Poker takohet me Web3: MTT Sports vjedh Spotlight në TOKEN2049

MTT Sports, platforma pionier e konkurrencës sportive Web3, është vendosur të bëjë një deklaratë të guximshme si njëPlatinum SponsornëTOKEN2049 Dubai 2025,Një nga mbledhjet më prestigjioze globale të kriptografisë, blockchain dhe Web3 inovatorëve. i njohur për përzierjen e teknologjisë së decentralizuar me përvojat dinamike të lojrave, MTT po përdor këtë skenë globale për të treguar evolucionin e saj në një ekosistem më të pjekur, të drejtuar nga shërbimet - duke lëvizur përtej epokës së nxitjeve të lirë token dhe në një të ardhme të ndërtuar mbi saktësinë, deflacionin dhe fuqizimin e komunitetit.

From Free Mining to Precision Rewards: The Launch of “Trial Tickets”

MTT Sports është zyrtarisht duke mbyllur kapitullin në modelin e saj të konkurrencës së lirë të minierave, një strategji që shërbeu mirë në bootstrapping rritjen e përdoruesve të hershëm.





Prezantimi i"Trial Ticket" systemnjë mekanizëm të ri stimulues, i projektuar përreward genuine engagementdheplatform contributionsKjo lëvizje zhvendos fokusin e platformës nga hedhja e një rrjeti të gjerë nëlaser-focused value delivery,duke siguruar që vetëm përdoruesit aktivë, kontribues të marrin përfitime token.Kjo është një hap i guximshëm drejt harmonizimit të shërbimit token me sjelljen e përdoruesit, duke siguruar qëndrueshmëri afatgjatë dhe rritje kuptimplotë.





“Ne gjithmonë kemi besuar në zhvillimin me përdoruesit tanë. sistemi i biletave të provimit na ndihmon të shpërblejmë lojtarët e vërtetë – ata që ndërtojnë me ne.”Këtë e ka thënë një përfaqësues i MTT Sports.

Burning for the Future: A 1 Billion Token Destruction Plan

Në një nga lëvizjet më me ndikim tokenomics të vitit 2025, MTT Sports është duke nisur njëmassive token burn of 1 billion MTT50% of its total supply.Kjo djegie strategjike do të zvogëlojë në mënyrë drastike vëllimin e tokenëve në qarkullim, do të rrisë vlerën afatgjatë dhe do të ndërtojë besim më të madh midis investitorëve dhe përdoruesve.





Kjo nuk është vetëm për mungesën – është për sinjalizimin e një tranzicioni të qartë. MTT po kalon nga ndjekja me shpejtësi të lartë e zgjerimit në një më shumë.measured, sustainable growth model.Kjo është në përputhje me pritjet më të gjera të tregut të projekteve të bazuara në vlerë të Web3 në ciklin e ardhshëm të bull.





“Ne nuk jemi këtu për hype, ne jemi këtu për të ndërtuar një platformë të qëndrueshme, të pasur me vlerë që evoluon me komunitetin e saj.”

Enter the Club Era: Social Play Meets Decentralized Customization

Për të pasuruar më tej strukturën sociale të platformës, MTT Sports po sjell një platformë të re të fuqishme.Club Systemnjë funksion që do të mundësojë përdoruesit tëcreate clubs, organize tournaments,dhe të angazhohen nëmulti-currency settlement competitions.Ky sistem fleksibël mundësoncustomizable events, i përshtatur për preferencat e përdoruesve, tendencat rajonale dhe nevojat e komunitetit.





Kjo është më shumë se një karakteristikë - ajo është njëdecentralized ecosystem builder, duke u dhënë mjetet e komunitetit MTT për të bashkë-krijuar të ardhmen e konkurrencës sportive Web3.





Karakteristikat kryesore të sistemit të klubit:

Create and manage clubs with ease

Host competitions using various tokens

Design event formats and rules based on member preferences

Promote decentralized governance in community-led events



Ky inovacion e përforcon angazhimin e MTT-së përuser empowermentdheecosystem co-construction, duke e bërë atë jo vetëm një platformë, por një lëvizje në botën e decentralizuar sportive.





Conclusion: Leading Web3 Sports into the Next Chapter





Ndërsa MTT Sports hyn në skenën globale në TOKEN2049 Dubai 2025 si Sponsor Platinum, ajo është duke bërë më shumë se duke treguar teknologji – ajo është sinjalizimi i fazës së ardhshme të misionit të saj.





About MTT Sports





MTT SPORTS është një platformë e konkurrencës Texas Hold'em që fokusohet në fushën WEB3. Qëllimi ynë është të ndërtojmë platformën e e-sportit të decentralizuar kryesor në botë. Ne ofrojmë vetëm lojën e turneut, jo tavolinën e parave. Qëllimi ynë është të promovojmë sportet MTT për t'u bërë një ngjarje olimpike. Në mënyrë që të promovojmë platformën tonë, ne kemi ngritur 100 BTC si një shpërblim, dhe një do të jepet përmes turneve çdo javë, të cilat do të mbahen nga e premte deri të dielën. 27 lojtarët më të mirë në çdo javë do të ndajnë këtë Bitcoin. Përveç kësaj, ne gjithashtu kemi një shumëllojshmëri turneesh ku mund të fitoni tokenë MTT. Tok





Vizitëhttps://mtt.xyzpër të eksploruar më shumë, dhe të bashkohet me lëvizjen që po riformon të ardhmen e sportit të decentralizuar.





Ky artikull është shkruar nën HackerNoon's Business Blogging Program.

