Threshold Network tBTC tani jeton në Sui: Ushering në një epokë të re për Bitcoin DeFi

Zgjidhja e Paradoksit të Utiliteteve të Bitcoin: tBTC në Sui Eliminon Zgjedhjen midis Sigurisë dhe Utiliteteve.

Përfitimet e Web3 me Web2 Lehtësi: Përjetoni Bitcoin DeFi me 400ms përfundimësi dhe tarifa pothuajse zero në rrjetin me performancë të lartë të Sui.

Efektiviteti i paprecedent i kapitalit: Likuiditeti i Bitcoin rrjedh lirisht nëpër një ekosistem protokollesh, duke ruajtur likuiditet të thellë pa fragmentim.

Complete Bitcoin DeFi Suite: Qasja e menjëhershme në tregtinë, huamarrjen dhe strategjitë e përfituara nga DeFi përmes tBTC, të mbështetur nga 1:1 Real Bitcoin.

tBTC takohet me Sui: Çlirimi i Bitcoin nga kuvertat digjitale

Pragu dhe Sui kanë njoftuar një integrim të madh për të sjellë tBTC, aktivin kryesor të decentralizuar të Bitcoin, në bllokadën Sui, të projektuar për miratimin në masë.Kjo bashkëpunim hap qasje në më shumë se $ 500 milion në likuiditetin Bitcoin për ekosistemin me performancë të lartë DeFi të Sui, i njohur për tarifat e tij pothuajse zero, finalitetin e dytë dhe efikasitetin e jashtëzakonshëm të kapitalit.

Threshold Network’s tBTC është një version i decentralizuar, i minimizuar nga besimi i Bitcoin që ruan parimet themelore të Bitcoin ndërsa lejon likuiditet në të gjithë ekosistemet DeFi. Tani jetojnë në Sui, tBTC mundëson përdoruesit për të tregtisë, huazimit, dhe të angazhohen në strategji të avancuara DeFi në një mjedis të sigurt, të shkallëzuar, me përfundim të transaksioneve sa më shpejt sa 400 milisekonda.

Sui do të jetë zinxhiri i parë jo-EVM për të mbështetur direct minting Në Sui, tBTC mund të marrë pjesë në strategjitë DeFi brenda një mjedisi të shpejtë, të shkallëzueshëm – nga tregtia dhe huadhënia në raste më të specializuara të përdorimit, të tilla si duke shërbyer si garanci në protokollet si Bucket, duke ruajtur në të njëjtën kohë pronat e saj thelbësore.

“Bitcoin është projektuar për t’u përdorur, jo për t’u bllokuar”, thotë Callan “Sap” Sarre, bashkëthemelues dhe CPO në Threshold Labs. “Me tBTC në Sui, ne po kombinojmë sigurinë e kripto-kriptografisë me një rrjet me përhapje të lartë për të krijuar një standard të ri për Bitcoin utility.

Integrimi do të zgjerojë ekosistemin në rritje Bitcoin të Sui përmes katër protokolleve Sui-native:

Bluefin: Tregtisë tBTC mbi çifte të zgjedhura dhe të zhbllokuar shpërblime shtesë APR.

Bucket: Ruaj, shpenzoni dhe eksploroni DeFi të fuqishëm me Bitcoin me lehtësi.

AlphaLend: Aksesi në çifte të avancuara të huasë dhe shpërblime APR% duke ofruar tBTC.

AlphaFi: Aktivizoni strategjitë e BTC DeFi me levë të lartë me kuvertë automatike.

Përveç kësaj, përdoruesit gjithashtu mund të minojnë tBTC direkt në Sui përmes dApp-it të kufirit, duke siguruar një pikë qasje të sigurt dhe të lehtë në BTCFi. përfitimet kryesore të tBTC në Sui përfshijnë:

Sub-Second Finality: Transaksionet përfundojnë në 400 milisekonda.

Eliminoni Fragmentimin: Lëvizni Bitcoin pa probleme midis protokolleve me tarifa pothuajse zero.

Sovraniteti i vërtetë: Asnjë mbështetje ndaj kujdestarëve të centralizuar.

Web3 Power, Web2 UX: I shpejtë, i lirë dhe i lehtë për t'u përdorur.

Së fundi, Wormhole do të shërbejë si ofruesi kryesor i ndërveprueshmërisë për zgjerimin e tBTC në rrjetin Sui. Një urë e dedikuar që lejon përdoruesit të lëvizin tBTC nga rrjete të tjera në Sui së shpejti do të jetë në dispozicion në faqen e internetit të Portalit. Kjo integrim do të përmirësojë aktivitetin e ndër- zinxhirit, duke e bërë më të lehtë për përdoruesit të hyjnë në Bitcoin DeFi në ekosisteme të ndryshme, duke përfshirë Sui, Ethereum, dhe të tjerët.

“Ne jemi të ngazëllyer për të mbështetur rritjen e Bitcoin në Sui përmes infrastrukturës së ndërmjetme të Wormhole,” tha Robinson Burkey, bashkëthemelues i Wormhole. “Kjo integrim përparon ndërveprimin e Bitcoin dhe hap mundësi të reja DeFi duke ruajtur sigurinë dhe decentralizimin që përdoruesit presin.”

