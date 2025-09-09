Utabiri wa bei ya Little Pepe: LILPEPE Pre-Sale Inapata Simu ya Top 50 Market Cap Potential

Little Pepe ($LILPEPE) ni haraka kuwa buzz katika jumuiya ya crypto kama sarafu mpya meme na utility kubwa na na Ethereum-kuhusiana Layer 2 blockchain. $LILPEPE token ni kuweka kuingia juu ya 50 soko cap charts katikati ya nguvu pre-sale na msingi wa wafuasi wa uwekezaji ambao wanatarajia kubwa bull run hivi karibuni. Fedha ya Meme na Utility ya Kweli kwenye Blockchain ya Layer 2 Tofauti na sarafu nyingine nyingi za meme ambazo zinategemea tu hype, Little Pepe ni mchanganyiko wa utamaduni wa meme na zana halisi za blockchain. ni suluhisho la Ethereum Layer 2, ambayo inamaanisha inasaidia shughuli za haraka na kupungua kwa gesi, ambayo ni ya kutosha kwa watumiaji wa kawaida na maombi ya DeFi. Utoaji wa jumla utakuwa mdogo kwa bilioni 100 za tokens, ambayo kiasi kikubwa kitakamilika ili kujenga kasi na kuchochea kujitolea mapema kwa kuuza kwa njia iliyoundwa, katika hatua nyingi. Pepe mdogo Mafanikio ya Presale na utabiri wa bei Katika hatua ya 12, a ya Little Pepe inaonyesha traction zifuatazo: ya awali Bei ya sasa: $ 0.0021 kwa token Tokens kuuzwa katika hatua hii: Zaidi ya bilioni 14.89. Fedha zilizokusanywa katika hatua ya 12: Zaidi ya $ 23.67 milioni. Usambazaji wa jumla wa Pre-Sale: 26.5 bilioni ya tokens kutoka bilioni 100 (26.5% ya usambazaji wa jumla) Bei ya hatua inayofuata: $ 0.0022 kwa token ya inazidi kuongezeka kwa bei katika awamu ya 12, kulingana na mahitaji ya kuongezeka: Maji ya Lilipe Hatua ya 1: $ 0.001 - Kuongezeka kwa $ 500k Hatua ya 2: $0.0011 - Aliongeza $1.325M Hatua ya 3: $ 0.0012 - $ 2.5M imeongezeka Hii ilifuatiliwa na ongezeko la bei hadi mwanzo wa awamu ya sasa, ambayo ni $ 0.0021. Ili kuonyesha hili, mwekezaji ambaye aliwekeza katika hatua ya 1 ($0.001) na akaendelea hadi hatua ya 12 ($0.0021) angeweza kupata kurudi kwa uwekezaji (ROI) ya 110%, au kwa kusema kwa njia nyingine, zaidi ya 100% juu ya fedha zake. Kuendesha Uwekezaji wa Rush. Baadhi ya sababu kwa nini wawekezaji wanajaribu kununua LILPEPE ni kama ifuatavyo: Kodi ya biashara ya nusu: Wateja na wauzaji wanapokea shughuli za kodi ambazo husaidia utoaji wa fedha na kiasi cha biashara. Ulinzi wa Sniper Bot: Mfumo mpya wa kupambana na kupiga kura unalinda wawekezaji wa mapema dhidi ya biashara isiyo ya haki ya bot. Tuzo za Tuzo: jukwaa hutoa tuzo za Tuzo za Tuzo, kuruhusu wamiliki kuweka $LILPEPE yao na kuzalisha mapato ya kutosha, na kufanya uhifadhi wa token kuwa wa kuvutia zaidi kwa muda mrefu. Meme Launchpad: Hii ni jukwaa maalum la kutolewa kwa miradi inayohusiana na meme, ambayo huongeza matumizi ya mazingira na ushirikiano wa mtumiaji. DAO Kupiga kura: Kupiga kura kwa wamiliki wa token: Utawala wa kipekee, ukuaji ulioongozwa na jamii kupitia ushiriki wa wamiliki wa token katika mradi katika uamuzi muhimu. Upatikanaji wa baadaye: Uwezo wa baadaye na NFTs na utendaji wa mstari wa mstari utaongeza ufanisi na kuwezesha ushirikiano wa uwezekano, kuandaa mradi kwa utambulisho mkubwa. Mlipuko wa Bull Run unatarajiwa Pamoja na mchanganyiko wa kawaida wa msisimko wa meme-hyped na maombi ya beton blockchain, wamiliki wanatarajia kuendesha mashambulizi ya bull. Miundombinu ya Layer 2 itakuwa kupanua na kutumika - vipengele havipatikana katika idadi kubwa ya sarafu ya meme. Kama $LILPEPE inaendelea na ramani yake na inafungua kwa bet, utawala wa DAO, NFTs, na utendaji wa mstari wa mstari, token itapata mtumiaji mkubwa na wawekezaji msingi na kupata nguvu kuelekea kiwango cha soko kinachoweza kuifanya kati ya cryptocurrencies ya juu ya 50. Ili kuongeza zaidi ushiriki, Little Pepe anaendesha $ 777,000 katika pre-sale. washindi kumi watachaguliwa na kushinda $ 77,000 thamani ya $ LILPEPE tokens. Kujiunga, washiriki watahitaji kuwa na mchango angalau $ 100 katika pre-sale, ambayo itatoa ziada ya kuwekeza mapema na kupata kiwango cha juu iwezekanavyo. Maisha ya Mwisho: Njia ya Little Pepe kwa Top 50. Little Pepe ($LILPEPE) ni sarafu ya meme ambayo inafanya kazi kwenye blockchain ya Ethereum Layer 2 na biashara ya chini ya kodi, kushindwa, antibot, na utawala wa jumuiya kupitia kupiga kura ya DAO. Kama usambazaji wake unaendelea kupata kasi (hadi zaidi ya $ 23.6 milioni tayari imeongezwa katika awamu ya sasa) na upatikanaji wa jumla unaohitajika kudumisha ukuaji wake, $LILPEPE itaongezeka kwa kiwango cha juu cha 50 ya ramani ya soko la cryptocurrency. ni tayari kuwa si tu token meme lakini pia ecosystem multi-faceted crypto kama mradi wa kutekeleza NFTs, cross-chain ushirikiano, na yake mwenyewe meme launchpad. Wawekezaji ambao wameona nguvu hizo ni kupiga marufuku kununua $LILPEPE na matarajio kwamba bei itakua na utunzaji wa utility-based itakua haraka kuunda nyingine ticking wakati bomu ya bull run. Ushirikiano huu wa utamaduni, teknolojia, na maonyesho ya wazi ya barabara hufanya Little Pepe mgombea wa kushangaza kuchukua kwa dhati katika soko la crypto. Pepe mdogo Kwa maelezo zaidi kuhusu Little PEPE, tafadhali tembelea kiungo hapa chini: Tovuti ya: https://littlepepe.com Hadithi hii iliwasilishwa kama toleo la Kashvi Pandey chini ya HackerNoon's Business Blogging Program.