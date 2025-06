Njihuni me Cerbos, fituesi i start-up-it të vitit 2024 në kontrollin e qasjes

Seriali i veçantë Startups of The Year 2024 Winners Interview është një festë për të gjithë Kampionët e Teknologjisë të këtij viti.Ju e keni fituar atë!

The special Startups of The Year 2024 Winners Interview series is a celebration of all this year’s Tech Champions. You’ve earned it! The HackerNoon community can’t wait to learn more about your journey!





https://hackernoon.com/startups/industry/access-control

Na tregoni për ju.

Cerbëështë një zgjidhje e menaxhimit të autorizimeve për krijimin, testimin dhe vendosjen e politikave të kontrollit të qasjes. Zbatoni autorizimin e shkallëzuar dhe të sigurt.





Cerbos i nënshtrohet autorizimit nga kodi i aplikacionit kryesor, duke lejuar ekipet të zbatojnë kontrolle të sigurta dhe të adaptueshme të qasjes më shpejt dhe me më shumë besim.





Cerbos e bën autorizimin një shërbim të shkallëzueshëm dhe jo një shishe.

Na tregoni se si startup-i juaj po ndryshon botën.

Autorizimi ka qenë një kompleksitet i fshehur brenda kodit të aplikacionit për shumë kohë, duke ngadalësuar zhvillimin dhe duke rritur rrezikun.





Duke ofruar një zgjidhje me kod të ulët, pa shtetësi dhe pa gjuhë, Cerbos transformon autorizimin nga një proces i paqartë, i koduar në një pjesë fleksibël, audituese dhe bashkëpunuese të arkitekturës moderne të softuerit.

Çfarë ju ndan nga konkurrenca?

Cerbos është ndërtuar nga fillimi për të mbështetur fleksibilitetin, shkallëzimin dhe sigurinë në shkallë.





Stateless PDPsDërgoni vendime me vonesë të ulët, në mjedis pa menaxhuar gjendjen e aplikacionit.

Policy-as-CodeMundësoni versionimin, testimin dhe bashkëpunimin si çdo pjesë tjetër kritike e grumbullimit.

Zero Cloud Lock-In: Vendosni Cerbos kudo – në vend, cloud, hibrid.

Fine-GrainedKombinoni rolin, atributin dhe informacionin kontekstual në mënyrë të përsosur.

Built-in audit loggingPërmbushni nevojat e pajtueshmërisë si ISO27001 dhe SOC2 pa asnjë përpjekje shtesë.

Developer-first tooling: SDK-të, projektet fillestare dhe Cerbos Playground për zhvillimin e politikave të bashkëpunimit.

Identity-Agnostic AuthorizationCerbos mund të autorizojë qasjen për njerëzit, identitetet jo njerëzore (NHIs), agjentët e AI, shërbimet dhe më shumë – të gjitha duke përdorur të njëjtin grup të politikave të testuara, të audituara dhe të versionuara për autorizim të qëndrueshëm.





Me pak fjalë, Cerbos shndërron muajt e kompleksitetit inxhinierik në ditë implementimi, dhe kjo është vetëm fillimi.

Çfarë do të thotë për ju të fitoni këtë titull?

Fitorja e HackerNoon’s Startup of the Year për kontrollin e qasjes vërteton si problemin që kemi vendosur për të zgjidhur, ashtu edhe mënyrën se si e kemi qasur atë.





Është konfirmim nga komuniteti teknologjik se autorizimi i sigurt dhe i shkallëzueshëm nuk është vetëm një "e mirë për të pasur" - ajo po bëhet një shtresë kritike e infrastrukturës moderne.





Kjo njohje na shtyn të vazhdojmë të shtyjmë standardin për atë se si duket autorizimi i mirë.

Çfarë ju pëlqen në ekipin tuaj, dhe pse ju jeni ata që do të vendosni për këtë mision?

Në Cerbos, ne jemi një ekip i shpërndarë në mbarë botën, i bashkuar nga një mision i përbashkët: për të bërë autorizimin të thjeshtë dhe të arritshëm për zhvilluesit kudo. sfondet tona të ndryshme përfshijnë sisteme të shpërndara në shkallë të gjerë, mjete zhvilluesi dhe arkitektura cloud-native, të gjitha të cilat kërkojnë kontrolle qasje të hollë, duke na pajisur me ekspertizën për të trajtuar kompleksitetin e kontrollit të qasjes.





