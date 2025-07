Vitalik ZKP-Based Digital IDs பின்னர் Blog Criticism பற்றி பேச்சு

ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...] வலைப்பதிவு .





ஏனெனில் ZK தொழில்நுட்பம் Ethereum உலகளாவியத்தில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது, உதாரணமாக அணுகுமுறையை ஆதரிக்கும் Zero-Knowledge rollups வடிவில், Buterin டொமைன் அல்லது அவரது கண்களை பிடித்த எந்த ZK திட்டங்களை பேசுவதில்லை. பதிவை





World ID and the Limits of Token-Based UBI - உலகத் தகவல்கள்





அவரது கவனம் செலுத்தும் உலகம் ID





“நான் அப்படிப்பட்ட டாக்டர்கள் ஒருவரின் வாழ்விற்காக செலவழிக்க போதுமான அளவு மதிப்பு என்று எதிர்பார்க்கவில்லை,” அவர் வெளிப்படையாக கூறினார், மேலும், “இத்தகைய mini-UBIs தீர்க்க உண்மையான பிரச்சினை மக்கள் சில அடிப்படை onchain transactions மற்றும் ஆன்லைன் வாங்குதல் செய்ய ஒரு போதுமான அளவு கிரிப்டோன் அணுக அனுமதிக்கிறது.”





கொழும்பில் நடைபெற்ற LankaPay Technnovation விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில், ‘The Best Common ATM Acquirer of the year - Category C’ என்ற பிரிவில் DFCC வங்கி வெற்றியாளராக தெரிவானது. இப்போது Zero-Knowledge Proofs ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் Digital IDs பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன, அதேநேரத்தில் Google, Digital Credential API ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மொபைல் சாதனங்கள், பயன்பாடுகள் (Bumble போன்ற) மற்றும் வலைத்தளங்களில் வயது சான்றிதழ் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.





"ZKPs தனியாக ஒரு பௌர்ணமி கிடையாது, அவர்கள் இன்னும் தரவு விளைவுகளை விட்டு விடுகின்றன, பொதுவான Blockchains மீது சான்றிதழ்கள் செய்யப்பட்ட போது, "Says Shady El Damaty, decentralized identity project cofounder ஹைதராபாத்





Crypto Rails மூலம் உதவி



"ஒரு மற்றொரு பிரச்சனை UBI டாக்டர்கள் வெளியேற்ற மற்றும் பணம் மாற்ற வேண்டும், மற்றும் யார் டாக்டர்கள் மிகவும் தேவைப்படுகிறார்கள், அவர்கள் மிகவும் கடினமாக வெளியேற்ற அனுபவிக்க வேண்டும், அல்லது அவர்கள் அதை செய்ய பெரிய செலவுகளை செலுத்த வேண்டும்," El Damaty சொல்கிறார்.







ஹைதராபாத் » அறிவியல் - Tech ' framework allows existing humanitarian aid to run more efficiently on crypto rails: aid recipients can create digital wallets from their social accounts (WhatsApp,Facebook), secure them with simple biometrics, and directly receive payments in the form of stablecoins. human.tech also allows aid programs request identity proofs to measure proof of impact and reduce false claims, while Holonym partners with local off-ramps to keep fees low for users.









This author is an independent contributor publishing via our business blogging program.HackerNoon has reviewed the report for quality, but the claims herein belong to the author. #DYO

