Si SocialFi Crowdfunding është zëvendësimi i VC në Crypto: Intervistë me bashkëthemeluesin e SeedList

Kapitali i rrezikut ka qenë prej kohësh portali i inovacionit, por në kripto, prishjet po fillojnë të shfaqen. Alokimet tradicionale shpesh vijnë me zbritje të pjerrëta, bllokime dhe ekskluzivitet që mbajnë kontribuesit e përditshëm anash. Ndërkohë, një valë e re e crowdfunding kripto në shkallë të gjerë po e kthen atë dinamik, duke kombinuar pajtueshmërinë me komunitetin. Platformat si CoinList, Republika, Kaito dhe Pump.fun kanë provuar fuqinë e crowdfunding shoqëror dhe institucional. Për të kuptuar se çfarë e shtyn këtë ndryshim – dhe ku po shkon – u ulëm me një zhvillues veteran të Solana. , i cili është gjithashtu bashkëthemeluesi i SeedList, një platformë e re e crowdfunding kripto në shkallë të madhe. KriptoSheldon Hello, CryptoSheldon! Can you briefly tell us about yourself and your professional background? Përshëndetje, CryptoSheldon! A mund të na tregoni shkurtimisht për veten dhe sfondin tuaj profesional? Unë fillova të punoj në kripto në vitin 2017 si një programues dhe tregtar, por së shpejti filloi të zhvillohet në ekosistemin Solana. Në vitin 2018 kam takuar djemtë CoinList në konferencën time të parë kripto dhe që atëherë kam qenë shumë i interesuar në mbledhjen e fondeve të decentralizuara përmes kripto. Kam shkruar për këtë temë, duke analizuar shumë monedha në sektorin e shërbimeve financiare kripto në Binance tregtisë globale dhe Binance Square dhe në botime të ndryshme Solana. Unë gjithashtu kam këshilluar një grusht të projekteve kripto në ekosistemin Solana, duke marrë disa nga zhvillimi zero në kapitalizimet e mëdha të tregut në shkëmbimet tier 1 prapa skenave. Venture capital has dominated tech funding for decades. Why is crypto crowdfunding gaining traction now? Kapitali i rrezikut ka dominuar financimin e teknologjisë për dekada.Pse crowdfunding kripto po fiton tërheqje tani? Përgjigja e shkurtër është se kripto nuk pret për takime të bordit. Në VC tradicionale, themeluesit shpenzojnë muaj duke hedhur poshtë, duke negociuar termat dhe duke hequr dorë nga aksionet për kapital. Në Web3, ne kemi parë projekte si Solana, Filecoin dhe Flow të mbledhin qindra miliona direkt nga komuniteti nëpërmjet platformave të tilla si CoinList ose Republic. Shitjet e komunitetit ndodhin më shpejt dhe në bord përdoruesit e vërtetë menjëherë. Kontributorët nuk janë të mbyllur në daljet pesëvjeçare, ata marrin pjesë në ekosistem nga dita e parë. Lansimet e token mund të shkallëzohen globalisht gjatë natës, në vend që të qëndrojnë të kufizuara në Sand Hill Road. Është më e përshtatshme për një teknologji We’ve seen some massive token sales lately. Which ones stand out to you as proof that crowdfunding can rival VC rounds? Ne kemi parë disa shitje masive të tokenëve kohët e fundit. Cilat dallohen nga ju si prova se crowdfunding mund të konkurrojë me raundet e VC? Rritja e 10 milionë dollarëve të WalletConnect këtë vit ishte një shembull i përsosur dhe diçka që kam dashur të shoh për gati 10 vjet.Nuk ishte vetëm në një platformë, ajo u përhap në të gjithë CoinList, Launch X e Bitget, dhe Echo e Cobie. Echo vetë është interesante, ajo shiti $ 500K të tokenëve WalletConnect në vetëm 11 sekonda duke kombinuar përputhjen e drejtuar nga AI me nxitjet e komunitetit dhe Kaito lëshoi Espresso me alokime të bazuara në reputacion. Tani është me vlerë $ 300M në Binance pa fund në sy. Beyond scale, what makes SocialFi crowdfunding so different? Përtej shkallës, çfarë e bën SocialFi crowdfunding kaq të ndryshme? Është për atë se kush jeni, jo vetëm sa investoni. Merrni Kaito - ata ndahen bazuar në reputacionin social dhe analitikën, jo vetëm në