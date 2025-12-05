Нова историја

Паметна заштита од пожара: Како АИ заувек мења превентивно одржавање

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/12/05
featured image - Паметна заштита од пожара: Како АИ заувек мења превентивно одржавање
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesСазнајте више

КОМЕНТАРИ

avatar

ХАНГ ТАГС

data-science#ai-preventive-maintenance#iot-fire-monitoring#fire-predictive-analytics#digital-fire-safety#ai-fire-protection#smart-building-fire-prevention#predictive-fire-safety-systems#good-company

ОВАЈ ЧЛАНАК ЈЕ ПРЕДСТАВЉЕН У

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories