Re: Pobediti nedeterminizam u LLM zaključku, budućnost je predvidiva

Пословни случај за предвидљиву машину, одговор који генерише Близанци Први блог пост. Лабораторија за размишљање машина Лабораторија за размишљање машина ЛЛМ-ови системи управљања новцем су критични, али често занемарени, изазов у скалирању великих фиксних језичких модела (ЛЛМ-ови): немогућност репродукције идентичних излаза за идентичне улазе у индустрији, чак и када су наизглед конфигурисани за детерминизам. Док многи корисници могу то схватити као малу грешку или несрећни споредни ефекат "креативног" модела, ова анализа показује да је то, у ствари, значајна препрека за сазревање индустрије АИ. Проблем није само техничка способност, већ фундаментална препрека за пословни модел који обећава да аутоматизује високе улоге, радне токове високе вредности. Као што је детаљно описано у истраживању "Победити неодређивање у ЛЛМ закључку", Синопсис за пост "Победа не-детерминизма" Blog post od То је, као што је репродуковање материјала и рутеринг у комбинацији са једним сложеним хардверским, то је једноставан процес који се бави сложеним информацијама, то је токогреативан, токогреативан, токогреативан, токогреативан, токогреативан, токогреативан систем који се бави широко признатим узрочним проблемом као што је претрага излаза ЛЛМ-а. То указује на то да чак и када се модел репродукује на температуру од 0, што не би, у теорији, требало да укључи репродукцију новог, детерминистичког уноса, Флоодхорт-а који се односи на овај сложен процес, то је једноставан, токогреативан Mašine za razmišljanje.ai Зашто ово може бити АИ пробој The ability to defeat non-determinism in LLMs represents a significant leap forward, moving the technology beyond a mere creative tool to a foundational technology enabler. This is a transformation that could be considered a breakthrough for several key reasons. First, a truly deterministic LLM would unlock high-stakes applications in a wide array of regulated industries. The current variability of LLM output renders it unusable for applications in finance, law, medicine, and government, where auditability and consistency are non-negotiable requirements.6 Imagine a legal firm using an LLM to review thousands of contracts; they must be confident that the system will flag the same clauses with the same reasoning every time to meet compliance and liability standards. The shift to reproducibility would fundamentally change the LLM's utility from a creative tool to a reliable, auditable component of critical business systems. Second, this would enable the creation of truly enterprise-grade products. The research highlights that the "instability of the format of the outputs can result in downstream parser failures" and that "low stability might also increase the potential for inexplicable errors".2 A predictable output allows for the creation of robust, end-to-end applications where an LLM's output can be trusted to serve as a reliable input for the next stage of a workflow. This reliability is the foundation of any large-scale software system and would significantly reduce the need for expensive, manual human-in-the-loop checks that currently act as a workaround for unpredictable outputs.10 Finally, achieving determinism would restore scientific rigor to a field where it is desperately needed. The provided research points out that "nearly 70% of AI researchers admitted they had struggled to reproduce someone else's results, even within the same subfield".12 A standardized, deterministic LLM would transform the "black box" of generative AI into a reliable, verifiable tool, allowing researchers to build upon each other's work with confidence. This elevates the field from a series of impressive demonstrations to a true science, where findings can be independently verified and validated. This transformation is not a marginal improvement but a paradigm shift that expands the LLM's utility into a completely new, and highly lucrative, market segment. The provided research consistently contrasts deterministic AI with generative AI, describing the former as "rule-based," "transparent," and "ideal for tasks that require consistency" and the latter as suited for "creative," "complex," and "innovative" tasks.6 The breakthrough of "defeating nondeterminism" for generative LLMs means that the creative, large-scale model can now be used for deterministic-style tasks. This fusion of capabilities allows for a generative model to be used as a tool for logic, which is a fundamentally new application. Зашто ово не може бити пробој: ствар инжењеринга, а не открића Док