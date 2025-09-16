R0AR lanserar BuyBack Vault: Att ta 1R0R till R0AR-kedjan låser upp nya incitament

Sheridan, Wyoming, 16 september 2025/Chainwire/--R0AR-ekosystemet har presenterat sin senaste innovation: R0AR BuyBack Vault, ett spelförändrande initiativ som syftar till att överbelasta samhällsdeltagandet, belöna tidiga flyttare och påskynda tillväxten av R0AR-kedjan. Vad det är: BuyBack Vault är en oöverträffad möjlighet för R0AR-gemenskapen: Ett minimum av 1% över marknadsvärdet erbjuds för 1R0R-tokens, med potential för högre priser beroende på förhållandena. Plånböcker som överför tillgångar till R0AR Chain kan bli berättigade till kommande airdrops, plattformsbelöningar och gated-förmåner. Deltagare som inte engagerade sig i 1R0R pre-sale, Executive R0AR Society NFT Mint, DeFi-program eller tidiga Node-erbjudanden kan fortfarande kvalificera sig som tidiga adopterare före R0AR Chain når sin ursprungliga 10 000-användar milstolpe. Varför det spelar roll BuyBack Vault är mer än en buyback - det är en signal om avsikt: Genom att uppmuntra total värde låst (TVL) och bredare deltagande syftar initiativet till att stärka den strukturella och transaktionella styrkan i R0AR-kedjan. I stället för att genomföra tokenåterköp på externa nätverk är fokuset fortfarande på att bygga värde direkt inom R0AR-infrastrukturen. BuyBack Vault är en av flera kommande utvecklingar, med framtida uppdateringar som förväntas introducera nya tokenförbränningsmekanismer och utökade ekosystemintegrationer som är utformade för att stödja långsiktig funktionalitet och synlighet. Vad betyder det för ekosystemet BuyBack Vault drivs direkt av tillväxtmotorn för R0AR: Utmattar leveransen av 1R0R på den öppna marknaden. Växer TVL på R0AR Chain – en av ekosystemets viktigaste mätvärden. Driver synlighet och samhällshype, vilket sätter scenen för exponentiell tillväxt. Detta initiativ är det första av fem strategiska tillkännagivanden som lanseras under de kommande fem veckorna, var och en utformad för att kasta gas på elden av gemenskapens energi, ekosystemdeltagande och kedjeanvändning. Ett ord från R0AR "BuyBack Vault handlar om mer än att köpa tokens - det handlar om att belöna lojalitet, stärka vår grund och bevisa för världen att R0AR Chain är här för att dominera. Om R0AR R0AR är ett nästa generations blockchain-ekosystem som förenar DeFi, NFTs och samhällsdriven innovation. Förankrad av $1R0R-token och Executive R0AR Society NFT-samlingen bygger R0AR infrastrukturen, verktygen och belöningssystemet för att driva nästa våg av decentraliserad adoption. Ytterligare information finns på https://r0ar.io R0AR-kedjan kan utforskas via https://r0arscan.io Cross-chain funktionalitet är tillgänglig via den officiella bron på https://r0arbridge.io Kontakter medgrundare Följ Dustin Hedrick Röda Kontakta oss på r0ar.io \n \n Den här historien publicerades som ett pressmeddelande av Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program Den här historien publicerades som ett pressmeddelande av Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program Programmet