ผู้ทดสอบการเจาะระบบแยกรหัสเว็บไซต์เพื่อพิสูจน์ว่ามันไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง

เมื่อไม่กี่วันก่อน ฉันเจอบริการที่ตรวจสอบลายเซ็นของคำขอทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เป็นคาสิโนออนไลน์เล็กๆ แห่งหนึ่งที่ตรวจสอบค่าที่ผู้ใช้ส่งมาจากเบราว์เซอร์สำหรับคำขอทุกคำขอ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรในคาสิโน: วางเดิมพันหรือฝากเงิน พารามิเตอร์เพิ่มเติมในคำขอแต่ละคำขอคือค่า "เครื่องหมาย" ซึ่งประกอบด้วยชุดอักขระที่ดูเหมือนสุ่ม ไม่สามารถส่งคำขอได้หากไม่มีค่านี้ เว็บไซต์ส่งข้อผิดพลาดกลับมา ซึ่งทำให้ฉันไม่สามารถส่งคำขอที่กำหนดเองได้





หากไม่นับค่านี้ ฉันคงออกจากเว็บไซต์ไปแล้วและไม่คิดถึงมันอีกเลย แต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมาย แต่สิ่งที่ทำให้ฉันตื่นเต้นไม่ใช่ความรู้สึกที่ได้กำไรอย่างรวดเร็ว แต่เป็นความสนใจในการค้นคว้าและความท้าทายที่คาสิโนมอบให้ฉันด้วยการป้องกันความโง่เขลา





ไม่ว่านักพัฒนาจะคิดไว้ว่าจะเพิ่มพารามิเตอร์นี้เพื่อจุดประสงค์ใด ฉันคิดว่ามันเป็นการเสียเวลาเปล่า เพราะลายเซ็นนั้นสร้างขึ้นบนฝั่งไคลเอ็นต์เอง และการดำเนินการใดๆ บนฝั่งไคลเอ็นต์ก็สามารถย้อนกลับวิศวกรรมได้





ในบทความนี้ ฉันจะพูดถึงวิธีที่ฉันจัดการเพื่อ:

แก้ไขอัลกอริทึมการสร้างลายเซ็นคำร้อง เขียนส่วนขยายของตัวเองสำหรับ Burp Suite ที่ทำให้การทำงานสกปรกทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ





บทความนี้จะสอนคุณถึงวิธีการประหยัดเวลาอันมีค่าและปฏิเสธโซลูชันที่ไร้ประโยชน์หากคุณเป็นนักพัฒนาที่สนใจทำโปรเจ็กต์ที่ปลอดภัย และหากคุณเป็นผู้ทดสอบการเจาะระบบ หลังจากอ่านบทความนี้แล้ว คุณจะได้เรียนรู้บทเรียนที่มีประโยชน์บางประการเกี่ยวกับการดีบัก รวมถึงการเขียนโปรแกรมส่วนขยายของคุณเองสำหรับมีดสวิสแห่งความปลอดภัย กล่าวโดยสรุป ทุกคนต่างก็มีด้านดี





มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า

กระทู้ของ Ariadne: การเปิดเผยอัลกอริทึมลายเซ็น





ดังนั้นบริการนี้จึงเป็นคาสิโนออนไลน์ที่มีเกมคลาสสิกชุดหนึ่ง:

Plinko — เกมที่ผู้เล่นจะทิ้งลูกบอลลงมาจากด้านบนของกระดานที่เต็มไปด้วยเดือย แล้วดูว่าลูกบอลจะเด้งลงมาลงในช่องที่มีมูลค่าชนะหรือแพ้

ตั๋ว — ผู้เล่นซื้อตั๋วลอตเตอรี่ที่มีชุดตัวเลขและได้รับรางวัลหากตัวเลขของพวกเขาตรงกับตัวเลขที่สุ่มจับฉลาก

LiveDealers — เกมคาสิโนออนไลน์ที่ดำเนินการโดยเจ้ามือจริงแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้เล่นสามารถรับชมและโต้ตอบกันผ่านการสตรีมวิดีโอ

Double — เกมง่ายๆ ที่ผู้เล่นเดิมพันว่าไพ่ใบต่อไปจะสูงหรือต่ำกว่าไพ่ใบปัจจุบัน

Crash — ผู้เล่นเดิมพันและเฝ้าดูตัวคูณที่เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าที่จะถอนเงินออกก่อนที่ตัวคูณจะพังทลาย

Nvuti — ผู้เล่นเดิมพันว่าตัวเลขจะตกลงต่ำกว่าหรือสูงกว่าช่วงที่กำหนด

สล็อต — เกมคาสิโนที่ผู้เล่นหมุนวงล้อที่มีสัญลักษณ์และชนะหากมีการปรากฏชุดค่าผสมบางอย่างบนหน้าจอ





