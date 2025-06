Meet Cerbos, Access Control இல் The Year 2024 Startups வெற்றியாளர்

ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.

The special Startups of The Year 2024 Winners Interview series is a celebration of all this year’s Tech Champions. You’ve earned it! The HackerNoon community can’t wait to learn more about your journey!





https://hackernoon.com/startups/industry/access-control

உங்களைப் பற்றி சொல்லுங்கள்.

சைக்கிள்ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.





Cerbos Core Application Code-ல் இருந்து உரிமையை வெளிப்படுத்துகிறது, இதன் மூலம் பாதுகாப்பான, மாற்றமுடியாத அணுகுமுறை கட்டுப்பாடுகளை வேகமாக மற்றும் அதிக நம்பிக்கையுடன் செயல்படுத்த முடியும்.





ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.

உங்கள் Startup உலகத்தை எப்படி மாற்றுகிறது என்பதை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள்.

ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.





ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]

உங்களை வெற்றிகரமாக வெளியேற்றுவது என்ன?

Cerbos நிறுவனம் flexibility, scalability, and security in scale ஆதரவுக்காக முதலில் உருவாக்கப்பட்டது.





Stateless PDPsMinimum Balance ஐ பராமரிப்பது கூட, சில சமயம் சிரமமாக உள்ளது; யாரிடமாவது கைமாத்து வாங்கலாமா ?

Policy-as-Codeஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.

Zero Cloud Lock-In: எங்கும் Cerbos பயன்படுத்துங்கள் – on-prem, cloud, hybrid.

Fine-Grained• இறுதியாக, Reportable status ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும் அதாவது Reportable அல்லது Non reportable அல்லது All ஐ தேர்ந்தெடுத்து அதனைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

Built-in audit logging: ISO27001 மற்றும் SOC2 போன்ற ஒத்துழைப்பு தேவைகளை எளிதாக நிறைவேற்றுங்கள்.

Developer-first tooling: SDKs, starter projects, and the Cerbos Playground for collaborative policy development.

Identity-Agnostic AuthorizationCerbos மனிதர்களுக்கு, non-human identities (NHIs), AI agents, services, and more - all using the same set of tested, audited, and versioned policy for consistent authorization.





ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.

இந்த வெற்றியை வெற்றி பெறுவதற்கான காரணம் என்ன?

HackerNoon’s Startup of the Year for Access Control என்ற விருது பெற்றது, நாங்கள் தீர்மானித்த பிரச்சினைகள் மற்றும் அதைத் தீர்மானித்த வழிமுறைகள் ஆகியவற்றை நிரூபித்துள்ளது.





பாதுகாப்பான மற்றும் விரிவான உரிமம் ஒரு "நல்ல-to-have" அல்ல - அது ஒரு modern infrastructure ஒரு முக்கிய அளவு உருவாகிறது என்று அது தொழில்நுட்ப சமூகத்தின் உறுதி.





இந்த அறிவிப்பு நமக்கு நல்ல அலுவலகத்தை எப்படி உருவாக்குகிறது என்பதை மேம்படுத்த தொடங்குகிறது.

நீங்கள் உங்கள் அணி பற்றி என்ன நேசிக்கிறீர்கள், மற்றும் ஏன் நீங்கள் இந்த அலுவலகம் தொடங்க வேண்டும்?

ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]





நம்முடைய மார்க்கம் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது:

தெளிவான மற்றும் Pragmatism: We prioritize straightforward solutions that address real-world developer challenges, avoiding unnecessary complexity.

பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பகத்தன்மை: ஒவ்வொரு குறியீட்டின் வரிகள் வலுவான பாதுகாப்பு செயல்பாடுகள் மற்றும் நம்பகமான செயல்திறன் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் எழுதப்பட்டன.

Open Collaboration: We believe in working transparently and cohesively, fostering an environment where ideas are shared, and feedback is valued.

