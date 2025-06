Престаните да гледате друге водиче за резиме: ово је једини који ће вам икада требати

Не-БС играоница менаџера за запошљавање за писање резимеа који заправо функционише.

Три резимеа су стигла у моју поштанску кутију прошлог месеца. Од ментеа, рођака и пријатеља. Желео сам да помогнем - волим да помогнем. али читање ових осећало се као домаћи задатак. Не зато што нису били паметни. али зато што су документи осећали густим, збуњеним и заборављивим.





Ево када ме је ударио:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





Били смо обучени да напишемо резиме као правне транскрипте: линеарне, формалне, заборављене. Речено нам је да напишемо за АТС. Искључите форматирање. Уклоните боју.





Али ево истине: чак и ако ваш резиме прође АТС филтер, ипак мора да ме превазиђе.And I’m rooting for you! I want to see your potential.Ali ako ja, neko koga briga, ne mogu da prođem kroz to... Zamislite menadžera za zapošljavanje bez konteksta i još deset otvorenih kartica.





Ако ваш резиме не чини лако рећи да, то је већ не.

Vaš životopis ima jedan zadatak: da pretvori pažnju u priliku.

Размислите о томе као о производу. један са три дела:















Најбољи резимеји нису само написани, они су дизајнирани, уређени и изведени.





Пила 1: Размишљајте као производ

Vaš CV nije odraz vaše prošlosti, to je alat koji će vas dovesti do vaše budućnosti.





Дакле, молим вас, третирајте га као производ. Производи имају кориснике, резултате, позиционирање и циљеве конверзије.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



Дакле, почињете да се бавите својим резимеом, одговорите на ово:

What kind of roles am I chasing?

am I chasing? Шта желим да будем ангажован да радим, а не само листу?

Које снаге желим да вриштим, чак иу скиму?





А ако је ваш одговор на "шта тражите следеће?" "боља плата", молимо вас да престанете.





Плаћање није питцх.То је споредни ефекат.

Vi se primenjujeteРастеDa se gradiNešto novoTo jeНа нивоуTo jeводећиVaš CV treba dareflect that ambition,Немојте ловити сваки опис посла као модификатор облика без кичме.





Будите јасни наZašto,Које, иŠta sledećepre nego što napišešŠta je bilo.

Пила 2: Дизајн који привлачи пажњу

Дизајн не почиње са фонтовима, почиње са поштовањем.Respect for the reader’s timeПоштовање начина на који људи обрађују визуелне информације и поштовање чињенице да је ваш резимеNije jedini u pile.





Evo šta je zapravo važno:

1 Распоред

Користите две колоне. Да, то је у реду. АТС ће преживети. Хајде да престанемо да се држимо 2012.





И ево једног трика: ставитеexperience and educationНеки менаџери запошљавања (као што сам ја) брину о искуству.чудноopsednut obrazovanjem. ne pitaj me zašto! ne dobijamUopšteАли ово је ваше време да учините да се рачуна дуг студентског кредита! И са овим, можете послужити обојици.

2. хијерархија

Šta želite da prvo vidim? Vaše ime, naslov, kompanije, uticaj? Hladno. Učinite one vizuelno glasnije. Veličina slova. Hrabrost. Ali prestanite da vičete sve.





Your name and section headers are non-negotiables.ATS im treba. tako i ja.





А хијерархија није само естетска, већ јеstrategicНа пример:

Ако сте унапређени у истој компанији, истакните улоге.

Ако сте радили на врхунским брендовима (МАНГ? Велики 4?), истакните компанију.





Изаберите оно што је важно за вашу причу и пустите да то води.

3. пролаз

Дајте простор за дисање. Вхитеспаце није губљени простор, то је оно што помаже земљишту одмора. Ако ваш резиме изгледа као густи зид текста, ја сам отишао.

4. блискост

Датуми би требали бити близу наслова посла. Не могу вам рећи колико ме то иритира када је ваш посао на левој страни, а онда, датуми су све у праву! ствари које иду заједно морају бити заједно.

5. боје

Користите једну боју акцента која одражава ко сте ... штедљиво. Ваше име, наслове и можда компаније.Цолор = потпис. Не ризикујте.





Vaša životopis nije smernica za brend, ali je to signal. boja je jedan od najbržih načina da kažete nešto o tome ko ste pre nego što pročitam reč.





Можете укључити нешто попут:

Maroon → Самопоуздани, утемељени, размишљајући

Плава → Поуздана, мирна, оријентисана на детаље

Orange → Храбар, креативан, иницијатор

Green → Fresh, adaptable, mission-driven

→ Fresh, adaptable, mission-driven Жута (не наглашавајућа жута) → Оптимистична, топла, висока енергија

Red → Assertive, decisive, strong presence

→ Assertive, decisive, strong presence Gray/black only → Reserved, classic, plays by the rules (which might be exactly the point)

Дизајн за Ским

Ljudi ne čitaju životopise. skeniraju. olakšajte im da pronađu signal. Dakle, napravite te pozicije odvažne, učinite uticaj odvažnim, sve što ne može i ne treba propustiti treba da bude odvažno.