Kultura jonë është e ndërtuar mbi vlerat kryesore:

Qartësia dhe pragmatizmi: Ne i japim përparësi zgjidhjeve të thjeshta që adresojnë sfidat e zhvilluesve në botën reale, duke shmangur kompleksitetin e panevojshëm.

Siguria dhe besueshmëria: Çdo linjë e kodit është shkruar me një fokus në praktikat e fuqishme të sigurisë dhe performancën e besueshme.

Bashkëpunimi i hapur: Ne besojmë në punën në mënyrë transparente dhe kohezive, duke nxitur një mjedis ku idetë ndahen dhe reagimet vlerësohen.

Mësimi i vazhdueshëm: Ekipi ynë përqafon ndryshimet dhe është gjithmonë i etur për të mësuar, përshtatur dhe përmirësuar në bazë të informacionit dhe teknologjive të reja.





Duke mishëruar këto parime, ne kemi krijuar një ekip që nuk është vetëm në gjendje të adresojë sfidat e ndërlikuara të autorizimit modern, por edhe të pasionuar për të ofruar zgjidhje që fuqizojnë ekipet për të ndërtuar aplikacione të sigurta me lehtësi.

Duke shikuar mbrapa, cila ishte pika kryesore e kthesës për nisjen tuaj?

Lansimi i Cerbos Hub ishte një moment kyç - pas lëshimit të pikës sonë të vendimit të politikës me burim të hapur për botën, ne kemi marrë një ton të kuptimeve dhe reagimeve nga rastet reale të përdorimit të prodhimit se ku mund të përdoret Cerbos, dhe cilat rrjedha pune mungonin për të operuar në të dy kompanitë e vogla dhe bizneset globale të ndërmarrjeve.





Cerbos Hub mori këto dhimbje dhe ofroi një zgjidhje holistike për autorizimin - Ajo tregoi se menaxhimi i politikave, testimi dhe vëzhgimi - në shkallë - mund të bëhet në një mënyrë që të dy zhvilluesit dhe ekipet e sigurisë mund të duan.





Ajo gjithashtu shënoi kalimin e Cerbos nga një mjet i përdorur nga adoptuesit e hershëm në një platformë të plotë të miratuar nga mjediset e prodhimit në shkallë të gjerë.

Cila është një mësim i vlefshëm që keni mësuar këtë vit që do t’ia kalonit startup-ëve të tjerë?

Një nga mësimet më të vlefshme që ne në Cerbos duam të ndajmë me startups të tjera, është rëndësia kritike e të kuptuarit thellë të tregut tuaj dhe të validuar konceptin tuaj të produktit para shkallëzimit.





Cerbos ka lindur nga eksperienca e parë. bashkëthemeluesit tanë kanë trajtuar sfidat e autorizimit në kompani të ndryshme, nga start-up-et deri tek gjigantët e teknologjisë si Google. Ata e kuptuan se autorizimi ishte shpesh një problem i përsëritur që shmangte kohën dhe burimet e çmuara nga misioni kryesor i një kompanie.





Para se të shkruajmë një linjë të vetme të kodit, ne u angazhuam gjerësisht me klientët potencialë për të kuptuar pikët e tyre të dhimbjes rreth autorizimit. ky qasje proaktive siguroi që ne ishim duke adresuar një nevojë të vërtetë, të papërmbushur në hapësirën e Menaxhimit të Identitetit dhe Qasjes (IAM), e cila është e gatshme për rritje të konsiderueshme.





Për startups, marrja jonë kryesore është kjo: investoni kohë në kuptimin e nevojave të përdoruesve tuaj dhe validoni konceptin tuaj të produktit në mënyrë të plotë.Ky themel do të udhëheqë zhvillimin tuaj, do t'ju ndihmojë të shmangni gabimet e kushtueshme dhe do t'ju pozicionojë për rritje të qëndrueshme.

Si e parashikoni zhvillimin e industrisë suaj në vitet e ardhshme, dhe si do të qëndrojë nisja juaj përpara?

