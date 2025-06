Singapore, April 30th, 2025/Chainwire/--Binance Labs-ன் ஆதரவு பெறும் நிறுவனம் Aventino, autonomous AI agents-க்கு அனுமதி இல்லாத செலவு அட்டவணை உருவாக்கியுள்ளது.





இதன் பின்னணியில், பின்தொடர்பு அலுவலகம் (Binance Labs Incubation) Self-Custodial Crypto பணம் 3.5 மில்லியன் பயனர்கள் A developer-focused infrastructure layer that provides smart wallets for AI agents.





I. Aventino ஒரு உலகளாவிய அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான அம்சங்களை வழங்குகிறது - AI agents can operate independently - owning wallets, making payments, interacting with blockchain protocols, and establishing their own tokenized communities across platforms such as Telegram, WhatsApp, XMT and the open web.





Aventino ஒரு அனுமதி இல்லாத ஞான பட்ஜெட்டை அமைப்பு, Ethereum கணக்கு சுயவிவர விதிமுறை ERC4337 பயன்படுத்துகிறது.





எந்த LLM, எந்த அட்டவணை பயன்படுத்த, மற்றும் எந்த வாடிக்கையாளர் மற்றும் / அல்லது சாதனத்தில் விற்பனை செய்ய.

இந்த அலுவலர்கள் செலுத்த மற்றும் செலுத்த அனுமதிக்க, உரையாடல்களுடன் தொடர்பு கொள்ள மற்றும் தங்கள் சொந்த டாக்டர்களை வெளியிடுங்கள் (தொடர்பு அலுவலர்கள் அனுமதிக்க).

தங்கள் அலுவலர்கள் சுற்றி சமூகங்களை உருவாக்க, புதிய வடிவங்களை அமைக்க, மற்றும் வளர்ச்சி.





Binance Labs (இப்போது YZi Labs)

Grindery இன் பயணம் Binance Labs' incubation program இல் 2022 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கியது, ஒருமுறை "Zapier for Web3" என்று அழைக்கப்பட்டது.





பின்னர் 3.5 மில்லியன் பயனர்கள் அவரது Telegram ஸ்மார்ட்போனில் பதிவுசெய்யப்பட்ட பிறகு, Grindery அவரது வாடிக்கையாளர் பயன்பாடுகளை பெரிதும் பெரிய சந்தையில் விரிவுபடுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள அணுகுமுறைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு கண்டது: விஞ்ஞானிகளின் பணியாளர்களை தனியார் பொருளாதார வீரர்களாக ஆக்கவும்.

Aventino இன் முக்கிய திறன்களை

AI அலுவலர்களுக்கான Self-Custodial Wallets – ERC-4337 கணக்கு சுருக்கத்தை அடிப்படையாகப் பயன்படுத்தி, அலுவலர்கள் DeFi மற்றும் web3 விதிமுறைகளுடன் நிரந்தரமாக தொடர்பு கொள்ள முடியும்.

Creator-centric stack – Tech-agnostic and platform-agnostic tools to publish on Telegram, WhatsApp, web, and decentralized clients such as XMTP.

Agent Tokenization & Monetization - Agents to support governance, liquidity, and community co-ownership.

Turnkey Monetization - Agents can accept payments via traditional fiat methods such as Apple Pay and Google Pay, as well as in crypto.





GX is the currency of AI யின் பணம்

கடந்த மாதம், Grindery தனது உலகளாவிய எரிபொருள் டாக்டரை, GX, இப்போது பெரிய CEXs Kucoin, MEXC, மற்றும் Gate.io, மேலும் DEXs Uniswap மற்றும் STON.fi, மற்றும் DeFi ஒப்பந்தம் LI.FI மீது விற்பனை செய்கிறது.





GX தேவையற்றது, புதிய ஆக்கிரமிப்புகளை அணுகுவதற்கும் - மற்றும் அவற்றை tokenizing - via bonding curves, next generation of AI builders for access and incubation mechanisms.

Partnership விருப்பங்கள்

Grindery நன்றாக வேலை தேடுகிறது:

LLM திட்டங்கள் தங்கள் அணுகுமுறையை வளர்க்க விரும்புகின்றன

Messaging Clients மற்றும் Protocols

பட்ஜெட் விற்பனை

No- and low-code திட்டங்கள்

Blockchain Protocols with AI Ambitions - அணுகுமுறை திட்டங்கள்





அடுத்தது என்ன

Grindery இப்போது ஒரு தொடங்கியது idea forum ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.





பேச்சுவார்த்தைக்குப் போக, யோசனைகளைக் கொடுத்து, அல்லது Aventino மீது படைக்க, பயனர்கள் பார்க்க முடியும் ராமசாமி.com அல்லது Grindery பின்பற்றவும் X Update செய்யவும்

Grindery பற்றி

Crypto-native wallets மூலம் அலுவலர்கள் மற்றும் மனிதர்களுக்கு நிதி அலுவலர்களை வழங்குவதன் மூலம், Grindery ஒரு decentralized, agentic AI நாளைக்கு அடிப்படைகளை வைக்கிறது.

தொடர்பு :

[email protected]

தொடர்பு

படைப்பாளி

டாக்டர் Delhaes

grinderம்

இன்டர்நெட் ஹோட்டல்

This story was distributed as a release by Chainwire under HackerNoon’s Business Blogging Program.