การโต้ตอบกับเซิร์ฟเวอร์จะทำงานโดยอิงตามคำขอ HTTP ไม่ว่าคุณจะเลือกเกมใด คำขอ POST ทุกคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์จะต้องได้รับการลงนาม มิฉะนั้น เซิร์ฟเวอร์จะสร้างข้อผิดพลาด คำขอลงนามในแต่ละเกมทำงานบนหลักการเดียวกัน ฉันจะใช้เกมเดียวในการตรวจสอบเพื่อไม่ต้องทำงานเดียวกันสองครั้ง





แล้วผมจะไปเล่นเกมที่ชื่อว่า Dragon Dungeon





แก่นแท้ของเกมนี้คือการเลือกประตูในปราสาทตามลำดับในบทบาทของอัศวิน ด้านหลังประตูแต่ละบานจะมีสมบัติหรือมังกรซ่อนอยู่ หากผู้เล่นพบมังกรอยู่หลังประตู เกมจะหยุดลงและผู้เล่นจะเสียเงิน หากพบสมบัติ จำนวนเดิมพันเริ่มต้นจะเพิ่มขึ้นและเกมจะดำเนินต่อไปจนกว่าผู้เล่นจะชนะ แพ้ หรือผ่านทุกด่าน





ก่อนที่จะเริ่มเกมผู้เล่นจะต้องระบุจำนวนเงินเดิมพันและจำนวนมังกร





ฉันใส่ตัวเลข 10 เป็นผลรวม ปล่อยมังกรหนึ่งตัวไว้แล้วดูคำขอที่จะถูกส่งไป ซึ่งสามารถทำได้จากเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาในเบราว์เซอร์ใดก็ได้ ใน Chromium แท็บเครือข่ายจะรับผิดชอบในส่วนนี้





ที่นี่คุณจะเห็นว่าคำขอดังกล่าวถูกส่งไปยังจุดสิ้นสุด /srv/api/v1/dungeon





แท็บ Payload จะแสดงเนื้อหาคำขอในรูปแบบ JSON





พารามิเตอร์สองตัวแรกนั้นชัดเจน - ฉันเลือกจาก UI ส่วนพารามิเตอร์สุดท้าย ซึ่งคุณอาจเดาได้ คือ timestamp หรือเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2513 โดยมีความแม่นยำของ Javascript ทั่วไปที่ระดับมิลลิวินาที





นั่นทำให้เหลือพารามิเตอร์ที่ยังไม่ได้แก้ไขหนึ่งตัว และนั่นก็คือลายเซ็นนั่นเอง เพื่อทำความเข้าใจว่าลายเซ็นนั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร ฉันจึงไปที่แท็บ Sources ซึ่งจะมีทรัพยากรทั้งหมดของบริการที่เบราว์เซอร์โหลดขึ้นมา รวมถึง Javascript ซึ่งรับผิดชอบตรรกะทั้งหมดของส่วนไคลเอนต์ของไซต์









การจะเข้าใจโค้ดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะโค้ดถูกย่อขนาดลงแล้ว คุณสามารถลองถอดรหัสทั้งหมดได้ แต่อย่างไรก็ตาม โค้ดนี้ใช้เวลานานและน่าเบื่อมาก (เมื่อพิจารณาจากจำนวนโค้ดต้นฉบับ) ฉันไม่พร้อมที่จะทำ





ตัวเลือกที่สองซึ่งง่ายกว่าคือค้นหาส่วนที่จำเป็นของโค้ดโดยใช้คีย์เวิร์ดและใช้ดีบักเกอร์ นั่นคือสิ่งที่ฉันจะทำ เพราะฉันไม่จำเป็นต้องรู้ว่าไซต์ทั้งหมดทำงานอย่างไร ฉันแค่ต้องรู้ว่าลายเซ็นถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร





ดังนั้นในการค้นหาส่วนของโค้ดที่รับผิดชอบในการสร้างโค้ด คุณสามารถเปิดการค้นหาในแหล่งข้อมูลทั้งหมดได้โดยใช้แป้น CTRL+SHIFT+F ร่วมกันและค้นหาการกำหนดค่าให้กับคีย์ sign ที่ส่งมาในคำขอ





โชคดีที่มีแมตช์เดียวซึ่งหมายความว่าฉันกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง





หากคุณคลิกที่การจับคู่ คุณจะเข้าถึงส่วนโค้ดที่สร้างลายเซ็นได้ โค้ดถูกทำให้คลุมเครือเช่นเดิม ดังนั้นจึงยังคงอ่านยากอยู่





