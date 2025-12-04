Midnight เปิดการถอนเงินสําหรับ 4.5B + NIGHT Tokens หลังจากเหตุการณ์การกระจายการบันทึก

ลอนดอน ธันวาคม 4, 2025 - , entity ที่รับผิดชอบในการกระจาย NIGHT ’s แท็กที่บ้าน, วันนี้เปิดตัว NIGHT บน Cardano. นกลางคืน TGE เครือข่ายกลางคืน การเปิดตัวนี้ช่วยให้สามารถเรียกเก็บเงินได้มากกว่า 4.5 พันล้านโทเค็น NIGHT ที่เรียกร้องในระหว่างขั้นตอนการเรียกร้องของ Glacier Drop และ Scavenger Mine ซึ่งจบลงในหนึ่งในการจัดจําหน่ายที่กว้างขวางและมีส่วนร่วมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ blockchain ด้วยระยะเวลาการเรียกเก็บเงินที่เปิดตัวในวันที่ 10 ธันวาคม การจัดหาที่เหลือจะถูกกระจายไปยังองค์ประกอบหลักของเครือข่ายที่ระบุไว้ในบทความ tokenomics ที่เผยแพร่ในช่วงต้นปีนี้ \n \n “นี่เป็นขั้นตอนสําคัญในการวางแผนถนนกลางคืน” กล่าวว่า Fahmi Syed, ประธานของมูลนิธิกลางคืน “ชุมชนตอนนี้จะสามารถจัดคืนของพวกเขาดูตารางการปลดล็อคของพวกเขาและเตรียมความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่นําโครงสร้างพื้นฐานความเป็นส่วนตัวที่จําเป็นไปยังอุตสาหกรรมทั้งหมด” “นี่เป็นขั้นตอนสําคัญในการวางแผนถนนกลางคืน” กล่าวว่า Fahmi Syed, ประธานของมูลนิธิกลางคืน “ชุมชนตอนนี้จะสามารถจัดคืนของพวกเขาดูตารางการปลดล็อคของพวกเขาและเตรียมความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่นําโครงสร้างพื้นฐานความเป็นส่วนตัวที่จําเป็นไปยังอุตสาหกรรมทั้งหมด” Midnight เป็น blockchain L1 ใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากหลักฐานความรู้ zero และรูปแบบ tokenomics พิเศษเพื่อให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลที่พวกเขาแบ่งปันบนโซ่ NIGHT เป็น token ธรรมชาติของเครือข่าย Midnight ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้เครือข่ายเข้าร่วมความเห็นด้วยกันและควบคุมทิศทางระยะยาวของเครือข่าย ด้วยการเปิดตัว mainnet NIGHT จะเริ่มสร้าง DUST – ทรัพยากรที่สร้างขึ้นใหม่ที่ใช้ในการดําเนินการธุรกรรมที่ปกคลุมและธุรกรรมสัญญาอัจฉริยะบนเครือข่าย รุ่นชั้นนําของอุตสาหกรรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความจุเครือข่ายที่คาดการณ์ได้ในขณะที่ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการทําธุรกรรมที่รักษาความลับโดยไม่เสี่ยงต่อความสามารถในการตรวจสอบ เฟส Redemption ของ Glacier Drop จะเปิดตัวในวันพุธที่ 10 ธันวาคมที่ 00:00 UTC การละลายของเฟส Redemption จะปฏิบัติตามตารางการละลายของ Glacier Drop ที่อธิบายไว้ในกระดาษ Tokenomics ของเครือข่ายด้วยการละลายการละลายในสี่ส่วนเท่าเทียมกันตลอด 360 วันด้วยวันที่ละลายครั้งแรกของแต่ละการละลายจะถูกกําหนดโดยสุ่มภายในหน้าต่าง 90 วันเริ่มต้นและละลายในภายหลังทุก 90 วัน พอร์ทัลการคืนเงิน วิธีการที่โดดเด่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแพร่กระจายที่ยุติธรรมในขณะที่ระบบนิเวศการพัฒนาในขั้นตอนที่วางแผนจากเครือข่ายทดสอบไปจนถึงเครือข่ายพื้นฐานที่กระจายตัวอย่างเต็มที่ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เข้าร่วมสามารถเก็บรวบรวม NIGHT ของพวกเขาจะให้ผ่านช่องทางการกลางคืนในวันถัดไป \n \n “การละลายอย่างค่อยๆของ NIGHT