Злато, понос и закључана врата: Последњи збогом сина

Astounding Stories of Super-Science фебруар, 2026, by Astounding Stories је део HackerNoon's Book Blog Post серије. Можете прескочити на било које поглавље у овој књизи овде. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter II: The Wilfulness of Youth Задивљујуће приче о супернауци фебруар 2026: Мори и Фенс, том 1 (од 3) - Поглавље II Жеља младости Џ.Х. Риддел

Хенри Иврајн је једва закључио, када су врата стана била насилно отворена, дајући пријем високом баронету, "Мисер сер Ернесту", као што су га сви који су га познавали називали. Podsećao je, a ipak nije bio sličan, i njegovim sinovima, imajući brz, energičan način jednog, i melanholičan, nezadovoljan izraz drugog; njegova kosa, koja je nekada bila crna kao Ernestova, sada je bila siva i grizljana; lice mu je bilo ogrebotina, iako očigledno više od hrabrosti nego od velike starosti; oči su mu bile tamne i oštre, i činilo se da stalno trese brze poglede u udaljene kutove u potrazi za bilo kojom kovanicom, bez obzira na to koliko je ona bila beznačajna; usta su mu, kao u vreći novčanika, izgledala kao da imaju prirodnu sklonost da se otvore, osim u vrećama; brada mu je davala 22a divlji, hrapav "Opet, Henri", počeo je on, žurno uklanjajući zapaljive logove sa svog položaja i gasivši ih, kao da su nameravali da zapale kuću, "a opet, hvatajući se i govoreći i trošeći gorivo; još ćeš umreti u radnome domu, dečko; trošićeš bogatstvo za nedelju dana. „Niste mi ostavili dovoljno svetla da vas obavestimo“, odgovori mladić besno, gledajući na trenutak svog roditelja kroz mrak, s pogledom u kojem je prezir odlučno stekao ovladanje nad sinovskim poštovanjem; ali onda, sećajući se 23 da je ispitivač njegov otac, snažno se potrudio, i dodao, u drugačijem tonu, „ako mi kažeš ime pošiljatelja, moći ću da ti dam još detalja.“ „То је рачун који не намеравам да платим“, приметио је сер Ернест, „од краставца по имену Тарнер: ствари — хаљина; дито, веш; износ, пет килограма. „Siguran sam da ne može da priušti da ga izgubi“, reče Henri toplo; „naručio sam te artikle, gospodine, kada sam, po vašoj želji, otišao kod pukovnika Purdaya da predložim njegovu odvratnu ćerku, koja je pobegla sa lordom Rondefordom pre nego što sam imao vremena da to uradim. “I ti možeš da platiš za njih”, dodao je njegov otac, “kao da se ne bi udala za gospođicu Purday.” „Kao što se gospođica Purday ne bi udala za mene, ti misliš, gospodine“, odgovori Henry. „Kako bih se u to vreme oženio sa Xantippom, ako bi ona samo obećala da će me fizički izvesti iz Lincolnshireja.Kada bih znao da je ona tajno udata za tog siromašnog lord Rondeforda, zašto, naravno, ne bih na nju rasipala novi kaput; ali ne znajući to, ja sam to učinio, a Turner ne treba da pati zbog moje prebrze žurbe.“ "Или, боље речено, не желите да журите", кинуо се његов отац, који је имао своја приватна мишљења о том питању. "Па, као што сам раније рекао, можете платити рачун." „Да сам имао средства да то урадим, то вам никада не би требало послати“, рече Хенри; „што се тиче ствари, надам се, господине, да ћете то решити. "Да, последња - и последња - и последња, годинама; не, не, Хенри, то неће учинити са мном сада; уморан сам од тог плача, немам вере у то обећање. Пошто вас не могу научити да будете економични, спречићу ове трговце да вам дају кредит: пустите их једном или два пута без свог новца, и они ће размишљати пола десетине пута пре него што вам опет верују. "On je siromašan čovek, gospodine, i ima veliku porodicu", poručio je Henri; "to ne bi bila velika suma za tebe da platiš, i to bi bio težak gubitak za njega da podnese." - Što je gubitak teži, duže će ga se sećati - rekao je barun divlje. "Може вас присилити да решите рачун", рекао је његов син. „Ах! и како, молите се?