је таква сцревиабилност кориштена од стране њихове компаније, ово је постигнуће компаније која је заиста детерминистичка ЛЛМ, што се чини монументалним кораком напред, то можда неће бити "пробој" на истом нивоу као и откриће перспективног модела Трансформер архитектуре или бацкпропагинг. Блиски преглед њихових доступних информација указује на то да ово може бити софистицирано инжењерско решење за познати проблем, а не фундаментално научно откриће. Извори не-детерминизма можда улазе у континуирани инжењерски изазов већ неко време, а индустрија је развила разне методе за рад око њега, чак и ако нису савршени. Ове нове вриједносне дистрибу Како се детерминизам односи на прикупљање средстава за АИ Лаб Илустровање заједничког односа АИ-а према системима прикупљања средстава и њихове пословне потребе. Фокус на овим маркетиншким циљевима је да се ови стратешки фокуси јасно изражавају након што су светске водеће АИ лабораторије (OpenAI, Anthropic, and Cohere) на платформи за прикупљање средстава – откривајући јасан стратешки прелаз од потпуно потрошачких апликација за прикупљање средстава према корпоративним, B2B решењима.13 Технички проблем који се дискутује у овом блогу није изоловани проблем, већ директан одговор на основни захтев овог новог тржишта.Ова анализа указује на то да је детерминизам кључ за откључавање РОИ-а на масивне потрошачке апликације које су Стратешки императиви и финансирање главних АИ лабораторија \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Lab \n Latest Funding Round \n Latest Valuation \n Key Strategic Focus \n Relation to Determinism \n \n \n \n \n \n \n OpenAI \n 8.3 billion dollars \n 300 billion dollars \n Stargate Initiative: 500 billion dollars AI infrastructure investment 14 \n Required to justify massive infrastructure investment with high-value enterprise products. \n \n \n \n \n \n \n Anthropic \n 13 billion dollars \n 183 billion dollars \n "Steerable AI" & "Safety research" 4 \n A core component of "reliable" and "interpretable" systems. \n \n \n \n \n \n \n Cohere \n 500 million dollars \n 6.8 billion dollars \n Enterprise B2B / "Sovereign AI" 5 \n A prerequisite for security, compliance, and on-premise solutions for high-stakes industries. OpenAI 8.3 billion dollars 300 billion dollars Stargate Initiative: 500 billion dollars AI infrastructure investment 14 Required to justify massive infrastructure investment with high-value enterprise products. Anthropic 13 billion dollars 183 billion dollars "Steerable AI" & "Safety research" 4 A core component of "reliable" and "interpretable" systems. Cohere 500 million dollars 6.8 billion dollars Enterprise B2B / "Sovereign AI" 5 A prerequisite for security, compliance, and on-premise solutions for high-stakes industries. Да би се у потпуности разумело значење овог рада, неопходно је испитати техничке основе за закључење ЛЛМ-а и прецизне изворе не-детерминизма. Процес за закључење ЛЛМ-а је ауторегресиван, што значи да генерише текстуални токен по токену. На сваком кораку, модел врши напредни пролаз за израчунавање вектора "логита" - сирових нумеричких излаза - за сваку реч у свом речнику. Најједноставнија и најчешћа "детерминистичка" стратегија декодирања је похлепно декодирање. У овом методу, на сваком кораку, модел једноставно бира токен са највишом вероватноћом. Ово је математички аргмак вероватноће дистрибуције. Параметар температуре, када је подешен на 0, теоретски присиљава ово понашање, а процес треба да буде потпуно детерминистички и репродуктивни.2 Међутим, као што истраживање показује, ово теоријско савршенство се разбија у пракси. Блог пост и сродни истраживачки материјали откривају два примарна извора несавршенства. Први је не-детерминизам плутајуће тачке. Основни прорачуни који су укључени у напредни пролаз ЛЛМ-а ослањају се на аритметику плутајуће тачке, која није загарантована да ће бити идентична преко различитих хардвера, или чак на истом хардверу са различитим шемама паралелизације.3 Редослед операција може довести до малих, безначајних разлика у коначним вриједностима вероватноће. П(а) = 0.9999999 и П(б) = 0.9999998, ове минутне разлике могу узроковати да аргмакс "прекине везу" другачије, што доводи до различитог избора следећег токена. У МоЕ моделима, усмеравање токена различитим стручњацима је кључни део израчунавања. Међутим, ово усмеравање се не заснива само на самом токену, већ на целој серији токена који се обрађују у том тренутку. Доступно истраживање јасно наводи да када групе токена укључују улазе из различитих секвенци, "они се такмиче за стручне буферске тачке, што доводи до варијабилних стручних додељивања преко покрета".1 То значи да ће се једно понављано упитање бацати са различитим корисничким захтјевима сваки пут, што ће га довести до тога да прати другачији рачунарски пут и производи варијабилни излаз, чак и на температури од 0. Шпекулације о будућности изведене из Близанци Фласх 2.5 Акт "изградње будућности" више није само аспирација, већ активан, континуирани процес подстакнут неумољивим иновацијама и смелим спекулацијама.