Continuous Learning: எங்கள் அணி மாற்றங்களை அணுகும் மற்றும் எப்போதும் புதிய தகவல்களை மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை அடிப்படையாக அறிய, மாற்ற மற்றும் மேம்படுத்த விரும்புகிறது.





இந்த ஆலோசனைகளை உருவாக்குவதன் மூலம், நாங்கள் ஒரு அணி உருவாக்கினோம், இது நவீன உரிமம் பிரச்சினைகளை சரிசெய்ய முடியாது, ஆனால் பாதுகாப்பான பயன்பாடுகளை எளிதாக உருவாக்க உதவுவதற்கான தீர்வுகளை வழங்குவதற்கும் கவலைப்படுகின்றது.

திரும்பிப் பார்க்கும்போது, உங்கள் முதலாளித்துவத்தின் மிகப்பெரிய மாற்றம் என்ன?

ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]





Cerbos Hub இந்த கடினங்களை எடுத்து ஆலோசனைக்கு ஒரு முழுமையான தீர்வு வழங்கினார் - அது திட்டம் மேலாண்மை, சோதனை, மற்றும் கண்காணிப்பு - அளவில் - திட்டம் மற்றும் பாதுகாப்பு அணிகள் நேசிக்க முடியும் ஒரு வழியில் செய்ய முடியும் என்று நிரூபித்தது.





மேலும் இது Cerbos இன் ஒரு கருவி முதன் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு முழுமையான வடிவமைப்பு அமைப்பை ஒரு பெரிய அளவிலான உற்பத்தி சூழ்நிலைகள் பயன்படுத்தி மாற்றப்பட்டது.

இந்த வருடம் நீங்கள் மற்ற முதலாளிகளுக்கு அனுப்பும் ஒரு அற்புதமான lesson என்ன?

ஆளை விடுங்கள்.3) Like in some countries such as Dubai, is there a possibility in India too, that there will be no income tax, someday?பதில்: எண்பதுகளில் வருமான வரி ஒழிக்கப்படும் என்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்தது.





KUYCASE CSGO வழக்கு திறப்பு தள FREE DAILY BONUS KUYCASE is the best place to open CS:வழக்குகள் GO மற்றும் சிறந்த துளி பெற.





ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]





ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]

உங்கள் நிறுவனம் அடுத்த சில ஆண்டுகளாக எப்படி வளர்ந்து வருகிறது, உங்கள் நிறுவனம் எப்படி முன்னேறுவதை எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?

ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.





ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.





Cerbos is already pushing into these frontiers.

ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.அதற்காக science fiction நாவல்கள் எல்லாம் science ஆகாது.Fictionஐ ஓரளவு இரசிக்கலாம்.

Secure Authorization for Non-Human Identities (NHIs): Cerbos OWASP-Identified threats to machine identities, by enforcing context-conscious, dynamic authorization policies that adapt to automated workflows and system-to-system interactions.எனவே, OWASP-Identified Threats to machine identities (NHIs) பாதுகாப்பான உரிமம்.

வெப்பநிலை ஆட்சி 0 முதல் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்க வேண்டும்; per month As its name suggests, a VPN is about privacy.

உலகளாவிய அளவில் பார்வையற்ற மற்றும் கண்காணிப்பு: Cerbos's real-time audit logs and policy observability features, organizations can meet regulatory standards such as SOC2 and ISO27001 while securing systems against insider and external threats.





நாங்கள் எப்போதும் கவனம் செலுத்துவோம்:

ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.

பாதுகாப்பு ரீதியானது: புதிய அணுகுமுறைகளை எதிர்பார்க்கின்றனர்.

ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.

நீங்கள் அல்லது உங்கள் நிறுவனம் 2025 ஆம் ஆண்டில் இந்த அலுவலகத்தை எவ்வாறு ஏற்க விரும்புகிறீர்கள்?

நாங்கள் இன்னும் பணியாற்றுவோம்:





Ecosystems மற்றும் Frameworks இல் Integrations Expand

உச்சரிப்பிற்கு ஆங்கிலத்தில் 'tongue twister' என்று சொல்வார்களே அப்படிப்பல.அதை தினம் முயன்றாலே உச்சரிப்பு,வேகமான வாசிப்பு பழகிவிடும்.