“ "Може да вас позове за износ; ја сам под годинама", Хенри се поново придружио, вруће. „Dozvolite mu da ga isproba“, reče barun, „dozvolite mu da ga isproba, i ja ću mu naučiti lekciju koju nikada neće zaboraviti: ali on to neće pokušati. „Idite u sud sa serom Ernestom Ivrajnom! nema čoveka, plemenitijeg ili običnijeg, u Linkolnshiru koji bi to pokušao: pozovite me!“ i stari jadnik se toliko dugo smejao ideji da je Henriju bilo vremena da se malo smiri pre nego što je barun završio. „Možda sam pomislio i rekao da ću te sada osloboditi tereta da me podrzavaš“, počeo je njegov sin, kada je sir Ernestovo mrznjenje bilo gotovo; „ali sada sam se zakleo: još dvadeset četiri sata, a ja ću biti na putu da potražim svoju sreću ili da nađem grob; jer bih radije kopao tlo kao najsiromašniji radnik, nego da ostanem ovde. Barun je ponovo upao u neku vrstu đavolskog smeha, dok je pitao gde je Henrija mislio da ide. „У свет, господине“, одговорио је младић тужно, и на врло другачији тон од онога који је користио током разговора са својим братом; „где ми је мало важно, било да је то исток, запад, север или југ, тако да ме то довољно удаљава од овог несрећног места. „Vi ste se na tome razveselili“, primetio je Sir Ernest, žestoko, gledajući u okvire svog sina; „vi ne izgledate nesrećno, iako o tome toliko pričate: verovatno se sva vaša tuga isparava u rečima. „Postoje žalosti suviše duboke za reči“, murmurao je Ernest, dok se Henrij ponovo pridružio: Како сам гледао и говорио, знате; како сам Često sam, pre 27 godina, govorio da ću napustiti kuću, u potpunosti nameravajući da izvedem tu nameru u realizaciju kada se pojavi neki definisan plan podrške.Odlučan sam da odem sada: vi ste mi često govorili da mogu; da mladi ljudi treba da se bore i da se bore za sebe. Осећај "Остаћеш за многе суботе", загрлио је његов родитељ. „Sunce nebesko više neće zasjati na mom licu ovde, osim ako se posle godina ne vratim, bogat i nezavisan, da dokažem šta moćna volja i pravedna svrha mogu da postignu za svakog čoveka“, odgovorio je Henrij. „Ako bih posle toga bio srećan i prosperitetan, kako bih se samo jednom pohvalio kada bih ponovo pogledao na te močvare i kvagmir, i pomislio na umoran život koji sam vodio među njima, i kako sam mrzeo i mrzeo samo ime Raj.“ „Henrij!“ uzviknuo je brat brzo, ali se barun samo nasmejao i rekao: "Neka ide dalje; to mi ne šteti, čini Raj ničim manje vrednim, ne košta novac, ništa osim daha, i ima mnogo toga da štedi: dobro mu je, pusti ga da ide dalje." 28 „У праву си, господине“, рече Хенри, жестоко; „добро ми је ово, последње вече мојег боравка под кровом мог оца, да једном говорим потпуно и искрено. мрзим ово место; годинама сам имао само једну жељу – да се извучем из њега било којим средством. размишљао сам дању, размишљао сам ноћу, како би се тај предмет најбоље могао остварити; али тек јутрос сам донео своју коначну одлуку да одем у свим опасностима, и, молим вас, Небо, придржавам се тога.“ „Koliko dugo?