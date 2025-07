Njihuni me EQC One: Një platformë e re që është Pro-Content Creators

Në dekadën e fundit, muzikantët, regjisorët, shkrimtarët, podcasts dhe influencers kanë transformuar pasionet e tyre në burime jetese. platforma të mëdha si YouTube, Spotify, Instagram, dhe TikTok janë bërë rrjetet e reja të transmetimit dhe shtëpitë botuese, duke premtuar kushdo me talent dhe një smartphone mundësinë për të arritur një audiencë globale.

Numrat janë tronditëse. Sipas analistëve të industrisë, tregu global i krijimit të përmbajtjes dixhitale është me vlerë në rendin e dhjetëra miliardë dollarë dhe po rritet me një normë vjetore dy-ciftere. Miliona krijues të përmbajtjes së re janë bashkuar me mediat sociale që nga viti 2020, me shumë të cilët madje e bëjnë atë një karrierë me kohë të plotë. Kjo ngutje e artit dixhital ka ndryshuar mënyrën se si njerëzit konsumojnë mediat, ndërtojnë komunitete dhe madje formësojnë kulturën dhe politikën.

Megjithatë, një realitet shqetësues vazhdon. Teklium Themeluesi Jason Ho vë në dukje se pavarësisht nga të gjitha bisedat për fuqizimin, shumë platforma të mëdha nuk janë në të vërtetë duke i dhënë prioritet krijuesve të përmbajtjes. ai argumenton se vetë platformat që kanë ndërtuar ekonominë e krijuesit kanë ndërtuar në heshtje një sistem që shpesh punon kundër interesave të atyre që e ushqejnë atë.

The Platform Paradox: Who Really Profits?

Jason Ho nga Teklium shpjegon pse platformat e përmbajtjes shpesh injorojnë krijuesit e tyre. ai thotë se ndërsa krijuesit gjenerojnë përmbajtjen, platformat kontrollojnë audiencën, procesin e zbulimit dhe shumicën e rrjedhave të të ardhurave.

Ai vë në dukje se krijuesit zakonisht marrin vetëm midis 5% dhe 30% të të ardhurave të përmbajtjes së tyre në shumë platforma të mëdha. Ho shton se në raste ekstreme, disa platforma marrin deri në 95% të vlerës, duke lënë krijuesit me vetëm një pjesë të asaj që puna e tyre mund të jetë e vlefshme.

Ai shpjegon se algoritmet, të dizajnuara për të maksimizuar angazhimin e shikuesve dhe të ardhurat e reklamave, përcaktojnë se cili përmbajtje promovohet dhe cili është i varrosur. ai shton se krijuesit shpesh ndjekin ato tendenca algoritmike - duke dobësuar punën e tyre për t'u përshtatur me rregullat që ndryshojnë vazhdimisht - dhe nganjëherë shikojnë arritjen e tyre të evaporojë gjatë natës pa shpjegim të qartë.

Ho shton se platformat gjithashtu rezervojnë të drejtën për të censuruar, demonetizuar ose hequr përmbajtjen sipas dëshirës.Në këto kushte, krijuesit që sfidojnë status quo-n ose adresojnë tema të ndjeshme rrezikojnë të humbasin audiencën dhe të ardhurat e tyre pa paralajmërim ose apel.

Ai përmend,Paradoksi është i qartë: platformat që pretendojnë të fuqizojnë krijuesit, në shumë mënyra, janë bërë portierët e tyre dhe përfituesit më të mëdhenj.

A New Model Emerges: The EQC One Proposition

Drejtori i Përgjithshëm i Teklium, Jason Ho, i pa këto papërshtatshmëri dhe filloi të ndërtojë një platformë për krijuesit dhe audiencat.Zhvilluar nga Teklium Inc., EQC One është më shumë se një treg konvencional; synon të ri-imagjinojë se si talenti dixhital, përmbajtja dhe vlera rrjedhin online.

Në thelbin e saj, EQC One është një platformë për shkëmbimin e përmbajtjes dhe talenteve. ajo lejon krijuesit e të gjitha llojeve, duke përfshirë muzikantët, autorët, prodhuesit e videove, hulumtuesit dhe influencerët, të shpërndajnë punën e tyre tek abonentët, të shesin direkt tek tifozët, ose të gjejnë sponsorë komercialë për ta bërë atë të disponueshëm falas.

“EQC One synon të krijojë një internet të drejtë dhe progresiv duke lehtësuar një sërë rregullave të reja për të hequr pengesat e vendosura nga entitetet dominuese, duke siguruar që interneti të evoluojë me kulturën dhe shoqërinë moderne.”të ndarë.

