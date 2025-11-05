Redefinimi i strategjisë së të dhënave të ndërmarrjeve: Udhëheqja e Srinivasa Kavikondala në arkitekturën e drejtuar nga AI

Në peisazhin kompleks të transformimit të të dhënave të ndërmarrjeve, arkitekti i lartë Srinivasa Sridhar Kavikondala e ka dalluar veten si përmes ekzekutimit të jashtëzakonshëm të projektit, ashtu edhe përmes kontributeve kërkimore pionierike.Initiativa e tij ambicioze dyvjeçare për zgjerimin e sistemit të ID-së së Produktit, duke prekur më shumë se 200 profesionistë dhe duke transformuar më shumë se 100 objekte SAP së bashku me 110 aplikacione kritike, demonstron konvergencën e përsosmërisë arkitektonike dhe ekzekutimin strategjik në shkallë të paprecedent. Architectural Vision and Technical Excellence Vizioni arkitektonik dhe përsosmëria teknike Ajo që filloi si një kufizim në sistemin ekzistues me dy karaktere alphanumeric Product ID u zhvillua në një rishikim gjithëpërfshirës arkitektonik që ndryshoi në thelb qasjet organizative për menaxhimin e produktit, logjistikën dhe inteligjencën e biznesit.Me përgjegjësi për koordinimin e furnizimeve teknike në 25+ shitës dhe menaxhimin e ndërlidhjeve komplekse që përfshijnë depo të shumëfishta të të dhënave, Sridhar Kavikondala orkestruar përsosmërinë teknike duke siguruar vazhdimësinë e vazhdueshme të biznesit. Themeli teknik përfshinte korrigjimin e gjerë të Teradata që përfshinte 226+ pamje dhe 221 tabela, menaxhimin e 400+ punëve të Data Stage, integrimin me 13 bazat e të dhënave Oracle dhe koordinimin e 23 ndërfaqeve të metodave Web. Zbatimi i urave të transformimit përfaqësonte një qasje veçanërisht të sofistikuar, duke lejuar korrigjimin e pavarur të klastereve të aplikacioneve duke ruajtur në të njëjtën kohë përputhshmërinë përpara dhe mbrapa të fushës Product ID. Business Impact and Innovation Ndikimi i biznesit dhe inovacioni Projekti dha rezultate transformuese të biznesit që në thelb përmirësuan aftësitë organizative. Zgjerimi lejoi kryqëzimin e produkteve artizanale, shfrytëzoi infrastrukturën ekzistuese logjistike për linjat e reja të produkteve dhe krijoi korniza të qëndrueshme të raportimit për shpërndarjen, shitjet dhe parashikimin. Research Leadership and Academic Contributions Leadership kërkimore dhe kontribute akademike Përtej zbatimit praktik, Sridhar Kavikondala ka vendosur veten si një udhëheqës i mendimit përmes botimeve të hulumtimit të rishikuar nga kolegët që avancojnë fushën e menaxhimit të të dhënave të ndërmarrjeve dhe optimizimit të shitjes me pakicë të drejtuar nga AI. Postimi i tij "Menaxhimi i Hierarkisë së Produktit të Menaxhimit të Diasporës në Mjediset e Tregtisë Multi-Tenant", i botuar në revistën Ndërkombëtare të Kërkimeve Inovative në Teknologji, shqyrton se si grafikët e dijes përmirësojnë menaxhimin e hierarkisë së produktit në platformat multi-tenant. Në “Real-Time Retail Insights via Digital Twin System”, i botuar në International Journal of Creative Research Thoughts, ai heton aplikacionet binjake dixhitale për krijimin e sistemeve të inteligjencës me pakicë në kohë reale, ndërthurjen e operacioneve fizike dhe dixhitale me pakicë. Puna e tij mbi "Lëvizjet e reagimit të drejtuara nga AI për planifikimin e mallrave agile në ekosistemet e shumë shitësve", e botuar në revistën ndërkombëtare të kërkimeve dhe rishikimeve analitike, adreson sfidat kritike në planifikimin dinamik të mallrave. hulumtimi eksploron aplikacionet e përforcimit të mësimit për parashikimin e kërkesës, optimizimin e inventarit dhe strategjitë dinamike të çmimeve në tregjet komplekse të shumë shitësve. Më së fundmi, raporti i tij "Optimizimi i Alokimit në kohë reale nëpërmjet Gjeomarketave duke përdorur Reinforcement Learning", i botuar në IJRAR, tregon se si mësimi i përforcimit mund të optimizojë alokimin e burimeve në tregjet e shpërndara gjeografikisht në kohë reale, duke arritur përmirësime të konsiderueshme në kursimet e kostos dhe performancën e sistemit në krahasim me metodat konvencionale. Professional Recognition and Impact Njohuri profesionale dhe ndikim Arritja e Zgjerimit të Sistemit të Identitetit të Produktit fitoi njohje të konsiderueshme, me Sridhar Kavikondala duke u promovuar në Arkitekt të Lartë të Teknologjisë dhe më pas duke menaxhuar rolin e Arkitektit Kryesor për të gjithë Programin DPC. Njoftimi i tij përfshin Çmimin e Kategorisë së Artë të Infosys për Ekselencën Teknike të Ekipit dhe Çmimin e Arkitektit Aspirues të Infosys Rookie të Vitit, duke theksuar kontributin e tij për zbatimin praktik dhe përparimin teorik. About Srinivasa Sridhar Kavikondala Rreth Srinivasa Sridhar Kavikondala Një arkitekt i shquar teknik me më shumë se 21 vjet përvojë në ruajtjen e të dhënave, arkitekturën cloud dhe zgjidhjet e të dhënave të mëdha, Srinivasa Sridhar Kavikondala ka vendosur veten si një ekspert kryesor në iniciativat e transformimit të të dhënave në shkallë të ndërmarrjes. ekspertiza e tij gjithëpërfshirëse shtrihet në sektorët e shitjes me pakicë, sigurimit shëndetësor dhe telekomunikacionit, me një themel të fortë arsimor duke përfshirë një Master në Sisteme të Komunikimit. Aktualisht me bazë në San Francisco, Srinivasa mban certifikime si një Azure, AWS dhe GCP Cloud Certified Architect, me certifikime të specializuara në Snowflake, Databricks dhe Teradata. kombinimi i tij unik i udhëheqjes arkitektonike dhe hulumtimeve akademike e pozicionon atë në frontin e teknologjive në zhvillim në integrimin e AI / ML, qeverisjen e të dhënave dhe strategjinë e të dhënave të ndërmarrjeve – duke ofruar vazhdimisht vlerë të matshme të biznesit ndërsa përparon në fushë përmes kontributeve akademike. Kjo histori është shpërndarë si një lëshim nga Sanya Kapoor nën HackerNoon's Business Blogging Program. Kjo histori është shpërndarë si një lëshim nga Sanya Kapoor nën HackerNoon's Business Blogging Program.