Bitcoin DeFi po lulëzon në Sui, me një pjesë të konsiderueshme të TVL-së së Sui tani të përbërë nga asetet e mbështetura nga BTC. Që nga shkurti i vitit 2025, një sasi e konsiderueshme e vëllimit të Bitcoin ka rrjedhur në protokollet Sui-native.

Zgjidhja e likuiditetit të pandërprerë të Bitcoin në Sui përmes minimit të drejtpërdrejtë të tBTC.

Mbështetja e strategjive të financuara nga DeFi pa kompromentuar decentralizimin.

Ofrimi i ndërveprimeve pa fërkime DeFi të mbështetura nga infrastruktura e klasit të industrisë.

Si pasuria më e vlefshme dixhitale në botë fiton moment dhe utility, Bitcoin zgjeron përtej shërbyer si një depo e vlerave për të fuqizuar aplikacionet e financave të decentralizuara (DeFi).

Strategjia e tre muajve

Për të mbështetur nisjen e tBTC të Threshold në Sui, Threshold dhe Sui po fillojnë një fushatë tre mujore për të lehtësuar miratimin afatgjatë.Initiativa përfshin mbështetjen e zhvilluesve në nivel protokolli dhe aktivizimet në të gjithë ekosistemin për të siguruar që Standardi Bitcoin lulëzon në aplikacionet moderne DeFi. Kjo përfshin gjithashtu nxitje të kufizuara në protokollet e përzgjedhura të Sui DeFi, domethënë Bucket, AlphaLend dhe Bluefin.

“BTC pritet të sjellë një sasi të madhe të likuiditetit Bitcoin në Sui, duke krijuar një urë që me të vërtetë ka rëndësi për institucionet dhe njerëzit e përditshëm që e duan Bitcoin,” tha Adeniyi Abiodun, bashkëthemelues dhe shef i produktit në Mysten Labs, kontribuesit origjinalë të Sui.

Të përfshihen

Me tBTC në Sui, nuk do të duhet të. përdoruesit mund të marrin pjesë në këtë fushatë duke:

Minting e drejtpërdrejtë e tBTC në Sui nëpërmjet prag dApp:

https://dashboard.threshold.network/tBTC/mint

Si për të Mint tBTC në Sui Tutorial:

https://www.youtube.com/watch?v=RZRNV0SJ7kA

Pjesëmarrja në Galxe Quest dhe quests të tjera:

https://app.galxe.com/quest/Threshold / https://app.galxe.com/quest/bluefin

/ Përvoja e tregtisë fluide në Bluefin DEX: https://trade.bluefin.io/deposit/0x86a297256529521b4a5f2b619d4ee94286a52bcdf6bbb2a68f98d0f67221b098

Qasja në opsionet e huasë tBTC përmes AlphaLend:

https://trade.bluefin.io/lend

Transformoni BTC në një shërbim të përditshëm me Bucket

Automatizoni strategjitë komplekse të Bitcoin me AlphaFi

Mësoni më shumë për Sui and the Threshold Network në Shtëpia.io dhe https://threshold.network , ose ndiqni ato në X në Themeluesi i dhe Rrjetet .

Rrjeti i kufirit

Threshold Network është protokoll i decentralizuar prapa tBTC, një pasuri plotësisht jo-custodial, 1:1 Bitcoin mbështetur nga një model 51-of-100 threshold signer. tBTC mundëson BTC native për të lëvizur nëpër zinxhirë të tilla si Ethereum, Base, BOB, dhe Arbitrum pa kërkuar kujdestarët ose kompromentuar sigurinë. Me mbi $ 500 M në TVL dhe mbi $ 3.6 B në vëllimin e urës, Threshold ofron infrastrukturën më të testuar në betejë, të minimizuar besimin Bitcoin në DeFi. Për më shumë informacion rreth Threshold Network, përdoruesit mund të vizitojnë https://threshold.network.

Për Sui

Sui është një lloj i parë i blockchain Layer 1 dhe platforma e kontratës së zgjuar e projektuar nga e para për të bërë pronësinë e aseteve dixhitale të shpejtë, private, të sigurt dhe të arritshme për të gjithë. modeli i saj objekt-qendër, i bazuar në gjuhën e programimit Move, mundëson ekzekutimin paralel, finalitetin e nën-sekondës dhe asetet e pasura në zinxhir.

Me përpunimin dhe ruajtjen horizontalisht të shkallëzueshme, Sui mbështet një gamë të gjerë aplikacionesh me shpejtësi të pakrahasueshme me kosto të ulët.Sui është një përparim hap pas hapi në blockchain, duke siguruar një platformë në të cilën krijuesit dhe zhvilluesit mund të ndërtojnë përvoja të mahnitshme, miqësore për përdoruesit. https://sui.io .

Kjo histori u botua si një njoftim për shtyp nga Chainwire nën HackerNoon's Business Blogging Program.