“ upitao je starac. „Bez obzira na to da je bilo kakve koristi od života“, odgovorio je Henry. „Neki od naših rođaka će vas, gospodine, obožavati za svoje ciljeve. „Ja govorim sada, ne kao sin ocu, ne kao onaj koji se nada ili očekuje od vas da će biti u korist, bilo sada ili u bilo kom budućem trenutku, već kao onaj koji, umesto da bi mogao biti uzrok nesreće, iskreno i iskreno odgovori; i ja kažem da vas obožavaju za svoje ciljeve, i pričaju kao da su Ernest i ja imali sve u životu da se zahvaljujemo, ako mi nikada ne bismo bili zadovoljni; oni prate svu nesreću ovog nesrećnog doma našeg, ali onima koji su umesto da budu uzroci nesreće, samo patili od zla koje nas je učinilo onim što je učinilo "Да ли сте то сигурно урадили?" баронет је тражио, цео његов оквир треперећи гневом. - Gotovo - reče Henrij. - Moram samo da dodam da, pošto je Raj za mene bio mesto mučenja, želim da ga ostavim u prostoru od nekoliko kratkih sati. „Verovaću ti kad odeš, a Ernest –“ „Šta će učiniti, ne znam“, vraća se mlađi brat. „Nadam se da će doći sa mnom; verujem da će ga voditi muška odlučnost; ali da li će ili neće, da li će odlučiti da ode da doji svet kako može, ili da ostane ovde, neće napraviti ni najmanju promenu u mojoj nameri: ništa me sada ne može preokrenuti.“ „Idite, dakle“, reče starac, gorko; „Ja vam naređujem da izađete u svet za koji mislite da će vam učiniti nežniji deo nego što je učinio vaš otac; da se odvojite od onih odnosa čiji savet prezirete: uradite šta god želite.Odričem vas, odbaciću vas; dete moje ste, naslednik moj nikada nećete biti: idite – pogledajte od čega je napravljen svet; naučite prirodu ljudi; otkrijte šta pobeđuje njihova srca, preokreće njihove ciljeve, trese sudbine nacija, trese carstva, pomera svet – i onda se zauvek pokajte što ste odbačili od vas onoga ko se zbog vas godinama borio da dobije dragoceni talisman, ali koji se zbog vas više neće boriti „Znam kakvo blagoslovno zlato može da se napravi; osetio sam kakvo je to prokletstvo“, žalosno je odgovorio mladić. „Svet me o tome ne može ništa naučiti, a ja ga još nisam naučio.Ne tražim od tebe pomoć, ali da me posle toga moja savest ne bi uvredila zbog izgovaranja nekih reči koje su mi upravo izašle iz usta, molim te, pre nego što se zauvek razdvojimo, da mi kažeš da im oprostiš; jer, iako je istina, priznajem da ih možda nisam trebao govoriti.“ „Uvek isto“, iznervirao je starac; „uvek govoriti, uvek se pokajati: uvek pretiti, nikad ne činiti; uvek sanjati, nikad ne činiti; uvek murmurati, nikad ne zadovoljiti; uvek ekstravagantno, nikad ne reformirati; uvek uvek uvrediti, uvek se izviniti, ali nikad ne menjati; uvek isto – uvek – uvek – do kraja vremena.“ I kada je završio ovaj komplimentarni sažetak karaktera svog sina, barun se okrenuo da napusti sobu. „Ne pretim, ne sanjam sada; mislim da idem: pre svitanja do sutra, biću milje odatle.Nakon večeri, možda se nećemo sresti godinama, najverovatnije, nikada: razgovarajte sa mnom, recite nešto pre nego što napustim ovo mesto, koje, po svakoj ljudskoj verovatnoći, nikada više neću videti.