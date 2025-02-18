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ብዕላማ ምምሃዝ፡ ማሩት ፓንድያ ኣብ AI ከመይ ጌሩ ሞያ ይሃንጽ ኣሎ።

Jon Stojan Journalist4m2025/02/18
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ኣዝዩ ነዊሕ፤ ንምንባብ

ማሩት ፓንድያ ኣብ ሩንፖድ ናይ ማሽን ትምህርቲ መጽናዕቲ መሃንድስ እዩ። ንሱ ብዛዕባ ዓቕሚ AI ኣብ ሓቀኛ ዓለም ጸገማት ንምፍታሕ ዝሕግዝ ኒሕ ኣለዎ። ንብቕዓት መሳርሒታት ትምህርቲ ማሽን ዘዕብዩ ክፉት ምንጪ ዘለዎም መሳርሒታት ተሳቲፉ እዩ።
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ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ኣብዚ ንኽጸንሕ እዩ ምባል ውሑስ እዩ። እዚ መሰረት ዝሰበረ ቴክኖሎጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዳይ መዓልታዊ ህይወት ተሓዋዊሱ ይቕጽል ኣሎ፡ ቅልጡፍ ምዕባለኡ ድማ ንውድባት ናህሪ ንኽስዕባ ክሕግዙ ዝኽእሉ ሰብ ሞያ ቴክኖሎጂ ጠለብ ፈጢሩ፡ ንመሃንድሳት AIን ማሽን ሌርኒንግ (ML)፡ ተመራመርቲ AI፡ ኣካየድቲ ፍርያት AIን ሳይንቲስት ዳታን ብዙሕ ሓድሽ ናይ ሞያ ዕድላት ኣምጺኡ።


ማሩት ፓንድያ


ሓደ ውልቀሰብ ንAI ናብ ዝለዓለ ቁመት ንምውሳድ ስጉምቲ ዝወሰደ... ማሩት ፓንድያ ፣ ኣብ ማሽን ትምህርቲ ምርምር መሃንድስ ኣብ... ሩንፖድ ፣ ንAIን MLን ጽዕነት ስራሕ ዝተዳለወ ናይ ደበና ኮምፒዩቲንግ መድረኽ እዩ።


ይኹን እምበር፡ መራሒ ናይ AI ሞያዊ ክኸውን ኣይተበገሰን። ኣብ ክንድኡስ ኣብ ምምሃር ፊዚክስ ዝነበሮ ተገዳስነት፡ ሕቡእ ኣገባባት ኣድማስ ብምቕላዕ ዝምሰጥ በዓል ሃፍቲ AI ክኸውን ገይርዎ።


ስለዚ፡ ከመይ ኢሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ምህዞታት AI ጥሒሉ? ነዛ ሕቶ ንምምላስ፡ ፍልጠት ንምድላይ ዝነበሮ ድሌት ከመይ ጌሩ ዘይተጸበዮ ናይ ሞያ ለውጢ ንኽገብር ከም ዝደረኾ መጋረጃ ንድሕሪት ምስሓብ የድሊ።

ፍልጠት ንምድላይ ከም ኮምፓስ

ሕግታት ኣድማስ እንታይ እዮም፧ ንተፈጥሮ ብኸመይ ይገዝእዎ? ከመይ ኢሉ እዩ ናብ ህላወ ዝመጸ፧ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሕቶታት ንኣእምሮ ምሁራት ዝስሕብ ኮይኑ፡ እዚ ምስ ኣድማስ ዝነበሮ ምምሳጥ እዩ ድማ ንፓንድያ ኣብ መጀመርታ ኣካዳሚያዊ ሂወቱ ዝሰሓቦ።


“ኣብ መጀመርታ ኣብ ፊዚክስ ተገዳስነት ነይሩኒ፣ ናብቲ ብዛዕባ እንታይነት ክውንነት ዝገልጽ መሰረታዊ ሕቶታቱ ተሳሒበ። ይኹን እምበር፡ ኣብ AI ንዓለም ምርዳእ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ዳግማይ ቅርጺ ክህብዋ ዝኽእሉ መሳርሒታት ናይ ምህናጽ ዓቕሚ ርእየ” ይብል ፓንድያ። እዚ ጽልዋ ናይ ምፍጣር ድሌት ካብ ክልሰ-ሓሳባዊ መጽናዕትታት ናብ ግብራዊ መዳያት ኤ.ኣይ.