OpenID Foundation AuthZEN Working Group இன் ஒருவராவார், cloud-native மற்றும் AI-enabled systems இல் authorization patterns பற்றி தலைமையிலான standard efforts

எங்கள் திறந்த குறியீடு சமூகத்தை வளர்க்க, ஏனெனில் பாதுகாப்பான அமைப்புகள் ஒருங்கிணைந்து சிறப்பாக உருவாக்கப்படும்





வெற்றி motivation - but responsibility is fuel for continuous improvement.

2025 ஆம் ஆண்டில் நீங்கள் எதை எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?

Enhanced AI security Access controls around prompts Access controls around RAG vector stores Access controls around MCP Servers



Enhanced NHI security Educate authorization practitioners on how best to authorize non-human identities Contribute to the evolving identity fabric design with targeted solutions for access control use cases Continue to leverage identity standards such as SPIFFE for authorizing workloads



HackerNoon’s Startups of the Year விருதுகள் ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]

வெற்றியாளர்கள் HackerNoon மற்றும் ஒரு Evergreen Tech Company Newsspage இல் ஒரு இலவச விசாரணை கிடைக்கும். மேலும் அறிய எங்கள் FAQ பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.

எங்கள் வடிவமைப்பு பணிகளை இங்கு பதிவிறக்கவும்.

இந்த வருடத்தின் முதலீடுகளை இங்கே பாருங்கள். ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...] நமது ஆதரவாளர்களை சந்திப்போம்: வெப்பநிலை ஆட்சி 0 முதல் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்க வேண்டும்; per month As its name suggests, a VPN is about privacy. ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]

Hubspot: நீங்கள் சிறிய வணிகங்கள் தேவைகளை நிறைவேற்ற ஒரு ஞான CRM வடிவமைப்பு தேடுகிறீர்கள் என்றால், HubSpot தவிர வேறு எதையும் தேட வேண்டாம். கொழும்பில் நடைபெற்ற LankaPay Technnovation விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில், ‘The Best Common ATM Acquirer of the year - Category C’ என்ற பிரிவில் DFCC வங்கி வெற்றியாளராக தெரிவானது. Algolia: Algolia NeuralSearch உலகின் ஒரே AI end-to-end Search and Discovery Platform ஆகும்.

HackerNoon’s Startups of the Year விருதுகள்

ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]





வெற்றியாளர்கள் HackerNoon மற்றும் ஒரு Evergreen Tech Company Newsspage இல் ஒரு இலவச விசாரணை கிடைக்கும்.

எங்கள் பார்வைFAQ இல்WEB மேலும் அறிய





பதிவிறக்க எங்கள் Design Assetsஇங்கே.





முகப்பு » கதைகள் » Startups of the Year Merch Shopஇங்கே.



ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]

Meet our sponsors:

Wellfound:#1 Global, Startup-Focused சமூகத்தில் சேர்க்கவும்Wellfound இல், நாங்கள் ஒரு job board அல்ல, நாங்கள் உலகின் மிகப்பெரிய start-up talent மற்றும் உலகின் மிக அற்புதமான நிறுவனங்கள் உலகை உருவாக்குவதற்கான இடமாகும்.

ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]





Hubspot: நீங்கள் சிறிய வணிகங்கள் தேவைகளை நிறைவேற்ற ஒரு ஞான CRM வடிவமைப்பு தேடுகிறீர்கள் என்றால், HubSpot தவிர வேறு எதையும் தேட வேண்டாம்.

கொழும்பில் நடைபெற்ற LankaPay Technnovation விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில், ‘The Best Common ATM Acquirer of the year - Category C’ என்ற பிரிவில் DFCC வங்கி வெற்றியாளராக தெரிவானது.

Algolia: Algolia NeuralSearch உலகின் ஒரே AI end-to-end Search and Discovery Platform ஆகும்.