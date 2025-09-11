Obrazovanje podataka: osnaživanje zaposlenih sa bitnim podatkovnim veštinama za moderno radno mesto

by
byKashvi Pandey@kashvipandey

Kashvi Pandey Press Releases

2025/09/11
featured image - Obrazovanje podataka: osnaživanje zaposlenih sa bitnim podatkovnim veštinama za moderno radno mesto
Kashvi Pandey

About Author

Kashvi Pandey HackerNoon profile picture
Kashvi Pandey@kashvipandey

Kashvi Pandey Press Releases

Read my storiesСазнајте више

КОМЕНТАРИ

avatar

ХАНГ ТАГС

data-science#data-literacy-in-workplace#employee-data-skills#sneha-dingre-data-analytics#data-driven-decision-making#data-literacy-initiatives#organizational-innovation#modern-workplace-skills#good-company

ОВАЈ ЧЛАНАК ЈЕ ПРЕДСТАВЉЕН У

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories