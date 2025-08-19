R0AR tillkännager Node Sale: Demokratisera Layer 2 infrastruktur och belöna samhällsdeltagande

, den ledande enhetliga DeFi-super-appen byggd på Optimism's OP Stack, tillkännagav idag sitt Node Sale-program, vilket gör det möjligt för globala deltagare att äga och driva kritisk infrastruktur för R0ARchain Layer 2-nätverket. Från och med 2025-8-25, kan individer och institutioner över hela världen köpa R0AR Node-licenser, tjäna valideringsbelöningar samtidigt som de bidrar till decentraliseringen av nästa generations finansiell infrastruktur. Sheridan, USA, August 19th, 2025/Chainwire/-- Röda Röda Detta markerar ett avgörande ögonblick i decentraliserad finansiering, eftersom R0AR blir ett av de första Layer 2-ekosystemen att erbjuda gemenskapsägd valideringsinfrastruktur genom ett strukturerat nodförsäljningsprogram, som kombinerar säkerheten för Ethereum med tillgängligheten av gemenskapens deltagande. Solving the Infrastructure Ownership Gap in Layer 2s Medan Layer 2-lösningar har exploderat i adoption, med optimistiska rollups som bearbetar över $ 15 miljarder i totalt värde låst, förblir den mesta infrastrukturen centraliserad bland en handfull institutionella validerare. "Traditionella Layer 2s ber användare att lita på centraliserade sekvenserare och validerare", förklarar Dustin Hedrick, medgrundare och CTO för R0AR. "Vi vänder den här modellen genom att ge vårt samhälle direkt ägande av den infrastruktur som driver deras finansiella suveränitet. Eftersom DeFi närmar sig ett marknadsvärde på 231 miljarder dollar fram till 2030, måste infrastrukturen som stöder dessa protokoll utvecklas från centraliserade gatekeepers till community-ägda nätverk som anpassar incitament mellan användare, validerare och själva protokollet. Where Technical Innovation Meets Community Empowerment R0AR-noder fungerar som ryggraden i R0ARchains valideringsnätverk och utför kritiska funktioner, inklusive: \n \n \n \n \n Transaktionsvalidering: Verifiering och bearbetning av alla transaktioner i kedjan Data tillgänglighet: Säkerställa att transaktionsdata förblir tillgängliga och verifierbara Nätverkssäkerhet: Bidra till konsensus och mekanismer mot bedrägerier Cross-Chain Operations: Stöd för sömlös brytning med Ethereum och andra Superchain-nätverk Till skillnad från traditionella valideringsinställningar som kräver komplex teknisk kunskap är R0AR Nodes utformade för tillgänglighet: Minimikrav för hårdvara \n \n \n \n \n \n \n \n Lagringsutrymme: 250 GB SSD [Det kommer att öka när kedjehöjden ökar]. RAM: 16 GB CPU: 8 vCPU 3 Operationsmodeller Självhostad: Kör noder på personlig hårdvara eller VPS-leverantörer Node-as-a-Service (License Pooling): delegera verksamheten till professionella leverantörer som [NaaS Partners] Hybridmodell: Kombinera självhosting med professionella backuptjänster Node Sale Structure Lärande från framgångsrika nodförsäljning som Aethirs $ 60M + höjning har R0AR utformat en nivåbaserad prissättningsstruktur som belönar tidigt deltagande samtidigt som man säkerställer bred gemenskapstillträde: *Slutlig nivåstruktur och totalt utbud ska tillkännages **USD-ekvivalent baserat på ETH-priset på 4 500 USD vid tidpunkten för publicering Strategic Partner Early Access \n \n \n \n Executive R0AR Society NFT-innehavare: 5 dagars tidig åtkomst R0AR Country Club-medlemmar: 5 dagars tidig tillgång Tidig adopterare OG $1R0R Hodlers: 5 dagars tidig tillgång Multi-Income Node ekonomi R0AR Node-operatörer drar nytta av flera potentiella intäktsströmmar, vilket skapar hållbara långsiktiga incitament: Primära Validator Belöningar \n \n \n \n \n \n Basutsläpp: Betalas i $ETH tokens Prestationsbonus: i 1R0R Nätverksavgiftsandel: En del av alla R0ARchain transaktionsavgifter Framtid: Cross-chain-intäkter: Andel av brytnings- och driftskompatibilitetsavgifter Mer att komma! Framtidens ekosystemintegrationsbonus \n \n \n \n \n DeFi