ตรงข้ามกับบรรทัดโค้ด ฉันใส่จุดพัก รีเฟรชหน้า และสร้างการเสนอราคาใหม่ใน “dragons” ตอนนี้สคริปต์จะหยุดทำงานพอดีในช่วงเวลาของการสร้างลายเซ็น และคุณสามารถดูสถานะของตัวแปรบางตัวได้





ฟังก์ชันที่เรียกใช้ประกอบด้วยตัวอักษรหนึ่งตัว รวมถึงตัวแปรด้วย - แต่ไม่มีปัญหา คุณสามารถไปที่คอนโซลและแสดงค่าของแต่ละตัวได้ สถานการณ์เริ่มชัดเจนขึ้น





ค่าแรกที่ฉันส่งออกคือค่าของตัวแปร H ซึ่งเป็นฟังก์ชัน คุณสามารถคลิกที่ค่าดังกล่าวจากคอนโซลแล้วเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ประกาศไว้ในโค้ด ด้านล่างนี้คือรายการ





นี่คือโค้ดตัวอย่างขนาดใหญ่ที่ฉันเห็นเบาะแส - SHA256 นี่คืออัลกอริทึมแฮช คุณจะเห็นได้ว่ามีการส่งพารามิเตอร์สองตัวไปยังฟังก์ชัน ซึ่งบ่งบอกว่านี่อาจไม่ใช่แค่ SHA256 แต่เป็น HMAC SHA256 ที่มีความลับ





อาจเป็นตัวแปรที่ถูกส่งมาที่นี่ (ส่งออกไปยังคอนโซลด้วย):

สตริง 10;1;6693a87bbd94061678473bfb;1732817300080;gRdVWfmU-YR_RCuSkWFLCUTly_GZfDx3KEM8 - โดยตรงค่าที่การดำเนินการ HMAC SHA256 ถูกนำไปใช้

- โดยตรงค่าที่การดำเนินการ HMAC SHA256 ถูกนำไปใช้ 31754cff-be0f-446f-9067-4cd827ba8707 เป็นค่าคงที่คงที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นความลับ





เพื่อให้แน่ใจในเรื่องนี้ ฉันจึงเรียกใช้ฟังก์ชันและรับลายเซ็นที่สันนิษฐานไว้





ตอนนี้ฉันไปที่ไซต์ที่นับ HMAC SHA256 และส่งค่าเข้าไป





และเปรียบเทียบกับอันที่ส่งมาในคำขอตอนที่ฉันยื่นประมูล





ผลลัพธ์เหมือนกัน ซึ่งหมายความว่าการเดาของฉันถูกต้อง - จริงๆ แล้วใช้ HMAC SHA256 พร้อมข้อมูลลับคงที่ ซึ่งส่งสตริงที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษพร้อมอัตรา จำนวนมังกร และพารามิเตอร์อื่นๆ ซึ่งฉันจะเล่าให้คุณฟังในตอนต่อไปของบทความ





อัลกอริทึมนั้นค่อนข้างเรียบง่ายและตรงไปตรงมา แต่ก็ยังไม่เพียงพอ หากเป้าหมายภายในโครงการงานของการทดสอบการเจาะระบบเพื่อค้นหาช่องโหว่ ฉันจะต้องเรียนรู้วิธีส่งแบบสอบถามของตัวเองโดยใช้ Burp Suite





และสิ่งนี้ต้องการระบบอัตโนมัติอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันจะพูดถึงตอนนี้

จำเป็นต้องเขียนส่วนขยายของตัวเองด้วยเหรอ?

ฉันได้คิดอัลกอริทึมการสร้างลายเซ็นแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาเรียนรู้วิธีสร้างอัลกอริทึมโดยอัตโนมัติเพื่อแยกสิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกไปเมื่อส่งคำขอ





คุณสามารถส่งคำขอโดยใช้ ZAP, Caido, Burp Suite และเครื่องมือ pentest อื่นๆ ได้ บทความนี้จะเน้นที่ Burp Suite เนื่องจากฉันพบว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายที่สุดและเกือบจะสมบูรณ์แบบที่สุด คุณสามารถ ดาวน์โหลด Community Edition ได้ฟรีจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ซึ่งเพียงพอสำหรับการทดลองทั้งหมด





Burp Suite ไม่ทราบวิธีสร้าง HMAC SHA256 ดังนั้น หากต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้ส่วนขยายที่เสริมฟังก์ชันการทำงานของ Burp Suite ได้





ส่วนขยายเหล่านี้ถูกสร้างโดยสมาชิกชุมชนและโดยนักพัฒนาเอง ส่วนขยายเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายผ่าน BApp Store, Github หรือคลังเก็บซอร์สโค้ดอื่นๆ ที่มีให้ใช้งานฟรี





มีสองทางเลือกสำหรับคุณ:

