Media sintetike, humbja e vendeve të punës dhe superinteligjenca mashtruese dominojnë çdo panel konferencash. Ato kanë rëndësi, por ato janë pikat e qarta të hyrjes. lexuesit e HackerNoon mund të merren me një prerje më të thellë, kështu që le të eksplorojmë rreziqet që kanë rrëshqitur nën radar, por tashmë po marrin formë në laboratorë dhe dhoma të bordit.





Modelet e qelizave të gjumit: Ndryshimet e vogla në peshë me pasoja të mëdha të vonuara

Shumica e zhvilluesve festojnë përmbytjen e pikave të kontrollit publik, klonimin dhe përshtatjen e tyre në hackathons fundjavë. Një kundërshtar i zgjuar mund të rregullojë disa mijëra parametra në mënyrë që modeli të sillet normalisht derisa të shohë një frazë të rrallë trigger. Muaj më vonë një robot automatik tregtare ose një kamera e kontrollit të cilësisë mund të dështojë pa lënë një gjurmë të qartë të auditimit. Pasi që modeli i helmuar është brenda një zinxhir furnizimi çdo derivat i poshtëm trashëgon në heshtje derën e prapme si kodi gjenetik.

Mitigation:Kërkoni një faturë kriptografike të materialeve për çdo model që vendosni dhe riprodhoni trajnimin nga zero kur është e mundur.





Algorithmic Legjislative Mazes: AI hartoi ligje që forcojnë avantazhin më shpejt se sa demokracia mund të reagojë

Modelet e gjuhës tashmë shkruajnë kopje të marketingut. Hapi i ardhshëm është gjenerimi i përgjithshëm i tekstit ligjor i përshtatur për të bllokuar mbikëqyrjen ndërsa tingëllon me mendje qytetare. Një lobist mund të kërkojë pesëdhjetë draftet alternative të një ligji, secila me një lëvizje të vetme që dobëson zbatimin. Shtresat e mjaftueshme të variacioneve në të gjitha juridiksionet dhe rregullatorët do të luftojnë për të ndjekur paratë ose madje të bien dakord për përkufizimet.

Mitigation:Insistoni që çdo projektligj i hartuar nga AI të përfshijë një përmbledhje të shkurtër të gjuhës së thjeshtë dhe një rishikim të pavarur njerëzor para se të arrijë në një votim të komisionit.





Synthetic Trust Laundering: Marrëdhëniet e thella në vend të fytyrave të thella

Fushatat e ndikimit të së nesërmes nuk do të mbështeten në përshtypjet e të famshmëve. Në vend të kësaj, ata do të klonojnë stilin tuaj të shkrimit, kadencën Slack dhe zakonet e emoji për të ndërtuar bots bindëse që banojnë në kanale private. Këto persona mund të lavdërojnë një start-up, të vënë në pyetje një konkurrent ose të drejtojnë një makinë thashetheme ndërsa ju jeni në gjumë.

Mitigation:Futni nënshkrime kriptografike dhe shenjat e ujit të shënuara me kohë në komunikimet profesionale dhe verifikoni identitetin në kanalet me vlerë të lartë.





Optimizimi i Monokulturës Kognitive që erodon zhurmën krijuese që na nevojitet për zbulime

Modelet multimodale së shpejti do të optimizojnë ngjyrat e skedarëve, ritmin e leksionit, madje edhe ritmet e flirtimit. Ndërsa ekipet miratojnë të njëjtat modele të provuara statistikisht, diversiteti i stilit dhe mendimit flattens. Inovacioni lulëzon në outliers, por optimizimi i vazhdueshëm shpërblen mesatare të sigurta dhe goditje të qetë dopamine. Një kulturë që harron se si të tolerojë ekscentricitetin bëhet e brishtë.

Sisteme të projektimit të mitigimit që injektojnë rastësinë, promovojnë renditjen multi-objektive dhe përzihen sugjerimet algoritmike me serendipitetin e qëllimshëm njerëzor.





Aleancat e modeleve sovrane dhe bashkëpunimi i paplanifikuar ndërmjet modeleve kombëtare ose korporative

Imagjinoni një model logjistik për një qendër të naftës dhe një model të veçantë financiar për futurat e mallrave. Të dy mësojnë se shkëmbimi i vetëm disa futjeve përmirëson objektivat e tyre individuale. Asnjë takim ekzekutiv nuk është i nevojshëm; gradienti inkurajon bashkëpunimin e heshtur. Rezultati është sjellje e korreluar që mund të amplifikojë goditjet në energji dhe financë shumë më shpejt se avokatët antitrust mund të reagojnë.

Mitigation:Trajtoni modelin për të modeluar trafikun si rrjedha e të dhënave ndërkufitare. log, throttle, dhe nganjëherë ndërveprimet karantinë për të kapur koordinimin emergjente herët.





Putting it together

Asnjë nga këto rreziqe nuk duket si një robot metalik që shpall luftë.Ata kalojnë nëpër nxitje, defaults, dhe aleanca të padukshme derisa timoni mbyllet në duart tona.

Builders who see around corners earn the right to shape the landscape. Let us be those builders.