“ 32 И Хенри, који је увек био у крајности, било од љутње или туге, положио је руку на руку човека, који је, са својим бројним недостацима и малим врлинама, остао, и, упркос свему, његов отац. Koliko dugo i koliko ozbiljno su braća ostala posle njegovog odlaska u tom tužnom stanu, razgovarajući zajedno, bilo bi nemoguće reći; ostala su tamo dok se zvezde nisu osvrnule i mesec se pojavio; a onda je Ernest, umoran i tužan, zamolio Henrija da ode na odmor i spava na njemu. Koliko puta se posle godina Ernest Ivraine sećao reči i misli te nezaboravne noći, kada je, bez sna i nesrećan, razmišljao kojim putem treba da krene, koji put bi izabrao; kada su mu ukrašena sloboda i zlatno ropstvo predstavljeni njegovom izboru; kada se trudio da ispravno vidi svojom mračnom blistavom svetlošću razboritosti, a pogrešno je postupio; kada je još uvek bio u njegovoj moći da baci zamke iz svoje duše, ali ih samo zategne oko nje; kada je nazvao Henrija prljavim i glupim i pogrešno vođenim, i trudio se da ga tako misli; kada je zamišljao da je njegov izbor bolji i razumniji, i osećao da je u svom srcu pogrešan; kada Док је најслабија нијанса сиве обојила источно небо, Хенри је стајао поред свог брата; у једној руци је држао запаљену свећу, а у другој кофер. „Da li si izmislio svoj um?“ upitao je. „Da“, rekao je Ernest. „I kakva je vaša odluka?“ upitao je Henry. 34 Odgovor je bio: „Da ostaneš, jer nećeš ostati da se brineš o svojim interesima, ja ću ih verno čuvati za tebe.“ „Чувајте своје“, одговорио је његов брат брзо, али не немилосрдно. „Ја вам кажем да не желим ништа, не очекујем ништа, и ја почињем у животу – не као син сер Ернеста Ивраина, већ као човек без шилинга или наде да ће га направити, осим сопственим напорима. И запамтите, Ернесте, да су воље несрећника често чудни документи: нисте сигурни у богатство након година издржљивости: ви бирате одређену несрећу за једноставну прилику. sigurna „Ne“, odgovori Ernest, „neću ostaviti neograničeno bogatstvo pohlepi naših odnosa; neću baciti od sebe takvu šansu, kada, trpeći malo duže, mogu biti slobodan da oblikujem svoju sudbinu onako kako želim. ako ikada budem bogat, bićeš tako i ti; ako ne, ja, nazvan siromašan, onda ću preduzeti korak koji se plašim u ovom trenutku. „Ali ne za Смрт, Ернесте, не због његове смрти“, рече Хенри свечано. Његов "Ништа осим његове смрти никада не може да нам донесе срећу, Хенри", одговорио је његов брат наглашено. „Ernest, nikad nisam želeo da umre, čak ni u najgorem trenutku.“ "Често имам", била је старац кратка исповест, и гледајући у лице свог брата, након што је изговорио речи, видео га постаје бледа и нејасна, као да га је реченица разболела. „Боже, помози ти од грешних мисли и дела, Ернесте“, прошетао је, док су заједно напустили стан, а Ернест је одговорио: „Амин“. Oni su šetali koridorom nekoliko metara u tišini; ali tada je Henrij, zaustavljajući se na vratima skoro na kraju, rekao žurno: „Ne mogu da odem da ga ne vidim.“ Jedan gorak osmeh okrenuo je Ernestu usne na tu ideju; on nije mogao da razume polu-instinktivne osećanja svog brata o nejasnoj, promenljivoj naklonosti prema roditelju.On je imao uspostavljenu mržnju prema samom nesrećniku, i nije mogao da razume kako je Henrij, koji je toliko patio da je za njim bacio svu nadu u bogatstvo zauvek, pre nego što je mogao da izdrži 36 godina duže, mogao da ima bilo kakvo drugo osećanje osim tog fiksnog odvraćanja prema čoveku koji je, iako je bio njihov otac, zamračio njihove živote, potkopavao njihove želje, oblakao njihove budućnosti, mortificirao njihov ponos godinama. „Neće vam se zahvaliti što ste ga uznemiravali i što ste mu u umu podigli sve vrste užasa, u vezi sa lopovima i ključima od kostura“, primetio je stariji brat, sa šaljom koju su njegovi roditelji možda zavideli; ali Henry je nežno zazvonio kroz zatvorena vrata, koja su, kako je dobro znao, bila zatvorena i zatvorena u unutrašnjosti. “Oče, želim da ti govorim – samo jednu reč.” Сиромашан је био будан и у тренутку; са треперећим прстима он је раздвојио причвршћиваче. „Šta nije u redu?