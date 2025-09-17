Ozak AI samarbetar med Pyth Network för att leverera realtidsmarknadsdata över 100+ Blockchains

Dubai, Förenade Arabemiraten, 16 september 2025/Chainwire/--Ozak AI ($OZ) fortsätter att omdefiniera miljön för AI-drivna kryptoinnovationer genom att integrera artificiell intelligens med DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network). Nu, med sitt potentiella partnerskap med Pyth Network, utvecklar Ozak AI sitt ekosystem genom tillgång till snabb, manipulationsbeständig, realtidsmarknadsdata, vilket stärker sin förmåga att telecast insikter. https://x.com/OzakAGI/status/1962519070609437159 Presale Spike ökar investerarnas förtroende För närvarande har $OZ signalerat en stark tillväxtstrategi, med sitt pris som stiger från $ 0,001 i fas 1 till $ 0,01 i fas 5, en ökning på 900%. Data möter intelligens: Skapa smartare AI-beslut Med integrationen av Pyth Network kommer dessa system nu att drivas av högfrekventa, verifierbara marknadsdata, vilket säkerställer att beslutsfattandet förblir korrekt. I kombination med sin DePIN-teknik för decentraliserad, gränsöverskridande funktionalitet och $OZ: s starka användbarhet i satsning, styrning och ekosystemtillväxt, placerar projektet sig som ledande inom tillförlitlighet, säkerhet och transparens. Utöka genom strategiska allianser Detta partnerskap lägger till en annan milstolpe till Ozak AI: s expanderande samarbetsportfölj. Tidigare förbättrade samarbeten med SINT, Hive Intel och Weblume utförandeshastighet, multi-chain dataåtkomst och Web3-integration. Nu ger Pyth Network:s integration en AI-driven syn som underlättar dessa tidigare partnerskap, vilket skapar ett skyddande ekosystem som är utformat för långsiktig adoption och branschöverskridande applikationer. Resan från roadshows till globala konferenser Efter GM Vietnam möten och samhällsbrunch, förbereder teamet nu för den stora scenen på Coinfest Asia 2025 i Bali. Med exklusiva möten, nätverkssessioner och mixers på hög nivå, kommer evenemanget att ansluta Ozak AI med ledande grundare, utvecklare och investerare - befästa sitt rykte som ett snabbt växande ekosystem som får fart både lokalt och globalt. Karta framtiden för decentraliserad intelligens Genom att koppla ihop realtidsdata med AI-driven infrastruktur håller Ozak AI sina verktyg, bots och applikationer flexibla över mer än 100 blockchains. För investerare och byggare är det en annan stark signal att Ozak AI aktivt formar grunden för branschens nästa stora språng. Om Ozak AI Ozak AI kombinerar blockchain och artificiell intelligens för att ge investerare och utvecklare marknadsdata i realtid och smartare verktyg för handel med kryptovalutor, aktier och valutor. Med partners som Pyth Network, Spheron, SINT, Weblume och Dex3 skapar vi ett ekosystem som är snabbare och effektivare. $OZ token är för närvarande i sin förhandsförsäljning, vilket ger tidiga anhängare en chans att komma in till ett lågt pris när det arbetar mot att bygga praktiska lösningar för den växande AI och blockchain utrymme. För mer information om Ozak AI kan användare besöka länkarna nedan: Webbplats: https://ozak.ai/ Twitter/X: https://x.com/OzakAGI Telegram: https://t.me/OzakAGI Kontakter Andra leker Omdöme från Media@ozak.ai \n \n Denna berättelse publicerades som ett pressmeddelande av Cybernewswire under HackerNoon Business Blogging Program. Denna berättelse publicerades som ett pressmeddelande av Cybernewswire under HackerNoon Business Blogging Program. Programmet Programmet