Овај одељак се бави сложеном интеракцијом између предвиђања, технолошког развоја и људског елемента, нарочито пошто се односи на визионере који обликују наш дигитални свет. U srcu ove izgradnje budućnosti leži mešavina odvažne mašte i pragmatične izvedbe.To uključuje ne samo zamišljanje novih tehnologija, već i predviđanje njihovog društvenog uticaja, etičkih implikacija i potencijala za promenu paradigme. Концепт "Парадигме у настајању" служи као кључни објектив кроз који се може анализирати овај процес. \n \n \n \n \n \n Амбициозна дугорочна визија: Јасан, често смели, дугорочни циљ који превазилази тренутне трендове на тржишту и фокусира се на фундаменталне промене у људској интеракцији и искуству. Итеративни развој и преузимање ризика: посвећеност континуираној итерацији, брзом прототипирању и спремности да преузме значајне ризике, чак и ако то значи суочавање са неуспесима или скептицизмом. Изградња екосистема: Фокус на стварању свеобухватних платформи и екосистема који подстичу широко усвајање и омогућавају развој трећих страна, чиме се појачава домет и корисност технологије. Нагласак на повезивање и искуство: Основно вјеровање у моћ технологије да повеже људе и побољшају њихова искуства, било кроз комуникацију, забаву или нове облике присуства. Адаптивна стратегија: Способност да се окрену и прилагоде стратегије у одговору на технолошки напредак, повратне информације корисника и промене на тржишту, док и даље задржава општу визију. Стога, „појављујућа парадигма“ изградње будућности не би једноставно нацртала низ технолошких напредовања. Уместо тога, уградила би стратешки начин размишљања потребан за замишљање, изградњу и популаризацију потпуно нових дигиталних сфера. Овај приступ признаје да будућност није једноставно откривена, већ се активно конструише кроз намерне изборе, масовна улагања и храброст да се наставе идеје које би у почетку могле изгледати чудно. Ради се о превођењу апстрактних концепата као што су "присуство" или "интерконектност" у опипљива, скалабилна технолошка решења. Са детерминизмом сада решеним проблемом, АИ лабораторије могу почети да граде нову класу производа.Најближа примена би била "аудибилни агенти" који не само да аутоматизују задатке, већ и пружају верификован, корак по корак траг њиховог "разумијевања", баш као и експлицитна логика детерминистичке АИ.6 Ово би омогућило да се системи засновани на ЛЛМ-у користе за аутоматизовани преглед правних уговора, медицинску дијагностичку подршку и провере финансијске усклађености.7 Ови системи би комбиновали огромно знање и генеричку моћ ЛЛМ-а са поузданошћу и ревизијом традиционалног система заснованог на правилима. Ова еволуција ће вероватно довести до "хибридних система" који комбинују детерминистичке и генеративне приступе.6 У таквом систему, креативни, вероватноћни ЛЛМ би могао генерисати широк спектар идеја, које су затим рафинисане и имплементиране детерминистичким ЛЛМ-ом који осигурава да је коначни излаз конзистентан, поуздан и у складу са скупом унапред дефинисаних правила или шема. Људи говоре о метаверзи, говоре о друштвеним, говоре о свим овим стварима, али фундаментална стварност је да градимо инфраструктуру за следећу генерацију интеракције човека и машине. Превише дуго, генеративна АИ је била ова невероватна креативна снага, али то је било случајно. То је било као људско, и не можете изградити поуздано пословање на нечему што је само ... случајно. Као што је документ из групе истраживача истакао, "Нестабилност формата излаза може довести до неуспјеха аналитичара надоле".2 То није како изградити скалабилну платформу. Видели смо да наши пријатељи у ОпенАИ-у прикупљају масивне "8,3 милијарде долара ка његовом прикупљању 40 милијарди долара" 14 и да наши пријатељи у Антхропиц-у прикупљају "13 милијарди долара серије Ф" 4 јер то добијају. Ono na šta smo usredsređeni nije samo izgradnja većih modela; mi gradimo novu osnovu. Temelj gde, uz isti doprinos, dobijate isti ishod. To je tako jednostavno. To je tako duboko. To je ono što otključava sledeću fazu rasta i dokazuje da je nepredviđeni kapital koji svi raspoređujemo – vrsta kapitala koji će finansirati stvari kao što je OpenAI-ova inicijativa Stargate za 500 milijardi