እቲ ፒቮት ቱ ኤኣይ ኢኖቬሽን

ፓንድያ ኣብቲ ዝመረጾ ኣካዳሚያዊ ዓውዲ ብምጽናሕ ብውሑስ መንገዲ ክጻወቶ ይኽእል ነይሩ፤ እንተኾነ ግን፡ ንኽፈልጥ ዝነበሮ ድሌት ናብ ዓለም ኮምፒተር ሳይንስን ማሽን ትምህርትን ስሒብዎ። ትምህርቱ ኣብታ “ሲሊኮን ቫሊ ኦፍ ኢንዲያ” ተባሂላ እትፍለጥ ባንግሎር እያ ቀጺሉ፣ ንሳ ድማ ምዕቡል ናይ ቴክኖሎጂ ምህዞ ስነ-ህይወት ዘለዋ ከተማ እያ።


ፓንድያ ወትሩ ፊዚክስ ንምጽናዕ ተገዳስነት ነይርዎ፣ ኣብ ክንድኡ ግን እቲ ሓታቲ ተማሃራይ ንኣእምሮኣዊ ርእሰማሉ ኣብ ምፍጣር ዝተሓላለኹ ናይ ሓቂ ዓለም ጸገማት ክፈትሑ ዝኽእሉ ስርዓታት ኣውፊሩ: “ጉዕዞይ ናብ AIን ማሽን ትምህርትን ብባህሪ ህላወን ሳይንስ ንዓለም ኣወንታዊ ጽልዋ ንምፍጣር ዘቕርቦ መወዳእታ ዘይብሉ ተኽእሎታትን ካብ ዝነበረኒ ሱር ዝሰደደ ምምሳጥ ዝተደፋፍአ እዩ።”


እዚ ኣካዳሚያዊ ለውጢ ንፓንድያ ዓለምለኻዊ ጽልዋ ክህልዎም ዝኽእል ስኬላብል መሳርሒታት ንምህናጽ ኣነቓቒሕዎ። ዝቕጽል ስጉምቱ ዳግማይ ሓድሽ መንገዲ ክሕንጽጽ ምገበሮ።

ዶባት ምድፋእ

ፓንድያ ኣብቲ ዓውዲ ንዝረአ ምዕባለታት ኣበርክቶ ገይሩ እዩ፣ ንምህናጽ ስኬላብል፣ ስሉጥ ስርዓታት AI ፈጠራዊ ኣገባባት ብምውሳድ። ስርሑ ኣብ መንጎ ምርምር AI ምስ ግብራዊ ኣተገባብራ ዘሎ ክፍተት ብምድልዳል ንቕልጡፍ ናህሪ ዘለዎም ናይ ጀመርቲ ሃዋህው ምዕቡል ፍታሕ ንምፍጣር ዘተኮረ እዩ። ፓንድያ ንፕሮጀክትታት ክፉት ምንጪ ዘለዎ ተወፋይነት ንኤምኤል ንብቕዓትን ተበጻሕነትን ናብ ሰፊሕ ተዓዛቢ ኣመሓይሹዎ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ስርዓት ስነ ህንጻ ምምሕያሽ ብምግባር ዝተሓላለኹ ሞዴላት ብዝተመሓየሸ ብቕዓት ክሰርሑ ዘኽእል ምምሕያሻት ከምጽእ ገይሩ እዩ።


በዚ ጻዕርታት እዚ ፓንድያ ኣብ ትሕተ ቅርጺ AI ዝከኣል ዶባት ብምድፋእ ዝያዳ ሓያላትን ጽልዋ ዘለዎምን ኣፕሊኬሽናት AI ንምምዕባል የመቻችእ ኣሎ። ኣብ AI ኣፕሊኬሽናት ብዝገብሮ ስራሕ ንሚልዮናት ተጠቀምቲ ንምጥቃም ዝዓለመ እዩ።

ህሉው ተራን ኣበርክቶን

ፓንድያ ኣብ ክላውድ ኮምፒዩቲንግ ፕላትፎርም ሩንፖድ እውን ናይ ማሽን ትምህርቲ መሃንድስ ኮይኑ፡ ኣብ ምምሕያሽ ዓበይቲ ሞዴል ስልጠና ሻምብቆታት፡ ስሉጥ ናይ ምድምዳም ስትራተጂታት ኣብ ምምዕባል፡ ከምኡ’ውን ንማሽን ትምህርቲ ዝኸውን ልብወለዳዊ ኣገባባት ዝተዘርግሐ ኮምፒዩቲንግ ኣብ ምምርማር ዘተኮረ እዩ። ስርሑ ኣብ ምምቕራሕ ሃብትን መደብ ምውጻእን ንኤምኤል ጽዕነት ስራሕ ዝተሓላለኹ ብድሆታት ዝምክት ኮይኑ፡ ኣብ ዘመናዊ ስርዓታት ኤ.ኣይ.


