33 Сензори ваздуха, нулто кодирање: једноставно праћење плуг-ин

33 sensors supported. Zero code required. Just plug in and breathe 33 сензора подржани. нулти код потребан. Само укључите и удахните Знате бушилицу: добијате овај сјајни нови ПМ2.5 сензор, жичате га до УСБ-УАРТ адаптера, а онда ... кошмар почиње. Potreban vam je Python. Potrebni su vam vozači. Potrebno je da shvatite da li je или Проводите 20 минута у терминалу само да бисте видели да ли је ствар чак и жива.И пола времена, пишете скрипте само да бисте проверили да ли ваш сензор од 12 долара заправо функционише. /dev/ttyUSB0 COM3 Umorio sam se od toga, pa sam napravio nešto glupo jednostavno. Тренутак "Зашто нико то није урадио?" Пре неколико месеци, тестирао сам гомилу Плантоовер сензора за пројекат. ПМС7003, ПМС5003, уобичајени осумњичени. Сваки пут када сам желео да проверим читања, морао сам да покренем Питон скрипт, инсталирам писериал, бави се виртуелним окружењима, ииииии. I pomislio sam: Chrome sada može da razgovara sa USB uređajima. Веб Сериал АПИ је био око од Цхроме 89. Заправо је прилично зрео. па зашто сви још увек користе апликације за десктоп за ово? Хакирао сам једну ХТМЛ страницу. Бацио у Цхарт.јс за визуализацију. Додао сам ЈСОН конфигурациони учитавач. И одједном сам могао да укључим сензор, притиснем "Повезивање" и видим графиконе у реалном времену у мом претраживачу. Не Ne ne Нема електронских апликација које једу 500 МБ РАМ-а. pip install sudo Samo jedna web stranica. Kako zaista funkcioniše Ti ideš na Ви бирате свој сензор из падајућег (ми смо на сада, више о томе у секунди). кликните на "Повезивање", изаберите свој УСБ порт, и бам - уживо пренос података у графиконима. Веб сајт.пагес.дев 33 supported models Тајна сос је JSON конфигурацијска датотека која описује протокол сваког сензора: \n \n \n \n \n Baud rate, data bits, stop bits и други Структура оквира (старт бајтови, дужина, позиција чековне суме) JavaScript изрази за извлачење вриједности из сирових бајтова Јединице и приказивање имена (Наћи ћете многе примере ЈОСОН-а на мом ; само проверите sensors.json и readme) GitHub репо То је то. Нема компилисаних управљачких програма. Нема флертовања фирмвера. Прегледач ради све. Sada, mi smo na у подразумеваном ЈСОН-у, који покрива: 33 sensors \n \n \n \n \n \n \n \n Плантовер (ПМС1003 преко ПМСА003-С, плус индустријски ПС3003А) Sensirion (SPS30, SCD30 za CO2) Хонеивелл (ХПМА серија) СенсеАир (С8, К30, К33 - ЦО2 сензори) Нова ПМ (класични СДС011) Панасониц (SN-GCJA5) И још много мањих произвођача Додавање новог сензора не захтева додиривање кода. Само напишите JSON конфигурацију. Ако имате УАРТ сензор који избацује бинарне оквире, вероватно га можете подржати за 10 минута. Real Talk: Web serijski API je potcenjen Осећам да је Веб Сериал АПИ једна од оних функција претраживача на којима програмери спавају.Сви знају о ВебРТЦ-у, ВебГЛ-у, шта год да је то.Али директан приступ хардверу са веб странице?То је промена у игри за ИоТ прототипирање. Да, ради само у Цхромиум претраживачима (Цхроме, Едге, Браве). Фирефок и Сафари вуку ноге. Сигурносни модел је заправо здрав: претраживач тражи дозволу за сваку серијску везу. Не можете само тихо снимити нечије УСБ уређаје. И пошто све ради на страни клијента, ваши сензорски подаци никада не ударају на мој сервер. Карактеристике које заиста важе Нисам желео да изградим још једну надувену ИоТ платформу. Желео сам алат који бих заправо користио. Више параметара, прилагодљиве боје и измењиве. Можете да избаците графиконе за различите групе сензора (ПМ вредности у односу на ЦО2 у односу на ВОЦ). Live Charts: Једно дугме, пуни подаци о сесији са временским ознакама. Зато што на крају, потребно је да га отворите у Екцелу или га унесете у стварну аналитичку цев. CSV Export: Хексична депонија долазних оквира са индикаторима за пролаз/неуспех контролне збирке. Raw Packet Inspection: HTTP POST/GET/PUT do spoljnih krajnjih tačaka sa predloženim JSON telima. Koristim ovo da pipe podatke u InfluxDB ili Home Assistant bez ikakvog middleware-a. Webhook Streaming: Пошаљите секвенце иницијализације или периодичне команде за претраживање.Неки сензори захтевају байт буђења; други желе специфичан оквир упита. Custom Commands: Филозофија "То само функционише" Ево мог топлог узимања: hardware tools should be as easy as software tools. Када повежете УСБ веб камеру, не компилирате драјвер. Када повежете Блуетоотх слушалице, не уређујете конфиг датотеке. PolluSensWeb je moj pokušaj da to popravim za moj mali kutak hardverskog sveta. Није савршен. Кориснички интерфејс је функционалан, не леп. Код је ванила ЈС јер нисам желео да изградим кораке. lowering the barrier to seeing your data. Пробајте или фурнирајте Све је отворени извор: github.com/WeSpeakEnglish/polluSensWeb енглески Можете користити хостовану верзију на ili samo и покрените га локално. Нема потребан сервер. Нема зависности за инсталирање. Веб сајт.пагес.дев Преузети Да ли је корисно? звезда Tako da i drugi mogu da ga nađu. Репо Да ли имате чудан сензор који није на листи? Добродошли сте да допринесете радним ЈСОН конфигурацијама за то - или само да га тестирате на хардверу, а ја ћу вам помоћи да напишете ЈСОН. Изграђен са кофеином, Chart.js и тврдоглавим увјерењем да хардвер не треба да захтева ЦС степен за рад.