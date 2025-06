Njihuni me Chaindots, Sorintellis, dhe WISE.MARKET: HackerNoon Startups e javës

Përshëndetje hakerët!

Mirë se vini në një tjetër edicion të Startups e Javës!

Çdo javë, ekipi i HackerNoon nxjerr në pah një listë të startup-eve nga kompania jonë.Startups e databazës së vititKëto startup-e janë nominuar si një nga më të mirët në kategorinë ose rajonin e tyre.

Këtë herë, ne jemi krenar të paraqesim 3 startups të mëdha:zinxhirëtëSorenëdheTregu i mençur.





Ndajeni historinë e startup-it tuaj sot!

Share Your Startup's Story Today!

Njihuni me iniciativat e javës!

Menaxhimi i rrezikut për bizneset është jashtëzakonisht i rëndësishëm, por shpesh i harruar; Chaindots është këtu për të ndryshuar atë. ata kanë shumë produkte për të siguruar që ju jeni duke bërë kujdesin tuaj të duhur. produkte të tilla si Customer Enhanced Due Diligence, e cila ju jep një vështrim më të afërt në klientët me rrezik të lartë, dhe produkti Know Your Business, e cila ju lejon të verifikoni klientët e biznesit global.





Chaindots u emërua nëZhvillimi i softwaretëIT ShërbimetdheWEB ZhvillimiKategoritë, duke arritur vendin e parë nëDelaware, SHBAtë rajonit.





AI ka shumë raste të mira të përdorimit, por një nga rastet e përdorimit të saj që shumë njerëz mund të mos jenë të vetëdijshëm është në industrinë farmaceutike, dhe kompanitë si Sorintellis janë duke udhëhequr ngarkesën, duke përdorur AI për të ndihmuar klientët të kenë një menaxhim më të mirë të portofolit farmaceutik.





Sorintellis u emërua nëBioteknologjitëKërkimetdheTeknologji ShëndetësoreKategoritë dhe u kurorëzua Startup e vitit nëMontreal, Quebec në Kanada.





Zhvillimi i zinxhirëve të furnizimit për bizneset mund të jetë i vështirë, por platforma e gjeneratës së ardhshme e Wise Market mund ta ndryshojë këtë duke i centralizuar ato.





Tregu i mençur ishte fillimi i vitit nëDelaware City, Shtetet e Bashkuarazonës dhe u emërua gjithashtu nëMesazhe & KomunikimetëShërbimetdheBlogjeKategoritë e





Dëshironi të shfaqeni në Startups e Javës të HackerNoon?

Ndajeni historinë e startup-it tuaj me Programin tonë të Biznesit Blogging!





Programi i Biznesit të Blogging HackerNoonËshtë një ngaShumë mënyraNe ndihmojmë markat të rrisin arritjen e tyre dhe të lidhen me audiencën e duhur. ky program lejon bizneset të publikojnë përmbajtje direkt në HackerNoon për të rritur ndërgjegjësimin e markës dhe për të ndërtuar autoritetin SEO duke përdorur tonë.





Here's what you get:

Backlinks në faqen tuaj (po, duke përfshirë CTAs)

Një faqe e personalizuar e lajmeve të kompanisë Tech me logon tuaj, intro, thirrje për veprim dhe sociale

Mbështetje e plotë editoriale për të bërë historinë tuaj të shkëlqejë

Vendosjet e shumta të përhershme në HackerNoon dhe promovimet e mediave sociale

Stories konvertuar në format audio dhe shpërndarë nëpërmjet audio RSS feeds

Përkthim automatik në 12 gjuhë për arritje globale

Marka juaj gjithashtu fiton autoritet të domain dhe SEO nëpërmjet lidhjeve kanonike dhe historia është shpërndarë në 8 faqe të ndryshme me fjalë kyçe / etiketime për zbulim më të mirë organik.

Ndajeni historinë e startup-it tuaj sot!

Share Your Startup's Story Today!

Startupet e vitit të HackerNoon

Startups e vitit 2024është ngjarja kryesore e HackerNoon për të festuar startupet, teknologjinë dhe frymën e inovacionit. Aktualisht, në përsëritjen e tretë, çmimi prestigjioz i Internetit njofton dhe feston startupet e teknologjisë të të gjitha formave dhe madhësive. Këtë vit, mbi 150,000 entitete në 4200+ qytete, 6 kontinente dhe 100+ industri morën pjesë në një përpjekje për t’u kurorëzuar si startup më i mirë i vitit!Shumë historikanë shkruar për këto startups guximshme dhe në rritje.





Fituesit do të marrin njëIntervistë falasHackerNoon dhe njëKompania e teknologjisë EvergreenFaqe të





Vizitoni tonëFaqëFaqe për të mësuar më shumë





Shkarkoni aksionet tona të projektimitKëtu.





Shikoni në Startups e vitit Merch ShopKëtu.





HackerNoon’s Startups of The Year është një mundësi e branding ndryshe nga çdo tjetër. Nëse qëllimi juaj është ndërgjegjësimi i markës ose gjenerimi i liderëve, HackerNoon kaPaketa të shkurtraPër të zgjidhur sfidat tuaja të marketingut.Rezervoni një takim me ne për të mësuar më shumë!



Meet our sponsors:

Wellfound: Bashkohu me komunitetin # 1 global, të fokusuar në startupsNë Wellfound, ne nuk jemi vetëm një bord pune – ne jemi vendi ku talentet më të mira të fillimit dhe kompanitë më emocionuese në botë lidhen për të ndërtuar të ardhmen.





Notion:Koncepti është i besuar dhe i dashur nga mijëra startups si hapësira e tyre e lidhur e punës – nga ndërtimi i hartave të produktit në ndjekjen e mbledhjes së fondeve.Try Notion with unlimited AI, FREE for up to 6 months, për të ndërtuar dhe shkallë kompaninë tuaj me një mjet të fuqishëm.Merrni ofertën tuaj tani!





Hubspot:Nëse jeni duke kërkuar për një platformë të zgjuar CRM që i plotëson nevojat e biznesit të vogël, shikoni jo më tej se HubSpot.Filloni për të lira.





Bright Data:Startups që shfrytëzojnë të dhënat e internetit publik mund të marrin vendime më të shpejta, të bazuara në të dhëna, duke u dhënë atyre një avantazh konkurrues.Mbledhja e të dhënave të internetit të shkallëzuar nga Bright Data, bizneset mund të rriten nga një operacion i vogël në një ndërmarrje duke shfrytëzuar njohuritë në çdo fazë.





Algolia:Algolia NeuralSearch është e vetmja në botëAI end-to-end platformë kërkimi dhe zbulimiduke kombinuar fjalë kyçe të fuqishme dhe përpunimin e gjuhës natyrore në një API të vetme.