ሰፊሕ ማሕበረሰብ AI ካብ ተሳትፎ ፓንድያ ምስ ክፉት ምንጪ መሳርሒታት ንብቕዓት ናይ ማሽን ትምህርቲ መሳርሒታት ዘዕብዩ ተጠቃሚ ኮይኑ፣ ብተወሳኺ ብናይ ML ትሕተ ቅርጺ መጽናዕቱ ኣቢሉ ንናይ ስርዓት ስነ ህንጻታት የሰጉም፣ ውጽኢቱ ድማ ንዝተሓላለኹ ሞዴላት ዝያዳ ውጽኢታዊ ስርሓት የስዕብ።

ፋይራ ሪሰርች

ፓንድያ ጎኒ ጎኒ ኣብ ሩንፖድ ዝነበሮ ተራ፡ ኣብ ድሕነት AI ኣገደስቲ ሕቶታት ንምድህሳስ ከም ኒሕ ፕሮጀክት ፋይራ ሪሰርች መስሪቱ። "ግብራዊ ድሩትነትን ዓቕምን ናይ ሕጂ ዘለዉ ስርዓታት AI ምርዳእ፡ ኣብ ቴክኒካዊ ክውንነት ንመጽናዕቲ ድሕነት መሬት ንምስራሕ ይሕግዘኒ" ክብል ይገልጽ።


ፓንድያ መርማሪት ኮይና፡ ኣብ ስርዓታት AI ክህልዉ ዝኽእሉ ናይ ውድቀት ኣገባባትን ስክፍታታት ድሕነትን ይርኢ። ከም መሃንድስን ተመራማርን ዝነበሮ ድርብ ተራ ኣብ መንጎ ቴክኒካዊ ኣተገባብራን ድሕነትን ዝምልከት ፍሉይ ናይ ግብረ መልሲ መስመር ይህብ።

ቀጺሉ ንፓንድያ እንታይ እዩ?

ፓንድያ ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኻት ትርጉም ዘለዎ ጽልዋ ናይ ምፍጣር ዓቕሙ ስለ ዝረኣየ፡ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ንምስጓም ባህጊ ኣለዎ። ብተወሳኺ ኣብ ስርዓታት ትምህርቲ ማሽን ዝገብሮ ምርምር ከዕምቖ፣ ኣብ ኣካዳሚያዊ ሕትመታት ኣበርክቶ ንምግባር፣ ስነ-ምግባራዊ ኣጠቓቕማ AI ክጣበቕን ንቐፃሊ ወለዶ መሃንድሳት AI ክምዕድን ዝዓለመ እዩ።

5 ምኽርታት ንዝደልዩ መሃንድሳት AI

ፓንድያ ንናይ ጽባሕ መሃዝቲ ሎሚ ንዓወት ዘድልዮም መሳርሒታት ንምዕጣቕ ኒሕ ኣለዎ። ነቶም ኣሰሩ ክስዕቡ ዝደልዩ ድማ ነዚ ርድኢታት የቕርብ፤


  1. ዘይልምዳዊ መንገድታት ምሕቋፍ : ሓደስቲ ዕድላት ምስ ኒሕካ ክሰማምዑ ከለዉ ፒቮት ግበር።


  1. መሰረታዊ ነገራት ቀዳምነት ምሃብ : ኣብ ሳይንስን ኮምፒተር ምህንድስናን ድልዱል መሰረት ንመሰረታዊ ስራሕ ኣገዳሲ እዩ።


  1. Combine Curiosity With Practicality : ኣብ ሓቀኛ ዓለም ጽልዋ ኣብ ምፍጣር ከተተኩር ከለኻ፡ ፍልጠት ምድላይካ ንመሃዝነት ክድርኽ ፍቐደሉ።


  2. Leverage Open-Source Communities : ምስዞም ማሕበረሰባት ተዋዲድካ ኣብ ዓውዲ AI ክትመሃርን ኣበርክቶ ክትገብርን።


  3. Innovate Through Resilience and Collaboration : ምስ ብድሆታት ምትዕጽጻፍን ስርሒታት ንምዕዋት ናይ ሓባር ስራሕ ምሕቋፍን።

ብፍላጥ ዝድረኽ ሞያ

ጉዕዞ ፓንድያ ብዘይልምዳዊ መንገድታት ዝተለለየ እዩ።


ዕዉት መሃንድስ ማሽን ትምህርቲ፡ በዓል ሃፍቲን መምህርን ብምንባሩ፡ ነቲ ዝነበሮ ፍልጠት ንምድላይ ዝነበሮ ድሌት ናብ ዕግበት ዘለዎ ሞያ ኣሰጋጊርዎ። ካብ ፊዚክስ ናብ ኤ.ኣይ.


ማሩት ፓንድያ ዝኾነ ነገር ከም ዝከኣል ናይ ርኽበት ፍቕሪ ምስ ዝህልወካ ህያው መርትዖ እዩ።

Databricks <> AWS Marketplace
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