“ upitao je. „Šta se dogodilo?“ „Ja idem, gospodine“, reče Henry. „Да ли је то све?“ вратио се његов отац. „Мислио сам, можда, да је неко прекинуо. "Ако живим, пре него што сам сивокоса", био је одговор. "Један сигуран одговор - време за долазак и одлазак: може значити сутра, или данас, за то", рекао је старац. „To ne znači ni danas, ni sutra, ni sutra“, odgovorio je njegov sin, „to znači godine, duge godine, dakle: kada sam stekao bogatstvo: kada više nisam mlad, već čovek koji se borio i borio i pobedio. ja – nisam mogao da te ostavim, možda zauvek, bez još jedne reči – žao mi je zbog onoga što sam rekao sinoć; hoćeš li mi se oprostiti, gospodine?“ Možda ga je prisustvo njegovog brata sprečavalo da traži blagoslov roditelja na svom poduhvatu; možda je osećao da bi takva reč iz tih tankih pohlepnih usana bila samo ismevanje; možda mu takva ideja nikad nije prolazila kroz glavu: u svakom slučaju, kratka engleska iskrena rečenica za rastanak bila je sve što je tražio i sve što je dobio. "Збогом, онда", рече старац, који је прошао кроз сцену као да је то нека врста фарсе - (у ствари, он је то сматрао таквим; једина озбиљна ствар коју се плашио у делу јесте потражња за новцем); "Збогом, онда", и он је држао дугу танку руку, коју је његов син тужно узео. Sva prošlost plivala je pred njegovim očima: njegovo detinjstvo, njegova majka, njena smrt, nekoliko ljubaznosti koje mu je otac ikada dao, mnoge besne i nestrpljive izraze koje je upotrebio prema tom roditelju! On je divlje pogledao natrag u 38 prethodne godine svog postojanja, i na tom pogledu svi događaji, iskušenja, ciljevi, razočaranja i pogreške, izlazeći iz kuće koja je, iako sanjarija, još uvek bila neka vrsta doma; otac koji je, iako sebičan, neosetljiv čovek, bio gotovo strašno pogledao u mračnu, mračnu, neizvesnu budućnost, u koju je imao prijatelja, ili svetlo, ili rudnik, ili kompas, u koji je, iako je bio okružen prljav Ostavljajući sve – nesrećnu kuću, nesrećnog oca, melanholičnog brata! odlazeći u stranu zemlju da se suoče sa smrću kao običan vojnik! odlazeći, možda godinama, možda zauvek! cela vizija prošlosti, sadašnjosti i budućnosti brzo mu je prelazila dušu i omekšala je; i tada, poslednji put kada su se on i njegov otac ikada sreli ili se razišli, mladić, zaboravljen ili bez obzira na Ernestov grob, prezirući osmeh, sklonio je glavu na tu ruku, 39 koja nikada nije željno uhvatila zlatni komad, i poljubio ga. Bilo je nečeg u činu, što je na trenutak dirnulo gvožđavu dušu starog nesrećnika; ali mučeći sebi reči: „On neće otići posle svega, sve je priča“, on je samo rekao: „Dobro, onda, dečko, uskoro ćeš se vratiti“, i tako pusti svog sina da ode. Nekakav film je zamračio Henryjeve oči dok se okrenuo od tih vrata da razbije sve veze: jedna rečenica bi ga tada ostavila – ali stariji čovek to nije rekao – iako bi jedna reč mogla da ga napusti sledećeg dana. Kada su stigli do glavne dvorane, međutim, zvuk sir Ernestovog glasa koji ih je pozvao odjekivao je strašno kroz duge hodnike. „Ne, ne, to nisi ti što želim“, uzviknuo je nesrećnik dok je govorio, „ali Ernest; mogu mu verovati, a ti se nikad ničega ne sećaš.Sigurno vidiš da je vrata pravilno zatvorena kada izađeš; to je sve: ili ostani, ja ću je zaustaviti za tebe.