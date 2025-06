Reboot im i largët në Upwork dhe Freelancer.com: 96 muaj më vonë

Pra, këtu jam, duke punuar si një njeri kabllor - në stilin e Jim Carrey.





Ka një vajzë të vogël që punon me mua.Ajo është një vit më e vjetër se vajza ime.Siç i pëlqen të thotë Trump, një vajzë e bukur.Ajo është duke studiuar për të qenë një arkitekt një ditë.Në ndërkohë, ne jemi në fushë sepse rrjetet kabllore dhe interneti janë duke pritur që të ndërtohen.





Ajo flet rrjedhshëm anglisht, rusisht dhe ukrainas.Unë kam një kohë të vështirë për të mbështjell kokën time rreth zgjedhjeve të saj.





Ti ke lindur për të qenë i lirë, meriton më shumë.

-Unë kam provuar Upwork. Kjo nuk punon për freelancers newbie.

-Unë kam provuar Upwork. Kjo nuk punon për freelancers newbie.













Këtu fillon historia ime.

The Craziest Experiment in Remote Work History

Ka qenë 96 muaj, jepni ose merrni, që kur kam pastruar llogaritë e mia në Freelancer.com dhe Upwork. Unë isha në mesin e 100 freelancerëve më të mirë në Freelancer kur kishte “vetëm” 20M punëtorë të largët që udhëtonin në këtë platformë. Tani, ka 80M dhe numëroj. Unë isha një nga freelancerët më të lartë në Upwork, para dhe pas të ashtuquajturit “Great Merge” (kur oDesk dhe Elance filluan romancën e tyre të punës në distancë në 2013).





Krenaria shkon para shkatërrimit dhe fryma e lartë para rënies.

Fjalët e Urta 16:18

Të provuar dhe të vërteta





Hipoteza ime ishte e thjeshtë. Një freelancer me përvojë pesë yje mund të fillojë nga zero në çdo platformë dhe të jetë i suksesshëm. Ai ose ajo nuk ka nevojë për komente ose Benjamins. Nga zero në një hero freelance, si Robert De Niro (në “Nxehtësia”, për shembull).













Pra, mos fajësoni një platformë freelance, por qëndrimin tuaj të largët të punës që po bërtet për një reformë.





Nëse mund ta bëj dhe ta bëj, atëherë kolegja ime më e re femërore duhet të jetë në gjendje ta bëjë gjithashtu.Nuk bëhet fjalë për të provuar se kush ka të drejtë, por se freelancing vlen të luftohet.

Hitting the Upwork Pay-To-Play-Wall

Çfarë ndodhi me një grumbull lidhjesh të lira për momentet e lumtura të reja të Upwork freelancer?













Kjo nuk është një tregti e drejtë, unë refuzoj të përmirësoj.Duhet të ketë një mënyrë për të luajtur.

















Për secilën nga këto detyra, kam nevojë për para, mjaltin tim Upwork.





WTF, unë jam i bllokuar. Nuk ka qenë në këtë mënyrë në ditën e djeshme. Upwork ka mbyllur dyert e saj për freelancers fillestar. vajza e re ishte e drejtë gjatë gjithë kohës. Më lejoni të kthehem në fillim të të gjitha fillimeve - Freelancer.com.

Little Pain, Great Gain - “Words Industry” Rides Again

Këtu është një screenshot që kam marrë vite më parë.









Isha një nga 100 freelancerët më të mirë në Freelancer.com. A mund ta bëj përsëri?





Unë kam pasur për të gëlltitur krenarinë time dhe të marrë një udhëtim të ri freelance. Unë kam pritur rreth një muaj për shqyrtimin tim përafërsisht të parë me pesë yje. Pastaj, në më pak se dy javë, kam marrë shqyrtimin tim të tretë në një rresht. Gjëja më e mirë në lidhje me të, unë nuk pagova asgjë për të. i vjetri i mirë Freelancer.com ende kishte një opsion anëtarësimi falas. Ju e dini, së pari ju fitoni para, pastaj platforma juaj freelance e bën atë. Kjo është mënyra se si duhet të funksionojë, që nga fillimi i kohës së freelance.





As I’m sharing this story, I’m working on my 4th project. With this money, I’m going to invest even further to get verified. Then, I’m going to apply to be a part of the Preferred Freelancer Program. What’s that? Well, that’s Top Gun for freelancers. The best projects and clients for the best of the best.

So, Is It Worth Being A Freelance Newbie in 2025?

Upwork dhe Freelancer.com nuk janë platformat e vetme freelance atje, por ato janë më të vjetrat dhe më të mëdhatë. nuk e di për ju, por unë jam aq i mërzitur kur shoh të ashtuquajturat "listat e fundit" në X dhe / ose LinkedIn ku njerëzit, të cilët ndoshta nuk kanë kaluar një ditë duke punuar si freelancers, ndajnë platforma në asnjë mënyrë të veçantë.





Do you have to pay to play? Meaning, do you have a fair starting point with no investment? What are your money withdrawal options? Are all of these freelance platforms newbie-friendly? Can you expect top clients and projects to come your way? You see, the remote work devil is in the details; all these lists are leaving out.





Pra, nëse më pyesni, freelancerët e rinj duhet të provojnë platformat e vjetra së pari. Guru më vjen në mendje, përveç Upwork dhe Freelancer.com. Unë i quajta këto platforma “The Freelance Triumvirate” për një arsye. Fiverr është gjithashtu në rregull, por është një lloj krejtësisht i ndryshëm i kafshës së punës në distancë. Unë po flas për freelancing të mirë të vjetër në një mënyrë rreptësisht “tradicionale”, ju e dini, ofertat dhe projektet, jo shfaqjet dhe katalogët.





Siç mund ta shihni, kam humbur shumë peshë që kur kam përdorur të shkruaj nën pseudonimin “Words Industry”, por nuk e kam humbur besimin tim si freelancer.













Vetëm në rast se, në qoftë se ju jeni duke pyetur se cila është platforma më e mirë freelance atje, përgjigja ime nuk ka ndryshuar të gjitha këto vite: ajo është ajo që ju jeni duke bërë para në.