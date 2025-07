Kan detta vara framtiden vi vill ha: Varför Blockchain är bra för företag

Det har varit en hel del hype runt blockchain idag, men om du frågar runt vad blockchain är faktiskt användbart för, att få ett tydligt svar är inte lätt.





Så, varför är Blockchain bra för företag

Tänk på öppningsscenen av Förlorade (en TV-show), där ett flygplan fullt av främlingar kraschar på en öde ö i södra Stilla havet. överlevande ser ön och förstår att räddning är ingenstans i sikte, så de börjar skapa ett nytt liv för sig själva med en mikrocivilisation.





Hugoär ganska den gröna tummen; han älskar att odla grönsaker.SawyerHittade en ax i ruinen och började klippa ved.Kateär en utmärkt jägare; hon är duktig på att fånga vilda björnar.Jack,Å andra sidan, räddade några mediciner, som gå till killen när andra blir sjuka och behöver några antibiotika. En bytesekonomi i utveckling. När Sawyer är hungrig, handlar han 1 log av ved med Hugo för 4 tomater. Kate kommer att handla en vild björn för 20 tomater. Jack kommer att handla en tablett av antibiotika för 4 loggar av ved, men kommer också att acceptera en vild björn i stället.





Dramat med centralisering: förtroende

En morgon vaknar Jack med en stor idé.Låt oss ta upp vår civilisation och ta med det abstrakta begreppet "pengar".Isländskaoch använda den för vår ekonomi i stället för att handla genom utbyte, på detta sätt kunde han fortfarande få ved från Sawyer, även om Sawyer inte behöver några antibiotika. Förslaget är mycket enkelt ... en tomat är värd 2 mynt, en björn är värd 40 mynt, och så vidare. Hur många mynt bör var och en av oss börja med?





Eftersom de överlevande inte har tillgång till metall på ön, kan de uppenbarligen inte mynta riktiga mynt. Jack föreslår att hålla reda på hur många mynt var och en av dem har. Han kommer upp med ett enkelt system. Han kommer att skriva på en bit papper en balans på 100 bredvid var och en av deras namn. Varje gång du vill överföra några mynt till någon, bara låt honom veta beloppet och han kommer att uppdatera siffrorna på hans papper.





Sawyer litar inte mycket på Jack, särskilt med all alfa-manlig spänning runt Kate.Varför ska han hålla på papperet? frågar han.IsländskaMed sin version som kallasPacificTokenNär du vill göra en överföring, bara låt honom veta, och han kommer att hålla koll. Tja, det blir tydligt att Jack och Sawyer inte kommer att spela bra tillsammans. Kate försöker lösa konflikten genom att erbjuda att spåra siffrorna själv.





Gänget kan inte bestämma på en individ som kommer att hålla koll på balansräkningen; de säger att vi har en deadlock. idén faller igenom. snabbt framåt ett år. bytesekonomin lever vidare. Det suger och de lider, men det är det enda de lyckas få igång.





En dag hade Kate fått nog. Växlaren är för tråkig. vildsvin har blivit den mest populära måltiden på ön, och hon är den enda som kan jaga dem.IsländskaOch hon kommer att hålla reda på balansen. hon kommer inte att handla med någon bor längre om de inte accepterar hennes system. Gänget är trött på denna bytes sak ändå, så motvilligt de håller med.





Ett annat år går förbi.Kate ringer skotten, och alla har vuxit till att acceptera hennes regel som ett faktum av livet.När du vill handla något på ön, går du bara till Kate och ber henne att uppdatera hennes balansräkning.





Kate har blivit öns allsmäktiga centralbank.

Kate has become the island’s omnipotent central bank.





Vi slutade med ett fungerande system, men ingen utom Kate var glada över det. Det är inte mycket effektivt och Kate kan orsaka besvär om hon vill, men ingen vet om något annat sätt.





Förtroende blir verklighet: Blockchain och decentralisering

Anta att en annan mystisk överlevande dyker upp på ön en dag (detta händer då och då på "Lost").Decentraliserad konsensusoch det är en smidig metod där hela gänget kan hålla balansräkningen tillsammans.Kate kommer inte att kunna manipulera siffrorna längre.





Ingen av dem kommer att.

Ingen av dem kommer att.





Även om en av dem är ute på fiske, kan det fortfarande fungera. Inget behov av att vänta på Kate längre för att vara fri att hantera sin verksamhet. Gänget är lyckligare. Om Mr. Nakamoto hade dykt upp i pilotavsnittet, skulle de inte behöva slösa ett år på detta jävla utbytesystem eller ett annat år som lever under Kate ekonomiska dominans.





Till en början verkar det som att Mr. Nakamotos idé bara är relevant för öns monetära system.Många områden i livet(och affärer) på ön





Ta reklam till exempel.

Ta reklam till exempel.





Sawyer använde en del av sitt ved för att bygga ett stort tecken mitt i lägret. Han tycker att det är en bra idé att låta Hugo skriva på det, och vilka grönsaker som finns tillgängliga den här veckan. Kate älskar idén.





Ett argument följer. Det finns ett tecken och både Hugo och Kate vill använda det. Jack, alltid fredsskaparen, erbjuder en lösning. Om Hugo och Kate vill använda Sawyers tecken på samma dag, kommer de att bjuda några mynt för att betala Sawyer för nöjet. De kommer att bjuda diskret så att den andra anbudsgivaren inte kommer att kunna överbjuda den första med ett litet belopp. Naturligtvis kommer den högsta anbudsgivaren att få tecknet. Det låter som ett rättvist system, men vem kommer att gå över de diskreta erbjudandena och välja den högsta? Jack nominerar sig själv. Han kommer att samla alla konkurrerande erbjudanden och skriva dem på en bit papper, och vid middagstid kommer Sawyer att veta vilket tecken att visa. Det är ganska mycket besvär att göra detta varje morgon,





Gänget älskar inte detta system, men ingen har någon annan idé.Hugo är mest orolig för att Kate kommer att utnyttja hennes kvinnliga charm för att få Jack att välja sina bud även om de är lägre.





En dag hittar Jack ett nytt lager av antibiotika och bestämmer sig för att använda tecknet för att låta alla veta om det. Nästa morgon vaknar gänget och ser Jacks banner visas på tecknet.Kate är inte mycket glad att Jack samlar in de diskreta buden och lämnar in sina egna bud att använda tecknet samtidigt.





Återigen har vi hamnat med ett fungerande annonssystem, men ingen utom Jack är riktigt glada över det.Decentraliserad konsensusHela gänget kommer att hålla budlistan tillsammans, och Jack kommer inte att kunna manipulera resultaten längre.





Det faktum att för att göra affärer måste öborna lita på en av sina grupper orsakar en obalans i systemet. De har ingen anledning att lita på varandra. När allt kommer omkring prioriterar de var och en sina egna personliga intressen. Denna brist på förtroende sätter systemet i en stagnation, där invånarna antingen inte gör affärer tillsammans eller tvingas arbeta på ett sätt där majoriteten inte är riktigt nöjda.





Stängning upp

Blockchain är den magiska svarta lådan som implementerar NakamotoDecentraliserad konsensusOm någon av gänget hade packat en blockchain på flygplanet i förväg, skulle livet på ön ha varit så mycket lättare och friktionsfritt.