บิตการศึกษา: วิธีการเครือข่าย Crypto มาถึงความเห็นด้วยกัน

เมื่อมีอํานาจมันเป็นเรื่องง่ายที่จะมาถึงข้อตกลง ผู้เล่นสามารถมีผู้พิพากษาที่จะเตือนการเริ่มต้นของเกมและธนาคารสามารถยืนยันสมดุลในการทําธุรกรรม อย่างไรก็ตามในเครือข่ายการเข้ารหัสลับไม่มีผู้กลางธนาคาร ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมจากที่ใดก็ได้ในโลกนําคอมพิวเตอร์ของตัวเองและเข้าร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้เล่นบางคนอาจรู้จักกัน แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ พวกเขาไม่คาดหวังว่าจะเชื่อถือกัน แต่เกมต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง บัญชีสมดุลต้องตรงตามกฎต้องปฏิบัติตามและรายชื่อต้องเชื่อถือได้ นี่คือเหตุผลที่สําคัญสําหรับโครงสร้างภายในของเครือข่ายการเข้ารหัสลับ ในขณะที่จากภายนอกอาจดูเหมือนว่าไม่มีการจัดระเบียบเพื่อประสานงานการกระทําของผู้เล่น แต่มีองค์ประกอบการออกแบบไปยังระบบที่นําคําสั่งไปสู่ความโหดร้ายที่เห็นได้ชัด In reality, there are mechanisms in place that allow the synchronization of many independent, self-organizing computers to act in unison without a central authority. ความเห็นด้วยกันหมายถึงอะไรจริง ๆ ในเครือข่าย Crypto ความเห็นด้วยกันเป็นกระบวนการที่ใช้ร่วมกันโดยเครือข่ายแยกส่วนเพื่อตัดสินใจว่าการทําธุรกรรมใดถูกต้องและตามลําดับที่พวกเขาปรากฏขึ้น ระบบต้องตอบคําถามเกี่ยวกับวิธีการตกลงว่าสําเนาจํานวนมากของรายชื่อในระบบกระจายตัวใดที่ถูกต้องและควรพิจารณาเป็นค่าเริ่มต้น ความท้าทายเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่และมักจะสรุปด้วยข้อกําหนด : การทดลองความคิดที่อธิบายวิธีการบรรลุความเห็นด้วยกันเมื่อผู้เข้าร่วมบางคนอาจไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ซื่อสัตย์ ปัญหาของกษัตริย์ Byzantine ปัญหาของกษัตริย์ Byzantine ไม่มีข้อตกลงทั่วไปเงินสามารถสูญเสียเหรียญสามารถใช้ได้หลายครั้งและผู้คนจะสูญเสียความไว้วางใจในเครือข่าย กฎเหล่านี้กําหนดเงื่อนไขที่การอัปเดตระบบได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธและพวกเขาทํางานอย่างต่อเนื่องในพื้นหลังเมื่อมีการทําธุรกรรมเพิ่ม แทนที่พวกเขาจะบูรณาการภายในโค้ดซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากผู้ใช้เลือกที่จะเล่นตามกฎการทําธุรกรรมของพวกเขาจะถูกบันทึกไว้ หากพวกเขาเลือกที่จะละเมิดกฎการทํางานของพวกเขาจะถูกยกเลิกและพวกเขาอาจถูกลงโทษ ในระยะเวลานี้จะสร้างประวัติที่แบ่งปันซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เข้ากันได้ไม่ใช่เพราะพวกเขาแชทผ่าน แต่เพราะโปรโตคอลทําให้พวกเขาอยู่ที่นั่น It’s important to note that consensus strategies in decentralized platforms have nothing to do with trust in people or companies แน่นอนว่าระบบไม่ได้ไร้ข้อบกพร่อง มันยังคงเป็นเรื่องปกติอย่างสมบูรณ์สําหรับ nodes ที่แตกต่างกันที่จะมี สิ่งสําคัญคือการบรรลุผลลัพธ์เดียวกันในตอนท้าย ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะบรรลุผลลัพธ์นั้นและมันจะเกิดขึ้นเนื่องจากพวกเขามีแรงจูงใจที่จะบรรลุผลลัพธ์นั้นโดยโปรโตคอล การส่งมอบที่แตกต่างกัน การส่งมอบที่แตกต่างกัน บล็อกเชนและ consensus การแข่งขัน สกุลเงินดิจิทัลจํานวนมากใช้บล็อกเชนซึ่งเป็นโครงสร้างที่จัดเก็บธุรกรรมเป็นกลุ่มที่เรียกว่าบล็อกและจัดเก็บตามเวลา