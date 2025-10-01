Последња миља, решена тамо где је важно: Домен-нативе агентиц АИ од Правеен Сатианариаана

Preduzećima nije potreban jedinstveni, univerzalni AI bot. Potrebni su im domeni-native agenti koji razumeju maloprodajne košare i promocije, bankovne depozite i rizike, SKU brzinu i dobavljača OTIF, mrežne ćelije i kohorte za prekid, putovanja pacijenata i odstupanja od protokola.To je središte Praveen Satyanarayana vizije u Tredence-u: prilagođeni tokovi rada, ontologije, grafike znanja, alate i metrike za svaki domen, koje nose dva nepregovarača koja se primenjuju svuda. Пословни језик решава канонске метрике, дозвољене спојеве, јединице и линеаге, а систем затвара опсег преко метрике, времена, сегмента и географије пре него што потроши било које рачунање. Ontology-first grounding. Мулти-турн размишљање се одвија кроз верификациони штапић са двоструким судијама, једним ЛЛМ критиком за структуру и јасноћу и једним златним слојем података за нумеричку истину. Reliability over autonomy. Већ више од деценије, компаније су сипале новац у складишта и табла док је кашњење одлучивања остало тврдоглаво. Проблем последње миље није празнина у визуализацији. То је празнина у размишљању. Затварање захтева системе који разјашњавају намере, обликују и тестирају хипотезе, мапирају тврдње на управљане податке и враћају препоруке спремне за одлучивање са ревидираним трагом. То је тачка Млечног пута, агентичког одлучивања Правеен и тим су изградили за описну и дијагностичку аналитику. То третира корпоративну стварност онако како је, са преоптерећеним условима, делимичним подацима, крхким спојевима и захтевима ревизије. "У малопродаји, агент који не може да говори корпу, УПЦ, промоцију и продавницу нема пословни писање СКЛ." - Правеен Сатианариана „Ми градимо сазвежђе агента, а не бота маскота.Свако зна своју домену, своје алате и своје страже.“ – Правеен Сатианариана What makes this different Šta to čini drugačijim Агентиц АИ је софтвер који бира акције и користи алате за остваривање циља унутар страже. Правеен допринос је да се та идеја мери и управља за аналитику. Нацртајте термине на ентитете, метрике, синониме, линеаге и дозвољене путе за придруживање. Компилирајте планове у чуване позиве алата са временским прекидима, ретријерима, прекидачима кола и СКЛ контролама структуре на варијантама шеме. Generirajte konkurencijska objašnjenja, vezujte svako od njih za polja, spojeve, transformacije, testove i vizuelne elemente, a zatim rangirajte po prethodnoj verovatnoći, troškovima za potvrdu i očekivanom dobijanju informacija. Дозволите критичком моделу да постигне јасноћу и покривеност док продавница злата проверава бројеве, спојеве, филтере и статистичке тврдње. Pružite tabele, brojeve, poverenje i linkove na ceo trag za reviziju. Why now Zašto sada Povećanje grešaka je neoprostivo. Skromne stope grešaka po koraku smanjuju pouzdanost od kraja do kraja u tokovima rada u više koraka, zbog čega su važni ograničeni koraci, verifikacija i ljudska vrata. Dužina razgovora takođe pokreće troškove tokena i latenciju, tako da praktični sistemi preferiraju zadatke kratkog stanja sa eksplicitnim kontrolnim tačkama. “Kratki, provereni koraci pobeđuju duge, pametne razgovore.” – Praveen Satyanarayana A crisp domain-native playbook Црисп домен-нативе плејбоок Систем не испоручује један шаблон. Он испоручује пакете домена који укључују онтологију и графикон знања, проверени сет алата, почетну библиотеку хипотеза и метрике прихватања. Малопродаја, БФСИ, ланци снабдевања, телекомуникације, здравства и путовања сви користе исту кичму, али инсталирају различите пакете. Удружења и линија се разликују по домену, тако да се поузданост мора дефинисати локално и спроводити централно. “Najbrži način da izgubite poverenje je da odgovorite brzo sa pogrešnim dodavanjem / podacima.” Правеен Сатианараиана Knowledge graph and ontology operations График знања и онтолошке операције Онтологија и графикон знања делују као уговор између језика и података. Они кодирају односе ентитета, метричку линију, придружују се прихватљивости, синонима и ознакама политике. Они такође носе трошкове пута и етикете квалитета, тако да планирачи преферирају кратке, поуздане руте. Операције на овом слоју укључују: Дрифт монитори. Детектирају промене шеме, промене дефиниције, неусклађености јединица и прекиде односа. Adapteri i učionice. obezbedite adaptere domena za nove tabele i kurirajte zadatke učionice koje otvrdnuju slabe tačke. Одржавање компактне продавнице термина подржане уграђењем за повлачење и тврдим правилима за прецизност. Покрените проверу префикса и структурне СКЛ тестове на скривеним варијантама