“ И старац, спуштајући се низ степенице и преко ходника, затвори и затвори тешка храстова врата на одлазећу фигуру свог најмлађег рођеног, 40 и са треперећим жељом прилагодио сваки ланац и бар, да види да је све на свом месту, док је Ернест приметио, док су заједно шетали дуж терасе, "On bi mogao da spava ako bismo mi bili u našim kovčegima, Henri, ali ne ako bi bolt u kući bio zanemaren da bi se povukao." Хладноћа је пала на душу млађег брата кад је чуо да врата буше насилно иза њега, а трзање ланаца и решетка брава ударило му је оштро на ухо: то је био његов отац збогом од њега; то је био последњи звук који је слушао у тој кући, док се, након година изгнанства, вратио да пронађе свог родитеља мртвог, уклоњеног у тај други свет где злато и земаљска блага не користе. Jutarnji vrući vetar nije hladnije pucao na njegov obraz nego što su njegove reči pogodile njegovu dušu; zimski mraz nikada nije posedovao gorčinu veću stvarnosti od kratke rečenice njegovog brata.Tako je Henry Ivraine izašao, posle mnogih odluka i mnogih borbi, kao što je rekao da će, „u svet;“ i Sir Ernest, njegov otac, bez žalosne ili nežne reči, zavrtio je vrata kuće iza njega.Kada je sledeći put ugledao tu kuću, druga ruka ga je zagrlila na otvorenom portalu: drugi glas ga je pozvao da ga ponovo dočeka, jer je stari 41 čovek zauvek otišao iz svoje novčanice, a mesto gde ga je zamračio i oblakao ga više nije znao. Пет миља браћа су наставила свој пут у тишини; јер је Хенри био превише болестан у срцу, и узнемирен у духу, да би изговорио слоган, а Ернест није бринуо за напор када се то могло избјећи; али на дужину, када су стигли до Лондона, и видели од мрачног светла новембарског јутра, возач брзо напредује дуж равне, равне, бескрајне аутопута, рекао је млађи, “Sada, Ernest, konačno odluči: hoćeš li doći sa mnom?” „Ne“, bio je odgovor; „ali hoćeš li misliti tri puta i okrenuti se?“ „Не за светове“, одговорио је Хенри, тресећи се; и, лежећи руку на старом комаду вуљког дрвета који је лежао поред пута, погледао је најпре, тужно, на тамни објекат који се окренуо према њима, а затим на свог брата. „Никада те нећу заборавити“, рекао је он, на крају, ваљаним гласом, „у животу или у смрти, никада; и шта год да дође, било да је то добра срећа или зло, ти, Ернест, никада не смеш заборавити мене.“ Без одговора, старац је узео испружену руку у своју, и притиснуо је у своју; онда, извлачећи 42 прстена од прста - једноставан златни прстен, који садржи неколико финих нити лукаве косе - он га је тихо дао свом брату, са погледом који је Хенри правилно тумачио, "Држите га за Саке, и запамти ме“. ovde Као да је могао да сруши руке када је дете око мајчиног врата, онај који је отишао сада их је дивно бацио око Ернеста, свог мрачног, строгог брата: овај је осетио да му је дах топао на његовом образу на тренутак, а следећи га је чуо како гласно позива возача да се заустави: видео је руку која му се дрхтала са врха возила, а онда су коњи, окрећући се око кривине на путу, износили све из његовог вида, и оставио га да стоји сам. Један је прилично почео у свет; и Ернест, са тамнијом нијансом него икада на његовом челу, вратио се, још усамљенији него икада, до мочвара, и мочвара, и поплава Раја. Хенри Иврајн је заиста отишао у Лондон да „тражи своју срећу", и ту морамо ићи, иако не да га пратимо: не – он је отишао тамо да постане војник; и тамо путујемо да се упознамо са господином Алфредом Вествудом, и – неким другим људима, да остваримо коју похвалну сврху је потребно затворити ово друго поглавље и започети треће. 