YellowLyfe HQ, Sufle, மற்றும் Green Cross ஐக்கிய கிரிக்கெட் சந்திப்பு: HackerNoon Startups of The Week

வணக்கம்





Next articleதமிழ்நாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்கள்!





ஒவ்வொரு வாரமும், HackerNoon அணி எங்கள் அற்புதமான முதலீடுகளை வெளிப்படுத்துகிறதுStartups வருடம்KUYCASE CSGO வழக்கு திறப்பு தள FREE DAILY BONUS KUYCASE is the best place to open CS:வழக்குகள் GO மற்றும் சிறந்த துளி பெற.





இந்த வாரம், நாங்கள் உங்களிடம் சொல்கிறோம்:YellowLyfe HQ, மஞ்சள்,மற்றும்Green Cross ஐக்கிய அமெரிக்கா.

இன்று உங்கள் Startup பற்றிய தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்!

Share Your Startup's Story Today!

வாரம் முதலீடு செய்வதற்கான முயற்சிகள்!





YellowLyfe HQஇது Aலோக்ஸ்இந்த மாதிரி think different type விளம்பரங்கள் தான் add industriesla இப்போ Hot...





YellowLyfe HQ எடுத்ததுthird placeமுதன்முதலில் startups in theவிளையாட்டுஇந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பாளர்கள், மாணவர்களும், மாணவர்களும், மாணவர்களும் கலந்து கொண்டனர்.நிகழ்வுகள்மற்றும்விற்பனை.





Sufleஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள AWS Advanced Services Partner, Cloud, DevOps/DevSecOps, Custom Software Development, and Compliance Services இல் end-to-end அனுபவத்தை வழங்குகிறது.Cloud Architecture and CI/CD pipelines to full-stack app development and global compliance frameworks, Sufle Customized Solutions, Managed Services, and Expert Training மூலம் next-gen technology ஐ அணுகும் அனைத்து அம்சங்களையும் வழங்குகிறது.









Sufle is named a top startup மற்றும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதுsecond placeஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.IT சேவைகள்,WEB வளர்ச்சிமற்றும்அறிவியல் Business Intelligenceவிவசாயிகள்





Green Cross United Kingdom1993 ஆம் ஆண்டில் Nobel Peace Prize laureate Mikhail Gorbachev இன் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்ட ஐக்கிய கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு கிழக்கு





அவரது தலைமை மற்றும் சமூக விளைவுகளுக்காக அறியப்பட்ட, Green Cross UK இல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதுHackerNoon’s Startups of the Year 2024 படத்தின் காப்புரிமைCategory வகைகள்Non Profit செய்திகள்,தலைமைமற்றும்Productivity உற்பத்திஏனோலண்டனில்.

நீங்கள் வெற்றியாளர்களை சந்தித்தால்...





மேல்4.3 million votesவடிவமைக்கப்பட்டது150,000+ startupsமேல்100+ industriesஉள்ளேHackerNoon’s Startups of the Year 2024 படத்தின் காப்புரிமைகொழும்பில் நடைபெற்ற LankaPay Technnovation விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில், ‘The Best Common ATM Acquirer of the year - Category C’ என்ற பிரிவில் DFCC வங்கி வெற்றியாளராக தெரிவானது.





This blog is your ultimate guide to turning that hard-earned win into a story worth shouting from the rooftops!





ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]





ஞாபகம் இருக்காது: visual, social media, and good storytelling are your secret weapons.





Tag HackerNoon மற்றும் நாங்கள் உங்கள் கேள்வியை அதிகரிக்க உதவுகிறோம் - ஏனெனில் வெற்றிகரமானது முதலில் மட்டுமே.

HackerNoon’s Startups of the Week படத்தில் நடிக்கிறீர்களா?

Share your startup's story with our Business Blogging Program - எங்கள் வணிக வலைப்பதிவு திட்டத்தில் உங்கள் முதலீடு பற்றிய தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்!





HackerNoon’s Business Blogging திட்டம்இது ஒருவகைபல வழிகள்இந்த மாதிரி think different type விளம்பரங்கள் தான் add industriesla இப்போ Hot...





Here's what you get:

உங்கள் வலைத்தளத்திற்கு Backlinks (Yes, including CTAs)

A personalized Tech Company News Page featuring your logo, intro, call-to-action, and social

Full editorial support to make your story ஒளிப்பதிவு

Multiple permanent placements on HackerNoon and social media promotions - HackerNoon மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் பல நிலையான Placements

Stories converted to audio format and distributed via audio RSS feeds - இசையமைப்பாளர்கள்

உலகம் முழுவதும் 12 மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு

உங்கள் பிராண்ட் மேலும் canonical links மூலம் domain authority மற்றும் SEO கிடைக்கும் மற்றும் கதை சிறந்த organic கண்டுபிடிப்புக்கு 8 different relevant keyword / tagged pages மூலம் செலவழிக்கப்படுகிறது.

இன்று உங்கள் Startup பற்றிய தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்!

Share Your Startup's Story Today!

HackerNoon’s Startups of the Year விருதுகள்

Startups of the Year 2024 திரைப்படம்ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]பல கதைகள்இந்நிகழ்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு வருபவர்களைப் பற்றி எழுதியுள்ளேன்.



வெற்றியாளர்கள் ஒருஇலவச விசாரணைஹைதராபாத் மற்றும் ஒருEvergreen Tech Company செய்திகள்பக்கம்





எங்கள் பார்வைFAQ இல்WEB மேலும் அறிய





பதிவிறக்க எங்கள் Design Assetsஇங்கே.



Startups of the Year Merch Shop படத்தை பாருங்கள்.இங்கே.





ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.சிகிச்சை பெட்டிகள்உங்கள் விற்பனை பிரச்சினைகளை சரிசெய்யஎங்களுடன் ஒரு சந்திப்பு பதிவு செய்து மேலும் அறிய!



Meet our sponsors:

Wellfound: #1 Global, Startup-Focused சமூகத்தில் சேர்க்கவும்Wellfound இல், நாங்கள் ஒரு job board அல்ல, நாங்கள் உலகின் மிகப்பெரிய start-up talent மற்றும் உலகின் மிக அற்புதமான நிறுவனங்கள் உலகை உருவாக்குவதற்கான இடமாகும்.



Notion:ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.Try Notion with unlimited AI, FREE for up to 6 months, உங்கள் நிறுவனம் ஒரு மிகப்பெரிய கருவி மூலம் உருவாக்க மற்றும் வளர்ச்சி.உங்க offer now!





Hubspot:நீங்கள் சிறிய வணிகங்கள் தேவைகளை நிறைவேற்ற ஒரு ஞான CRM வடிவமைப்பு தேடுகிறீர்கள் என்றால், HubSpot தவிர வேறு எதையும் தேட வேண்டாம்.Get Started இலவசமாக.



Bright Data:கொழும்பில் நடைபெற்ற LankaPay Technnovation விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில், ‘The Best Common ATM Acquirer of the year - Category C’ என்ற பிரிவில் DFCC வங்கி வெற்றியாளராக தெரிவானது.ஒளிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும் Bright Data, வணிகம் ஒரு சிறிய செயல்பாடு இருந்து ஒரு நிறுவனம் அணுகுவதன் மூலம் ஒவ்வொரு அறிகுறிகளுக்கும் பயன்படுத்த முடியும்.



Algolia:Algolia NeuralSearch உலகம் முழுவதும்முகப்பு » Search and Discovery Platformகடினமான keyword மற்றும் natural language processing ஐ ஒரே ஒரு API இல் இணைக்கவும்.