ใช้ส่วนขยายสำเร็จรูปจาก BApp Store เขียนส่วนขยายของคุณเอง





เส้นทางแต่ละเส้นทางนี้มีข้อดีและข้อเสีย ฉันจะแสดงให้คุณเห็นทั้งสองทาง

ทำความรู้จักกับ Hackvertor

วิธีการที่ใช้ส่วนขยายสำเร็จรูปนั้นง่ายที่สุด โดยดาวน์โหลดจาก BApp Store และใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อสร้างค่าสำหรับพารามิเตอร์ sign





ส่วนขยายที่ฉันใช้เรียกว่า Hackvertor ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้งานไวยากรณ์แบบ XML ได้ เพื่อให้สามารถเข้ารหัส/ถอดรหัส เข้ารหัสลับ/ถอดรหัส และแฮชข้อมูลต่างๆ ได้อย่างไดนามิก





เพื่อติดตั้ง Burp จำเป็นต้องมี:

ไปที่แท็บส่วนขยาย พิมพ์ Hackvertor ในการค้นหา เลือกส่วนขยายที่พบในรายการ คลิกติดตั้ง







เมื่อติดตั้งแล้ว จะมีแท็บที่มีชื่อเดียวกันปรากฏขึ้นใน Burp คุณสามารถเข้าไปที่แท็บนั้นและประเมินความสามารถของส่วนขยายและจำนวนแท็กที่มีอยู่ โดยแต่ละแท็กสามารถรวมเข้าด้วยกันได้





เพื่อเป็นตัวอย่าง คุณสามารถเข้ารหัสบางสิ่งด้วย AES แบบสมมาตรโดยใช้แท็ก <@aes_encrypt('supersecret12356','AES/ECB/PKCS5PADDING')>MySuperSecretText<@/aes_encrypt>





ความลับและอัลกอริทึมอยู่ในวงเล็บ และระหว่างแท็กคือข้อความที่ต้องเข้ารหัส แท็กใดๆ ก็สามารถใช้ได้ใน Repeater, Intruder และเครื่องมือ Burp Suite ในตัวอื่นๆ









ด้วยความช่วยเหลือของส่วนขยาย Hackvertor คุณสามารถอธิบายได้ว่าควรสร้างลายเซ็นในระดับแท็กอย่างไร ฉันจะอธิบายโดยใช้ตัวอย่างคำขอจริง

การใช้ Hackvertor ในการต่อสู้

ดังนั้น ฉันจึงเดิมพันใน Dragon Dungeon สกัดกั้นคำขอเดียวกันที่ฉันสกัดกั้นไว้ในตอนต้นบทความนี้ด้วย Intercept Proxy และเน้นไปที่ Repeater เพื่อที่จะแก้ไขและส่งใหม่อีกครั้ง





ตอนนี้ แทนที่จะใช้ค่า ae04afe621864f569022347f1d1adcaa3f11bebec2116d49c4539ae1d2c825fc เราต้องแทนที่อัลกอริทึมเพื่อสร้าง HMAC SHA256 โดยใช้แท็กที่ Hackvertor ให้มา





Формула генерации у меня получилась следующая <@hmac_sha256('31754cff-be0f-446f-9067-4cd827ba8707')>10;1;6693a87bbd94061678473bfb;<@timestamp/>000;MDWpmNV9-j8tKbk-evbVLtwMsMjKwQy5YEs4<@/hmac_sha256> -





พิจารณาพารามิเตอร์ทั้งหมด:

10 - จำนวนเงินเดิมพัน

- จำนวนเงินเดิมพัน 1 - จำนวนมังกร

- จำนวนมังกร 6693a87bbd94061678473bfb - รหัสผู้ใช้เฉพาะจากฐานข้อมูล MongoDB ฉันเห็นรหัสนี้ขณะวิเคราะห์ลายเซ็นจากเบราว์เซอร์ แต่ฉันไม่ได้เขียนถึงรหัสนี้ในตอนนั้น ฉันสามารถค้นหารหัสนี้ได้โดยค้นหาผ่านเนื้อหาของแบบสอบถามใน Burp Suite รหัสนี้กลับมาจากแบบสอบถามปลายทาง /srv/api/v1/profile/me





<@timestamp/>000 - การสร้างค่าประทับเวลา โดยเลขศูนย์สามตัวสุดท้ายจะปรับเวลาให้ละเอียดเป็นมิลลิวินาที

- การสร้างค่าประทับเวลา โดยเลขศูนย์สามตัวสุดท้ายจะปรับเวลาให้ละเอียดเป็นมิลลิวินาที MDWpmNV9-j8tKbk-evbVLtwMsMjKwQy5YEs4 - โทเค็น CSRF ซึ่งส่งคืนจากจุดสิ้นสุด /srv/api/v1/csrf และแทนที่ในแต่ละคำขอในส่วนหัว X-Xsrf-Token