шеме пре извршења. Транспарентност линеаже: Запишите табеле, спојеве, филтере и правила агрегације у траг који се може истражити по улози. Custom evaluations and rubrics Custom оцене и рубрике Generic leaderboards ne meraju pouzdanost preduzeća. Milky Way koristi prilagođene rubrike i testove prihvatanja koji ponašanje pretvaraju u signale za učenje i za go-live vrata. Оквиривање и сигнали за заштиту. Разјасни бројање, прецизност за закључавање опсега, пропуштене захтеве за информације, откривање типа задатака и прекидање или прекидање доступности. Онтолошки сигнали за поравнање. тачност мапирања поља у односу на златну кратку листу, повезивање стопе валидности на онтолошком графику, придржавање правила агрегације према линији и латенција ескалације када потребни подаци нису присутни. План комплетност, статистички тест адекватност, СКЛ структурна исправност, однос успеха извршења, и истраживачке дубине широм дистрибуција, кохорта, оутлиерс, и контроле. Сигнали узорака. поверење у узрочну атрибуцију, време водеће акције, персона погодна за потрошњу извршних и аналитичара, и индекс транспарентности у траговима. Улоге обликоване награде које кредити појашњења за побољшања опсега-блоцк, мапери за тачност поља и придружи валидност, извршиоци за структурну коректност, и репортери за персоне фит и транспарентност, са тим бонус за на време затварање изнад прага поверења. Ове евалуације се покрећу ван мреже на синтетичким задацима који одражавају стварну шему и покрећу се на мрежи као сенке или заграђени токови. How multi-turn reasoning actually runs Како мулти-турн размишљање заправо ради Објашњење се конвергира у опсег-блоцк са минималним оптерећењем на корисника. Хипотеза мотор сеје кандидате из доменске библиотеке и из повратка преко претходних случајева и обележава коегзистенцију или конкуренцију. Мапер везује сваку хипотезу на поља и спаја и производи мапу фактора. Извршилац покреће СКЛ и тестира под временским прекидима и прекидачима и прати истраживачку дубину. Критичари и златни судије итерирају на наративном квалитету и нумеричкој истини. Репортер сакупља приче специфичне за улогу са доказима, поверењем и следећим акцијама. Свака фаза емитује метрике које хране и евалуацију и учење оја Reliability and economics by design Поузданост и економичност по дизајну Сцафолд снима потписи алата, политике нежељених ефеката и трошкове. Алати враћају структуриране повратне информације које укључују успех, делимични успех, узорак и трошкове. Деструктивне операције су затворене. Меморија је епизодична и семантичка уместо бескрајног транскрипта. Алати без државе се преферирају где је то могуће. Државни агенти користе претраживање и кратке контексте за контролу трошкова токена. Adoption that earns trust Usvajanje koje stvara poverenje Тимови почињу са људским у току где аналитичари потврђују опсег и прве препоруке. Они напредују до људског на току где рутински путеви аутоматски раде и изузеци захтевају преглед. Затим овлашћују селективну аутономију за уске, високо-поуздане радне токове са повратком и пуном ревизијом. Open work, stated plainly Otvoren rad, jasno izrečeno Онтологија и одржавање графа носе стварне трошкове. Детекција дрифта и наставни планови домена су у току. Играње награда је могуће и мора се проверити са крос-категоријским ревизијама и варијантама изненађења. Синтетичке до стварних празнине и даље постоје и имају користи од циљаних сенки на догађајима уживо. Додељивање кредита у дугим траговима је бучно, тако да награде у облику улога и тимови бонуси побољшавају стабилност. Why this vision is credible Zašto je ova vizija verodostojna Правеен-ов приступ комбинује агентичку оркестрацију, употребу алата, ресетовање и учење из сигнала, а затим их причвршћује на корпоративне ограничења. Позиција је мишљена где мора бити са онтолошким капијама и златним судијом и модуларним где би требало да буде са заменљивим алатима и адаптерима домена. Ако је последња миља о томе да се анализа користи на време и под контролом, ово је пут који се држи у производњи и скалама по дизајну. “Narava je samo snažna koliko i njen trag, mi šaljemo trag i odgovore.” Правеен Сатианараиана References Референце Oracle, Шта је агентичка АИ, 2025. Gartner, Top Strategic Technology Trends for 2025, Agentic AI, 2024. Гоогле ДеепМинд, Увођење Близанца 2.0 за епоху агентизма, 2024. Уткарсх Канват, Зашто се кладим на АИ агенте у 2025, 2025. Навин Цхадда, АИ-Прве професионалне услуге: Велики еквализатор долази, 2025. Покривеност индустрије о уносу агента и усвајању предузећа, 2025. Ова прича је дистрибуирана као издање Касхви Пандеи под ХацкерНоун'с Бусинесс Блоггинг Програм. Ова прича је дистрибуирана као издање Касхви Пандеи под ХацкерНоун'с Бусинесс Блоггинг Програм.