Activity Multiplier: Bonusbelöningar baserat på DeFi-volymen på kedjan AI-användningsbelöningar: Ytterligare $1R0R för R0ARacle AI-beräkningsarbete NFT-marknadsplatsavgifter: Intäktsandel från NFT-marknadsplatstransaktioner Deltagande i styrning: Belöningar för aktivt förslagsröstning och samhällsengagemang som är direkt relaterat till R0AR-kedjan Fördelar för tidiga adopterare (första 6 månaderna) \n \n \n \n \n \n \n \n Dubbel belöningsperiod: Hybrid 1R0R & ETH utbetalning för förväntad avkastning. Airdrop Eligibility: Prioriterad tillgång till framtida ekosystem token lanseringar Premium-support: Direkt tillgång till kärnutvecklingsteamet Exklusiv åtkomst: Första rättigheterna till beta-funktioner och protokolluppgraderingar Tillgång till plattformar: Såväl som appar och allt som släpps i R0AR-ekosystemet. Whitelisting: Första åtkomst till kommande projekt och appar samt NFT-samlingar. AI Enabled: Funktion med R0ARacle AI NFT-Based Node Licenses R0AR Node-licenser kommer att utfärdas som ERC-721 NFTs på Ethereum mainnet, vilket ger: \n \n \n \n Verifierbar äganderätt: Blockchain-baserat bevis på nodoperatörsrättigheter Komposibilitet: Integration med DeFi-protokoll för utlåning/lån mot nodvärde Metadata Tracking: On-chain prestationshistorik och belöningsstatistik RCNL ERC 721 Smart kontrakt: 0xC751CEe4fc803Eb591f4D368E6f6C2e07eEC2FEA Node licens funktioner \n \n \n \n \n Livslång tillgång: Inga återkommande avgifter eller prenumerationskostnader Uppgraderbar: Delta i nätverksuppgraderingar och nya funktioner Styrningsrättigheter: Omröstning om nätverksparametrar och protokollförbättringar Interoperabilitet: R0AR Chain är kompatibel med andra Optimism Superchain nätverk. Built for Scale and Security R0ARchains nodinfrastruktur utnyttjar banbrytande teknik för att säkerställa optimal prestanda: Optimism för Stack Integration \n \n \n \n \n System för bevis på bedrägeri: automatiska mekanismer för att utmana ogiltiga statliga övergångar Data tillgänglighetsgarantier: Ethereum-stödda data publicering säkerställer transparens Modulär arkitektur: sömlösa uppgraderingar utan nätverksstopp Superchain-kompatibilitet: Nativ interoperabilitet med Base, Zora och andra OP Stack-kedjor Strategic Partnerships Enhance Node Value R0AR har säkrat och utökar viktiga partnerskap för att maximera nodoperatörens fördelar: Node-as-a-service leverantörer \n \n \n \n \n Professionell ledning: Enterprise-grade hosting lösningar Garanterad drifttid: SLA-stödda prestandaåtaganden Teknisk support: experthjälp för komplexa operationer Kostnadsoptimering: Delad infrastruktur minskar driftskostnaderna Infrastrukturpartner \n \n \n \n Molnleverantörer: Föredragna priser med AWS, Digital Ocean och regionala leverantörer Övervakningstjänster: Integrerad varning och prestanda spårning Säkerhetsrevisioner: Regelbundna smartkontrakt och säkerhetsrevisioner av infrastruktur The Market Opportunity of Infrastructure Growth Marknadsmöjligheter för infrastrukturtillväxt Valideringsinfrastrukturlandskapet bevittnar ett explosivt momentum, vilket illustreras av prestanda i ledande OP-Stack-kedjor: \n \n \n \n \n \n \n Layer 2 TVL Growth: Bas svängde från under $ 500 miljoner till över $ 2 miljarder i TVL under 2024, och fortsatte att skala till mer än $ 8 miljarder i juni 2024, fördelat över både kanoniska och inhemska likviditetspooler__. On-Chain Activity: Bas behandlar nu över 50 miljoner transaktioner per månad år 2025, överträffar etablerade L2s som Arbitrum. Samtidigt registrerar Zora dagliga transaktionsvolymer på upp till ~ 100 000, vilket visar starkt användarengagemang. Utvecklare / Creator Adoption: Juli 2025 såg Base: s token-skapande pipeline skyrocket - från cirka 6 600 nya tokens i början av juli till nästan 100 000 på två dagar - som Zora-ledda SocialFi fick dragkraft. Endast den 29 juli stod Zora för ~49,989 tokenlanseringar, vilket representerar en dominerande 63% marknadsandel.Sedan Base App: s omstart har Zora aktiverat 1,6 miljoner