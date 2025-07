All From Rookie Mistakes to a New Feature: My Passion Project's Wildest Week படத்தின் காப்புரிமை

ஹெலிகாப்டர், ஹெலிகாப்டர் இங்கே





எனக்கு இரண்டு நாட்களில் சோதனைகள் உள்ளன.ஆமாம், உண்மையான பள்ளி சோதனைகள்.நான் 24/7 பற்றி என்ன நினைக்கிறேன்? RAWPA(என் அறுவை சிகிச்சை உதவியாளர்).என் கற்பனை திட்டம் என் மூளையை முழுமையாக பிடித்துள்ளது, நான் அதை வேறு வழியில்லை.





எப்படியும் தவறுகளையும், பொறுமைகளையும் மறந்து விடுவோம்.

என் முதல் தவறு: The "Responsive What?" UI

The Bug That Shut RAWPA கீழே

FirebaseError: [code=resource-exhausted]: Quota exceeded.





நான் hit16,000 reads and 20,000 writes

குற்றவாளி: இரவு நேரத்தில் நடந்த குற்றவாளிகளின் குற்றச்சாட்டுகள்.

The Infinite Loop: I had created a function that continuously checked Firestore for updates, in case I used my admin panel to disable a methodology. It was a dumb, brute-force way to solve a problem, and it was hammering the database.

Sleepy-Dev Syndrome: The new feature I was building needed to save its state. Instead of using localStorage for frequent, small updates, I was writing to Firestore on every single change. Why? Because I was sleepy and not thinking straight.





எப்படியிருந்தாலும் நான் அப்படித்தான் செய்தேன்.நான்Upstash Redis

The New Feature, Born from a Real Pentest – ஒரு உண்மையான பிளாக்

எனவே, நான் படைத்த இந்த புதிய அம்சம் என்ன இருந்தது, இது அனைத்து குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது?





I found interesting endpoints and potential vulnerabilities, but I had no organized way to track them without losing my main train of thought.





உபயோகித்துHunter's Board.

இது ஒரு Kanban வடிவமைக்கப்பட்ட அட்டவணை RAWPA, ஒரு pentester நினைத்தபடி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் எதையும் ஒரு அட்டவணை உருவாக்க முடியும்: டொமைன், வழிமுறைகள், கண்டுபிடிப்புகள், பதில்கள், குறியீட்டு வித்தியாசங்கள், கருவிகள், நீங்கள் பெயர்.





I found an unfiltered search parameter on one endpoint — a bypass of the main UTF-8 filter — and immediately created a card for it, adding the link and my notes.





The Hunter's Board is now live on the site!நீங்கள் அதை பார்க்க முடியும் இப்போது.





விரைவில் பதிவிறக்கப்படும் போது, நான் இப்போது பதிவிறக்கRAWPA AIமற்றும்Pentest Orchestrator





அடுத்த முறை வரை, RAWPA ஒரு சமூக திட்டம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் யோசனைகள், கருத்துக்களை, அல்லது உதவி செய்ய விரும்பினால், தளத்தில் "Contribute" அம்சத்தை பயன்படுத்துங்கள் அல்லது என்னை தொடர்பு கொள்ளலிங்கன்திட்டத்தை பாருங்கள் athttps://rawpa.vercel.app/.





மூளை இப்போது தொடங்கியது.