<@hmac_sha256('31754cff-be0f-446f-9067-4cd827ba8707')> และ <@/hmac_sha256> - แท็กเปิดและปิดสำหรับสร้าง HMAC SHA256 จากค่าแทนที่ด้วยความลับเป็นค่าคงที่ 31754cff-be0f-446f-9067-4cd827ba8707





สิ่งสำคัญที่ต้องทราบ: พารามิเตอร์จะต้องเชื่อมต่อถึงกันผ่าน ; ในลำดับที่เข้มงวด มิฉะนั้น ลายเซ็นจะถูกสร้างขึ้นไม่ถูกต้อง - เช่นเดียวกับในภาพหน้าจอนี้ที่ฉันได้สลับอัตราและจำนวนมังกร









นั่นคือที่ที่ความมหัศจรรย์ทั้งหมดอยู่





ตอนนี้ฉันสร้างแบบสอบถามที่ถูกต้อง โดยฉันระบุพารามิเตอร์ในลำดับที่ถูกต้อง และรับข้อมูลว่าทุกอย่างสำเร็จและเกมได้เริ่มต้นแล้ว นั่นหมายความว่า Hackvertor สร้างลายเซ็นแทนสูตร แทนที่ในแบบสอบถาม และทุกอย่างก็ทำงานได้









อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีข้อเสียที่สำคัญ นั่นคือ คุณไม่สามารถกำจัดงานด้วยตนเองได้หมดสิ้น ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนอัตราหรือจำนวนมังกรใน JSON คุณต้องเปลี่ยนในลายเซ็นเองเพื่อให้ตรงกัน





นอกจากนี้ หากคุณส่งคำขอใหม่จากแท็บ Proxy ไปยัง Intruder หรือ Repeater คุณต้องเขียนสูตรใหม่ ซึ่งไม่สะดวกเลยเมื่อคุณต้องใช้งานแท็บต่างๆ มากมายสำหรับกรณีทดสอบที่แตกต่างกัน





สูตรนี้ยังล้มเหลวในการสืบค้นอื่นๆ ที่ใช้พารามิเตอร์อื่นด้วย





ฉันจึงตัดสินใจเขียนส่วนขยายของตัวเองเพื่อเอาชนะข้อเสียเหล่านี้

ค้นพบความมหัศจรรย์ทั้งหมดของ Burp ด้วยส่วนขยายของคุณ

การตั้งค่าเบื้องต้น

คุณสามารถเขียนส่วนขยายสำหรับ Burp Suite ในภาษา Java และ Python ได้ ฉันจะใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมที่สองเนื่องจากง่ายกว่าและมองเห็นได้ชัดเจนกว่า แต่คุณต้องเตรียมตัวล่วงหน้า: ก่อนอื่นคุณต้องดาวน์โหลด Jython Standalone จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ จากนั้นจึงไปยังเส้นทางไปยังไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาในการตั้งค่า Burp Suite









หลังจากนั้นคุณต้องสร้างไฟล์ที่มีโค้ดต้นฉบับและนามสกุล *.py





ฉันมีแผนงานที่กำหนดตรรกะพื้นฐานแล้ว นี่คือเนื้อหา:





ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมาตามสัญชาตญาณ:

getActionName - วิธีการนี้ส่งคืนชื่อของการดำเนินการที่ส่วนขยายจะดำเนินการ ส่วนขยายจะเพิ่มกฎการจัดการเซสชันที่สามารถนำไปใช้กับคำขอใดๆ ได้อย่างยืดหยุ่น แต่จะอธิบายเพิ่มเติมในภายหลัง สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าชื่อนี้อาจแตกต่างจากชื่อส่วนขยาย และสามารถเลือกได้จากอินเทอร์เฟซ

- วิธีการนี้ส่งคืนชื่อของการดำเนินการที่ส่วนขยายจะดำเนินการ ส่วนขยายจะเพิ่มกฎการจัดการเซสชันที่สามารถนำไปใช้กับคำขอใดๆ ได้อย่างยืดหยุ่น แต่จะอธิบายเพิ่มเติมในภายหลัง สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าชื่อนี้อาจแตกต่างจากชื่อส่วนขยาย และสามารถเลือกได้จากอินเทอร์เฟซ performAction - ตรรกะของกฎนั้นเอง ซึ่งจะนำไปใช้กับคำขอที่เลือก จะถูกระบุไว้ที่นี่