madhësinë e portofolit. Pump.fun tregoi fundin e kundërt të spektrit: tokenet meme bëhen virale në mediat sociale para se shkëmbimet të vërejnë. Së bashku, këto eksperimente dëshmuan dy gjëra: Ndikimi është kapital. Vëmendja vetë mund të jetë një motor financimi. SocialFi bën nisjet e tokenit më organike, më pjesëmarrëse dhe në disa raste, më virale se çdo gjë që një sindikatë VC mund të koordinojë. That leads us to your project, SeedList. What gap are you trying to fill in this new landscape? Kjo na çon në projektin tuaj, SeedList. Çfarë boshllëku po përpiqeni të mbushni në këtë peisazh të ri? Nëse platforma të tilla si Kaito dhe Pump.fun provuan se reputacioni dhe viraliteti kanë rëndësi, SeedList pyet: pse na duhen VCs në të gjitha? Ne po ndërtojmë një model ku ato alokime pasive drejtohen në KOLs, shkëmbime të centralizuara, themele të ekosistemeve, dhe madje edhe mikro-influencers me pakicë. modeli ynë i alokimit përdor AI për të matur gjëra të tilla si: Kontributet teknike, Arritja dhe ndikimi social, Angazhimi nga rajonet jashtë SHBA që shpesh përjashtohen. Some people argue VCs provide more than just money, mentorship, connections, governance. Can crowdfunding really replace that? Disa njerëz argumentojnë se VC-të ofrojnë më shumë se vetëm para, mentoring, lidhjet, qeverisjen. Unë kam shpenzuar vite duke parë themeluesit shpenzojnë javë në dhomat e fushës dhe përditësimet e bordit. në kripto, kjo është frikësim i panevojshëm.Platformat si SeedList mund të japin projekte të njëjtat lidhje industriale, shkëmbimet si Bybit ose Binance, partnerët e ekosistemit si Solana ose Avalanche, influencers si Z. Beast që arrijnë dhjetëra milionë - por pa themeluesit hequr dorë nga kontrolli. Siç kam thënë më parë: firma e vjetër VC nuk është më opsioni i vetëm.Ne mund të dorëzojmë kryeqytetin, komunitetin dhe markën globale në një pjesë të kohës. How does this affect retail investors? Aren’t they still at a disadvantage compared to insiders? Si ndikon kjo në investitorët me pakicë?A nuk janë ata ende në një disavantazh në krahasim me insiders? Kjo është pikërisht ajo që ne po përpiqemi të rregullojmë. crowdfunding, kur bëhet siç duhet, do të thotë se shitësit me pakicë marrin qasje më herët dhe me kushte më të ndershme. për shembull, Echo dhe Kaito tashmë kanë provuar se ju mund të ndërtoni modele transparente të alokimit që shpërblejnë kontribuesit, jo të brendshmit. Në SeedList, pjesëmarrësit e shitjes me pakicë – madje edhe mikro-influencers – marrin detyra të strukturuara, alokime të drejtpërdrejta dhe ndërveprim më të mirë me projektet. What’s your long-term vision for SeedList and the broader crowdfunding movement? Cila është vizioni juaj afatgjatë për SeedList dhe lëvizjen më të gjerë të crowdfunding? Deri në vitin 2026, unë besoj se crowdfunding do të jetë default për 100 projektet më të mira të CoinMarketCap. VCs nuk do të zhduken brenda natës, por monopoli i tyre në kapitalin e fazës së hershme po mbaron. Ne do të shohim Launchpads që kombinojnë pajtueshmërinë, analitikën dhe likuiditetin, modelet SocialFi që amplifikojnë komunitetet reale, dhe një bazë kontribuese më globale dhe gjithëpërfshirëse, jo vetëm një grusht fonde të Silicon Valley. Final thought: Is this the death of venture capital in crypto? Mendimi përfundimtar: A është kjo vdekja e kapitalit të rrezikut në kripto? VCs do të ekzistojnë ende, por ata nuk do të kontrollojnë më se kush financohet dhe kush jo. Thanks Sheldon or sorry, CryptoSheldon. Any last words? Faleminderit Sheldon ose më fal, CryptoSheldon. Të gjitha mirë, ju mund të më quani Shels, si Machine Gun Kelly, ata e quajnë Kells. Faleminderit që më keni sot. 12 muajt e ardhshëm do të jenë shumë interesante.