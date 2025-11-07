5 Ukweli wa kushangaza juu ya AI katika kazi, kulingana na utafiti wa miaka mitatu

Maoni: Zaidi ya Hype Makala juu ya Generative AI ni mara kwa mara, kila mmoja ahadi ya kuwa na mapinduzi katika eneo la kazi usiku mmoja. Kutoka kwa automatisering kazi ngumu kwa kufungua ubunifu usio na kipimo, hadithi ya umma inafichua picha ya upatikanaji wa teknolojia usio na kiwango cha juu. Lakini ndani ya ukuta wa makampuni makubwa, hadithi halisi ya utunzaji wa biashara ni zaidi ngumu na nyembamba. Ili kwenda zaidi ya anekdoti na kuelewa kile kinachotokea kweli, Shule ya Wharton na GBK Collective ilifanya utafiti kamili wa miaka mitatu, uliotajwa katika " utafiti huu hutoa mtazamo wa msingi wa data juu ya jinsi makampuni yanapambana na AI ya Gen, ikiwa ni pamoja na kupima athari yake, kukabiliana na changamoto zake, na kupanga kwa siku zijazo. Kuanzisha mlinzi juu ya kampuni Makala hii inafundisha utafiti katika ukweli watano wa kushangaza juu ya hali ya AI katika kazi leo. Wao kuonyesha kwamba makampuni yamepita hatua za awali za "kutafuta" na "kujaribu" na wameingia enzi mpya ya kasi ya uwajibikaji. Katika hatua hii ya kukomaa zaidi, lengo limebadilika kwa ukweli mgumu wa utekelezaji, ROI, na usimamizi wa uwezo, kuonyesha upungufu muhimu kati ya mkakati na utekelezaji, ufahamu na ukweli, na matarajio na uwezo. Mtazamo kutoka juu ni rosier kuliko ukweli juu ya ardhi Kuna upungufu mkubwa wa ufahamu kati ya viongozi wanaoamua mkakati wa AI na viongozi wa kati wanaohusika katika utekelezaji wake.Wakati viongozi wa juu (VP na juu) ni wema sana kuhusu utekelezaji wa kampuni yao ya Gen AI, viongozi wa mbele ni makini zaidi na halisi kuhusu changamoto za kila siku. Takwimu zinaonyesha upinzani mkali katika mtazamo: \n \n \n Utekelezaji wa kasi: 56% ya viongozi wa ngazi ya VP na viongozi wa juu wanaamini shirika lao linachukua AI ya Gen "kwa kasi zaidi" kuliko washindani. Kurudi kwa Uwekezaji (ROI): Wakati 81% ya viongozi wa juu wanaona uwekezaji wao wa AI ya Gen kuwa na ROI chanya, idadi hiyo inapungua hadi 69% kwa viongozi. Ukosefu ni mkubwa zaidi wakati wa kuangalia kiwango cha mafanikio: 45% ya VP huona ROI kama "maana chanya," ikilinganishwa na tu 27% ya viongozi. Kwa upande mwingine, viongozi huwa na uwezekano wa kuona kurudi tu kama "mafanikio kidogo" (42% vs 36% ya VP). Uhusiano huu kati ya mkakati na utekelezaji unaonyeshwa kwa nguvu na uchunguzi mwingine: viongozi wa kati wana uwezekano wa mara mbili kuliko VP (16% vs. 8%) kutangaza kuwa ni "kwa mapema sana kutambua" kama mapendekezo yao ya AI yanafaidika. Makampuni yanahitaji ujuzi wa AI lakini huwekeza chini katika mafunzo Kama Gen AI inabadilika kutoka chombo cha niche hadi kazi ya msingi ya biashara, barabara kuu ya mafanikio sio teknolojia tena, lakini fedha za kibinadamu. ripoti inatambua kuajiri wateja na ujuzi wa juu wa Gen AI kama changamoto kuu kwa karibu nusu (49%) ya mashirika. Hii ni paradoks kubwa: licha ya mahitaji ya haraka ya wafanyakazi wa AI, uwekezaji wa kampuni katika mafunzo ya wafanyakazi unaongezeka. utafiti uligundua kuwa uwekezaji katika mafunzo umepungua kwa pointi 8 kwa mwaka, na ujasiri wa viongozi katika mafunzo kama suluhisho kuu umepungua kwa pointi 14 kwa asilimia. mahitaji ya ujuzi sasa ni sehemu isiyojadiliwa ya ajira. \n \n "Mwanzo wa AI sasa umekuwa mahitaji kwa wafanyakazi wetu wote wa kuingia katika wagombea. Huu ni ujuzi ambao tunatafuta na tunahitaji sasa." "Mwanzo wa AI sasa umekuwa mahitaji kwa wafanyakazi wetu wote wa kuingia katika wagombea. Huu ni ujuzi ambao tunatafuta na tunahitaji sasa." Mabadiliko haya kuelekea mkakati wa "kuuza juu ya kujenga" uwezo unaimarishwa na takwimu nyingine muhimu: kiwango cha waamuzi ambao wanaamini watahitaji "kuajiri wateja wapya kabisa" ili kufikia ufanisi wa AI imeongezeka kwa pointi za asilimia 8 hadi 14%. Kwa kuliweka kipaumbele cha kuajiri wateja wa nje kuliko kuongeza ujuzi wa wafanyakazi