ทั้งสองวิธีได้รับการประกาศตามอินเทอร์เฟซ ISessionHandlingAction





ตอนนี้ไปที่อินเทอร์เฟซ IBurpExtender ซึ่งจะประกาศเมธอด registerExtenderCallbacks ที่จำเป็นเพียงเมธอดเดียว ซึ่งจะดำเนินการทันทีหลังจากโหลดส่วนขยาย และจำเป็นสำหรับการทำงานทั้งหมด





นี่คือที่ที่การกำหนดค่าพื้นฐานทำ:

callbacks.setExtensionName(EXTENSION_NAME) - ลงทะเบียนส่วนขยายปัจจุบันเป็นการดำเนินการเพื่อจัดการเซสชัน

- ลงทะเบียนส่วนขยายปัจจุบันเป็นการดำเนินการเพื่อจัดการเซสชัน sys.stdout = callbacks.getStdout() - เปลี่ยนเส้นทางเอาท์พุตมาตรฐาน (stdout) ไปที่หน้าต่างเอาท์พุตของ Burp Suite (แผง "ส่วนขยาย")

- เปลี่ยนเส้นทางเอาท์พุตมาตรฐาน (stdout) ไปที่หน้าต่างเอาท์พุตของ Burp Suite (แผง "ส่วนขยาย") self.stderr = PrintWriter(callbacks.getStdout(), True) - สร้างสตรีมสำหรับแสดงข้อผิดพลาด

- สร้างสตรีมสำหรับแสดงข้อผิดพลาด self.stdout.println(EXTENSION_NAME) - พิมพ์ชื่อส่วนขยายใน Burp Suite

- พิมพ์ชื่อส่วนขยายใน Burp Suite self.callbacks = callbacks - บันทึกออบเจ็กต์คอลแบ็กเป็นแอตทริบิวต์ของ self ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งาน Burp Suite API ในส่วนอื่นๆ ของโค้ดส่วนขยายในภายหลัง

- บันทึกออบเจ็กต์คอลแบ็กเป็นแอตทริบิวต์ของ self ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งาน Burp Suite API ในส่วนอื่นๆ ของโค้ดส่วนขยายในภายหลัง self.helpers = callbacks.getHelpers() - ยังรับวิธีการที่มีประโยชน์ที่จะต้องใช้เมื่อส่วนขยายทำงาน





เมื่อเตรียมการเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ก็เสร็จเรียบร้อย ตอนนี้คุณก็สามารถโหลดส่วนขยายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานได้ โดยไปที่แท็บส่วนขยายแล้วคลิกเพิ่ม

ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นให้ระบุ

ประเภทส่วนขยาย - Python หรือภาษาโปรแกรมที่ใช้เขียนส่วนขยาย

ไฟล์นามสกุล - เส้นทางไปยังไฟล์นามสกุลนั้นเอง





และคลิกถัดไป





หากไฟล์ซอร์สโค้ดได้รับการจัดรูปแบบอย่างถูกต้อง ไม่ควรมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และแท็บผลลัพธ์จะแสดงชื่อส่วนขยาย ซึ่งหมายความว่าทุกอย่างทำงานได้ดี

การทดสอบปากกา

ส่วนขยายโหลดและใช้งานได้ แต่สิ่งที่โหลดมาเป็นเพียงแรปเปอร์ที่ไม่มีตรรกะใดๆ ตอนนี้ฉันต้องการโค้ดโดยตรงเพื่อลงนามในคำขอ ฉันได้เขียนไว้แล้วและแสดงไว้ในภาพหน้าจอด้านล่าง





วิธีการที่ส่วนขยายทั้งหมดทำงานคือ ก่อนที่คำขอจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ คำขอจะถูกปรับเปลี่ยนโดยส่วนขยายของฉัน





ก่อนอื่นผมขอรับคำขอให้ส่วนขยายสกัดกั้น และได้รับอัตราและจำนวนมังกรจากตัวมัน

json_body = json.loads(message_body) amount_currency = json_body["amountCurrency"] dragons = json_body["dragons"]





จากนั้นฉันอ่าน Timestamp ปัจจุบันและรับโทเค็น CSRF จากส่วนหัวที่สอดคล้องกัน

currentTime = str(time.time()).split('.')[0]+'100' xcsrf_token = None for header in headers: if header.startswith("X-Xsrf-Token"): xcsrf_token = header.split(":")[1].strip()





ถัดไปคำขอจะได้รับการลงนามโดยใช้ HMAC SHA256

hmac_sign = hmac_sha256(key, message=";".join([str(amount_currency), str(dragons), user_id, currentTime, xcsrf_token]))





ฟังก์ชั่นและค่าคงที่ที่ระบุความลับและ ID ผู้ใช้ได้รับการประกาศไว้ล่วงหน้าที่ด้านบน

def hmac_sha256(key, message): return hmac.new( key.encode("utf-8"), message.encode("utf-8"), hashlib.sha256 ).hexdigest() key = "434528cb-662f-484d-bda9-1f080b861392" user_id = "zex2q6cyc4ba3gvkyex5f80m"





