin https://lightchain.ai/ girip görüň.





Sahypa: https://lightchain.ai

Sahypa kagyzy: https://lightchain.ai/lightchain-whitepaper.pdf

Twitter / X: https://x.com/lightchainai

Telegramma: https://t.me/LightchainProtocol