wao wa sasa, makampuni yana hatari ya kuunda upungufu wa ujuzi wa ndani wa muda mrefu na hatimaye kuzuia uongofu wa matumizi ya AI kwa ROI inayoweza kutambuliwa. Uchawi wa siri: Je, AI ya Gen itakufanya kuwa chini ya ujuzi? Maoni ya kawaida ndani ya makampuni ni kwamba Gen AI ni mpenzi, sio mbadala. Wengi wa viongozi (89%) wanakubaliana kwamba zana hizi zinaongeza ujuzi wa wafanyakazi. Hata hivyo, wasiwasi mpya na muhimu unatokana na data kama AI inazingatiwa zaidi katika kazi ya kila siku. Kwa mara ya kwanza, utafiti unaonyesha hofu ya kuenea ya atrophy ya ujuzi; kupungua kwa hatua ya uwezo wa msingi kutokana na utegemezi mkubwa wa teknolojia. 43% ya viongozi sasa wanakubaliana kwamba kutegemea Gen AI itasababisha kupungua kwa ujuzi wa msingi wa wafanyakazi. Hii inaonyesha changamoto mpya katika kusimamia nguvu ya kazi iliyoongezeka na AI: kuhakikisha kuwa faida ya ufanisi haipo kwa gharama ya ujuzi wa msingi. Kwa bahati mbaya, hofu hii ni ya wazi zaidi juu. wasimamizi wa kati ni vigumu sana kuliko viongozi wa VP + (-18pp) kuamini Gen AI itasababisha kupungua kwa ujuzi. Hii inaonyesha kwamba viongozi, ambao ni mbali na matumizi ya kila siku ya zana, ni wasiwasi zaidi juu ya hatari ya nadharia ya muda mrefu ya atrophy, wakati wasimamizi kwenye ardhi wanaweza kuwa na lengo zaidi juu ya kutumia AI kwa faida ya uzalishaji wa haraka. Mabadiliko yasiyotarajiwa: uuzaji na usimamizi wa kuanguka nyuma Wakati kazi kama vile IT, Sheria, na Kununua zinaongezeka kwa haraka ujuzi wao wa Gen AI, baadhi ya idara ambazo zinatarajiwa kuwa watumiaji wa mapema hupata nyuma. Tangu utafiti ulianza mwaka 2023, Uuzaji/Uuzaji umekuwa ukifuatiliaji wa kazi zingine katika utekelezaji. ripoti ya hivi karibuni inaonyesha mabadiliko makubwa ya kasi: kiwango cha wataalam wa Uuzaji/Uuzaji ambao wanajulikana kama "Wataalam" katika Gen AI kimepungua kwa pointi za asilimia 6 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Kazi kutoka kwa uumbaji wa maudhui na uchambuzi wa wateja hadi personalization ya kampeni ni kamili ya matukio ya matumizi ya msingi ya Gen AI. Mtazamo huu unaonyesha kwamba licha ya uwezo wazi, timu hizi zinaweza kukabiliana na changamoto kubwa katika kuunganisha zana za AI katika harakati ngumu za ubunifu, mkakati, na kazi za wateja. Small na Nimble wanashinda ushindani wa ROI Ingawa karibu theluthi tatu ya makampuni yote sasa hutoa taarifa ya ROI chanya kutoka kwa mipango yao ya Gen AI, makampuni madogo, ya kisasa yanaelewa faida hizo haraka kuliko washindani wao wakubwa. Makampuni ya kati (250M-2B) na madogo (<250M) husema ufanisi wa ROI wa haraka, wakati makampuni makubwa ya "Tier 1" (2B+) yana uwezekano mkubwa zaidi wa taarifa kwamba ni "kwa mapema" kuamua matokeo. Sababu sio tu kwamba mchanganyiko wa kiwango kikubwa ni ngumu. Pia ni kwamba makampuni madogo yanaona wenyewe kuwa na "uwezekano mkubwa wa kubadilisha zana na taratibu." Katika ulimwengu unaoendelea haraka wa Gen AI, uwezo wa pivot haraka, majaribio na udhibiti mdogo, na kutekeleza mabadiliko katika timu ndogo ni kuonekana kuwa faida muhimu zaidi kuliko kiwango kikubwa. Mwisho: Enzi ya AI inayohusika Matokeo ya utafiti huu wa miaka mitatu hutoa wazi kwamba tumeingia katika awamu mpya ya "kuongezeka kwa uwajibikaji," ambapo ROI, ushirikiano wa vitendo, na sababu za kibinadamu ni viashiria vya muhimu zaidi. Changamoto kuu za enzi hii sio tena nadharia lakini za kimwili: upungufu wa ufahamu kati ya viongozi na waendeshaji, hasira ya ujuzi wa mahitaji wakati wa kupunguza mafunzo, hofu ya kuongezeka kwa atrophy ya ujuzi, upungufu wa kushangaza katika idara muhimu, na faida ya agility ya makampuni madogo. Kwa kuwa zana hizi zinaingizwa katika kila mtiririko wa kazi, swali la kufafanua kwa viongozi sio tena "Ni nini teknolojia hii inaweza kufanya?" lakini badala yake, " Jinsi ya kujenga utamaduni, mkakati, na wafanyakazi ambao wanaweza kukua pamoja naye?" Ripoti kamili ya: Hapa ya Picha ya Podcast: Hapa ya Maoni ya Spotify: Hapa ya Mtandao wa YouTube: Hapa ya