Дизајнирајте део Мицро-Типс

Ako želite da se vaš CV dobro čita, nemojte me naterati da to ispravim.

Sirote reči: Ako jedna usamljena reč sedi na sledećem linku, molim vas da je popravite.

Криминалне фонтове: Изаберите једну породицу фонтова. Држите се тога. Користите варијације фонтова ако је потребно. Додатни фонтови су такође у реду, али морају ићи заједно. Такође, нема Цомиц Санс или Папирус!

Усклађивање Дриве: Ако ваше куршуме нису усклађене, ни то није ваша порука.

Реке белог простора: Велике празнине које раде вертикално кроз оправдани текст? Стоп! Лево усклађено у сваком тренутку.

Razmak između slova: Nemojte ni da razmišljate o tome!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.Желите да покажете своје вештине УИ / УКС као ПМ? Ево како то радите од почетка!

Pilar 3: Sadržaj koji zapravo nešto kaže

Dizajn me tera na pauzu, sadržaj me tera da ostanem, narativ me tera da se setim.





Ево како заправо написати резиме вредан читања:

1. No. of Pages = 1

Као менаџер запошљавања, ја сам ван за 6 секунди, можда 10 ако сам великодушан. Дакле, ништа више од 1 странице неће то учинити. Ја ћу то узети као, "Ово дијете не зна како да уређује."neI tako, edit ga

Svaki metak treba posao.

Svaki metak treba da radi drugačiji posao. Prestanite da ponavljate istu rečenicu novim glagolom.Čita se kao da vam nije bilo šta da kažete, i pretpostavljam da ste to učinili.

Počnite od akcije, završite sa dokazima.

•Bad: Led syncs across teams

•BetterЛЕД цросс-функционалне синхронизације које смањују време КА за 40% и смањују кашњења лансирања

4. ред = сигнал

Шта год да је прво је оно што претпостављам да највише вреднујете.Не сахрањујте свој најјачи рад на пола странице.

Реци ми шта компанија ради

Ако ваш резиме каже "Гугл", кул. али да ли сте радили на Гмаил? ИоуТубе?





Једна линија контекста под сваком компанијом чини свет разлике.

Једна линија контекста под сваком компанијом чини свет разлике.





Примери :

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



Pomaže mi da razumemДетеОд посла који сте урадили, оТипo timu u kom ste bili i da li ste rešili probleme koji su relevantni za ono što mi je potrebno.

Без преговора ћу се борити за вас.

Нема фотографија: Пристрасност је стварна. И није ме брига колико сте врући. Ваше лице није квалификација. Држите га ван странице.

Нема локација компаније: осим ако није важно за посао који сте урадили, то је само губљени простор.

Нема романа у вашем уносу: Ваш резиме треба да буде 2-3 линије, без жаргона, и људски. Не манифест. Не салата бузворд. и дефинитивно не у облику метака.

Секција вештина: наредити с циљем: Наредба се тиче. Увек. Дизајнери → воде са дизајнерским алатима и методама. ПМС са инжењерском позадином → воде са вештинама производа.

Нема кругова вештине: Шта „4 од 5“ у Екцелу чак значи? Да можете да форматирате табелу? Користите макросе? Нема стандарда. Нема значења. Уклоните га.

Нема плутајуће листе алата. Фигма, Екцел, Јира... у реду. Али шта о њима? Ако наведете алат, покажите како је коришћен, или га ставите у одељак вештина где говорите о дизајну или аналитици, или корисничке приче!

Бонус: Ако сте рани у каријери, средњи, или опет анксиозни

Не треба вам скупљена историја посла да бисте написали одличан резиме.

1 Додајте секцију Пројекти

Нарочито ако сте у основној школи или правите промену.

Koristite realne probleme

Покажите своју улогу, одлуке и утицај

Бонус ако повежете са радом (портфолио, ГитХуб, итд.)





Internships countTakođeSide projectsНазовите их оно што су. Не сахрањујте наслов. И дефинитивно не стављајте ово као искуство. Ја ћу вас ударити, и мислим то!

2.Pokažite da možete da sarađujete

Ви се не придружујете као ВП. Ви долазите као ПМ1, АПМ, или Дизајнер 1. И шта тражим? Неко ко може да сарађује, узима повратне информације и бродовима карактеристике. Користите речи као што су: "Споразум са цросс-функционалним тимовима ..." "Споразум са дизајном да итерирају на жичане оквире ..." "Радио заједно са инжењерима да опсегу MVP карактеристике ..." То је оно што ми показује да сте спремни за ролл.

Завршна мисао

Ваш резиме није само документ. То је производ. То није о свему што сте урадили. То је о томе да неко жели да зна више.





A šta je istina?

Vi niste zaposleni zbog svoje prošlosti, vi ste zaposleni zbog toga koliko jasno ste naterali nekoga da veruje u vašu budućnost.

You don’t get hired because of your past. You get hired for how clearly you make someone believe in your future.





Најбољи резиме нису листе. Они су аудиције. Направите свој онај који добија позив.