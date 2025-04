Giriş, AI tarapyndan döredilen CVE beýany bilen “Intel” mugt gowşaklyk intellekt platformasyny güýçlendirýär

Intruder tarapyndan Intel indi AI-ni NVD beýanyny kontekstleşdirmek üçin ulanýar, howpsuzlyk toparlaryna töwekgelçilige has çalt baha bermäge kömek edýär. Giriş, lider ýerüsti dolandyryş , erkin gowşak goralanlyk aňtaw platformasynyň çäginde umumy gowşaklyklar we täsirler (CVE) üçin AI tarapyndan döredilen beýany işe girizdi, Intel .





Bu täze aýratynlyk, umumy agyry nokadyna ünsi çekip, kiberhowpsuzlyk hünärmenleriniň gowşak ýerlere çalt düşünmek we baha bermek ukybyny ýokarlandyrýar: köplenç düşnüksiz we tehniki düşündirişler Milli gowşaklyk bazasy (NVD) .





Her ýyl müňlerçe gowşak goralanlyk bilen howpsuzlyk toparlary CVE-leri öwrenmek üçin esasy çeşme hökmünde NVD-e bil baglaýarlar. Şeýle-de bolsa, NVD beýanynda köplenç aýdyňlyk ýa-da kontekst ýok, bu bir seredişde bolup biljek täsirini kesgitlemegi kynlaşdyrýar. Inteliň AI gysgaça mazmuny NVD beýanyny düşnükli, gysga we hereketli düşünjelere öwürýär, toparlara töwekgelçiliklere has çalt baha bermäge we olara jogap bermäge kömek edýär.





"Intruder" -iň baş direktory we esaslandyryjysy Kris Wallis: "Gowşaklygy dolandyrmak, kriptografiki CVE düşündirişlerini kesgitlemegiň goşmaça çylşyrymlylygy bolmazdan ýeterlik kyn" -diýdi. "Intel-iň AI synlary bilen, howpsuzlyk hünärmenlerine gowşak goralanlygyň nämedigini tiz kesgitlemegi we haýsy çäreleri görmelidigini aňsatlaşdyrýarys."





Mundan başga-da, “Intruder” -iň içerki howpsuzlyk hünärmenleri iň möhüm gowşaklyklaryň AI beýanyny el bilen gözden geçirýärler. Bu hünärmen tarapyndan gözden geçirilen CVE-ler Intel-de “Verified by Intruder” belligi bilen açyk bellendi.





Ulanmak üçin doly erkin bolan Intel, eýýäm a ýaly güýçli aýratynlyklary üpjün edýär ýöreýän CVE-leriň hakyky wagty iýmit , 100-den baha berlen üýtgeşik ses baly we Giriş toparynyň howpsuzlyk toparyndan çuňňur derňew . AI tarapyndan döredilen CVE düşündirişleriniň goşulmagy, Inteliň kiberhowpsuzlyk hünärmenleri üçin çeşme hökmünde gymmatyny hasam güýçlendirýär.

Elýeterlilik

AI tarapyndan döredilen CVE düşündirişleri indi Intel-de bar intel.intruder.io . Kiberhowpsuzlyk hünärmenleri şu gün Intel-e mugt girip bilerler. Has giňişleýin maglumat üçin ulanyjylar girýärler www.intruder.io ýa-da Girişçi yzarlaň LinkedIn we Twitter .

Giriş hakda

Giriş gowşak goralanlygy dolandyrmakdaky maglumat artykmaç krizisini çözmek üçin 2015-nji ýylda döredildi. Birinji günden başlap onuň wezipesi, iňňeleri pyçakdan bölmek, möhüm zatlara üns bermek, galanlaryny äsgermezlik etmek. Netijeli kiberhowpsuzlyk esaslary dogry düzmek bilen baglanyşykly. Giriş, aňsat zatlara wagt tygşytlamak üçin kömek edýär, şonuň üçin ulanyjylar galan zatlara ünsi jemläp bilerler. Birnäçe öwgä mynasyp boldy, GCHQ-iň kiber tizlendirijisi üçin saýlandy we häzirki wagtda dünýäde 3000-den gowrak bagtly müşderiniň bardygyna buýsanýar.