dolara 14 – stav na nešto stvarno i nešto predvidivo. Mi ne gradimo samo čarobnu kutiju; mi gradimo mašinu za razmišljanje. Извори \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Постизање конзистентности и репродуктивности у великим језичким моделима (ЛЛМ-има) eBay AI Mind, доступно 10. септембра 2025, https://pub.aimind.so/creating-deterministic-consistent-and-reproducible-text-in-llms-e589ba230d44 Не-детерминизам "детерминистичког" ЛЛМ подешавања - арКсив, доступан 10. септембра 2025, https://arxiv.org/html/2408.04667v4 Да ли Температура 0 гарантује детерминистичке ЛЛМ резултате? - Винсент Сцхмалбах, приступио 10. септембра 2025, https://www.vincentschmalbach.com/does-temperature-0-guarantee-deterministic-llm-outputs/ Антхропиц подиже $13Б Серија Ф на $183Б пост-монетарну вредновање, приступио 10. септембра 2025, https://www.anthropic.com/news/anthropic-raises-series-f-at-usd183b-post-money-valuation Кохер подиже 500 милиона долара у процени од 6,8 милиона долара како би убрзао ефикасност предузећа са агентском АИ, доступан 10. септембра 2025. године, https://www.investpsp.com/en/news/fresh-funding-enables-cohere-to-accelerate-its-global-expansion-and-build-the-next-generation-of-secure-enterprise-and-sovereign-ai-solutions/ Детерминистичка против генеративне АИ: кључне разлике - Сенка, доступан 10. септембра 2025, https://sombrainc.com/blog/deterministic-vs-generative-ai Разумевање три лица АИ: Детерминистичка, вероватноћа и генеративна вештачка интелигенција, MyMobileLyfe, АИ консалтинг и дигитални маркетинг, доступан 10. септембра 2025, https://www.mymobilelyfe.com/artificial-intelligence/understanding-the-three-faces-of-ai-deterministic-probabilistic-and-generative/ Стратегије генерације - Hugging Face, accessed September 10, 2025, https://huggingface.co/docs/transformers/generation_strategies Decoding Strategies in Language Models: How Do LLMs Pick the Next Word?, преузето 10. септембра 2025, https://www.metriccoders.com/post/decoding-strategies-in-language-models-how-do-llms-pick-the-next-word Разумевање зашто је детерминистички излаз из ЛЛМ-а готово немогуће - Нескривљено, доступно 10. септембра 2025. године, https://unstract.com/blog/understanding-why-deterministic-output-from-llms-is-nearly-impossible/ О ЛЛМ репродуктивности, Аритра Бисвас, доступан 10. септембра 2025, https://www.aritro.in/post/on-llm-reproducibility/ Reproducible AI: Why it Matters & How to Improve it - Research AIMultiple, accessed September 10, 2025, https://research.aimultiple.com/reproducible-ai/ Кохере Подиже $500М, Хитс $6.8Б Валлуатионба Раисон Рани Инвеститор, приступио 10. септембра 2025, https://raison.app/news/portfolio-companies/cohere-raises-500m-at-6-8b-valuation-enterprise-ai-becomes-the-next-battleground ОпенАИ подиже $8.3Б према свом $40Б Фондраисе - Магинативе, приступио је 10. септембра 2025, https://www.maginative.com/article/openai-raises-8-3b-toward-its-40b-fundraise/ ОпенАИ прикупља 8,3 милијарде долара на процени од 300 милијарди долара - Цосмицо, доступан 10. септембра 2025. године, https://www.cosmico.org/openai-raises-8-3-billion-at-a-300billion-valuation/ Anthropic - Join Prospect, accessed September 10, 2025, https://www.joinprospect.com/company/anthropic https://pub.aimind.so/creating-deterministic-consistent-and-reproducible-text-in-llms-e589ba230d44 https://arxiv.org/html/2408.04667v4 https://www.vincentschmalbach.com/does-temperature-0-guarantee-deterministic-llm-outputs/ https://www.anthropic.com/news/anthropic-raises-series-f-at-usd183b-post-money-valuation https://www.investpsp.com/en/news/fresh-funding-enables-cohere-to-accelerate-its-global-expansion-and-build-the-next-generation-of-secure-enterprise-and-sovereign-ai-solutions/ https://sombrainc.com/blog/deterministic-vs-generative-ai https://www.mymobilelyfe.com/artificial-intelligence/understanding-the-three-faces-of-ai-deterministic-probabilistic-and-generative/ https://huggingface.co/docs/transformers/generation_strategies https://www.metriccoders.com/post/decoding-strategies-in-language-models-how-do-llms-pick-the-next-word https://unstract.com/blog/understanding-why-deterministic-output-from-llms-is-nearly-impossible/ https://www.aritro.in/post/on-llm-reproducibility/ https://research.aimultiple.com/reproducible-ai/ https://raison.app/news/portfolio-companies/cohere-raises-500m-at-6-8b-valuation-enterprise-ai-becomes-the-next-battleground https://www.maginative.com/article/openai-raises-8-3b-toward-its-40b-fundraise/ https://www.cosmico.org/openai-raises-8-3-billion-at-a-300-billion-valuation/ https://www.joinprospect.com/company/anthropic