Creator Coins, lockat nästan 3 miljoner unika handlare och genererat över $ 470 miljoner i handelsvolym. Cross-Chain (Bridge) Volym: Basens broaggregator hanterar cirka 14,8 miljoner dollar i dagliga överföringar och 360 miljoner dollar i månaden, vilket understryker den växande efterfrågan på on/off-ramp infrastruktur. Hur detta fördelar R0AR kedja: \n \n \n \n \n TVL & Likviditetspotential: Om R0AR Chain kan fånga även en blygsam del av denna explosiva adoption, kan det snabbt locka till sig betydande likviditet. Hög transaktionshastighet: Basens 50M+ månatliga tx-baslinje demonstrerar infrastrukturskalan – vilket gör R0AR Chain välplacerat för högvolymanvändning, byggd på samma OP Stack. Creator Ecosystem: Zora-fallet visar att skapare kommer att flockas till infrastruktur som stärker mintat innehåll. Cross-Chain Composability: Med brovolymer som överstiger hundratals miljoner, erbjuder sömlös infrastruktur deltagande utnyttjar lukrativa flöde av tillgångar och volymer. R0AR Node-operatörer placerar sig i centrum för denna tillväxt, vilket gör det möjligt att tjäna belöningar från varje transaktion, swap, stake och NFT-handel över hela ekosystemet. Viktiga datum \n \n \n \n \n \n \n 2025-8-5: Node försäljning tillkännagivande och dokumentation release 2025-8-19: Tidig 1R0R Adopter och NFT-hållare börjar tidig åtkomst 2025-8-25: Offentlig försäljning lanseras klockan 10:00 UTC IMMEDIATE UPON MINT: Node licens NFTs distribueras till deltagare Q4 2025: Node-klientprogramvaruutgåva och installation börjar Q4 2025: Belöningsdistributionen börjar Hur man deltar \n \n Förbered plånboken: Se till att MetaMask eller en kompatibel plånbok har tillräckligt med ETH för gas och priset på Node i ETH (10% rabatt när du köper med r0ar native token) \n \n \n \n \n \n \n 1R0R, USDC och USDT Komplett KYC: Verifiera identitet för belöningsberättigande (krävs för köp) Välj nivå: Välj optimal prisnivå baserat på budget. Ju tidigare, desto sällsyntare. Köplicens: Utför en transaktion under det utsedda försäljningsfönstret Ta emot NFT: Samla nodlicens NFT omedelbart på ETH-kedjan. Installationsknapp: Ladda ner klientprogramvara och starta valideringsoperationer Köp Krav \n \n \n \n \n Minimiålder: 18+ år för belöningsdeltagande Geografiska begränsningar: Utesluter icke-deltagande länder och OFAC-sanktionerade länder Betalningsmetod: ETH, USDC, USDT, 1R0R (10% rabatt vid köp med r0ar native token) Gasavgifter: Separat ETH krävs för transaktionskostnader The Future Belongs to Community-Owned Infrastructure R0AR Node Sale representerar mer än en mekanism för att samla in pengar, det är ett paradigmskifte mot samhällsägd finansiell infrastruktur. Eftersom traditionell finansiering alltmer antar blockchain-teknik, måste de validerare som säkrar dessa nätverk återspegla de decentraliserade principerna i krypto kärnan. \n \n "Vi säljer inte bara nodlicenser", konstaterar Dustin Hedrick, medgrundare på R0AR. "Vi distribuerar ägandet av den finansiella internetinfrastrukturen till de människor som kommer att använda den mest. "Vi distribuerar ägandet av den finansiella internetinfrastrukturen till de människor som kommer att använda den mest. Förutom att starta: \n \n \n \n \n Nya intäktsströmmar: Integration med nya DeFi- och AI-protokoll Governance Evolution: Community-driven protokollförbättringar och uppgraderingar Partnerskap tillväxt: intäktsdelning från strategiska ekosystemintegrationer Tillgång: Få tillgång till alla R0AR-ekosystem, vitlistor och luftdroppar. About R0AR R0AR är ett nästa generations DeFi-ekosystem byggt på en anpassad Layer 2-kedja med Optimism OP Stack. Det förenar självförvar, AI-driven handel, satsning, NFTs och realvärldens tillgångsstöd till en sömlös plattform. Drivs av $1R0R-token och styrs av sitt samhälle, är R0AR konstruerat för att låsa upp säker, intelligent och suverän finansiering för alla. Lär dig mer på . r0ar.se r0ar.se Kontakter CTO Följ Dustin Hedrick Fjärilarbetare TM Kontakta oss på info@fiercelabs.io