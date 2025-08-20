У брзом свету цриптоцурренци, неке пре-продаје издвајају се као златне могућности, токени на које рани купци гледају са задовољством док су касније купци желели да раније делују. У овом тренутку, пројекти као што су БлоцкцхаинФКС, Најбољи новчаник, Веваке, Снортер Токен и Битцоин Хипер привлаче пажњу на њихов потенцијал да испоруче импресивне повратке када дођу на отворено тржиште. Међу њима, Са предпродајном ценом далеко испод пројектоване процене лансирања, великодушним дневним наградама и раном привлачношћу која се такмичи са неким од највећих берзанских токена у њиховој младости, није изненађујуће што га многи аналитичари називају једним од најбољих крипто препродаја 2025. године. БлоцкцхаинФКС BlockchainFX: The Presale Dominating Early Investor Watchlists БлоцкцхаинФКС: Пре-продаја доминирају ранним инвеститорима БлоцкцхаинФКС није само још један токен - то је кичма следеће генерације трговинске супер апликације која спаја крипто, акције, форек, ЕТФ-ове и робу у једну децентрализовану платформу. Награђена Најбоља нова крипто трговинска апликација 2025, већ је подигла преко 5,3 милиона долара од 5.000+ учесника по тренутној предпродајној цени од 0,019 долара. Оно што чини БлоцкцхаинФКС тако атрактивним за најбоље тражиоце крипто препродаје је његова комбинација дневних пасивних награда, омогућавајући власницима да зараде и БФКС и УСДТ, до 25.000 УСДТ, и друштвени доказ од великих утицаја. Већ је регистровала хиљаде дневних корисника и милионе у дневном трговини, упркос томе што је у препродаји. Краљевска математика која гори Бузз Улагање у предпродају од 2.500 долара у вредности од 0,019 долара обезбеђује 131,578 BFX токена. На лансирању ($0.05), то је 6.578, што је 163% добитак прије било какве награде. Ако BFX достигне свој пројектовани циљ од 1 долара након лансирања, та иста акција постаје 131.578. Користећи БЛОЦК30 бонус код повећава број токена за 30% на 171.051 BFX, што би на $1 значило 171.051. Са прогнозама аналитичара које сугеришу дугорочни потенцијал од 8-10 долара по токуну, бројеви постају још убедљивији за оне који сада делују. Купите $ 100+ у БФКС-у и одмах сте квалификовани да уђете у , дајући инвеститорима још један разлог да обезбеде своју позицију пре завршетка препродаје. $500,000 Глеам дајеаваи Best Wallet: Self-Custody Made Simple Најбољи новчаник: Самопоуздање учињено једноставно Најбољи новчаник је апликација за новчаник за самопослуживање дизајнирана да корисницима пружи потпуну контролу над својим дигиталним средствима. Уклањањем потребе да верују централизованим платформама, он задовољава безбедносне инвеститоре који желе директно управљање својим акцијама. Иако је то солидна инфраструктурна игра, његова жалба је више за дугорочне кориснике фокусиране на безбедност, а не за оне који траже врсту експлозивног потенцијала раста који се налази у предпродајној фази БлоцкцхаинФКС-а. WeWake: Streamlining Blockchain for Everyone WeWake: Streamlining Blockchain za sve WeWake je rešenje Layer-2 usmereno na bezbedno usvajanje blokčeina za ne-tehničke korisnike. nudi društveno prijavljivanje, transakcije bez gasa i SDK za preduzeća. Token WAKE, po ceni od 0,0220 dolara u fazi 9 predprodaje, pokreće ove funkcije i takođe služi kao DeFi garancija. Иако је угао приступачности ВеВаке-а обећавајући, његов пут раста је више зависан од постепеног усвајања екосистема, за разлику од БлоцкцхаинФКС-а, који већ генерише висок волумен ангажовања корисника пре лансирања. Snorter Token: Trading Edge in the Solana Meme Market Снортер Токен: Трговање ивица на тржишту Солана Меме Снортер Токен ($СНОРТ) подржава Снортер Бот, алат за крипто трговање на бази Телеграма за Солана меме. По цени од $0.1013 у предпродаји, нуди попусте на трошкове трговања, награде за клађење и напредну детекцију преваре за своје кориснике. Иако је корисно у свом сегменту, не носи исти широко тржишни потенцијал или мултисекторску интеграцију која чини БлоцкцхаинФКС истакнутим међу најбољим крипто препродајама тренутно. Bitcoin Hyper: Supercharging Bitcoin’s Capabilities Битцоин Хипер: Суперцхаргинг Битцоин способности Bitcoin Hyper ima za cilj da donese skoro trenutačne brzine transakcija i moderne pametne funkcije ugovora u Bitcoin ekosistem. Међутим, његов успех зависи од постизања значајних техничких пробоја и усвајања мреже.У поређењу са већ функционалном платформом БлоцкцхаинФКС-а и растућом корисничком базом, остаје више ризична, дуже хоризонтална опклада. Ko vodi paket? На основу тренутне анализе тржишта, јасан лидер међу најбољим крипто препродајама је Комбинује опипљиве метрике усвајања, ниску улазну цену, високе дневне награде, кредибилитет заснован на утицају и способност да се преклопи и ДеФи и традиционална тржишта. БлоцкцхаинФКС За оне који траже пре-продају са потенцијалом да буде следећа успешна прича на нивоу Бинанце-а, БлоцкцхаинФКС је онај који треба гледати. бонус код, ниска тренутна цена и прозор пре продаје који се брзо затвара, прилика да се осигура позиција на нивоу земље је сада, а не након лансирања. BLOCK30 Saznajte više informacija ovde: • : Website https://blockchainfx.com/ • : X https://x.com/BlockchainFX.com • : Telegram Chat https://t.me/blockchainfx_chat Ова прича је дистрибуирана као издање Касхви Пандеи под ХацкерНоун'с Бусинесс Блоггинг Програм. Ова прича је дистрибуирана као издање Касхви Пандеи под ХацкерНоун'с Бусинесс Блоггинг Програм.