เป็นวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแผนกทิศทางขั้นตอนของเราซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีเส้นทางที่ชัดเจนทนทานและรับผิดชอบไปยังการกระจายอํานาจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบนิเวศมีอายุการเจริญเติบโตในลักษณะที่พันธมิตรและชุมชนของเราสามารถไว้วางใจได้” Syed ยังคงกล่าวว่า “โดยการเปิดตัว NIGHT ตอนนี้เราจะให้ประโยชน์ทันทีและความคล่องตัวให้กับชุมชนในขณะที่เรายังคงพัฒนาพื้นฐานที่แข็งแกร่งสําหรับการเปิดตัวเครือข่ายหลักของเราในช่วงต้นปีถัดไป” “การละลายอย่างค่อยๆของ NIGHT เป็นวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแผนกทิศทางขั้นตอนของเราซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีเส้นทางที่ชัดเจนทนทานและรับผิดชอบไปยังการกระจายอํานาจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบนิเวศมีอายุการเจริญเติบโตในลักษณะที่พันธมิตรและชุมชนของเราสามารถไว้วางใจได้” Syed ยังคงกล่าวว่า “โดยการเปิดตัว NIGHT ตอนนี้เราจะให้ประโยชน์ทันทีและความคล่องตัวให้กับชุมชนในขณะที่เรายังคงพัฒนาพื้นฐานที่แข็งแกร่งสําหรับการเปิดตัวเครือข่ายหลักของเราในช่วงต้นปีถัดไป” เมื่อ Midnight mainnet เปิดตัวการจัดหาทั้งหมดของ NIGHT จะถูกสะท้อนไว้ในดิจิตอล Midnight สร้างสินทรัพย์หลายห่วงโซ่เดียวที่มีการจัดหาการไหลเวียนในทั้ง Midnight และ Cardano กลไกระดับโปรโตคอลช่วยให้มั่นใจได้ว่า tokens สามารถปลดล็อคได้อย่างสมบูรณ์ในหนึ่งห่วงโซ่ได้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการซ้ําค่าเมื่อ NIGHT ผ่านระหว่างระบบนิเวศ พันธมิตรการแลกเปลี่ยนผู้ถือหุ้นและกระเป๋าสตางค์ที่สําคัญคาดว่าจะประกาศการสนับสนุนของ NIGHT ในวันถัดไปเพื่อขยายความสามารถในการเข้าถึงและความคล่องตัวในขณะที่เครือข่ายเข้าถึง mainnet การบูรณาการกระเป๋าสตางค์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศอื่น ๆ จะยังคงมีการเปิดตัวในขณะที่ Midnight ขึ้นไปสู่การเปิดตัว เกี่ยวกับ Midnight TGE Midnight TGE เป็นองค์กรที่สร้างโทเค็นที่รับผิดชอบในการกระจายการเริ่มต้นของ NIGHT ไปยังผู้เข้าร่วมเครือข่าย ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเปิดตัวและการกระจายอํานาจของระบบนิเวศกลางคืนองค์กรนี้ให้แน่ใจว่าโทเค็นจะถูกกระจายตามตารางการกระจายและการกระจายของโครงการ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเยี่ยมชม: / https://midnight.gd เกี่ยวกับ Midnight Foundation The Midnight Foundation เป็นองค์กรที่ทุ่มเทเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการนํามาใช้และผลกระทบในโลกจริงของเครือข่าย Midnight, โครงการ blockchain ที่ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวที่พัฒนาขึ้นร่วมกับ Shielded Technologies ออกแบบมาสําหรับสัญญาอัจฉริยะที่ช่วยให้ความเป็นส่วนตัว Midnight ช่วยให้นักพัฒนาพิจารณาความสามารถในการสร้างแอปพลิเคชันที่สอดคล้องกับการเปิดเผยทางเลือก มันใช้หลักฐานความรู้ที่ไม่มีและสถาปัตยกรรมโทเค็นที่เป็นความร่วมมือ - กับ NIGHT เป็นเครื่องหมายประโยชน์และ DUST เป็นทรัพยากรประโยชน์ - เพื่อให้การรวมกันที่มีประสิทธิภาพของความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยและการกระจายอํานาจ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเยี่ยมชม: © 2019 การตลาดดิจิตอลโดย BookingSuite