จากนั้นค่าจะถูกเขียนลงในเนื้อหาคำขอและแปลงเป็น JSON

json_body["sign"] = hmac_sign json_body["t"] = currentTime message_body = json.dumps(json_body)





ขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างคำขอที่ลงนามและแก้ไขแล้วส่งไปที่

httpRequest = self.helpers.buildHttpMessage(get_final_headers, message_body) baseRequestResponse.setRequest(httpRequest)





เท่านี้ก็เขียนโค้ดต้นฉบับเสร็จแล้ว ตอนนี้คุณสามารถโหลดส่วนขยายใหม่ใน Burp Suite ได้ (ควรทำหลังจากปรับเปลี่ยนสคริปต์แต่ละครั้ง) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้

ทดสอบกฎใหม่ในการดำเนินการ

ก่อนอื่นคุณต้องเพิ่มกฎใหม่สำหรับการประมวลผลคำขอ โดยไปที่การตั้งค่าในส่วนเซสชัน ที่นี่คุณจะพบกฎต่างๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อส่งคำขอ





คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มส่วนขยายที่จะทำงานกับคำขอบางประเภท





ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ฉันปล่อยทุกอย่างไว้ตามเดิมและเลือกเพิ่มในการดำเนินการกฎ









รายการดร็อปดาวน์จะปรากฏขึ้น ให้เลือกเรียกใช้ส่วนขยาย Burp ในนั้น





และระบุส่วนขยายที่จะเรียกใช้เมื่อส่งคำขอ ฉันมีส่วนขยายนั้นอยู่หนึ่งตัว ชื่อว่า Burp Extension

หลังจากเลือกส่วนขยายแล้ว ฉันคลิกตกลง และไปที่แท็บขอบเขต ซึ่งฉันระบุ:

ขอบเขตเครื่องมือ - Repeater (ส่วนขยายควรจะทริกเกอร์เมื่อฉันส่งคำขอด้วยตนเองผ่าน Repeater)

ขอบเขต URL - รวม URL ทั้งหมด (เพื่อให้ทำงานกับคำขอทั้งหมดที่ฉันส่ง)



มันควรจะทำงานเหมือนในภาพหน้าจอด้านล่าง





หลังจากคลิกตกลง กฎส่วนขยายจะปรากฏในรายการทั่วไป





ในที่สุด คุณสามารถทดสอบทุกอย่างได้ในขณะใช้งานจริง! ตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงแบบสอบถามและดูว่าลายเซ็นจะอัปเดตแบบไดนามิกอย่างไร และแม้ว่าแบบสอบถามจะล้มเหลว แต่ก็เป็นเพราะฉันเลือกอัตราติดลบ ไม่ใช่เพราะมีบางอย่างผิดปกติกับลายเซ็น (ฉันแค่ไม่อยากเสียเงินเปล่า 😀) ส่วนขยายนี้ใช้งานได้และลายเซ็นจะถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้อง





นำมาสู่ความสมบูรณ์แบบ

ทุกอย่างก็ดี แต่มีปัญหาอยู่สามประการ:

โทเค็น CSRF ถูกนำมาจากส่วนหัว โดยทั่วไปแล้วควรจะทิ้งได้ แต่ในกรณีนี้ อาจมีอายุการใช้งาน (หรือไม่ก็ได้ ซึ่งไม่ถูกต้อง) ไม่ว่าในกรณีใด การส่งคำขอแยกต่างหากเพื่อรับรหัสใหม่และอัปเดตรหัสนั้นจะถูกต้องกว่า 2- ใช้รหัสผู้ใช้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากฉันต้องการตรวจสอบ IDOR บนบริการนี้ สคริปต์ก่อนหน้าของฉันจะกลายเป็นไม่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้รายอื่น เนื่องจากรหัสดังกล่าวถูกเขียนโค้ดแบบฮาร์ดโค้ดไว้ แบบสอบถามที่แตกต่างกันสามารถมีพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันได้ และรูปแบบที่อธิบายไว้สำหรับสคริปต์ในตอนแรกนั้นจะใช้ได้เฉพาะกับ Dungeon Dragons เท่านั้น และไม่ใช่สำหรับเกมอื่นๆ และฉันต้องการที่จะแก้ไขและส่งคำขอใดๆ ก็ได้





เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราจะต้องเพิ่มคำขอเพิ่มเติมอีกสองรายการ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ไลบรารี Burp Suite ในตัว แทนที่จะใช้ requests ของบุคคลที่สาม





