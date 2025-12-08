ISNation เปิดตัวแอปพลิเคชันการออกกําลังกายทางจิตสําหรับนักกีฬาใหม่บน iOS, Android และเว็บ

WINTER PARK, FLORIDA – ธันวาคม 1,2025 – ISNation, แพลตฟอร์มการออกกําลังกายจิตที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักกีฬารู้สึกเห็นสนับสนุนและเชื่อมต่อ, วันนี้ประกาศการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแอปใหม่ของมันตอนนี้สามารถใช้ได้บน iOS, Google Play และเว็บ ออกแบบมาสําหรับนักกีฬาอายุ 13-21 ปีและครอบครัวและโค้ชที่สนับสนุนพวกเขาแอพ ISNation แปลงการออกกําลังกายทางจิตเป็นนิสัยประจําวันรวมถึงเรื่องราวของนักกีฬาที่แท้จริงคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือการคิดไมโครที่ช่วยให้นักกีฬาสร้างความแข็งแกร่งที่ยั่งยืน - ในและนอกสนาม Breaking the Silence: A Daily Solution สําหรับ Opponent Nobody Train สําหรับ ทั่วประเทศนักกีฬาเยาวชนกําลังต่อสู้ภายใต้ความกดดันความท้าทายของบุคลิกภาพและวัฒนธรรมของความเงียบสงบเกี่ยวกับสุขภาพจิต การวิจัยแสดงให้เห็นว่า: 91% ของนักกีฬาในโรงเรียนมัธยมประสบการณ์ความเครียดที่เกี่ยวข้องกับกีฬา 22% เท่านั้นเคยขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพ ISNation ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนสิ่งนี้ “ภารกิจของเราเป็นเรื่องง่ายและเร่งด่วน: ช่วยให้นักกีฬารู้สึกเห็น” กล่าวว่า , ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ ISNation. “นักกีฬากําลังดําเนินการอย่างเงียบมาก สิ่งที่บันทึกไว้คือการเชื่อมต่อ - ความสัมพันธ์ที่แท้จริงเสียงที่แท้จริงและเครื่องมือประจําวันที่พบพวกเขาที่พวกเขาอยู่ นี่คือสิ่งที่ ISNation นําไปสู่พวกเขาทุกวัน” เทรซี Currey แอปพลิเคชันการออกกําลังกายทางจิตใหม่ที่สร้างขึ้นบนนิสัยประจําวันชุมชนและการเชื่อมต่อ ไม่เหมือนกับแอปพลิเคชันสุขภาพทั่วไป ISNation ถูกสร้างขึ้นเฉพาะสําหรับนักกีฬาและขับเคลื่อนโดยชุมชนกีฬาเอง แพลตฟอร์มมี: •การฝึกอบรมความคิดแบบ Micro Daily Mindset รอบการสะท้อนและการกระทําที่เรียบง่ายและนําไปสู่การช่วยให้นักกีฬาเติบโตในแต่ละวัน • เรื่องราวจากนักกีฬาจริง ประสบการณ์ที่แท้จริงและมีชีวิตอยู่จากนักกีฬาเยาวชนผู้เล่นวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญโค้ชองค์กรที่ไม่เป็นผลกําไรและผู้อํานวยการ - ไม่เคยมีวิดีโอที่สร้างขึ้นโดย AI •หลักสูตรและเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ การฝึกอบรมจิตวิญญาณการเรียนความยืดหยุ่นการประชุมที่แนะนําและเครื่องมือทางปฏิบัติจากนักจิตวิทยากีฬาโค้ชประสิทธิภาพและพันธมิตรทั่วโลก •การเชื่อมต่อแบบ Digital-to-Live นักกีฬาได้ยินจากพันธมิตรของ ISNation ในเหตุการณ์แล้วต่อการเดินทางการเจริญเติบโตของพวกเขาผ่านแอปด้วยเนื้อหาการติดตามและการพิจารณาที่แนะนํา “นักกีฬาทุกคน – อิเลตหรือต่อสู้ – ต้องการคําเตือนประจําวันเกี่ยวกับบุคลิกภาพความยืดหยุ่นและความกล้าหาญในการพูดคุยเมื่อชีวิตยากขึ้น” กล่าวก่อนหน้านี้ NFL Player & ISNation Champion Josh Wells “ISNation และเนื้อหาภายในไม่เพียง แต่จะกระตุ้นและเตือนคุณ แต่ยังช่วยให้คุณเติบโตบนและนอกสนาม” สนับสนุนโดยการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬา ISNation ได้รับพลังงานจากเครือข่ายที่เติบโตของ: 70+ แพทย์นักกีฬา โค้ชผู้เชี่ยวชาญนักกีฬามืออาชีพและนักกีฬามืออาชีพเก่า องค์กรที่เป็นมิตรกับภารกิจรวมถึง Message ของ Morgan, One Love และ The Wuerffel Foundation (ก่อตั้งโดยอดีต NFL Quarterback Danny Wuerffel) ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพผู้เขียนและผู้นํา ร่วมกันพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการทําให้กีฬาปลอดภัยมากขึ้นสุขภาพและเชื่อมต่อได้มากขึ้น สามารถใช้ได้ในทุกแพลตฟอร์มที่สําคัญ นักกีฬาโค้ชและครอบครัวสามารถเข้าร่วม ISNation ได้ใน: App Store สําหรับ iOS ร้านค้า Google Play แอปเว็บ เกี่ยวกับ Isnation ISNation เป็นแพลตฟอร์มการออกกําลังกายจิตที่สร้างขึ้นเพื่อทําลายความเงียบในกีฬาโดยช่วยให้นักกีฬารู้สึกเห็นได้รับการสนับสนุนและเชื่อมต่อ ผ่านนิสัยการคิดประจําวันเรื่องราวที่แท้จริงจากชุมชนกีฬาและความสัมพันธ์ของมนุษย์จริง ISNation ช่วยให้นักกีฬาเติบโตไม่เพียง แต่ในประสิทธิภาพของพวกเขา แต่ในชีวิตของพวกเขา เราเชื่อในความรักความสัมพันธ์และการทํางานอย่างหนัก - ค่านิยมที่เปลี่ยนนักกีฬาและเปลี่ยนวัฒนธรรมของกีฬา การติดต่อสื่อ Limarc Ambalina, ผู้จัดการเนื้อหาและตลาด อีเมล: limarc@isnation.com เว็บไซต์ : https://www.isnation.com/support