How EQC One Flips the Normal Content Creation

Kur projektoi EQC One, ekipi i vuri krijuesit e përmbajtjes së parë duke trajtuar papërshtatshmëritë kryesore të platformës. Për shembull, në vend që të marrin shkurtime të mëdha të të ardhurave, EQC One ngarkon vetëm një tarifë transaksioni prej 0,5%, duke lejuar krijuesit të mbajnë një 99.5% të shitjeve të tyre në krye të industrisë. Ho thekson se kjo kontrast ashpër me shkurtimet e ashpra të ndërmarra nga gjigantët e industrisë, ku krijuesit shpesh përfundojnë me një pjesë shumë më të vogël të të ardhurave.

Në modelin e saj, serverat, ruajtja, gjatësia e bandës dhe shpërndarja e përmbajtjes ofrohen pa tarifa të drejtpërdrejta për krijuesit – sistemi i monedhës dixhitale dhe token i platformës kompenson ofruesit e shërbimeve për këto burime.

Përveç financave, EQC One premton të respektojë lirinë artistike të krijuesve. ajo ndalon filtrimin algoritmik të fshehur, kështu që zbulimi i përmbajtjes është i shtyrë nga metrikat transparente (të tilla si numrat e shikimeve, statistikat e shkarkimeve dhe vlerësimet e përdoruesve) dhe rekomandimet njerëzore në vend të algoritmeve të paqarta.

EQC One gjithashtu përdor enkriptimin e saj të frymëzuar nga kuanti (Emulated Quantum Communication, ose EQC) për të mbrojtur përmbajtjen kundër piraterisë. Ajo paraqet një tipar "lexo një herë": sapo një përdorues i autorizuar decrypts dhe shikon një skedar, çelësi decryption është menjëherë i pavlefshëm. me fjalë të tjera, sapo dikush shikon videon, ky çelës specifik encryption është zhdukur, duke parandaluar çdo riprodhim të mëtejshëm të kopjes së atij skedari.

Teklium përdor “EQCertificates” për të llogaritur çdo transaksion në platformë. Këto certifikata gjurmojnë fuqinë kompjuterike, ruajtjen dhe bandwidthin e përdorur nga çdo pjesë e përmbajtjes, duke bërë pagesat transparente dhe bazuar në përdorimin aktual të burimeve në vend të kritereve të paqarta.

“Kjo teknologji është një ndryshues i lojës për krijuesit që kanë luftuar prej kohësh me vjedhjen e përmbajtjes dhe shpërndarjen e paautorizuar.”Ho thotë, duke theksuar theksin e EQC One për sigurinë.

Me këto karakteristika, EQC One synon të kthejë modelin tradicional të krijimit të përmbajtjes në kokë, duke i dhënë krijuesve më shumë kontroll, siguri më të fortë dhe shpërblimet që meritojnë.

Why Now? The Need for a New Platform

Koha për lansimin e EQC One nuk është aksidentale.Ekonomia e krijuesve është në një kryqëzim. Ndërsa më shumë njerëz se kurrë më parë po prodhojnë dhe ndajnë përmbajtje, shumica e madhe po luftojnë për të fituar atë që meritojnë.Dominimi i disa platformave të mëdha ka çuar në thirrje në rritje për alternativa që janë më të drejta, më transparente dhe më në përputhje me interesat e krijuesve.

Për më tepër, Ho vë në dukje se kërcënimet e sigurisë kibernetike janë në rritje. vjedhja e përmbajtjes, shkeljet e të dhënave dhe shkeljet e privatësisë po bëhen rutinë, duke prishur besimin në platformat ekzistuese.

The Road Ahead: Can EQC One Succeed?

Megjithatë, ai beson se suksesi i EQC One do të varet nga aftësia e tij për të tërhequr krijuesit dhe përdoruesit në shkallë, për të përmbushur premtimet e tij të ndershmërisë dhe sigurisë, dhe për të ruajtur angazhimin e tij për transparencë si ajo rritet.

“Privacy digjitale nuk duhet të jetë një luks ose një mendim pas.”Thotë Ho.“Me EQC One, ne po ofrojmë një platformë të sigurt, të kompensuar në mënyrë të drejtë për të gjithë, duke transformuar mënyrën se si mendojmë për sigurinë e të dhënave në epokën dixhitale.”

A Question for the Future

Rritja e ekonomisë krijuese duhej të hapte një epokë të fuqizimit dhe mundësive. megjithatë, për shumë, realiteti ka qenë një i varësisë nga platformat që përfitojnë nga puna e tyre ndërsa kufizojnë kontrollin dhe fitimet e tyre.

EQC One ofron një vështrim të një rruge të ndryshme, një ku krijuesit janë me të vërtetë në qendër, ku vlera rrjedh tek ata që e krijojnë atë, dhe ku teknologjia i shërben shumë, jo pak.

Për sfida të tjera,“Çfarë lloj ekonomie krijuese duam të ndërtojmë, dhe kush duhet të përfitojë me të vërtetë nga ajo? me EQC One, e ardhmja e mundësive pret.”

Ky artikull u botua si pjesë e Programit të Blogimit të Biznesit të HackerNoon.

