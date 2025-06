Hong Kong, China, May 22, 2025 / Chainwire / - குரங்கு (முதலில் QED Protocol) Dogecoin ஐ Solana Blockchain இல் இணைக்கும் ஒரு நம்பமுடியாத பாதை உருவாக்கப்பட்டது.இந்த லாபம், உலகின் மிகப்பெரிய memecoin, Dogecoin ஐ Solana's ecosystem of dapps க்கு கிடைக்கும் போது Solana-க்கு வேலைநிறுத்தம் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

இந்த லாபம் Solana மற்றும் Dogecoin ஒருவருக்கொருவர் நேரடியாக 'பேசி' அனுமதிக்கிறது, ஒவ்வொரு Blockchain ஒருவருக்கொருவர் மூன்றாவதாக நம்பிக்கை தேவை இல்லாமல் மற்றொருவரின் ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் ஒப்பந்தத்தை தனியாக சரிபார்க்க முடியும்.

ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]

ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...] 2.8 மில்லியன் டாலர்கள் இழப்பு நாட்களில்

ஆளை விடுங்கள்.3) Like in some countries such as Dubai, is there a possibility in India too, that there will be no income tax, someday?பதில்: எண்பதுகளில் வருமான வரி ஒழிக்கப்படும் என்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்தது.

இந்த அணுகுமுறை Psy Protocol இன் வடிவமைப்பாளர்களுக்கு புதிய வடிவமைக்கப்பட்ட Internet ஐ ஹோஸ்டிங் செய்ய hyper-scalable web3 பயன்பாடுகளை உருவாக்க உதவுகிறது.

The bridge supports standard Dogecoin wallets and exchange deposits.இந்தப் பிரதிநிதிகள்.

பதிவிறக்கம்

கொழும்பில் நடைபெற்ற LankaPay Technnovation விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில், ‘The Best Common ATM Acquirer of the year - Category C’ என்ற பிரிவில் DFCC வங்கி வெற்றியாளராக தெரிவானது.

கொழும்பில் நடைபெற்ற LankaPay Technnovation விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில், ‘The Best Common ATM Acquirer of the year - Category C’ என்ற பிரிவில் DFCC வங்கி வெற்றியாளராக தெரிவானது.

ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]

ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]

"நம்பிக்கை இல்லாத உத்தரவாதம் எப்போதும் தொடர்புடையதாகும், ஆனால் அணுகுமுறையில் அதை அடைவது எளிதானது" என்றார் Robinson Burkey, Wormhole நிறுவனம். "Seeing Psy and Wormhole come together to build this around an asset like DOGE captures the true cyberpunk spirit of crypto.We are excited to help bring a $36B asset to Solana - soon to be powered by Wormhole."

"நம்பிக்கை இல்லாத உத்தரவாதம் எப்போதும் தொடர்புடையதாகும், ஆனால் அணுகுமுறையில் அதை அடைவது எளிதானது" என்றார் Robinson Burkey, Wormhole நிறுவனம். "Seeing Psy and Wormhole come together to build this around an asset like DOGE captures the true cyberpunk spirit of crypto.We are excited to help bring a $36B asset to Solana - soon to be powered by Wormhole."

Bridge எப்படி வேலை செய்கிறது

ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]

இதே சூழல், ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர் கதையாக இருந்தும், அதிகாரிகள் போதிய கவனம் செலுத்த முன்வரவில்லை. .............................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]

இந்த அணுகுமுறையை உருவாக்குவதற்காக, Psy ஒரு படைப்பாளிகளுக்கு ஒரு அணுகுமுறையை உருவாக்கியது:

txindex: forking behavior ஐ எளிதாக செயல்படுத்துவதற்கான Dogecoin க்கான முழுமையான அறிகுறிகள்

electrs-doge: முதல் open-source block explorer for Dogecoin

doge-sdk: முதல் JavaScript SDK for Dogecoin

forkr: Bitcoin மற்றும் Dogecoin இல் forks / re-orgs வடிவமைக்க ஒரு எளிதான கருவி.

Psy Protocol பற்றிய தகவல்கள்

குரங்கு ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]

தொடர்பு

ஐயா

ஜூஸ் அம்பாஸ்

Serotonin ஒலிப்பதிவுகள்

சைக்கிள் சைக்கிள்

This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon’s Business Blogging Program.

This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon’s Business Blogging. திட்டம் .