เพื่อตรวจสอบว่าธุรกรรมใดจะถูกเพิ่มเป็นบล็อกที่ถูกต้องต่อไประบบเหล่านี้มีกลไกการแข่งขันที่เสนอรางวัลและการลงโทษสําหรับการเข้าถึงข้อตกลง ผู้เข้าร่วมที่นี่ต้องให้ปริมาณการทํางานการคํานวณบางอย่างซึ่งจะใช้พลังงานไฟฟ้าและเวลาบางอย่าง ) ผู้ใช้คนแรกที่แก้ปัญหาการเข้ารหัสลับของบล็อกและเสนอบล็อกมีสิทธิที่จะได้รับบล็อกที่ได้รับการยอมรับภายใต้กฎที่เฉพาะเจาะจงถูกปฏิบัติตาม ค่าใช้จ่ายของการทํางานนั้นบังคับให้ระบบปกป้องจากการจัดการ นี่เป็นเพราะเพื่อเขียนประวัติของบล็อกบล็อกด้วยความชั่วร้ายผู้จัดการจะต้องกลับไปและทําซ้ํางานที่ทําโดยผู้ใช้ที่ซื่อสัตย์ในบล็อกก่อนหน้านี้ทั้งหมด For instance, Proof of Work (PoW) is the method used on and Monero. บิทคอยน์ การทําเหมืองแร่ Crypto บิทคอยน์ บิทคอยน์ การทําเหมืองแร่ Crypto Proof of Stake (PoS) ใช้โดยเครือข่ายเช่น Ethereum หรือ Solana ปิดการคํานวณหนักเพื่อการลงทุนทางการเงิน เพื่อเข้าร่วมผู้ใช้ต้องล็อคเหรียญจํานวนหนึ่ง ( ). โปรโตคอลเลือกผู้ที่เสนอบล็อกขึ้นอยู่กับหุ้นและพารามิเตอร์อื่น ๆ หากใครบางคนกระทําตามกฎระบบอาจเอาส่วนหนึ่งของเหรียญที่ล็อคขึ้นเป็นการลงโทษ แทนที่จะใช้พลังงานการคํานวณค่าใช้จ่ายของการมีส่วนร่วมในระบบ PoS จะมาจากการลงทุนทุน การต่อสู้ การต่อสู้ แม้จะมีความแตกต่าง แต่วิธีการเหล่านี้มีคุณสมบัติร่วมกัน: พวกเขาพึ่งพาตัวกลางบางชนิด (ผู้ทําเหมืองหรือ “ผู้พิสูจน์”) ระหว่างการทําธุรกรรมที่ถูกส่งและการอนุมัติขั้นสุดท้าย พวกเขาทํางานได้ แต่พวกเขาไม่ได้เป็นวิธีเดียวที่จะบรรลุความเห็นด้วยกันในระบบกระจาย DAG-based Consensus: A Different Way to Agree กราฟิก Acyclic Directed ( ) แตกต่างจากบล็อกเชนในโครงสร้างและความเห็นด้วยกัน แทนที่จะบังคับให้ธุรกรรมทั้งหมดลงในสายเดียวของบล็อกก็ช่วยให้ธุรกรรมหลายครั้งสามารถอ้างอิงกันได้โดยตรงในเวลาเดียวกัน ทุกธุรกรรมใหม่อ้างอิงบางส่วนของคนเก่าสร้างเว็บแทนโซ่ นอกจากนี้ยังไม่มีพลังงานที่เสียหายในการแข่งขันบล็อก ไม่มีการแข่งขันบล็อกเลย วัน วัน **ข้อตกลงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎเดียวกันเกี่ยวกับความถูกต้องและการจัดเรียงการดําเนินงาน บันทึกการทําธุรกรรมมีเสถียรภาพเมื่อการทําธุรกรรมในภายหลังสะสมขึ้นบนพวกเขา** กิจกรรมในเครือข่ายถูกกระจายมากขึ้นและขัดขวางการซิงโครนิกจากบล็อกครั้งเดียวจะถูกกําจัด ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องทําอะไรมากกว่าการทําธุรกรรมเพื่อช่วยเสถียรภาพลําดับของกิจกรรมก่อนหน้านี้ ใช้รูปแบบนี้โดยไม่ต้องเหมืองแร่หรือ “ผู้พิสูจน์” ผู้ใช้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของรายชื่อและการสั่งซื้อจะประสบความสําเร็จด้วยความช่วยเหลือของชุมชน (OPs) พวกเขาเป็น nodes สาธารณะซึ่งเป็นระยะเวลาโพสต์ธุรกรรมที่ทําหน้าที่เป็นจุดทางเพื่อคําสั่งส่วนที่เหลือ แต่พวกเขามีอํานาจอื่น ๆ ซึ่งกําจัดบทบาทที่สามารถมุ่งเน้นอํานาจหรือใช้การเซ็นเซอร์ ผลลัพธ์คือเครือข่ายที่การประสานงานมีการกระจายอย่างกว้างขวางและการเซ็นเซอร์กลายเป็นเรื่องยากที่จะบังคับใช้ในทางปฏิบัติ อะไหล่ Order Providers อะไหล่ ผู้ให้บริการคําสั่ง DAGs กําลังคิดใหม่ว่าข้อตกลงมีรูปร่างอย่างไรในสถานที่แรก พวกเขาเป็นคําเตือนว่าความเห็นด้วยกันเป็นพื้นที่การออกแบบไม่ใช่สูตรเดียว และสามารถแยกส่วนได้มากขึ้นเสมอ