เพื่อดำเนินการนี้ ฉันได้ห่อตรรกะมาตรฐานบางส่วนไว้เพื่อทำให้การค้นหาสะดวกยิ่งขึ้น ผ่านวิธีมาตรฐานของ Burp การโต้ตอบกับการค้นหาจะทำในรูปแบบข้อความธรรมดา

def makeRequest(self, method="GET", path="/", headers=None, body=None): first_line = method + " " + path + " HTTP/1.1" headers[0] = first_line if body is None: body = "{}" http_message = self.helpers.buildHttpMessage(headers, body) return self.callbacks.makeHttpRequest(self.request_host, self.request_port, True, http_message)





และเพิ่มฟังก์ชัน 2 อย่างในการดึงข้อมูลที่ฉันต้องการคือ โทเค็น CSRF และ ID ผู้ใช้

def get_csrf_token(self, headers): response = self.makeRequest("GET", "/srv/api/v1/csrf", headers) message = self.helpers.analyzeRequest(response) raw_headers = str(message.getHeaders()) match = re.search(r'XSRF-TOKEN=([a-zA-Z0-9_-]+)', raw_headers) return match.group(1) def get_user_id(self, headers): raw_response = self.makeRequest("POST", "/srv/api/v1/profile/me", headers) response = self.helpers.bytesToString(raw_response) match = re.search(r'"_id":"([a-f0-9]{24})"', response) return match.group(1)





และโดยการอัพเดตโทเค็นเองในส่วนหัวที่ส่ง

def update_csrf(self, headers, token): for i, header in enumerate(headers): if header.startswith("X-Xsrf-Token:"): headers[i] = "X-Xsrf-Token: " + token return headers





ฟังก์ชันลายเซ็นมีลักษณะดังนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ ฉันจะนำพารามิเตอร์ที่กำหนดเองทั้งหมดที่ส่งมาในคำขอ เพิ่ม user_id มาตรฐาน currentTime และ csrf_token ลงท้ายพารามิเตอร์เหล่านั้น และลงนามทั้งหมดพร้อมกันโดยใช้ ; เป็นตัวคั่น

def sign_body(self, json_body, user_id, currentTime, csrf_token): values = [] for key, value in json_body.items(): if key == "sign": break values.append(str(value)) values.extend([str(user_id), str(currentTime), str(csrf_token)]) return hmac_sha256(hmac_secret, message=";".join(values))





พื้นหลักลดลงเหลือเพียงไม่กี่บรรทัด:

ดำเนินการรับโทเค็น CSRF และ UserID แล้ว คำนวณค่าประทับเวลาและสร้างลายเซ็นตามพารามิเตอร์ทั้งหมด สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ ฉันใช้ OrderedDict ซึ่งสร้างพจนานุกรมในลำดับที่เข้มงวด เนื่องจากการรักษาไว้ระหว่างการลงนามเป็นสิ่งสำคัญ สร้างเนื้อหาสุดท้ายของคำขอและส่งต่อไป

csrf_token = self.get_csrf_token(headers) final_headers = self.update_csrf(final_headers, csrf_token) user_id = self.get_user_id(headers) currentTime = str(time.time()).split('.')[0]+'100' json_body = json.loads(message_body, object_pairs_hook=OrderedDict) sign = self.sign_body(json_body, user_id, currentTime, csrf_token) json_body["sign"] = sign json_body["t"] = currentTime message_body = json.dumps(json_body) httpRequest = self.helpers.buildHttpMessage(final_headers, message_body) baseRequestResponse.setRequest(httpRequest)





ภาพหน้าจอเพื่อความแน่ใจ





ตอนนี้ หากคุณไปที่เกมอื่นที่มีพารามิเตอร์ที่กำหนดเองเป็น 3 แทนที่จะเป็น 2 และส่งคำขอ คุณจะเห็นว่าคำขอจะถูกส่งสำเร็จ ซึ่งหมายความว่าส่วนขยายของฉันเป็นแบบสากลและใช้งานได้กับคำขอทั้งหมดแล้ว





ตัวอย่างการส่งคำขอเติมเงินเข้าบัญชี

บทสรุป

ส่วนขยายเป็นส่วนสำคัญของ Burp Suite บ่อยครั้งที่บริการต่างๆ จะนำฟังก์ชันการใช้งานแบบกำหนดเองที่ไม่มีใครเขียนไว้ล่วงหน้าได้นอกจากคุณ ดังนั้น ไม่เพียงแต่ต้องดาวน์โหลดส่วนขยายสำเร็จรูปเท่านั้น แต่ยังต้องเขียนส่วนขยายของคุณเองด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันพยายามสอนคุณในบทความนี้





ตอนนี้พอแค่นี้ก่อน ปรับปรุงตัวเองและอย่าเจ็บป่วย

ลิงค์ไปที่ซอร์สโค้ดของส่วนขยาย: *คลิก*