BYDFi พันธมิตรกับ Ledger เพื่อเปิดตัวกระเป๋าสตางค์ฮาร์ดแวร์รุ่น จํากัด, เดิมที่ TOKEN2049 ดูไบ

Victoria, Seychelles, 30 เมษายน 2025/Chainwire/-- As an official sponsor of TOKEN2049 Dubai การแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับทั่วโลก BYDFi ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์ฮาร์ดแวร์ Ledger ที่เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมเพื่อเปิดตัว Ledger Nano X แบบ จํากัด





กระเป๋าสตางค์พิเศษมีชื่อเสียงครั้งแรกในงาน TOKEN2049 ซึ่งผู้เข้าร่วมมีโอกาสรับกระเป๋าสตางค์ฟรีผ่านกิจกรรมแบบโต้ตอบในสถานที่





กระเป๋าสตางค์รุ่นพิเศษนี้ยังคงรักษาคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงของ Ledger Nano X ในขณะที่รวมองค์ประกอบการออกแบบ BYDFi ที่กําหนดเองรวมถึงการสร้างแบรนด์ภาพและบรรจุภัณฑ์ที่กําหนดเอง





สัญลักษณ์ของความร่วมมืออย่างลึกซึ้งในการปกป้องสินทรัพย์ของผู้ใช้และนวัตกรรม Web3 กระเป๋าสตางค์มีชิปองค์ประกอบที่ปลอดภัยสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ของสินทรัพย์ดิจิตอลหลากหลายประเภทและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ทั่วไป - ให้ผู้ใช้มาตรฐานการปกป้องตนเองที่เพิ่มขึ้น

การออกแบบที่ปลอดภัย: กระเป๋าสตางค์ฮาร์ดแวร์ Ledger x BYDFi เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

การเปิดตัวได้ดึงดูดผู้ชมจํานวนมากไปยังสถานี BYDFi ที่ TOKEN2049 ซึ่งผู้เข้าร่วมจํานวนมากได้รับกระเป๋าสตางค์รุ่น จํากัด โดยประสบความสําเร็จโดยการเสร็จสิ้นการโต้ตอบสด ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยในการดูแลตนเองกระเป๋าสตางค์ Ledger x BYDFi ให้ผู้ใช้ควบคุมอย่างเต็มที่เกี่ยวกับคีย์และสินทรัพย์ส่วนตัวของพวกเขาลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นและเพิ่มความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ส่วนบุคคล





Michael, Co-founder ของ BYDFi, กล่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์:





“TOKEN2049 coincides with BYDFi’s fifth anniversary, making this a milestone moment for us. This collaboration with Ledger reflects our continued commitment to asset security. The limited edition wallet is designed especially for high-net-value individuals who require institutional-grade protection for their digital assets.”

การขยายมุมมอง: วิสัยทัศน์ของ BYDFi สําหรับการเจริญเติบโตทั่วโลกและผู้นําตลาด

นอกเหนือจากกระเป๋าสตางค์แบรนด์ร่วม, BYDFi แสดงให้เห็นโซลูชั่นการซื้อขายในโซ่ มอนซ์ ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนําของกลยุทธ์ "CEX + DEX" ของ BYDFi MoonX รวมความโปร่งใสของการดําเนินการในโซ่กับประสิทธิภาพความเร็วสูงของระบบที่集中 - ให้ประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นและราบรื่นที่กําหนดเองเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้ DeFi

การเปิดตัว MoonX ไม่เพียง แต่ขยายขอบเขตของระบบนิเวศการซื้อขาย BYDFi แต่ยังส่งเสริมความหลากหลายมากขึ้นในวิธีการซื้อขายและช่วยให้ผู้ใช้มีทางเลือกและความยืดหยุ่นมากขึ้น





ในอนาคต BYDFi จะยังคงเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเร่งการใช้งานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเสริมสร้างความสามารถในการให้บริการทั่วโลก

เกี่ยวกับ Ledger Nano X

Ledger Nano X เป็นกระเป๋าสตางค์ฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการรับรองโดยห้องปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอิสระ มีชิป Element Secure ที่ป้องกันการทําลายซึ่งจัดเก็บคีย์ส่วนตัวของผู้ใช้ได้อย่างปลอดภัย





ความพยายามในการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ จะเปิดตัวกลไกการทําลายตนเองเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันสูงสุด คุณสมบัติเพิ่มเติมรวมถึงการป้องกัน PIN, คํากู้คืน 24 คํา, การเชื่อมต่อบลูทู ธ ที่เข้ารหัสและกระเป๋าสตางค์ที่ซ่อนอยู่ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน PIN ที่แยกต่างหาก - ให้ความปลอดภัยที่ครอบคลุมสําหรับผู้ถือสินทรัพย์เข้ารหัสลับ

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.ledger.com

เกี่ยวกับ BYDFi

ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 BYDFi ได้รับการยอมรับโดย Forbes เป็นหนึ่งใน 10 แลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับชั้นนําของโลกเป็นรายชื่ออย่างเป็นทางการใน CoinMarketCap และ CoinGecko และถือใบอนุญาต MSB ในหลายเขตอํานาจศาล นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของพันธมิตร VASP CODE ของเกาหลีใต้





วันนี้ BYDFi ให้บริการผู้ใช้ใน 190+ ประเทศที่มีฐานผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1,000,000 สปอต , perpetual และ on-chain trading , enabling access to over 600 cryptocurrencies and 500,000+ memecoin pairs. BYDFi is committed to delivering a world-class crypto trading experience. BUIDL Your Dream Finance.

เรื่องนี้ถูกกระจายโดย Chainwire ภายใต้ HackerNoon's Business Blogging Program เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมที่นี่