Identitetet nuk janë më vetëm njerëz – ato tani përfshijnë agjentët e AI, identitetet jo njerëzore (NHIs), shërbimet, bots dhe pajisjet IoT.





Në këtë mjedis, autorizimet duhet të përshtaten në kohë reale, në të gjitha sistemet e shpërndara, pa futur boshllëqe të sigurisë ose rreziqe të përputhshmërisë.





Cerbos tashmë po shtyn në këto kufij.

Guardrails për sistemet e bazuara në AI dhe RAG: Ndërsa agjentët e AI kanë gjithnjë e më shumë qasje në të dhënat e ndjeshme të ndërmarrjeve, Cerbos mundëson filtrimin e hollë të burimeve të njohurive në kohën e pyetjes, duke siguruar që përgjigjet e AI të ndërtohen vetëm nga të dhënat që përdoruesi është i autorizuar të shohë.

Autorizimi i sigurt për Identitetet Jo-Njerëzore (NHI): Cerbos ndihmon në mbrojtjen kundër kërcënimeve të identifikuara nga OWASP ndaj identiteteve të makinerive, duke zbatuar politikat e autorizimit dinamik të ndërgjegjshëm për kontekstin që përshtaten me rrjedhat e punës të automatizuara dhe ndërveprimet midis sistemeve.

Versionimi i politikave dhe automatizimi i testimit: Ndërtimi i kontrollit të qasjes rezistente kërkon mjete të fuqishme për të validuar politikat para vendosjes.

Vizibiliteti dhe auditimi në shkallë globale: Me regjistrimet e auditimit në kohë reale të Cerbos dhe karakteristikat e vëzhgimit të politikave, organizatat mund të përmbushin standardet rregullatore si SOC2 dhe ISO27001, ndërsa sigurojnë sistemet kundër kërcënimeve të brendshme dhe të jashtme.





Ne do të qëndrojmë përpara duke u përqendruar vazhdimisht në:

Përvoja e zhvilluesve: Sigurimi i mjeteve të fuqishme por intuitive.

Rreptësia e sigurisë: Parashikimi i sipërfaqeve të reja të sulmit si arkitekturat evoluojnë.

Fleksibiliteti i arkitekturës: Mbështetja e mjediseve të decentralizuara, hibride dhe të zgjeruara me AI pa detyruar rewrite të mbyllura ose komplekse.

Si keni ndërmend ju ose kompania juaj të përqafoni përgjegjësinë e këtij titulli në 2025?

Do të vazhdojmë të investojmë në:





Zgjerimi i integrimeve nëpër ekosisteme dhe korniza

Thellimi i mjeteve të zhvilluesve për testimin, validimin dhe auditimin e politikave

Duke udhëhequr përpjekjet e standardeve rreth modeleve të autorizimit në sistemet cloud-native dhe AI-enabled si anëtar i grupit të punës OpenID Foundation AuthZEN

Rritja e komunitetit tonë me burim të hapur, sepse sistemet e sigurta ndërtohen më mirë së bashku





Fitorja është motivim, por përgjegjësia është karburant për përmirësim të vazhdueshëm.

Cilat janë objektivat që dëshironi të arrini deri në vitin 2025?

Enhanced AI security Access controls around prompts Access controls around RAG vector stores Access controls around MCP Servers



Enhanced NHI security Educate authorization practitioners on how best to authorize non-human identities Contribute to the evolving identity fabric design with targeted solutions for access control use cases Continue to leverage identity standards such as SPIFFE for authorizing workloads



Startupet e vitit të HackerNoon

Fituesit do të marrin një intervistë falas në HackerNoon dhe një Evergreen Tech Company Newsspage.





Fituesit do të marrin një intervistë falas në HackerNoon dhe një Evergreen Tech Company Newsspage.

Vizitoni tonëFaqëFaqe për të mësuar më shumë





Shkarkoni aksionet tona të projektimit këtu.





Shikoni listën e “Startups of the Year” këtu.

HackerNoon’s Startups of The Year është një mundësi e branding ndryshe nga çdo tjetër. Nëse qëllimi juaj është ndërgjegjësimi i markës ose gjenerimi i lead, HackerNoon ka kuruar paketa miqësore për startups për të zgjidhur sfidat tuaja të marketingut.

